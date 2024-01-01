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موفري بيانات نية المشتري - التطبيقات الأكثر شعبية - بوليفيا
يقوم موفرو بيانات نية المشتري بجمع وتقديم رؤى حول اللحظات التي يتفاعل فيها العملاء المحتملون والعملاء الحاليون مع العلامة التجارية. تشير نية المشتري إلى احتمال قيام العميل بإجراء عملية شراء، وتقوم هذه الأدوات بجمع معلومات عن رحلات المشتري الحقيقية ومؤشرات ميله الشرائي. تستخدم المؤسسات أدوات بيانات نية المشتري لحملات التسويق المستهدفة القائمة على الحساب (ABM)، وتخصيص تجارب موقع الويب للزائرين عبر الإنترنت، وتحديد أولويات العملاء المتوقعين الواردين بناءً على مشاركتهم مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات من هذه البيانات لمعالجة تناقص العملاء بشكل استباقي من خلال تحديد حالات التفاعل مع المنافسين وتقييم إمكانية تبديل البائعين. تعد بيانات نية المشتري أيضًا مفيدة في مساعدة الشركات على فهم المنتجات أو عمليات التكامل الإضافية التي يمكن أن تلبي احتياجات عملائها بشكل استباقي.
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LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. بناء والتعامل مع الشبكة المهنية. الوصول إلى المعرفة والأفكار والفرص.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
N.Rich
nrich.ai
تعزيز خط الأنابيب الخاص بك مع الحفاظ على الميزانية. ابحث عن حسابات ICP ذات نية شراء مؤكدة، وقم بتنشيطها باستخدام الإعلانات الرقمية عبر القنوات، وقم بتوصيل الحسابات الساخنة إلى المبيعات.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."
NetLine
netline.com
المسوقون الناجحون في مجال B2B يبدأون من هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت ...
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
PeerSpot
peerspot.com
تعتبر منصة معلومات الشراء من PeerSpot المكان الذي يذهب إليه محترفو التكنولوجيا للحصول على معلومات عملية وموثوقة حول تكنولوجيا المؤسسة، حتى يتمكنوا من التأكد من أن ما يشترونه هو بالضبط ما يحتاجون إليه. مدعومًا بأكبر مجتمع في العالم من مشتري تكنولوجيا المؤسسات، يوفر PeerSpot مراجعات متعمقة ومنتديات عب...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، ي...
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence هي المزود الرائد للتسويق القائم على الحساب والاستخبارات B2B. تجمع منصتنا التكنولوجية بين قوة البيانات الضخمة وأتمتة الإعلانات لمساعدة المسوقين في مجال B2B على تحديد عملائهم المثاليين والوصول إليهم وإشراكهم. من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات في الوقت الفعلي، نحن قادرون على رب...
Albacross
albacross.com
بيانات نوايا الطرف الأول لفهم جمهورك، والكشف عن العملاء المحتملين غير المرئيين، وإثراء كل سجل لزيادة كفاءة التسويق والمبيعات.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
Intentsify
intentsify.io
ما الذي نفعله؟ توفر Intentsify للمؤسسات التي تتعامل مع الشركات معلومات أكثر دقة وشمولاً عن نوايا المشتري في السوق اليوم، بالإضافة إلى حلول للعمل بناءً على تلك المعلومات. كيف نفعل ذلك: من خلال تقديم وتفعيل بيانات النوايا الدقيقة الخاصة بالجيل التالي، تحدد منصة تنشيط الذكاء من Intentsify الشركات التي ...
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المحتملين المؤهلين تأهيلاً عاليًا...
Toplyne
toplyne.io
منصة تسجيل العملاء المحتملين السلوكية - المبنية على استخدام منتج الطرف الأول، وإدارة علاقات العملاء، والفوترة، وبيانات إثراء الطرف الثالث - التي تعثر على مسار المبيعات في مسار الخدمة الذاتية الخاص بك.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
Amplemarket
amplemarket.com
يعتني Amplemarket بالمهام الشاقة بينما تركز أنت على البيع. إنه إنشاء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني وتأهيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي.
UpLead
uplead.com
قم بالوصول إلى قاعدة بيانات B2B الدقيقة والحقيقية لدينا لدفع النمو. من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج، تعد UpLead الشركة الرائدة في مجال بيانات الاتصال التجارية عالية الجودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام اليوم!
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
IntentHub
intenthub.com
يقوم IntentHub بجمع ومعالجة إشارات نية المشتري المبكرة من أكثر من مليون. مواقع B2B، مما يمنح العملاء رؤى قابلة للتنفيذ حول حسابات السوق. تعرف على المزيد: Intenthub.com تم تطوير IntentHub بواسطة N.Rich - الشركة الفنلندية التي تطور منصة الذهاب إلى السوق القائمة على الحساب والتي تثق بها General Electri...
Signum
signum.ai
ابق على اطلاع بالتحولات في شركات عملائك وصناعاتهم وتقدمهم الوظيفي، واستخدم الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات فعالة.
Visitor Queue
visitorqueue.com
إن برنامج Visitor Queue عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات الخاص بك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المس...
CANDDi
canddi.com
98% من العملاء المحتملين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك لن يتواصلوا معك أبدًا. ماذا لو كان بإمكانك التعرف على هؤلاء الأشخاص والتواصل معهم وإبرام الصفقة؟ CANDDi هي أداة لتتبع زوار موقع الويب تساعد في الكشف عن الشركات والأفراد الذين يتصفحون موقع الويب الخاص بك. نحن نتجاوز مجرد "التتبع على مستوى الشر...
Aptivio
aptiv.io
منصة مبيعات الشبكة الآلية الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب جنبًا إلى جنب مع Real Buyer Intent التي تساعد شركات B2B على تعزيز نمو إيراداتها من خلال اكتشاف الحسابات الأكثر احتمالية للتحويل وأقصر طريق للإغلاق. تحدد إشارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Aptivio نية المشتري الخاصة بالفرصة وتعطيها الأولوية في ك...
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
inMarket
inmarket.com
في InMarket، كوننا الأفضل في فئتنا يعني تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الأكثر دقة ودقة والمبنية على الأذونات والمشتقة من SDK والمتوفرة اليوم. ويعني ذلك أيضًا إنشاء تجارب مذهلة عبر رسائل شديدة الصلة وفي الوقت المناسب في اللحظات المهمة، وتوفير قياس تحويلي بزاوية 360 درجة وتقديم معلوما...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد ا...