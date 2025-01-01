برامج جدولة الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل برامج جدولة الأعمال على تبسيط عملية تنسيق التقويم من خلال مزامنة تقاويم متعددة بسلاسة، مما يؤدي إلى حماية الخصوصية الفردية. أثبتت هذه الأداة أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للمبيعات وعمليات الإيرادات وفرق نجاح العملاء، مما يسهل المشاركة السهلة للتوفر عبر روابط البريد الإلكتروني أو برامج الجدولة المضمنة على مواقع الويب. ومن خلال تقليل عوائق الجدولة مع الأطراف الخارجية، فإنه يقلل الأخطاء وينظم تكرار الاجتماعات من خلال إعدادات التوفر المحددة مسبقًا. تشمل الميزات الرئيسية جدولة الاجتماعات الفردية أو الجماعية، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص، والتذكيرات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن المرونة لتحديد ساعات الاجتماع المفضلة.
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Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
Zoho Bookings
zoho.com
حجوزات Zoho هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، تسمح للعملاء بجدولة المواعيد والدفع بسهولة، وتدعم التكامل مع التقويمات وأدوات مؤتمرات الفيديو.
Calendar
calendar.com
يقدم تطبيق التقويم واجهة لتخطيط وإدارة المواعيد، مع ميزات لتنسيق الأحداث ومشاركة التقويمات والتذكيرات، ودعم الاجتماعات الافتراضية.
Doodle
doodle.com
Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Consolto
consolto.com
تطبيق كونسلته يوفر حلاً لعقد اجتماعات فيديو مع العملاء بسهولة، دون الحاجة لتبادل البيانات الشخصية أو تسجيل الدخول.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.
Qualified
qualified.com
Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بالحجز بسهولة ويقدم ميزات مثل تذكيرات عبر الرسائل والإشعارات.
Morgen
morgen.so
Morgen هو تطبيق يساعد على إدارة المهام والتقويم، يدمج مع خدمات متعددة ويوفر ميزات لتنظيم الوقت والتنسيق مع الآخرين.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية من خلال أدوات مثل تتبع البريد الإلكتروني والجدولة.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
CalendarHero
calendarhero.com
تطبيق CalendarHero يسهل جدولة الاجتماعات من خلال دمجها مع التقويم، ويسمح للمستخدمين بإدارة المواعيد بفعالية.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هو تطبيق لإدارة الوقت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جداول الأفراد والفرق، مع التركيز على إنجاز المهام وتقليل الانحرافات.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
تطبيق FreeAgent CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء تساعد الفرق على تنظيم العمل والتفاعل مع العملاء بفعالية، مع ميزات لتتبع وقائع إدارة المشاريع.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely هو أداة مجانية لتنسيق المواعيد تسهل جدولة الاجتماعات مع العملاء، ويدمج مع تقاويم online مختلفة.
OnceHub
oncehub.com
تطبيق OnceHub يسهل جدولة المواعيد والتفاعل الرقمي لضمان تقديم خدمات فعالة، مع دمج أنظمة التقويم وأدوات إدارة علاقات العملاء.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper هو برنامج جدولة متقدم يساعد فرق المبيعات في إدارة المواعيد وتوزيع العملاء المحتملين بكفاءة، ويكامل مع أنظمة CRM.
Appointlet
appointlet.com
المُديِّط هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعد الأفراد والشركات على إدارة الحجوزات بكفاءة، مع تكامل مع Google وOffice 365.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
GReminders
greminders.com
GReminders هو تطبيق للتذكير بالاجتماعات والمواعيد، يعمل مع تقاويم Google وMicrosoft، ويتيح التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
Yesware
yesware.com
Yesware هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على تتبع البريد الإلكتروني وإدارة الحملات بسهولة من خلال دمجها مع Gmail وOutlook.
Groove
groove.co
جرووف هو منصة لقيادة المبيعات تساعد القادة على تنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة باستخدام الأتمتة لتحسين فعالية دورة حياة العملاء.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy هي أداة جدولة لمساعدة فرق التوظيف على تنسيق المقابلات بكفاءة وتقليل الوقت الضائع في إدارة المواعيد.
3veta
3veta.com
تطبيق 3Veta يوفر أدوات جدولة المواعيد ومؤتمرات الفيديو للفرق عن بُعد، مع دعم تكامل مع أكثر من 5000 تطبيق ويب.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox هو تطبيق سحابي يسهل جدولة المواعيد وإجراء مكالمات الفيديو، ويوفر خدمات الفوترة والدفع الفوري.
lemcal
lemcal.com
Lemcal أداة لتسهيل حجز الاجتماعات، تسمح بإنشاء صفحات حجز مخصصة وتنظيم المواعيد بشكل سريع وفعال.
CallPage
callpage.io
CallPage هو تطبيق يساعد الزوار على اتصالات مجانية خلال 28 ثانية، مما يزيد من العملاء المحتملين ويحسن تجربة العملاء.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة جدولة الاجتماعات، مما يساعد فرق المبيعات على إدارة المواعيد بشكل فعال وتقليل المهام الإدارية.
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick هو تطبيق يساعد في جدولة الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل إدارة المهام وزيادة الإنتاجية.
GoodTime
goodtime.io
تطبيق GoodTime يُبسّط تجربة التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم بأتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات، مما يحسن من التواصل بين المرشحين والمقابلين.
Rezrva
rezrva.com
تطبيق Rezrva يتيح للمستخدمين جدولة العملاء، إدارة الخدمات، وتنظيم المواعيد عبر الإنترنت بسهولة طوال اليوم.
Flexperto
flexperto.com
تطبيق Flexperto يوفر منصة تواصل سحابية لزيادة كفاءة المبيعات، حيث يتيح ترتيب المواعيد، الدردشة بالفيديو، تحرير الوثائق، وتوقيع العقود.
DaySchedule
dayschedule.com
DaySchedule هو تطبيق جدولة يمكّن المستخدمين من تنظيم المواعيد والاجتماعات مع تذكيرات أوتوماتيكية لإدارة الوقت بفعالية.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk هو تطبيق لأتمتة المبيعات يساعد الفرق في تحويل العملاء المحتملين إلى مواعيد من خلال التأهيل والتوجيه والجدولة في الوقت الفعلي.
Weezly
weezly.com
Weezly هو تطبيق يتيح للأعمال جدولة الاجتماعات بسهولة، وإرسال رسائل فيديو شخصية، وتسجيل الشاشة لتحسين التواصل مع العملاء.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop تطبيق يساعد في تحسين عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وتدريب المقابلات وتحليلات الأداء، مع تكامل مع الأدوات الأخرى.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
كريس إنسايت هو إضافة لجيميل وآوتلوك تساعد مندوبي المبيعات على إدارة العملاء ومواردهم داخل البريد الإلكتروني ودمجها مع Salesforce.
Zipteams
zipteams.com
تطبيق Zipteams يقدم غرف اجتماعات ذكية لفرق المبيعات والدعم، مع توفير سياق العملاء والرؤى والتوصيات لتحسين الاجتماعات.
Arrangr
arrangr.com
تطبيق Arrangr يسهل تنظيم الاجتماعات بشكل سريع وسهل، سواء كانت افتراضية أو شخصية، ويجمع كافة المهام المتعلقة بجدولتها في خدمة واحدة بسيطة.
Setster
setster.com
Setster هو تطبيق لجدولة المواعيد، يُسهل إدارة الحجوزات عبر الإنترنت ويعزز تجربة العملاء من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل المهام الإدارية.
Re:catch
recatch.cc
تطبيق Re:catch هو برنامج سحابي لأتمتة قمع المبيعات، يساعد الفرق على تحسين سرعة الاستجابة للعروض وزيادة الإيرادات.
Nylas
nylas.com
Nylas منصة تسمح للمطورين بدمج البريد الإلكتروني والجدولة في التطبيقات باستخدام واجهات برمجة تطبيقات متقدمة، مما يسهل أتمتة المهام وإدارة الاتصالات.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
تطبيق AppointmentCore هو منصة سحابية لإدارةجدولة المواعيد، تسهل عملية الحجز والتنظيم مع تكامل مع أنظمة التقويم والتذكيرات الآلية.
Default
default.com
تطبيق Default يبسط العمليات الإيرادية من خلال أتمتة الجداول، التأهيل، التوجيه، والتقارير في منصة موحدة.
Apptoto
apptoto.com
Apptoto هو تطبيق لإدارة المواعيد يرسل تذكيرات أوتوماتيكية للعملاء ويتيح الجدولة والتواصل الفوري، مما يساعد على تقليل عدم الحضور وتحسين خدمة العملاء.
Engageware
engageware.com
تطبيق Engageware يوفر حلول شاملة لتعزيز تفاعل العملاء، مما يساعد المنظمات على تلبية احتياجات العملاء من خلال الذكاء الصناعي.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هي أداة تساعد فرق الإيرادات B2B في جدولة الاجتماعات وتوجيه العملاء المحتملين بشكل فوري، لتحسين كفاءة المبيعات وتقليل دورات البيع.
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