Weezly

weezly.com

Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM ميزات Weezly: صفحة الحجز: قم بتبسيط عملية جدولة الاجتماعات من خلال صفحة حجز قابلة للتخصيص تعكس مدى توفرك. تتيح هذه الميزة للعملاء حجز المواعيد بسهولة دون الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الجدولة الخاصة بك. منتقي Timeslot: قم بتمكين المدعوين من خلال السماح لهم باختيار وقت الاجتماع الذي يناسبهم بشكل أفضل. أنت تقترح الأوقات المتاحة، وهم يختارون الوقت الذي يناسبهم أكثر، مما يجعل الجدولة فعالة وخالية من المتاعب. استطلاع المجموعة: لم يكن تنسيق اجتماعات المجموعة أسهل من أي وقت مضى. باستخدام ميزة الاستطلاع الجماعي، يمكن للمدعوين التصويت على أفضل وقت يناسب الجميع، مما يضمن أقصى قدر من المشاركة مع الحد الأدنى من تعارض المواعيد. أداة موقع الويب: قم بتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو بميزة الحجز مباشرةً إلى موقعك. تعمل هذه الأداة المبتكرة على جذب الزوار وتوفر لهم طريقة مباشرة للتواصل معك. Screencast: قم بإنشاء وإرسال رسائل فيديو مخصصة باستخدام ميزة Screencast، وهي بديل مثالي للشركات التي تبحث عن طرق أكثر جاذبية للتواصل. سواء أكان ذلك عرضًا توضيحيًا للمنتج، أو برنامجًا تعليميًا، أو رسالة شخصية، فإن التسجيلات الرقمية للشاشة تضيف لمسة شخصية إلى اتصالاتك الرقمية. Screencast + صفحة الحجز: Weezly هي المنصة الوحيدة في العالم التي تجمع بين التسجيل الرقمي للشاشة وصفحة الحجز. قم بتسجيل مقطع فيديو وامنح المشاهدين على الفور فرصة جدولة اجتماع عبر صفحة الحجز المضمنة بجوار الفيديو الخاص بك. يعمل هذا الحل الفريد على سد الفجوة بين المشاركة والعمل، مما يعزز رحلة العميل. مقاطع الفيديو الديناميكية: ارفع مستوى انتشارك باستخدام مقاطع الفيديو الديناميكية. سجل رسالة مقدمة واحدة، وأدخل عنوان موقع الويب، واسمح لـ Weezly بإنشاء مقطع فيديو مخصص يجمع رسالتك مع عرض تمرير لموقع ويب معين. توفر هذه الميزة تخصيصًا لا مثيل له، مما يجعل كل اتصال مصممًا بشكل فريد للمستلم. فوائد استخدام Weezly: الكفاءة المحسنة: توفر ميزات Weezly المتكاملة الوقت وتبسط عمليات الجدولة والاتصالات، مما يسمح للشركات بالتركيز على النمو وخدمة العملاء. زيادة المشاركة: من خلال تسجيلات الشاشة المخصصة ومقاطع الفيديو الديناميكية وخيارات الجدولة السهلة، تعمل Weezly على تعزيز معدلات المشاركة بشكل كبير، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء. المرونة والتخصيص: سواء كنت تخطط لاجتماعات فردية، أو جلسات جماعية، أو تتطلع إلى تعزيز التفاعل مع موقع الويب الخاص بك، يمكن تصميم ميزات Weezly المتنوعة لتلبية احتياجاتك الخاصة. التواصل المبتكر: من خلال الجمع بين رسائل الفيديو وإمكانيات الجدولة، تضع Weezly معيارًا جديدًا للاتصالات التجارية، مما يوفر طريقة أكثر شخصية وفعالية للتواصل مع العملاء. أبلغت الشركات التي اعتمدت Weezly عن نتائج تحويلية، بما في ذلك: قضاء وقت أقل في جدولة الاجتماعات بنسبة تصل إلى 50%. زيادة بنسبة تزيد عن 70% في معدلات المشاركة باستخدام محتوى الفيديو الديناميكي والشخصي. زيادة كبيرة في معدلات التحويل بسبب عملية الجدولة المبسطة وطرق الاتصال المحسنة.