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برامج جدولة الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - ألبانيا
تعمل برامج جدولة الأعمال على تبسيط عملية تنسيق التقويم من خلال مزامنة تقاويم متعددة بسلاسة، مما يؤدي إلى حماية الخصوصية الفردية. أثبتت هذه الأداة أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للمبيعات وعمليات الإيرادات وفرق نجاح العملاء، مما يسهل المشاركة السهلة للتوفر عبر روابط البريد الإلكتروني أو الجداول الزمنية المضمنة على مواقع الويب. ومن خلال تقليل عوائق الجدولة مع الأطراف الخارجية، فإنه يقلل الأخطاء وينظم تكرار الاجتماعات من خلال إعدادات التوفر المحددة مسبقًا. تشمل الميزات الرئيسية جدولة الاجتماعات الفردية أو الجماعية، والعلامة التجارية القابلة للتخصيص، والتذكيرات المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن المرونة لتحديد ساعات الاجتماع المفضلة.
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Calendly
calendly.com
اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Doodle
doodle.com
Doodle هي أبسط طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء أو الزملاء أو الأصدقاء. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق باستخدام أداة التقويم سهلة الاستخدام. ابدأ اليوم!
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
SimplyBook.me
simplybook.me
نظام الحجز عبر الإنترنت لجميع الصناعات القائمة على الخدمات. ما عليك سوى تحديد الخدمات ومقدمي الخدمات لديك، وعرض مدى توفرهم، وسيكون لديك عملاء قدامى وجدد يقومون بالحجوزات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
OnceHub
oncehub.com
جدولة وحلول chatbot. قم بزيادة مبيعاتك وإسعاد عملائك وتوفير الوقت. جدولة مرة واحدة سابقًا.
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |
Morgen
morgen.so
قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
Mixmax
mixmax.com
نحن نتخلص من العمل المزدحم ونمكن المشاركة الحقيقية. اجعل AEs وCSMs أكثر إنتاجية، مباشرة من Gmail. طلب العرض التوضيحي.
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Appointlet
appointlet.com
التدفق خلال اجتماعاتك اليومية. Appointlet يجعل الجدولة عبر الإنترنت بسيطة، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز في العمل. لأن حجز الوقت لا ينبغي أن يكون صعبا.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل وزيادة رضا العملاء والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
3veta
3veta.com
3veta هو الحل الأمثل لتقديم واستقبال الخدمات عبر الإنترنت عبر الفيديو. استخدم التطبيق للانضمام إلى اجتماعات الفيديو التي تم ترتيبها بالفعل!
Cronofy
cronofy.com
أدوات جدولة جاهزة للمؤسسات وعناصر واجهة المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات. يتيح لك برنامج الجدولة الخاص بنا مشاركة مدى توفرك مع جهات الاتصال بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.
MeetFox
meetfox.com
تواصل مع العملاء في ذروة اهتماماتهم. جدولة المواعيد، ومكالمات الفيديو داخل المتصفح، والمدفوعات الآمنة، كل ذلك في جهاز واحد. 100٪ مجانا.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Sidekick
sidekickai.com
يساعدك Sidekick Ai على جدولة الاجتماعات. برنامج جدولة مصمم بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة. ما يكفي من الكلمات الفاخرة، ببساطة نحن نساعد في جعل الجدولة أسهل.
GReminders
greminders.com
يحتوي GReminders على تذكيرات قوية بالمواعيد وتذكيرات بجدول الاجتماعات. أحد أفضل تطبيقات جدولة المواعيد، فهو يقدم تذكيرات بالمواعيد كخدمات رسائل نصية قصيرة. يمكنك الآن إرسال إشعارات نصية إلى العملاء باستخدام تقويم Google أو Microsoft للحصول على تجربة سلسة والتخلص من حالات عدم الحضور.
Arrangr
arrangr.com
الرائدة في الجدولة المتكاملة. نحن ندعم جدولة الاجتماعات لعشرات الآلاف من الشركات.
GoodTime
goodtime.io
تعمل GoodTime على الارتقاء بتجربة التوظيف بأكملها باستخدام الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، كل ذلك مع أتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات. تحظى منصتنا بثقة فرق المواهب العالمية في شركات مثل Hubspot وSpotify وPriceline وLyft، ولا تقوم بأتمتة جدولة المقابلات فحسب، بل تحافظ أيضًا على مشاركة المرشحين...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواص...
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتمل...
Kronologic
kronologic.com
تعمل Kronologic على تسريع الإيرادات من خلال أتمتة إرسال الدعوات ورسائل البريد الإلكتروني المختلطة، والتفاوض بشأن تعديلات وقت الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تنظيمها عبر فرقك.
Rezrva
rezrva.com
جدولة العملاء وحجز الخدمات وإدارة جدولك الزمني عبر الإنترنت. باستخدام برنامج الحجز، يمكنك جدولة العملاء وإدارة الخدمات وأتمتة جدولك وزيادة مبيعاتك من هاتفك الخلوي وتحسين وقتك وتقليل الغياب وتنمية أعمالك بسرعة وسهولة على مدار 24 ساعة يوميًا.
Flexperto
flexperto.com
تقدم لك Flexperto سحابة الاتصالات لتحقيق مبيعات أكثر كفاءة. كل ما اعتاد قسم المبيعات لديك القيام به دون الاتصال بالإنترنت أصبح الآن ممكنًا عبر الإنترنت: ترتيب مواعيد العملاء، أو توضيح الأسئلة عبر دردشة الفيديو، أو تحرير المستندات معًا، أو توقيع العقود، أو إلقاء التحية عبر Whatsapp.
Setster
setster.com
تقدم Setster جدولة مواعيد سلسة لأي عمل أو قسم. يقوم بأتمتة قواعد الجدولة المعقدة وسير العمل مع تقديم تجربة مستخدم مخصصة في كل مرة. سواء كانت شركتك تدير شبكة واسعة من الفروع والمواقع أو تحتاج ببساطة إلى حل اجتماع افتراضي، فقد تم تصميم البديل القائم على السحابة أو المحلي من Setster ليتناسب مع نموك، مم...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch عبارة عن برنامج لأتمتة مسار المبيعات قائم على السحابة، ويعمل على تمكين فرق الإيرادات من تحقيق تسريع الإيرادات من خلال تحسين سرعة الوصول إلى العميل ووقت الحصول على الإيرادات.
Harmonizely
harmonizely.com
استحوذت شركة SimpleBook.me Ltd. على Harmonizely وتم تغيير علامتها التجارية لتصبح SimplyMeet.me. إذا كنت ترغب في التسجيل للحصول على حل رائع لجدولة الاجتماعات للفرق كأفراد، يرجى زيارة www.simplymeet.me. الأفراد لديهم حرية الوصول إلى الأبد. Harmonizely هي أداة جدولة مجانية توفر حلاً موثوقًا وسهل الاستخ...
Nylas
nylas.com
يستخدم مئات الآلاف من المطورين حول العالم Nylas لزيادة السرعة وإنشاء إمكانات جدولة وبريد إلكتروني قابلة للتخصيص بسهولة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحديثة. Nylas هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمنح المطورين إمكانية الوصول الشامل إلى موفري البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال من خلال تكا...
DaySchedule
dayschedule.com
برنامج متقدم للمواعيد والخدمات وجدولة الندوات عبر الإنترنت لتحسين كفاءة الفريق وتقليل حالات عدم الحضور وتنظيم جميع اجتماعاتهم وحجز الخدمات والمكالمات على منصة واحدة
lemcal
lemcal.com
Lemcal هي الأداة الأولى التي تحتاجها لحجز المزيد من الاجتماعات. ابدأ الجدولة بشكل أسرع، باستخدام صفحة حجز مخصصة تمثلك. باستخدام lemcal، يمكنك: → إنشاء صفحة الحجز المخصصة الخاصة بك في ثوانٍ → جدولة جميع اجتماعاتك بشكل أسرع وأسهل → تحسين التواصل البارد الخاص بك من خلال تكامل المبيعات → استيراد جداول C...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk عبارة عن منصة لأتمتة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على تحويل العملاء المحتملين إلى اجتماعات عن طريق التأهيل والتوجيه والجدولة في الوقت الفعلي من أي مكان - سواء كان ذلك نموذج الويب الخاص بك أو المكالمات الباردة أو الحملات والمزيد. تأهيل العميل المتوقع الفوري - قم ببناء مسار تأهيل العميل المتو...
Weezly
weezly.com
Weezly هي منصة رائدة تعيد تعريف كيفية تواصل الشركات مع العملاء المحتملين، وتجمع بين كفاءة الجدولة واللمسة الشخصية لرسائل الفيديو وتعدد استخدامات تسجيل الشاشة. تم تصميم Weezly لتبسيط عملية التواصل، وهو يعمل على تمكين الشركات من التواصل مع العملاء بطريقة أكثر جدوى وفعالية. شاهد العرض التوضيحي: https:/...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
منصة جدولة سحابية للقادة الذين يركزون على النمو والذين يتطلعون إلى تسريع عمليات المبيعات والتنفيذ.
Default
default.com
يعمل الإعداد الافتراضي على التخلص من سير العمل اليدوي وإزالة تعقيدات مكدس التكنولوجيا عن طريق تجميع الأتمتة والجدولة والتأهيل والتوجيه وإعداد التقارير والإثراء. قم بأتمتة عمليات سير العمل اليدوية التي تقضي على مسار التدفق الخاص بك مع تبسيط عمليات الإيرادات من خلال منصة واحدة موحدة.
Apptoto
apptoto.com
قلل من مواعيد عدم الحضور المكلفة، وتأكد من حضور عملائك ومرضاك في الوقت المحدد وعلى استعداد جيد باستخدام برنامج إدارة المواعيد من Apptoto. Apptoto عبارة عن تذكير تلقائي بالمواعيد، وجدولة عبر الإنترنت، ومنصة مراسلة للعملاء للشركات القائمة على المواعيد. يتزامن Apptoto مع أي تقويم تقريبًا، بما في ذلك تق...
Engageware
engageware.com
Engageware هي المزود الشامل الوحيد لحلول مشاركة العملاء، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من حل احتياجات عملائها في التفاعل الأول. يتم تشغيل منصة مشاركة العملاء الشاملة من Engageware بواسطة الذكاء الاصطناعي التحادثي والمولد لأتمتة الاستجابات للأسئلة الروتينية، وتوفير الوصول الفوري إلى قواعد المعرفة، ومنح...
ModernLoop
modernloop.com
تحويل تجربة المرشح الخاص بك بكفاءة. ModernLoop عبارة عن منصة تجربة التوظيف التي تعمل على أتمتة جدولة المقابلات بشكل مثالي، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على المواهب.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تسا...