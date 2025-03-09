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تعمل برامج جدولة الأعمال على تبسيط عملية تنسيق التقويم من خلال مزامنة تقاويم متعددة بسلاسة، مما يؤدي إلى حماية الخصوصية الفردية. أثبتت هذه الأداة أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للمبيعات وعمليات الإيرادات وفرق نجاح العملاء، مما يسهل المشاركة السهلة للتوفر عبر روابط البريد الإلكتروني أو برامج الجدولة المضمنة على مواقع الويب. ومن خلال تقليل عوائق الجدولة مع الأطراف الخارجية، فإنه يقلل الأخطاء وينظم تكرار الاجتماعات من خلال إعدادات التوفر المحددة مسبقًا. تشمل الميزات الرئيسية جدولة الاجتماعات الفردية أو الجماعية، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص، والتذكيرات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن المرونة لتحديد ساعات الاجتماع المفضلة.
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Apptoto
apptoto.com
قلل من مواعيد عدم الحضور المكلفة، وتأكد من حضور عملائك ومرضاك في الوقت المحدد وعلى استعداد جيد باستخدام برنامج إدارة المواعيد الخاص بـ Apptoto. Apptoto عبارة عن تذكير تلقائي بالمواعيد، وجدولة عبر الإنترنت، ومنصة مراسلة للعملاء للشركات القائمة على المواعيد. يتزامن Apptoto مع أي تقويم تقريبًا، بما في ذلك تقويم Google، وOutlook، وMicrosoft Exchange، وSalesforce، وClio، والمزيد، لعرض مواعيدك القادمة في واجهة واحدة سهلة المسح. إرسال تذكيرات المواعيد المخصصة ورسائل التأكيد تلقائيًا عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الصوتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحدث مع العملاء في الوقت الفعلي من خلال المراسلة ثنائية الاتجاه، وتمكين العملاء من جدولة مواعيدهم الخاصة من خلال صفحات الحجز عبر الإنترنت، وتحليل كل ذلك باستخدام التقارير المتقدمة. مع Apptoto، ستزيد الإيرادات، وتقلل من مهام الجدولة اليدوية، وتبسط عملية الاتصال بالعميل.
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
Sidekick
sidekickai.com
برنامج جدولة مصمم بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة. ما يكفي من الكلمات الفاخرة، ببساطة نحن نساعد في جعل الجدولة أسهل. نحن نقدم عدة طرق لجدولة الاجتماعات لمستخدمينا. تحقق من جولة منتجاتنا على موقعنا لمعرفة المزيد.
Morgen
morgen.so
Morgen هو تطبيق يساعد على إدارة المهام والتقويم، يدمج مع خدمات متعددة ويوفر ميزات لتنظيم الوقت والتنسيق مع الآخرين.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us هو تطبيق لإدارة وتنظيم الاجتماعات والورش عبر منصة واحدة تشمل الجدولة، الملاحظات، الغرف، والتخزين السحابي.
Appointlet
appointlet.com
المُديِّط هو تطبيق لجدولة المواعيد يساعد الأفراد والشركات على إدارة الحجوزات بكفاءة، مع تكامل مع Google وOffice 365.
Kronologic
kronologic.com
تعمل Kronologic على تسريع الإيرادات من خلال أتمتة إرسال الدعوات ورسائل البريد الإلكتروني المختلطة، والتفاوض بشأن تعديلات وقت الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تنظيمها عبر فرقك.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتملين ذوي الجودة - انخفاض تكلفة اكتساب العملاء - تحسين معدل التحويل - تحسين تجربة العملاء
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تساعد RevenueHero الفرق على تقليل دورات المبيعات وتحسين أوقات التسليم للعملاء المحتملين.
ModernLoop
modernloop.com
يساعد ModernLoop على تحقيق الكفاءة في عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وعمليات تدريب القائمين على المقابلة والتحليلات الشاملة. يتكامل الحل مع البريد الإلكتروني والتقويم وSlack وZoom/Google Meets ونظام تتبع المتقدمين لديك لمساعدتك في تقديم أفضل تجربة للمرشح وتجربة توظيف داخلية لفريقك. تساعد منصتنا في توظيف الفرق والفرق الصغيرة والفرق ذات الوقت المحدود على المشاركة بكفاءة أكبر. ستتمكن من: - العثور على جدول المقابلات المثالي الخاص بك، وتقديمه على الفور - تقديم تجربة المرشح الأفضل في فئتها - تدريب القائمين على المقابلات الداخلية بشكل أسرع - تخصيص احتياجات القائمين على المقابلة - اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات باستخدام مقاييس أداء التوظيف في Modernloop.io
Engageware
engageware.com
Engageware هي المزود الشامل الوحيد لحلول مشاركة العملاء، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من حل احتياجات عملائها في التفاعل الأول. يتم تشغيل منصة مشاركة العملاء الشاملة من Engageware بواسطة الذكاء الاصطناعي التحادثي والمولد لأتمتة الاستجابات للأسئلة الروتينية، وتوفير الوصول الفوري إلى قواعد المعرفة، ومنح المؤسسات رؤية شاملة لرحلة العميل. ومع الاستحواذ على Aivo، تعتمد أكثر من 700 مؤسسة في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والصحة والتعليم على حلول Engageware لدفع النمو من خلال زيادة المبيعات والتحويل، وتحسين تجربة العملاء متعددة القنوات، وأتمتة خدمة العملاء، وتقليل عبء عمل مركز الاتصال. تتيح منصة Engageware عمليات تسليم متزامنة للقنوات وبيانات وتحليلات قوية لإبلاغ قرارات الأعمال الإستراتيجية التي تدفع النمو والكفاءة وعلاقات أقوى مع العملاء. Engageware هي شركة تابعة لشركة Clearhaven Partners.
GReminders
greminders.com
GReminders هو تطبيق للتذكير بالاجتماعات والمواعيد، يعمل مع تقاويم Google وMicrosoft، ويتيح التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
Default
default.com
يعمل الإعداد الافتراضي على التخلص من سير العمل اليدوي وإزالة تعقيدات مكدس التكنولوجيا عن طريق تجميع الأتمتة والجدولة والتأهيل والتوجيه وإعداد التقارير والإثراء. قم بأتمتة عمليات سير العمل اليدوية التي تقضي على مسار التدفق الخاص بك مع تبسيط عمليات الإيرادات من خلال منصة واحدة موحدة.
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
منصة جدولة قائمة على السحابة للقادة الذين يركزون على النمو والذين يتطلعون إلى تسريع عمليات المبيعات والتنفيذ.
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM ميزات Weezly: صفحة الحجز: قم بتبسيط عملية جدولة الاجتماعات من خلال صفحة حجز قابلة للتخصيص تعكس مدى توفرك. تتيح هذه الميزة للعملاء حجز المواعيد بسهولة دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الجدولة الخاصة بك. منتقي Timeslot: قم بتمكين المدعوين من خلال السماح لهم باختيار وقت الاجتماع الذي يناسبهم بشكل أفضل. أنت تقترح الأوقات المتاحة، وهم يختارون الوقت الذي يناسبهم أكثر، مما يجعل الجدولة فعالة وخالية من المتاعب. استطلاع المجموعة: لم يكن تنسيق اجتماعات المجموعة أسهل من أي وقت مضى. باستخدام ميزة الاستطلاع الجماعي، يمكن للمدعوين التصويت على أفضل وقت يناسب الجميع، مما يضمن أقصى قدر من المشاركة مع الحد الأدنى من تعارض المواعيد. أداة موقع الويب: قم بتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو بميزة الحجز مباشرةً إلى موقعك. تعمل هذه الأداة المبتكرة على جذب الزوار وتوفر لهم طريقة مباشرة للتواصل معك. Screencast: قم بإنشاء وإرسال رسائل فيديو مخصصة باستخدام ميزة Screencast، وهي بديل مثالي للشركات التي تبحث عن طرق أكثر جاذبية للتواصل. سواء أكان ذلك عرضًا توضيحيًا للمنتج، أو برنامجًا تعليميًا، أو رسالة شخصية، فإن التسجيلات الرقمية للشاشة تضيف لمسة شخصية إلى اتصالاتك الرقمية. Screencast + صفحة الحجز: Weezly هي المنصة الوحيدة في العالم التي تجمع بين التسجيل الرقمي للشاشة وصفحة الحجز. قم بتسجيل مقطع فيديو وامنح المشاهدين على الفور فرصة جدولة اجتماع عبر صفحة الحجز المضمنة بجوار الفيديو الخاص بك. يعمل هذا الحل الفريد على سد الفجوة بين المشاركة والعمل، مما يعزز رحلة العميل. مقاطع الفيديو الديناميكية: ارفع مستوى انتشارك باستخدام مقاطع الفيديو الديناميكية. سجل رسالة مقدمة واحدة، وأدخل عنوان موقع الويب، واسمح لـ Weezly بإنشاء مقطع فيديو مخصص يجمع رسالتك مع عرض تمرير لموقع ويب معين. توفر هذه الميزة تخصيصًا لا مثيل له، مما يجعل كل اتصال مصممًا بشكل فريد للمستلم. فوائد استخدام Weezly: الكفاءة المحسنة: توفر ميزات Weezly المتكاملة الوقت وتبسط عمليات الجدولة والاتصالات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو وخدمة العملاء. زيادة المشاركة: من خلال تسجيلات الشاشة المخصصة ومقاطع الفيديو الديناميكية وخيارات الجدولة السهلة، تعمل Weezly على تعزيز معدلات المشاركة بشكل كبير، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. المرونة والتخصيص: سواء كنت تخطط لاجتماعات فردية، أو جلسات جماعية، أو تتطلع إلى تعزيز التفاعل مع موقع الويب الخاص بك، يمكن تصميم ميزات Weezly المتنوعة لتلبية احتياجاتك الخاصة. التواصل المبتكر: من خلال الجمع بين رسائل الفيديو وإمكانيات الجدولة، تضع Weezly معيارًا جديدًا للاتصالات التجارية، مما يوفر طريقة أكثر شخصية وفعالية للتواصل مع العملاء. أبلغت الشركات التي اعتمدت Weezly عن نتائج تحويلية، بما في ذلك: قضاء وقت أقل في جدولة الاجتماعات بنسبة تصل إلى 50%. زيادة بنسبة تزيد عن 70% في معدلات المشاركة باستخدام محتوى الفيديو الديناميكي والشخصي. زيادة كبيرة في معدلات التحويل بسبب عملية الجدولة المبسطة وطرق الاتصال المحسنة.
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk عبارة عن منصة لأتمتة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على تحويل العملاء المحتملين إلى اجتماعات عن طريق التأهيل والتوجيه والجدولة في الوقت الفعلي من أي مكان - سواء كان ذلك نموذج الويب الخاص بك أو المكالمات الباردة أو الحملات والمزيد. تأهيل العميل المتوقع الفوري - قم ببناء مسار تأهيل العميل المتوقع في الوقت الفعلي والذي يقوم بتقييم العملاء المحتملين بناءً على المعلومات المقدمة ذاتيًا والبيانات الغنية. تقليل الاجتماعات غير المرغوب فيها بنسبة 90% وزيادة الاجتماعات المؤهلة بنسبة 35%. يمكنك بسهولة تصفية العملاء المتوقعين باستخدام مجالات البريد الإلكتروني الشخصية أو المؤقتة وعناوين البريد الإلكتروني التي لم يتم التحقق منها. توجيه العملاء المتوقعين في الوقت الفعلي - قم بتوجيه العملاء المتوقعين على الفور بناءً على الظروف المعقدة وعرض تقويم على موقع الويب الخاص بك حتى يتمكن العملاء المحتملون من حجز الاجتماعات. لا مزيد من دورات المبيعات الطويلة. انتقل مباشرة إلى الاجتماعات مع العملاء المحتملين المؤهلين. قم بتوجيه العملاء المحتملين من الحقول المخفية - باستخدام Clearbit أو ZoomInfo، يمكنك إثراء نماذج التسويق الخاصة بك بالصناعة وحجم الشركة والبيانات الأخرى. سيساعدك هذا على تقصير النماذج الخاصة بك وتوجيه العملاء المحتملين إلى مندوب المبيعات المناسب. توجيه الملكية - قم بإنشاء قواعد توجيه تتطابق تلقائيًا وتجدول العملاء المتوقعين المعروفين والعملاء الحاليين مع مندوب المبيعات المناسب بناءً على ملكية حساب CRM في الوقت الفعلي. الجدولة مبسطة - اجعل من السهل على عملائك جدولة الاجتماعات عند الطلب دون الرجوع إلى الخلف. أضف Leadmonk إلى موقع الويب الخاص بك أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو WhatsApp أو الملفات الشخصية الاجتماعية. شاهد ارتفاع معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 150%. النماذج - أنشئ نموذج توجيه ديناميكي في دقائق معدودة باستخدام Leadmonk. يعمل Leadmonk أيضًا مع النماذج الموجودة لديك مثل نماذج HubSpot ونماذج Pardot ونماذج الويب المخصصة. حجز الاجتماعات من نموذج الويب الخاص بك - تأهيل العملاء المحتملين وتوجيههم تلقائيًا من نموذج الويب الخاص بك، ونموذج HubSpot، ونموذج Leadmonk الأصلي، وجدولة الاجتماعات معهم في الوقت الفعلي. أتمتة عملية تأهيل العميل المتوقع الوارد - قل وداعًا لمكالمات التأهيل والانقطاع عن العمل والاحتكاك. تسريع التحولات من العميل المحتمل إلى الفرصة بنسبة تزيد عن 50%. بأقل من 2% من تكلفة حقوق السحب الخاصة أو BDR، يمكنك تتبع أفضل العملاء المتوقعين بسرعة. Leadmonk متصل بمكدس الإيرادات الخاص بك. ضاعف تحويلك الداخلي باستخدام Leadmonk.
lemcal
lemcal.com
Lemcal هي الأداة الأولى التي تحتاجها لحجز المزيد من الاجتماعات. ابدأ الجدولة بشكل أسرع، باستخدام صفحة حجز مخصصة تمثلك. باستخدام lemcal، يمكنك: → إنشاء صفحة الحجز المخصصة الخاصة بك في ثوانٍ → جدولة جميع اجتماعاتك بشكل أسرع وأسهل → تحسين التواصل البارد الخاص بك من خلال تكامل المبيعات → استيراد جداول Calendly الخاصة بك بنقرة واحدة لقد تحولت أكثر من 1000 شركة بالفعل إلى lemcal لبدء الجدولة الطيار الآلي. بالإضافة إلى أنه مجاني. لا توجد بطاقة مطلوبة. امنح رابط الجدولة الخاص بك ترقية باستخدام lemcal.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين والمقابلات بعمق طوال رحلة التوظيف. يمكنك الوصول إلى الرؤى القوية والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات والتأكد من أن كل من يجري المقابلة مستعد دائمًا بشكل جيد. النتيجة؟ تجارب المرشحين الاستثنائية التي تمنحك أفضل المواهب باستمرار. من خلال الميزات المتقدمة مثل الجدولة التلقائية للمقابلات لعدة أيام، والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة والواتساب، وأتمتة سير العمل، والاختيار الذكي للمحاورين، والبيانات القوية وتقارير قياس الأداء، فإننا نساعد شركات المؤسسات على تقليل وقت التوظيف إلى النصف. تعرف على المزيد على موقع goodtime.io
DaySchedule
dayschedule.com
برنامج متقدم للمواعيد والخدمات وجدولة الندوات عبر الإنترنت لتحسين كفاءة الفريق وتقليل حالات عدم الحضور وتنظيم جميع اجتماعاتهم وحجز الخدمات والمكالمات على منصة واحدة
Nylas
nylas.com
يستخدم مئات الآلاف من المطورين حول العالم Nylas لزيادة السرعة وإنشاء بريد إلكتروني قابل للتخصيص وقدرات الجدولة بسلاسة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحديثة. Nylas هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمنح المطورين إمكانية الوصول الشامل إلى موفري البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال من خلال تكامل واحد. يلجأ المطورون وفرقهم بشكل متزايد إلى Nylas لإطلاق الميزات الهامة بسرعة وأمان، مما يمكنهم من قضاء وقت أقل في البنية التحتية الخاصة بهم ومزيد من الوقت في إنشاء البرامج بإمكانيات لا حدود لها. تعرف على المزيد على www.nylas.com وتابعنا على LinkedIn وTwitter وYouTube.
Harmonizely
harmonizely.com
استحوذت شركة SimpleBook.me Ltd. على Harmonizely وتم تغيير علامتها التجارية لتصبح SimplyMeet.me. إذا كنت ترغب في التسجيل للحصول على حل رائع لجدولة الاجتماعات للفرق كأفراد، يرجى زيارة www.simplymeet.me. الأفراد لديهم حرية الوصول إلى الأبد. Harmonizely هي أداة جدولة مجانية توفر حلاً موثوقًا وسهل الاستخدام وسريعًا لجدولة الاجتماعات مع عملائك. فهو يتكامل مع التقويم الخاص بك عبر الإنترنت: Google، أو iCloud، أو FastMail، أو Nextcloud، أو Zoho أو أي تقويم متوافق مع CalDAV. بفضل تكامل Zapier، يمكنك الاتصال بشكل متناغم بأكثر من 1000 تطبيق.
Re:catch
recatch.cc
Re:catch عبارة عن برنامج لأتمتة مسار المبيعات قائم على السحابة، ويعمل على تمكين فرق الإيرادات من تحقيق تسريع الإيرادات من خلال تحسين سرعة الوصول إلى العميل ووقت الحصول على الإيرادات.
Setster
setster.com
تقدم Setster جدولة مواعيد سلسة لأي عمل أو قسم. يقوم بأتمتة قواعد الجدولة المعقدة وسير العمل مع تقديم تجربة مستخدم مخصصة في كل مرة. سواء كانت شركتك تدير شبكة واسعة من الفروع والمواقع أو تحتاج ببساطة إلى حل اجتماع افتراضي، فقد تم تصميم البديل القائم على السحابة أو المحلي من Setster ليتناسب مع نموك، مما يوفر حلاً مطمئنًا لاحتياجاتك المتطورة. يمكنك إدارة جدولة المواعيد والموارد بسهولة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل حالات عدم الحضور المكلفة. تتضمن منصتها القوية والشاملة مجموعة ميزات غنية يمكن تكوينها بسهولة بواسطة قائد المنتج أو برمجيًا عبر واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات أدوات المطورين. افعل المزيد مع سيستر.
Flexperto
flexperto.com
تقدم لك Flexperto سحابة الاتصالات لتحقيق مبيعات أكثر كفاءة. كل ما اعتاد قسم المبيعات لديك القيام به دون الاتصال بالإنترنت أصبح الآن ممكنًا عبر الإنترنت: ترتيب مواعيد العملاء، أو توضيح الأسئلة عبر دردشة الفيديو، أو تحرير المستندات معًا، أو توقيع العقود، أو إلقاء التحية عبر Whatsapp.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية من خلال أدوات مثل تتبع البريد الإلكتروني والجدولة.
Arrangr
arrangr.com
Arrangr هي الطريقة الأسرع والأسهل لترتيب اجتماع عمل - سواء كان ذلك افتراضيًا أو شخصيًا. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية و/أو المكالمات الهاتفية التي لا تعد ولا تحصى لترتيب التاريخ والوقت. لا مزيد من البحث عن عنوان URL أو رقم التعريف الشخصي لتنظيم محادثة فيديو أو مكالمة جماعية. لا مزيد من فتح متصفح آخر للبحث عن مقهى يتمتع بالأجواء والموقع المناسبين لعقد اجتماعك المهم. يدمج Arrangr كل هذه المهام في خدمة مباشرة مع مراعاة السرعة والبساطة والوضوح. في أقل من 30 ثانية، يمكن تنظيم اجتماع كامل بطريقة ضبطه ونسيانه التي نريدها ونحتاجها جميعًا.
Calendar
calendar.com
يقدم تطبيق التقويم واجهة لتخطيط وإدارة المواعيد، مع ميزات لتنسيق الأحداث ومشاركة التقويمات والتذكيرات، ودعم الاجتماعات الافتراضية.
CalendarHero
calendarhero.com
تطبيق CalendarHero يسهل جدولة الاجتماعات من خلال دمجها مع التقويم، ويسمح للمستخدمين بإدارة المواعيد بفعالية.
Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper هو برنامج جدولة متقدم يساعد فرق المبيعات في إدارة المواعيد وتوزيع العملاء المحتملين بكفاءة، ويكامل مع أنظمة CRM.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هو تطبيق لإدارة الوقت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جداول الأفراد والفرق، مع التركيز على إنجاز المهام وتقليل الانحرافات.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy هي أداة جدولة لمساعدة فرق التوظيف على تنسيق المقابلات بكفاءة وتقليل الوقت الضائع في إدارة المواعيد.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Doodle
doodle.com
Doodle هو تطبيق لتسهيل جدولة الاجتماعات، يسمح للمستخدمين بإنشاء صفحات حجز مخصصة ويقدم ميزات مثل التذكيرات والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
تطبيق FreeAgent CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء تساعد الفرق على تنظيم العمل والتفاعل مع العملاء بفعالية، مع ميزات لتتبع وقائع إدارة المشاريع.
MeetFox
meetfox.com
MeetFox هو تطبيق سحابي يسهل جدولة المواعيد وإجراء مكالمات الفيديو، ويوفر خدمات الفوترة والدفع الفوري.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
تطبيق جدولة Acuity هو برنامج عبر الإنترنت لإدارة الحجوزات، يتيح للمستخدمين حجز المواعيد، وإرسال التذكيرات، ومزامنة التقويمات.
OnceHub
oncehub.com
تطبيق OnceHub يسهل جدولة المواعيد والتفاعل الرقمي لضمان تقديم خدمات فعالة، مع دمج أنظمة التقويم وأدوات إدارة علاقات العملاء.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو تطبيق جدولة يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام والاجتماعات، مما يساعد المستخدمين على تنظيم أوقاتهم بفعالية.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me هو تطبيق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بالحجز بسهولة ويقدم ميزات مثل تذكيرات عبر الرسائل والإشعارات.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
Yesware
yesware.com
Yesware هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على تتبع البريد الإلكتروني وإدارة الحملات بسهولة من خلال دمجها مع Gmail وOutlook.
Zoho Bookings
zoho.com
حجوزات Zoho هي أداة لجدولة المواعيد عبر الإنترنت، تسمح للعملاء بجدولة المواعيد والدفع بسهولة، وتدعم التكامل مع التقويمات وأدوات مؤتمرات الفيديو.
Consolto
consolto.com
أمل Consolto هو أنه من خلال حل المؤتمرات الذي يركز على SMB ، يمكن لأي شخص تقديم تأثيرات رقمية عالية التأثير والفردية التي تتجاوز تلك التي توفرها المنظمات الكبيرة. المشكلة وفقًا لموقع Consolto.com ، يمكن أن يكون إعداد VideoChat مع عميل الآن عملية محرجة إلى حد ما مع حلول حالية مثل Zoom أو Skype أو Google Hangouts التي لم يتم تصميمها لسيناريوهات العميل. أنها تتطلب إما: نوع من تثبيت العميل - Bummer. بيانات اعتماد اسم المستخدم/كلمة المرور - أين هي كلمة المرور الرتق؟ إرسال رابط أو بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء المحتملين - مملة. إضافة إلى جهات الاتصال - الخصوصية أي شخص؟ القليل أو معدوم إمكانات. كيف من المفترض أن ينجز أي عمل تجاري؟ هناك جانب مهم آخر يتم معالجته بشكل سيء من خلال هذه الحلول وهو قدرتها على إدارة الجلسات. على سبيل المثال ، لا يحفظ Zoom نصوصًا من الدردشات ، لذا تُفقد ملاحظات ورؤى مهمة مكتوبة أثناء الجلسات. هذه الأنواع من الحلول تجعل من الصعب إدارة جلسات المبيعات أو الاستشارة. يرى Consolto أن حلهم هو VCRM-منصة لإدارة علاقات العملاء القائمة على VideoChat تم تصميمها لتعزيز تفاعلات العمل. إنه يتيح مجهول الهوية ، بدون اتصال (دون تبادل تفاصيل الاتصال) ، والاحتكاك (بدون تنزيلات ، لا بيانات اعتماد) الاتصال في الوقت الفعلي عبر الفيديو. منتجهم متاح إما كعامل موقع ويب أو رابط مباشر ممكّن من خلال صفحة شخصية. تم تحسينه بالكامل لاحتياجات SMBs و Freelancers ، فإن حل Consolto سهل التثبيت (سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية) ينشر قائمة رائعة من وظائف التأثير العالي التي تبسط إدارة تفاعلات أعمال VideoChat. تشمل هذه الوظائف جدولة الاجتماعات ، الفواتير والمدفوعات داخل التطبيق ، المذكرات ، نسخ الجلسة (قريبًا) ، إشعارات المتابعة التي تشبه CRM ، تحليلات العميل والرسائل المستمرة ، على سبيل المثال لا الحصر.
3veta
3veta.com
تطبيق 3Veta يوفر أدوات جدولة المواعيد ومؤتمرات الفيديو للفرق عن بُعد، مع دعم تكامل مع أكثر من 5000 تطبيق ويب.
Rezrva
rezrva.com
جدولة العملاء وحجز الخدمات وإدارة جدولك الزمني عبر الإنترنت. باستخدام برنامج الحجز، يمكنك جدولة العملاء، وإدارة الخدمات، وأتمتة جدولك وزيادة مبيعاتك من هاتفك الخلوي، وتحسين وقتك، وتقليل الغيابات وتنمية أعمالك، بسرعة وسهولة على مدار 24 ساعة يوميًا.
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مستخدم في ADP وGoogle وUber وiHeartMedia وCapital One وغيرها من المؤسسات الكبيرة أن يكونوا أكثر كفاءة وفعالية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://groove.co.
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