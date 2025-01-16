برنامج خطة الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال

LivePlan

liveplan.com

يعمل LivePlan على تبسيط تخطيط الأعمال ووضع الميزانية والتنبؤ وتتبع الأداء للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. كن مالكًا تجاريًا أكثر ثقة وقم بإدارة أعمالك بشكل استراتيجي من اليوم الأول وما بعده باستخدام LivePlan. يعمل LivePlan في أي عمل تجاري وفي أي مرحلة. سواء كنت تتطلع إلى الحصول على خطة عملك أو تقديم عرض مشترك للحصول على التمويل، أو كنت حاليًا مالكًا للأعمال وتتطلع إلى إنشاء توقعات كخريطة طريق لمستقبلك - يمكن أن يساعدك LivePlan في تخطيط أعمالك وتمويلها وتنميتها بسهولة . بفضل الإرشادات خطوة بخطوة، وإرشادات الخبراء، والبرامج التعليمية، والندوات عبر الإنترنت، وأكثر من 500 نموذج لخطط عمل - لم يكن إنشاء خطة عمل احترافية أسهل من أي وقت مضى. لا حاجة لجداول البيانات المعقدة أو معالجة الأرقام. إن البيانات المالية الآلية لـ LivePlan مع الصيغ المضمنة تعني أن توقعاتك وبياناتك المالية دقيقة للغاية. قم بمشاركة عرض سريع من صفحة واحدة لنموذج عملك مع المقرضين والمستثمرين والفرق الداخلية - مع إبقاء الجميع على نفس الصفحة، دون الحاجة إلى مشاركة وثيقة خطة عملك الكاملة. تعد الميزانيات وتوقعات المبيعات عنصرًا حاسمًا لنجاح الأعمال. اجعل هذه الأرقام تنبض بالحياة من خلال لوحة معلومات أداء LivePlan. تعمل لوحات المعلومات هذه على تبسيط أدائك وإنشاء مخططات ورسوم بيانية رائعة تلقائيًا. قم بمزامنة QuickBooks أو Xero مع LivePlan لسحب بياناتك المحاسبية الفعلية. استخدم هذه البيانات كأساس لتوقعاتك وميزانياتك وانظر كيف يقارن أدائك الحالي بخطتك المتوقعة.