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برامج جدولة الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج جدولة الأعمال على تبسيط عملية تنسيق التقويم من خلال مزامنة تقاويم متعددة بسلاسة، مما يؤدي إلى حماية الخصوصية الفردية. أثبتت هذه الأداة أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للمبيعات وعمليات الإيرادات وفرق نجاح العملاء، مما يسهل المشاركة السهلة للتوفر عبر روابط البريد الإلكتروني أو برامج الجدولة المضمنة على مواقع الويب. ومن خلال تقليل عوائق الجدولة مع الأطراف الخارجية، فإنه يقلل الأخطاء وينظم تكرار الاجتماعات من خلال إعدادات التوفر المحددة مسبقًا. تشمل الميزات الرئيسية جدولة الاجتماعات الفردية أو الجماعية، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص، والتذكيرات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن المرونة لتحديد ساعات الاجتماع المفضلة.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.

Zoho Bookings

Zoho Bookings

zoho.com

حجوزات Zoho هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، تسمح للعملاء بجدولة المواعيد والدفع بسهولة، وتدعم التكامل مع التقويمات وأدوات مؤتمرات الفيديو.

Calendar

Calendar

calendar.com

يقدم تطبيق التقويم واجهة لتخطيط وإدارة المواعيد، مع ميزات لتنسيق الأحداث ومشاركة التقويمات والتذكيرات، ودعم الاجتماعات الافتراضية.

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.

Consolto

Consolto

consolto.com

تطبيق كونسلته يوفر حلاً لعقد اجتماعات فيديو مع العملاء بسهولة، دون الحاجة لتبادل البيانات الشخصية أو تسجيل الدخول.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified هو منصة لتوليد الفرص البيعية لفِرق الإيرادات باستخدام Salesforce، تربط بين البيانات والمحادثات البيعية الفورية.

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

SimplyBook.me هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بالحجز بسهولة ويقدم ميزات مثل تذكيرات عبر الرسائل والإشعارات.

Morgen

Morgen

morgen.so

Morgen هو تطبيق يساعد على إدارة المهام والتقويم، يدمج مع خدمات متعددة ويوفر ميزات لتنظيم الوقت والتنسيق مع الآخرين.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية من خلال أدوات مثل تتبع البريد الإلكتروني والجدولة.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

تطبيق CalendarHero يسهل جدولة الاجتماعات من خلال دمجها مع التقويم، ويسمح للمستخدمين بإدارة المواعيد بفعالية.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

Clockwise هو تطبيق لإدارة الوقت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جداول الأفراد والفرق، مع التركيز على إنجاز المهام وتقليل الانحرافات.

vcita

vcita

vcita.com

تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

تطبيق FreeAgent CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء تساعد الفرق على تنظيم العمل والتفاعل مع العملاء بفعالية، مع ميزات لتتبع وقائع إدارة المشاريع.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

Harmonizely

Harmonizely

harmonizely.com

Harmonizely هو أداة مجانية لتنسيق المواعيد تسهل جدولة الاجتماعات مع العملاء، ويدمج مع تقاويم online مختلفة.

OnceHub

OnceHub

oncehub.com

تطبيق OnceHub يسهل جدولة المواعيد والتفاعل الرقمي لضمان تقديم خدمات فعالة، مع دمج أنظمة التقويم وأدوات إدارة علاقات العملاء.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper هو برنامج جدولة متقدم يساعد فرق المبيعات في إدارة المواعيد وتوزيع العملاء المحتملين بكفاءة، ويكامل مع أنظمة CRM.

Appointlet

Appointlet

appointlet.com

المُديِّط هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعد الأفراد والشركات على إدارة الحجوزات بكفاءة، مع تكامل مع Google وOffice 365.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.

GReminders

GReminders

greminders.com

GReminders هو تطبيق للتذكير بالاجتماعات والمواعيد، يعمل مع تقاويم Google وMicrosoft، ويتيح التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على تتبع البريد الإلكتروني وإدارة الحملات بسهولة من خلال دمجها مع Gmail وOutlook.

Groove

Groove

groove.co

جرووف هو منصة لقيادة المبيعات تساعد القادة على تنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة باستخدام الأتمتة لتحسين فعالية دورة حياة العملاء.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy هي أداة جدولة لمساعدة فرق التوظيف على تنسيق المقابلات بكفاءة وتقليل الوقت الضائع في إدارة المواعيد.

3veta

3veta

3veta.com

تطبيق 3Veta يوفر أدوات جدولة المواعيد ومؤتمرات الفيديو للفرق عن بُعد، مع دعم تكامل مع أكثر من 5000 تطبيق ويب.

MeetFox

MeetFox

meetfox.com

MeetFox هو تطبيق سحابي يسهل جدولة المواعيد وإجراء مكالمات الفيديو، ويوفر خدمات الفوترة والدفع الفوري.

lemcal

lemcal

lemcal.com

Lemcal أداة لتسهيل حجز الاجتماعات، تسمح بإنشاء صفحات حجز مخصصة وتنظيم المواعيد بشكل سريع وفعال.

CallPage

CallPage

callpage.io

CallPage هو تطبيق يساعد الزوار على اتصالات مجانية خلال 28 ثانية، مما يزيد من العملاء المحتملين ويحسن تجربة العملاء.

Kronologic

Kronologic

kronologic.com

Kronologic هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة جدولة الاجتماعات، مما يساعد فرق المبيعات على إدارة المواعيد بشكل فعال وتقليل المهام الإدارية.

Sidekick

Sidekick

sidekickai.com

Sidekick هو تطبيق يساعد في جدولة الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل إدارة المهام وزيادة الإنتاجية.

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

تطبيق Rezrva يتيح للمستخدمين جدولة العملاء، إدارة الخدمات، وتنظيم المواعيد عبر الإنترنت بسهولة طوال اليوم.

Flexperto

Flexperto

flexperto.com

تطبيق Flexperto يوفر منصة تواصل سحابية لزيادة كفاءة المبيعات، حيث يتيح ترتيب المواعيد، الدردشة بالفيديو، تحرير الوثائق، وتوقيع العقود.

DaySchedule

DaySchedule

dayschedule.com

DaySchedule هو تطبيق جدولة يمكّن المستخدمين من تنظيم المواعيد والاجتماعات مع تذكيرات أوتوماتيكية لإدارة الوقت بفعالية.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

تطبيق GoodTime يُبسّط تجربة التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم بأتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات، مما يحسن من التواصل بين المرشحين والمقابلين.

Leadmonk

Leadmonk

leadmonk.io

Leadmonk هو تطبيق لأتمتة المبيعات يساعد الفرق في تحويل العملاء المحتملين إلى مواعيد من خلال التأهيل والتوجيه والجدولة في الوقت الفعلي.

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly هو تطبيق يتيح للأعمال جدولة الاجتماعات بسهولة، وإرسال رسائل فيديو شخصية، وتسجيل الشاشة لتحسين التواصل مع العملاء.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop تطبيق يساعد في تحسين عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وتدريب المقابلات وتحليلات الأداء، مع تكامل مع الأدوات الأخرى.

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

كريس إنسايت هو إضافة لجيميل وآوتلوك تساعد مندوبي المبيعات على إدارة العملاء ومواردهم داخل البريد الإلكتروني ودمجها مع Salesforce.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

تطبيق Zipteams يقدم غرف اجتماعات ذكية لفرق المبيعات والدعم، مع توفير سياق العملاء والرؤى والتوصيات لتحسين الاجتماعات.

Arrangr

Arrangr

arrangr.com

تطبيق Arrangr يسهل تنظيم الاجتماعات بشكل سريع وسهل، سواء كانت افتراضية أو شخصية، ويجمع كافة المهام المتعلقة بجدولتها في خدمة واحدة بسيطة.

Setster

Setster

setster.com

Setster هو تطبيق لجدولة المواعيد، يُسهل إدارة الحجوزات عبر الإنترنت ويعزز تجربة العملاء من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل المهام الإدارية.

Re:catch

Re:catch

recatch.cc

تطبيق Re:catch هو برنامج سحابي لأتمتة قمع المبيعات، يساعد الفرق على تحسين سرعة الاستجابة للعروض وزيادة الإيرادات.

Nylas

Nylas

nylas.com

Nylas منصة تسمح للمطورين بدمج البريد الإلكتروني والجدولة في التطبيقات باستخدام واجهات برمجة تطبيقات متقدمة، مما يسهل أتمتة المهام وإدارة الاتصالات.

AppointmentCore

AppointmentCore

get.appointmentcore.com

تطبيق AppointmentCore هو منصة سحابية لإدارةجدولة المواعيد، تسهل عملية الحجز والتنظيم مع تكامل مع أنظمة التقويم والتذكيرات الآلية.

Default

Default

default.com

تطبيق Default يبسط العمليات الإيرادية من خلال أتمتة الجداول، التأهيل، التوجيه، والتقارير في منصة موحدة.

Apptoto

Apptoto

apptoto.com

Apptoto هو تطبيق لإدارة المواعيد يرسل تذكيرات أوتوماتيكية للعملاء ويتيح الجدولة والتواصل الفوري، مما يساعد على تقليل عدم الحضور وتحسين خدمة العملاء.

Engageware

Engageware

engageware.com

تطبيق Engageware يوفر حلول شاملة لتعزيز تفاعل العملاء، مما يساعد المنظمات على تلبية احتياجات العملاء من خلال الذكاء الصناعي.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero هي أداة تساعد فرق الإيرادات B2B في جدولة الاجتماعات وتوجيه العملاء المحتملين بشكل فوري، لتحسين كفاءة المبيعات وتقليل دورات البيع.

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