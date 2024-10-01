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برامج الموسيقى التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - مونتسرات
توفر برامج موسيقى الأعمال للشركات إمكانية الوصول إلى كتالوج الموسيقى المرخص بالكامل، مما يمكّنها من خلق جو جذاب خاص بالعلامة التجارية يجذب انتباه العملاء ويعزز الولاء. تتضمن هذه الحلول غالبًا قوائم تشغيل منسقة بشكل احترافي أو خيارات لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة مصممة خصيصًا لهوية العلامة التجارية. اعتمادًا على تفضيلات الشركة، تتوفر خيارات معدات البث والموسيقى المادية. تُستخدم موسيقى الأعمال على نطاق واسع في المواقع الفعلية مثل المطاعم والحانات ومحلات البيع بالتجزئة، ولكن يمكن أيضًا دمجها في مواقع الويب أو التطبيقات أو الأحداث.
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Chartmetric
chartmetric.com
تطوير الموسيقى بقوة بيانات قوة بيانات قوة بيانات بيانات. Chartmetric هي منصة الكل في واحد التي توفر تدفقًا شاملاً وبيانات اجتماعية لمحترفي صناعة الموسيقى لإنشاء وظائف ناجحة في الموسيقى.
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder هو سوق خدمات احترافية يتواصل مع أفضل الأصوات البشرية على هذا الكوكب. يعد Voicefinder الأداة الإبداعية المثالية المصممة لمساعدة صانعي الأفلام والشركات في عمليتهم الإبداعية. نريد أن يبدو العالم أفضل وأكثر إنسانية. رؤيتنا بسيطة: نريد ربط المبدعين والشركات بأفضل الأصوات البشرية في العالم، وم...
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
أصبح بث الموسيقى للأعمال أمرًا سهلاً. قم بتشغيل موسيقى مرخصة بالكامل من أكبر كتالوج تجاري في العالم يضم أكثر من 100 مليون أغنية! توفر Soundtrack Your Brand، المعروفة سابقًا باسم Spotify for Business، خدمة عالمية قانونية توفر المرونة مثل منصة البث الشخصية. مثالية للشركات التي تعزز علامتها التجارية با...
Rockbot
rockbot.com
منذ عام 2010، أصبحت Rockbot رائدة في صناعة الإعلام للأعمال. تقدم Rockbot الموسيقى والتلفزيون واللافتات الرقمية والإعلان من خلال حل منصة واحدة مشهود له، وتتيح لأكبر الشركات والامتيازات والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم تقديم أفضل تجارب العملاء في الموقع. بدعم من Google وموثوق به من قبل م...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافت...