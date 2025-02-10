برامج الموسيقى التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافتات الرقمية للتحكم المركزي ومزامنة المحتوى عبر شاشات وأجهزة متعددة. * BGM (موسيقى الخلفية) - إدارة الصوت داخل المتجر، مما يسمح بالتحكم عن بعد وتحديثات موسيقى الخلفية والرسائل الترويجية. * إدارة الموظفين - أدوات للتدريب والجدولة وإدارة موظفي المتجر. بالإضافة إلى التطبيقات الأساسية، يقدم Kabob مجموعة من التطبيقات الإضافية لدعم التسويق والعمليات ووظائف الأعمال الأخرى، مثل: * التسويق الرقمي - أدوات لإدارة المحتوى والتسويق متعدد القنوات والاستطلاعات عبر الإنترنت. * عمليات الأتمتة - حلول لانتظار الطلبات والحجز وإدارة الطاولة ومزامنة لوحة القائمة. * AIoT (الذكاء الاصطناعي للأشياء) - أنظمة ذكية لإدارة الأجهزة عن بعد، واكتشاف الوجه، ومراقبة المسافات الاجتماعية، وتتبع إشغال الطاولة. * إدارة الموظفين - أدوات للتدريب والجدولة وإدارة موظفي المتجر. تضع Kabob نفسها كمنصة شاملة للعلامات التجارية المتسلسلة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الحلول المستندة إلى السحابة لتبسيط وأتمتة الجوانب المختلفة لعمليات البيع بالتجزئة. تدعي المنصة أنها توفر الدعم عبر الأنظمة الأساسية وقابلية التوسع والتكامل السهل مع أنظمة الطرف الثالث. تتمتع الشركة بحضور عالمي، ولها مكاتب فرعية مباشرة في البر الرئيسي للصين وتايوان وسنغافورة واليابان، بالإضافة إلى شركاء الموزعين في كندا وأستراليا. يخدم Kabob مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك سلاسل الوجبات السريعة ومطاعم السوشي ذات الحزام الناقل والعلامات التجارية المنزلية الاسكندنافية وحتى مقهى الواقع الافتراضي في الولايات المتحدة. يبدو أن Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة قوية ومتعددة الاستخدامات لتكنولوجيا البيع بالتجزئة تهدف إلى مساعدة الشركات المتسلسلة على تحسين عملياتها وتعزيز تجارب العملاء وزيادة الكفاءة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول المستندة إلى السحابة.