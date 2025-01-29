برامج الموسيقى التجارية - التطبيقات الأكثر شعبية - البحرين

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توفر برامج موسيقى الأعمال للشركات إمكانية الوصول إلى كتالوج الموسيقى المرخص بالكامل، مما يمكّنها من خلق جو جذاب خاص بالعلامة التجارية يجذب انتباه العملاء ويعزز الولاء. تتضمن هذه الحلول غالبًا قوائم تشغيل منسقة بشكل احترافي أو خيارات لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة مصممة خصيصًا لهوية العلامة التجارية. اعتمادًا على تفضيلات الشركة، تتوفر خيارات معدات البث والموسيقى المادية. تُستخدم موسيقى الأعمال على نطاق واسع في المواقع الفعلية مثل المطاعم والحانات ومحلات البيع بالتجزئة، ولكن يمكن أيضًا دمجها في مواقع الويب أو التطبيقات أو الأحداث.
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Chartmetric
chartmetric.com
تطوير الموسيقى بقوة بيانات قوة بيانات قوة بيانات بيانات. Chartmetric هي منصة الكل في واحد التي توفر تدفقًا شاملاً وبيانات اجتماعية لمحترفي صناعة الموسيقى لإنشاء وظائف ناجحة في الموسيقى.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافتات الرقمية للتحكم المركزي ومزامنة المحتوى عبر شاشات وأجهزة متعددة. * BGM (موسيقى الخلفية) - إدارة الصوت داخل المتجر، مما يسمح بالتحكم عن بعد وتحديثات موسيقى الخلفية والرسائل الترويجية. * إدارة الموظفين - أدوات للتدريب والجدولة وإدارة موظفي المتجر. بالإضافة إلى التطبيقات الأساسية، يقدم Kabob مجموعة من التطبيقات الإضافية لدعم التسويق والعمليات ووظائف الأعمال الأخرى، مثل: * التسويق الرقمي - أدوات لإدارة المحتوى والتسويق متعدد القنوات والاستطلاعات عبر الإنترنت. * عمليات الأتمتة - حلول لانتظار الطلبات والحجز وإدارة الطاولة ومزامنة لوحة القائمة. * AIoT (الذكاء الاصطناعي للأشياء) - أنظمة ذكية لإدارة الأجهزة عن بعد، واكتشاف الوجه، ومراقبة المسافات الاجتماعية، وتتبع إشغال الطاولة. * إدارة الموظفين - أدوات للتدريب والجدولة وإدارة موظفي المتجر. تضع Kabob نفسها كمنصة شاملة للعلامات التجارية المتسلسلة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الحلول المستندة إلى السحابة لتبسيط وأتمتة الجوانب المختلفة لعمليات البيع بالتجزئة. تدعي المنصة أنها توفر الدعم عبر الأنظمة الأساسية وقابلية التوسع والتكامل السهل مع أنظمة الطرف الثالث. تتمتع الشركة بحضور عالمي، ولها مكاتب فرعية مباشرة في البر الرئيسي للصين وتايوان وسنغافورة واليابان، بالإضافة إلى شركاء الموزعين في كندا وأستراليا. يخدم Kabob مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك سلاسل الوجبات السريعة ومطاعم السوشي ذات الحزام الناقل والعلامات التجارية المنزلية الاسكندنافية وحتى مقهى الواقع الافتراضي في الولايات المتحدة. يبدو أن Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة قوية ومتعددة الاستخدامات لتكنولوجيا البيع بالتجزئة تهدف إلى مساعدة الشركات المتسلسلة على تحسين عملياتها وتعزيز تجارب العملاء وزيادة الكفاءة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول المستندة إلى السحابة.
Rockbot
rockbot.com
منذ عام 2010، أصبحت Rockbot رائدة في صناعة الإعلام للأعمال. تقدم Rockbot الموسيقى والتلفزيون واللافتات الرقمية والإعلان من خلال حل منصة واحدة مشهود له، وتتيح لأكبر الشركات والامتيازات والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم تقديم أفضل تجارب العملاء في الموقع. بدعم من Google وموثوق به من قبل ما يقرب من 50000 شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، يشمل عملاء Rockbot Planet Fitness وWalmart وShake Shack وAshley Furniture.
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
أصبح بث الموسيقى للأعمال أمرًا سهلاً. قم بتشغيل موسيقى مرخصة بالكامل من أكبر كتالوج تجاري في العالم يضم أكثر من 100 مليون أغنية! توفر Soundtrack Your Brand، المعروفة سابقًا باسم Spotify for Business، خدمة عالمية قانونية توفر المرونة مثل منصة البث الشخصية. مثالية للشركات التي تعزز علامتها التجارية بالموسيقى؛ بما في ذلك المطاعم والحانات والفنادق والتجزئة. استمع إلى أكثر من 1300 قائمة تشغيل جاهزة من منسقي الموسيقى في Soundtrack أو احصل على الإلهام لإنشاء قائمتك الخاصة. استفد من الأدوات المخصصة مثل جدولة الموسيقى ومراسلة العملاء واستيراد Spotify ومرشح الكلمات الغنائية الصريحة. تحكم في صوتك باستخدام تطبيق Soundtrack أو قم بالتشغيل من سطح المكتب إذا كنت تفضل ذلك. تفضل بزيارة SoundtrackYourBrand.com اليوم!
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder هو سوق خدمات احترافية يتواصل مع أفضل الأصوات البشرية على هذا الكوكب. يعد Voicefinder الأداة الإبداعية المثالية المصممة لمساعدة صانعي الأفلام والشركات في عمليتهم الإبداعية. نريد أن يبدو العالم أفضل وأكثر إنسانية. رؤيتنا بسيطة: نريد ربط المبدعين والشركات بأفضل الأصوات البشرية في العالم، ومهمتنا هي المساعدة في إطلاق العنان لإمكانات كل المواهب وخلق الفرص الاقتصادية حتى يتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من التمتع بحياة أفضل.
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