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برامج جدولة الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي
تعمل برامج جدولة الأعمال على تبسيط عملية تنسيق التقويم من خلال مزامنة تقاويم متعددة بسلاسة، مما يؤدي إلى حماية الخصوصية الفردية. أثبتت هذه الأداة أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للمبيعات وعمليات الإيرادات وفرق نجاح العملاء، مما يسهل المشاركة السهلة للتوفر عبر روابط البريد الإلكتروني أو برامج الجدولة المضمنة على مواقع الويب. ومن خلال تقليل عوائق الجدولة مع الأطراف الخارجية، فإنه يقلل الأخطاء وينظم تكرار الاجتماعات من خلال إعدادات التوفر المحددة مسبقًا. تشمل الميزات الرئيسية جدولة الاجتماعات الفردية أو الجماعية، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص، والتذكيرات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن المرونة لتحديد ساعات الاجتماع المفضلة.
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Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Doodle
doodle.com
تعتبر Doodle الشركة الرائدة عالميًا في الجدولة عبر الإنترنت، وهي أقوى طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء والزملاء والفرق. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق وغير ذلك الكثير باستخدام مجموعة أدوات التقويم سهلة الاستخدام. تعرف على سبب ثقة 30 مليون مستخدم في Doodle كل شهر لجمع الأشخاص...
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل في...
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - م...
Consolto
consolto.com
تأمل شركة Consolto أنه من خلال حل المؤتمرات الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن لأي شخص تقديم خدمات رقمية فردية عالية التأثير تكون على قدم المساواة بل وتتجاوز تلك التي تقدمها المؤسسات الأكبر. المشكلة وفقًا لموقع Consolto.com، يمكن أن يكون إعداد محادثة فيديو مع العميل حاليًا عملية صعبة إلى ...
SimplyBook.me
simplybook.me
يقدم SimpleBook.me برنامجًا بسيطًا وواسع النطاق لجدولة المواعيد عبر الإنترنت يناسب جميع الشركات التي تقبل المواعيد الزمنية. الآن يمكن لعملائك أخيرًا حجز المواعيد عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتلقي تذكيرات عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني للتخلص من عدم الحضور. سوف تحصل على صفحة...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
OnceHub
oncehub.com
يساعد OneHub المؤسسات الكبيرة والصغيرة على تسريع المبيعات وتبسيط تقديم الخدمات من خلال جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم "ScheduleOnce"، نحن معروفون على نطاق واسع باعتبارنا الشركة الرائدة في الحجز والتقويم عبر الإنترنت، ولكن عر...
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من ...
Morgen
morgen.so
قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقي...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax عبارة عن منصة لمشاركة المبيعات تساعد الفرق على زيادة الإيرادات طوال رحلة العميل. نحن نجعل الحياة أسهل لكل من يتفاعل مع العملاء، وليس فقط حقوق السحب الخاصة، من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل. وهذا يزيد من الإنتاجية ويمكّن المندوبين من التركيز على البيع. يرى عملاء Mixmax عائد استثم...
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Yesware
yesware.com
تساعد Yesware فرق المبيعات عالية الأداء على القيام بالتواصل الهادف عبر البريد الإلكتروني على نطاق واسع. إذا كنت بحاجة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، ولكن برامج مبيعات المؤسسات المعقدة مبالغ فيها - فجرّب Yesware. توجد الوظيفة الإضافية لـ Outlook وGmail الخاصة بـ ...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنما...
Appointlet
appointlet.com
يتيح لك Appointlet تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء من خلال السماح لهم بالتواصل معك مباشرة من الصفحات المقصودة ورسائل البريد الإلكتروني ومسارات المبيعات. تتم بعد ذلك إضافة الحجوزات بسلاسة إلى تقويم Google أو Office 365 الخاص بك حتى تتمكن من التركيز على البيع! أبلغ العملاء عن زيادة تصل إلى...
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل، وزيادة رضا العملاء، والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مس...
3veta
3veta.com
3veta عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات جدولة المواعيد وعقد مؤتمرات الفيديو للفرق البعيدة. حالات الاستخدام البارزة: → جدولة المواعيد (صفحة الحجز، تقويم الفريق المشترك، مزامنة التقويم ثنائية الاتجاه، المزامنة مع Microsoft Exchange، تقويم Google، تقويم Apple؛ تذكيرات الاجتماعات، إلخ.) → مؤتمرات فيديو عال...
Cronofy
cronofy.com
تعتمد الشركات على Cronofy لتشغيل جدولتها، وذلك باستخدام أدوات جدولة المقابلات والمكونات القابلة للتضمين وواجهات برمجة التطبيقات. بالنسبة إلى مسؤولي التوظيف، يتمحور التوظيف حول العلاقات. لا يتعلق الأمر بإدارة الإدارة لدعم علاقاتك. ولا يتعلق الأمر أيضًا بالمصارعة مع التقويمات وإدارة اليوميات التي لا ن...
MeetFox
meetfox.com
MeetFox هو تطبيق قائم على السحابة يجعل الاجتماع عبر الإنترنت أمرًا سهلاً. يمكن للشركات بجميع أحجامها جدولة المواعيد، واستضافة مكالمات الفيديو عبر المتصفح، وتحصيل رسوم مقابل اجتماعاتهم، وإصدار فواتير للعملاء من خلال الفواتير التلقائية، ومعالجة المدفوعات الفورية.
GReminders
greminders.com
يحتوي GReminders على تذكيرات قوية بالمواعيد وتذكيرات بجدول الاجتماعات. أحد أفضل تطبيقات جدولة المواعيد، فهو يقدم تذكيرات بالمواعيد كخدمات رسائل نصية قصيرة. يمكنك الآن إرسال إشعارات نصية إلى العملاء باستخدام تقويم Google أو Microsoft للحصول على تجربة سلسة والتخلص من حالات عدم الحضور.
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير د...
Sidekick
sidekickai.com
برنامج جدولة مصمم بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة. ما يكفي من الكلمات الفاخرة، ببساطة نحن نساعد في جعل الجدولة أسهل. نحن نقدم عدة طرق لجدولة الاجتماعات لمستخدمينا. تحقق من جولة منتجاتنا على موقعنا لمعرفة المزيد.
Harmonizely
harmonizely.com
استحوذت شركة SimpleBook.me Ltd. على Harmonizely وتم تغيير علامتها التجارية لتصبح SimplyMeet.me. إذا كنت ترغب في التسجيل للحصول على حل رائع لجدولة الاجتماعات للفرق كأفراد، يرجى زيارة www.simplymeet.me. الأفراد لديهم حرية الوصول إلى الأبد. Harmonizely هي أداة جدولة مجانية توفر حلاً موثوقًا وسهل الاستخ...
Arrangr
arrangr.com
Arrangr هي الطريقة الأسرع والأسهل لترتيب اجتماع عمل - سواء كان ذلك افتراضيًا أو شخصيًا. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية و/أو المكالمات الهاتفية التي لا تعد ولا تحصى لترتيب التاريخ والوقت. لا مزيد من البحث عن عنوان URL أو رقم التعريف الشخصي لتنظيم محادثة فيديو أو مكالمة جماعية. لا ...
Flexperto
flexperto.com
تقدم لك Flexperto سحابة الاتصالات لتحقيق مبيعات أكثر كفاءة. كل ما اعتاد قسم المبيعات لديك القيام به دون الاتصال بالإنترنت أصبح الآن ممكنًا عبر الإنترنت: ترتيب مواعيد العملاء، أو توضيح الأسئلة عبر دردشة الفيديو، أو تحرير المستندات معًا، أو توقيع العقود، أو إلقاء التحية عبر Whatsapp.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواص...
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتمل...
Kronologic
kronologic.com
تعمل Kronologic على تسريع الإيرادات من خلال أتمتة إرسال الدعوات ورسائل البريد الإلكتروني المختلطة، والتفاوض بشأن تعديلات وقت الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تنظيمها عبر فرقك.
Rezrva
rezrva.com
جدولة العملاء وحجز الخدمات وإدارة جدولك الزمني عبر الإنترنت. باستخدام برنامج الحجز، يمكنك جدولة العملاء، وإدارة الخدمات، وأتمتة جدولك وزيادة مبيعاتك من هاتفك الخلوي، وتحسين وقتك، وتقليل الغيابات وتنمية أعمالك، بسرعة وسهولة على مدار 24 ساعة يوميًا.
Setster
setster.com
تقدم Setster جدولة مواعيد سلسة لأي عمل أو قسم. يقوم بأتمتة قواعد الجدولة المعقدة وسير العمل مع تقديم تجربة مستخدم مخصصة في كل مرة. سواء كانت شركتك تدير شبكة واسعة من الفروع والمواقع أو تحتاج ببساطة إلى حل اجتماع افتراضي، فقد تم تصميم البديل القائم على السحابة أو المحلي من Setster ليتناسب مع نموك، مم...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch عبارة عن برنامج لأتمتة مسار المبيعات قائم على السحابة، ويعمل على تمكين فرق الإيرادات من تحقيق تسريع الإيرادات من خلال تحسين سرعة الوصول إلى العميل ووقت الحصول على الإيرادات.
Nylas
nylas.com
يستخدم مئات الآلاف من المطورين حول العالم Nylas لزيادة السرعة وإنشاء بريد إلكتروني قابل للتخصيص وقدرات الجدولة بسلاسة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحديثة. Nylas هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمنح المطورين إمكانية الوصول الشامل إلى موفري البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال من خلال تكام...
DaySchedule
dayschedule.com
برنامج متقدم للمواعيد والخدمات وجدولة الندوات عبر الإنترنت لتحسين كفاءة الفريق وتقليل حالات عدم الحضور وتنظيم جميع اجتماعاتهم وحجز الخدمات والمكالمات على منصة واحدة
lemcal
lemcal.com
Lemcal هي الأداة الأولى التي تحتاجها لحجز المزيد من الاجتماعات. ابدأ الجدولة بشكل أسرع، باستخدام صفحة حجز مخصصة تمثلك. باستخدام lemcal، يمكنك: → إنشاء صفحة الحجز المخصصة الخاصة بك في ثوانٍ → جدولة جميع اجتماعاتك بشكل أسرع وأسهل → تحسين التواصل البارد الخاص بك من خلال تكامل المبيعات → استيراد جداول C...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk عبارة عن منصة لأتمتة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على تحويل العملاء المحتملين إلى اجتماعات عن طريق التأهيل والتوجيه والجدولة في الوقت الفعلي من أي مكان - سواء كان ذلك نموذج الويب الخاص بك أو المكالمات الباردة أو الحملات والمزيد. تأهيل العميل المتوقع الفوري - قم ببناء مسار تأهيل العميل المتو...
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https:/...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
منصة جدولة قائمة على السحابة للقادة الذين يركزون على النمو والذين يتطلعون إلى تسريع عمليات المبيعات والتنفيذ.
Default
default.com
يعمل الإعداد الافتراضي على التخلص من سير العمل اليدوي وإزالة تعقيدات مكدس التكنولوجيا عن طريق تجميع الأتمتة والجدولة والتأهيل والتوجيه وإعداد التقارير والإثراء. قم بأتمتة عمليات سير العمل اليدوية التي تقضي على مسار التدفق الخاص بك مع تبسيط عمليات الإيرادات من خلال منصة واحدة موحدة.
Apptoto
apptoto.com
قلل من مواعيد عدم الحضور المكلفة، وتأكد من حضور عملائك ومرضاك في الوقت المحدد وعلى استعداد جيد باستخدام برنامج إدارة المواعيد الخاص بـ Apptoto. Apptoto عبارة عن تذكير تلقائي بالمواعيد، وجدولة عبر الإنترنت، ومنصة مراسلة للعملاء للشركات القائمة على المواعيد. يتزامن Apptoto مع أي تقويم تقريبًا، بما في ...
Engageware
engageware.com
Engageware هي المزود الشامل الوحيد لحلول مشاركة العملاء، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من حل احتياجات عملائها في التفاعل الأول. يتم تشغيل منصة مشاركة العملاء الشاملة من Engageware بواسطة الذكاء الاصطناعي التحادثي والمولد لأتمتة الاستجابات للأسئلة الروتينية، وتوفير الوصول الفوري إلى قواعد المعرفة، ومنح...
ModernLoop
modernloop.com
يساعد ModernLoop على تحقيق الكفاءة في عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وعمليات تدريب القائمين على المقابلة والتحليلات الشاملة. يتكامل الحل مع البريد الإلكتروني والتقويم وSlack وZoom/Google Meets ونظام تتبع المتقدمين لديك لمساعدتك في تقديم أفضل تجربة للمرشح وتجربة توظيف داخلية لفريقك. تساعد منص...
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تسا...