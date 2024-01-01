Business Scheduling Software - التطبيقات الأكثر شعبية
Business scheduling software streamlines calendar coordination by seamlessly syncing multiple calendars, safeguarding individual privacy. This tool proves invaluable for sales, revenue operations, and customer success teams, facilitating easy sharing of availability via email links or embedded schedulers on websites. By minimizing scheduling hurdles with external parties, it reduces errors and regulates meeting frequency through preset availability settings. Key features include one-on-one or group meeting scheduling, customizable branding, and tailored reminders. Additionally, it often includes the flexibility to establish preferred meeting hours.
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Calendly
calendly.com
اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling هو حل برمجي لجدولة المواعيد قائم على السحابة يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة مواعيدهم عبر الإنترنت. يلبي المنتج احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المهنيين الأفراد. تتيح Acuity Scheduling للمستخدمين أتمتة حجوزات المواعيد من خلال تقديم عرض في الوقت الفعلي للوقت المتاح لهم. ل...
Calendar
calendar.com
يستخدم التقويم قوة التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية بشأن متى وأين وكيف يمكن عقد اجتماعاتك.
Doodle
doodle.com
Doodle هي أبسط طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء أو الزملاء أو الأصدقاء. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق باستخدام أداة التقويم سهلة الاستخدام. ابدأ اليوم!
Zoho Bookings
zoho.com
جدولة عبر الإنترنت لتقديم أفضل الاستشارات. يقوم Zoho Bookings بمزامنة التقويمات الخاصة بك مع السماح للعملاء بجدولة المواعيد ودفع ثمنها ذاتيًا. يتم تخصيص واجهة المستخدم الخاصة بنا تلقائيًا لتناسب مجال عملك، مما يعني أنك تشعر وكأنك في بيتك. قل مرحباً للجدولة الذكية!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
SimplyBook.me
simplybook.me
نظام الحجز عبر الإنترنت لجميع الصناعات القائمة على الخدمات. ما عليك سوى تحديد الخدمات ومقدمي الخدمات لديك، وعرض مدى توفرهم، وسيكون لديك عملاء قدامى وجدد يقومون بالحجوزات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
OnceHub
oncehub.com
جدولة وحلول chatbot. قم بزيادة مبيعاتك وإسعاد عملائك وتوفير الوقت. جدولة مرة واحدة سابقًا.
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |
Morgen
morgen.so
قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Appointlet
appointlet.com
التدفق خلال اجتماعاتك اليومية. Appointlet يجعل الجدولة عبر الإنترنت بسيطة، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز في العمل. لأن حجز الوقت لا ينبغي أن يكون صعبا.
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
Mixmax
mixmax.com
نحن نتخلص من العمل المزدحم ونمكن المشاركة الحقيقية. اجعل AEs وCSMs أكثر إنتاجية، مباشرة من Gmail. طلب العرض التوضيحي.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Chili Piper
chilipiper.com
يساعد برنامج الجدولة المتقدم من Chili Piper فرق الإيرادات B2B على مضاعفة معدلات التحويل وزيادة رضا العملاء والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية.
3veta
3veta.com
3veta هو الحل الأمثل لتقديم واستقبال الخدمات عبر الإنترنت عبر الفيديو. استخدم التطبيق للانضمام إلى اجتماعات الفيديو التي تم ترتيبها بالفعل!
Cronofy
cronofy.com
أدوات جدولة جاهزة للمؤسسات وعناصر واجهة المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات. يتيح لك برنامج الجدولة الخاص بنا مشاركة مدى توفرك مع جهات الاتصال بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.
MeetFox
meetfox.com
تواصل مع العملاء في ذروة اهتماماتهم. جدولة المواعيد، ومكالمات الفيديو داخل المتصفح، والمدفوعات الآمنة، كل ذلك في جهاز واحد. 100٪ مجانا.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Sidekick
sidekickai.com
يساعدك Sidekick Ai على جدولة الاجتماعات. برنامج جدولة مصمم بشكل أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة. ما يكفي من الكلمات الفاخرة، ببساطة نحن نساعد في جعل الجدولة أسهل.
GReminders
greminders.com
يحتوي GReminders على تذكيرات قوية بالمواعيد وتذكيرات بجدول الاجتماعات. أحد أفضل تطبيقات جدولة المواعيد، فهو يقدم تذكيرات بالمواعيد كخدمات رسائل نصية قصيرة. يمكنك الآن إرسال إشعارات نصية إلى العملاء باستخدام تقويم Google أو Microsoft للحصول على تجربة سلسة والتخلص من حالات عدم الحضور.
Arrangr
arrangr.com
الرائدة في الجدولة المتكاملة. نحن ندعم جدولة الاجتماعات لعشرات الآلاف من الشركات.
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتمل...
Rezrva
rezrva.com
جدولة العملاء وحجز الخدمات وإدارة جدولك الزمني عبر الإنترنت. باستخدام برنامج الحجز، يمكنك جدولة العملاء وإدارة الخدمات وأتمتة جدولك وزيادة مبيعاتك من هاتفك الخلوي وتحسين وقتك وتقليل الغياب وتنمية أعمالك بسرعة وسهولة على مدار 24 ساعة يوميًا.
Flexperto
flexperto.com
Flexperto brings you the Communication Cloud for more efficient sales. Everything that your sales department used to do offline is now possible online: arrange customer appointments, clarify questions via video chat, edit documents together, sign contracts or say hello via Whatsapp.
Setster
setster.com
Setster offers seamless appointment scheduling for any business or department. It automates complex scheduling rules and workflows while offering a custom user experience every time. Whether your company manages a vast network of branches and locations or simply needs a virtual meeting solution, Set...
Re:catch
recatch.cc
Re:catch is a cloud-based sales funnel automation software that empowers revenue teams to achieve revenue acceleration by optimizing Speed-to-Lead and Time-to-Revenue.
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely was acquired by SimplyBook.me Ltd. and has been rebranded as SimplyMeet.me. If you want to sign up for a great meeting scheduling solution for teams as individuals, please go to www.simplymeet.me. Individuals have FREE FOREVER access. Harmonizely is a free scheduling tool which provides ...
Nylas
nylas.com
Hundreds of thousands of developers around the world use Nylas to increase velocity and seamlessly build customizable email and scheduling capabilities through state-of-the-art APIs. Nylas is the only platform that gives developers universal access to email, calendar, and contacts providers through ...
DaySchedule
dayschedule.com
Advanced appointment, service and webinar scheduling software to improve team efficiency, reduce no-shows, and organize all their meetings, service booking and calls on single platform
GoodTime
goodtime.io
GoodTime elevates the entire hiring experience with human-centric AI, all while automating 90% of interview management tasks. Trusted by global talent teams at companies like Hubspot, Spotify, Priceline, and Lyft, our platform not only automates interview scheduling but also keeps candidates and int...
lemcal
lemcal.com
lemcal is the 1 tool you need to book more meetings. Start scheduling faster, using a customized booking page that represents you. With lemcal, you can: → Generate your personalized booking page in seconds → Schedule all your meetings quicker and easier → Optimize your cold outreach with sales integ...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk is a sales automation platform that helps revenue teams convert leads into meetings by qualifying, routing, and scheduling in real-time from anywhere — be it your web form, cold calls, campaigns, and more. Instant Lead Qualification - Build a real-time lead qualification track that assesses...
Weezly
weezly.com
Weezly is a groundbreaking platform that redefines how businesses communicate with potential customers, combining the efficiency of scheduling with the personal touch of video messaging and the versatility of screen recording. Designed to streamline the outreach process, Weezly empowers businesses t...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
An cloud-based scheduling platform for growth focused leader looking to speed up their sales and fullfillment processes.
Default
default.com
Default eliminates manual workflows and removes tech stack complexity by bundling automation, scheduling, qualification, routing, reporting, and enrichment. Automate manual workflows that are killing your pipeline while simplifying revenue operations with one unified platform.
Apptoto
apptoto.com
Reduce costly no-show appointments, and ensure your clients and patients show up on time and well-prepared by using Apptoto's appointment management software. Apptoto is an automated appointment reminder, online scheduling, and client messaging platform for appointment-based businesses. Apptoto sync...
Engageware
engageware.com
Engageware هي المزود الشامل الوحيد لحلول مشاركة العملاء، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من حل احتياجات عملائها في التفاعل الأول. يتم تشغيل منصة مشاركة العملاء الشاملة من Engageware بواسطة الذكاء الاصطناعي التحادثي والمولد لأتمتة الاستجابات للأسئلة الروتينية، وتوفير الوصول الفوري إلى قواعد المعرفة، ومنح...
ModernLoop
modernloop.com
تحويل تجربة المرشح الخاص بك بكفاءة. ModernLoop عبارة عن منصة تجربة التوظيف التي تعمل على أتمتة جدولة المقابلات بشكل مثالي، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على المواهب.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero هو منتج لتسريع الإيرادات الداخلية يتعامل مع جدولة الاجتماعات الفورية والتوجيه الرئيسي لجميع مستويات التعقيد لفرق الإيرادات B2B. يتكامل RevenueHero مع نموذج التقاط العملاء المحتملين الخاص بك لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات بينهم وبين الممثل المناسب في فريقك في الوقت الفعلي. تسا...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواص...
Kronologic
kronologic.com
تعمل Kronologic على تسريع الإيرادات من خلال أتمتة إرسال الدعوات ورسائل البريد الإلكتروني المختلطة، والتفاوض بشأن تعديلات وقت الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تنظيمها عبر فرقك.