برنامج خطة الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تم تصميم برنامج خطة العمل للمساعدة في إنشاء وإدارة ومشاركة خطط العمل للمشاريع أو الاستثمارات الجديدة. يساعد هذا البرنامج المستخدمين في تحديد الأهداف والاستراتيجيات والمتطلبات المالية اللازمة لبدء عمل تجاري جديد أو تنفيذ مشروع مهم. كما أنه يوضح الفرص والمخاطر المرتبطة بالشركة أو المشروع الجديد. يستخدم رواد الأعمال، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن استثمارات خارجية، برامج خطط الأعمال في المقام الأول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه من قبل الموظفين الذين يتطلعون إلى تأمين التمويل للمشاريع الجديدة. من المهم التمييز بين برامج خطط الأعمال وبرامج التخطيط الاستراتيجي. يتم استخدام برنامج التخطيط الاستراتيجي للعمليات الإستراتيجية المستمرة ويتم تفعيله بعد تنفيذ خطة العمل بنجاح. غالبًا ما يتكامل برنامج خطة العمل مع برنامج المحاسبة لإنشاء البيانات المالية ومع برنامج إنشاء المستندات لإنشاء وثائق المستثمر.
إرسال تطبيق جديد
LivePlan
liveplan.com
LivePlan هو تطبيق يساعد رواد الأعمال على إنشاء خطط أعمال شاملة، ميزانيات، وتوقعات مالية بسهولة، ويتضمن تتبع الأداء بشكل فعّال.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy هو برنامج لتخطيط الأعمال يساعد رواد الأعمال في تطوير أفكارهم وإنشاء نماذج عمل وخطط تجارية قابلة للتنفيذ.
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics هو برنامج لتخطيط الأعمال يساعد رواد الأعمال في إنشاء خطط عمل شاملة وتوقعات مالية، مع ميزات التعاون وأدوات الذكاء الاصطناعي.
Vizologi
vizologi.com
تطبيق Vizologi يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء خطط الأعمال، وتوليد الأفكار التجارية، وإجراء أبحاث السوق.
Planium Pro
planiumpro.com
تطبيق Planium Pro يساعد المستشارين والمحاسبين في إنشاء مصادر دخل جديدة بواسطة أدوات تخطيط استراتيجية وإدارة موارد متكاملة.
Maus
maus.com
Maus هو تطبيق شامل للتخطيط الاستراتيجي والمالي، يساعد المستخدمين على وضع وتنفيذ ومراقبة خطط نمو الأعمال.
Bizplan
bizplan.com
Bizplan هو تطبيق لتخطيط الأعمال يساعد رواد الأعمال في إنشاء وإدارة خطط أعمالهم من خلال أدوات مرنة وقوالب موجهة.
Cuttles
cuttles.io
Cuttles هو تطبيق لتخطيط الأعمال يساعد رواد الأعمال في إنشاء خطط عمل، تقسيم الأفكار، وتحليل الجوانب المالية بسهولة.
Modeliks
modeliks.com
Modeliks هو برنامج تخطيط يساعد الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة على إنشاء خطط أعمال وتقديمها للمستثمرين بتوجيهات واضحة.
© 2025 WebCatalog, Inc.