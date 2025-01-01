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برامج الموسيقى التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر برامج موسيقى الأعمال للشركات إمكانية الوصول إلى كتالوج الموسيقى المرخص بالكامل، مما يمكّنها من خلق جو جذاب خاص بالعلامة التجارية يجذب انتباه العملاء ويعزز الولاء. تتضمن هذه الحلول غالبًا قوائم تشغيل منسقة بشكل احترافي أو خيارات لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة مصممة خصيصًا لهوية العلامة التجارية. اعتمادًا على تفضيلات الشركة، تتوفر خيارات معدات البث والموسيقى المادية. تُستخدم موسيقى الأعمال على نطاق واسع في المواقع الفعلية مثل المطاعم والحانات ومحلات البيع بالتجزئة، ولكن يمكن أيضًا دمجها في مواقع الويب أو التطبيقات أو الأحداث.

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Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Chartmetric هو منصة تحليل موسيقية تقدم بيانات شاملة عن البث الاجتماعي لمساعدة الفنانين والمهنيين في صناعة الموسيقى.

Rockbot

Rockbot

rockbot.com

Rockbot هو تطبيق يوفر حلول موسيقى خلفية مرخصة للشركات، مع إمكانية تخصيص قوائم التشغيل وإدارة المحتوى عن بُعد.

KABOB

KABOB

kabob.io

تطبيق Kabob يوفر منصة تقنية شاملة لدعم عمليات البيع بالتجزئة، يوفر أدوات لإدارة الشاشات الرقمية والموسيقى والموظفين.

Voicefinder

Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder هو سوق للمحترفين يربط بين المبدعين والشركات مع أفضل الأصوات البشرية، مساعداً في العملية الإبداعية وتحقيق فرص اقتصادية.

Soundtrack Your Brand

Soundtrack Your Brand

soundtrackyourbrand.com

تطبيق "Soundtrack Your Brand" يوفر بث موسيقى مرخصة للأعمال التجارية، مما يساعد في تعزيز تجربة العملاء عبر قوائم تشغيل مخصصة. يعد مثالياً للمطاعم والفنادق.

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