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لقد برز طرح برامج التحليلات باعتباره محورًا محوريًا للشركات وسط تطورها الرقمي، مع التركيز بشكل أساسي على نشر أدوات ذكاء الأعمال (BI). تلعب حلول ذكاء الأعمال هذه دورًا حاسمًا في تقديم رؤى حول مشهد بيانات الشركة. ومن خلال تمكين تصور بيانات الأعمال وفهمها، فإنها تمكن الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركة. نظرًا للحجم الهائل من البيانات المتاحة للشركات اليوم، أصبح دمج بعض أشكال برامج ذكاء الأعمال أمرًا لا غنى عنه تقريبًا لتعزيز فهم هذه البيانات وقابليتها للتنفيذ.
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Canva
canva.com
Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.
Kittl
kittl.com
Kittl هو أداة تصميم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى صور ورسوم توضيحية، مما يسهل إنشاء محتوى مرئي بجودة عالية.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء تقارير وتحليلات بيانات مخصصة باستخدام لوحات معلومات تفاعلية من مصادر بيانات متعددة.
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هو أداة بحثية تعرض خرائط الاقتباس وتساعد الباحثين في استكشاف الأدبيات الأكاديمية وتتبع أحدث التطورات في مجالاتهم.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics هو برنامج لتحليل البيانات يوفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات وإنشاء تصورات بصرية بسهولة.
Looker
looker.com
لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.
Rose AI
rose.ai
تطبيق Rose هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية البحث عن البيانات وتنظيفها وتحليلها ومشاركتها.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Flourish
flourish.studio
Flourish هو تطبيق لإنشاء تصورات بيانات تفاعلية وسهلة الوصول، مع ميزات تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر رؤى مفصلة للمستخدمين.
Grow
grow.com
تطبيق Grow هو منصة ذكاء أعمال بدون برمجة، تمكن المنظمات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة.
SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
Scribble Maps
scribblemaps.com
تطبيق Scribble Maps يسهل إنشاء خرائط وت annotating و تحليل البيانات. مناسب للفرق التي تدير خرائط متعددة ويسمح بالتعاون بين الأعضاء.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة تقارير مصممة للوكالات التسويقية، تتيح تتبع وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة في لوحة معلومات واحدة.
GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online هو برنامج سحابي لإنشاء ومشاركة خرائط الويب التفاعلية وتحليل البيانات الجغرافية.
Infogram
infogram.com
Infogram هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات التفاعلية ومشاركة المحتوى المرئي الغني بالمعلومات.
Venngage
venngage.com
Venngage هو منصة تصميم معلومات تساعد على إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل الرسوم البيانية والتقارير باستخدام قوالب جاهزة.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هو منصة لتطوير التطبيقات تتيح إضافة ميزات جغرافية مثل الخرائط والتوجيه في الوقت الحقيقي، مع أدوات للمطورين وبيانات موقع شاملة.
Grist
getgrist.com
Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
تطبيق IP GeoLocation يوفر معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي لعناوين IP، بما في ذلك الدولة والمدينة واللغة والوقت ومعلومات الأمان.
Metabase
metabase.com
Metabase هو تطبيق ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين تحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير بسهولة دون الحاجة لخبرة في البرمجة.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.
Hex
hex.tech
Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.
Nearmap
nearmap.com
LearMap منصة توفر صور جوية عالية الدقة وبيانات جغرافية، تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية.
Observable
observablehq.com
Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.
Domo
domo.com
Domo هو تطبيق يمكن المستخدمين من جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام، لتعزيز اتخاذ القرارات في الأعمال.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo هو برنامج لتحليل البيانات النوعية يساعد الباحثين على تنظيم وتحليل البيانات غير المهيكلة واستخراج الرؤى منها.
TravelTime
traveltime.com
تطبيق TravelTime هو واجهة برمجة تطبيقات تحسب أوقات السفر بمختلف وسائل النقل إلى آلاف المواقع في غضون ميلي ثانية.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة لبناء ومشاركة لوحات معلومات الأعمال في الوقت الفعلي، تسهل تتبع البيانات والمقاييس من مصادر متعددة بدون الحاجة لأي ترميز.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai يوفر بيانات حركة المرور على الأقدام لفهم أنماط الزيارة وتحليل سلوك العملاء، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هو منصة تقارير تسويقية شاملة تسهل جمع وتحليل البيانات من قنوات متعددة وتوفر تقارير مرئية أوتوماتيكية.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Cluvio
cluvio.com
تطبيق Cluvio يتيح للمستخدمين تنفيذ استعلامات SQL على قواعد البيانات ورؤية النتائج عبر لوحات بيانات تفاعلية قابلة للمشاركة.
Reportei
reportei.com
تطبيق Reportei يسمح بإنشاء تقارير ولوحات معلومات عن الشبكات الاجتماعية والتسويق الرقمي بسرعة وبسهولة من بيانات متعددة.
datapine
datapine.com
Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe هو تطبيق لتحليل البيانات يعرض مقاييس الأداء من مصادر متعددة على لوحات معلومات قابلة للتخصيص ويدعم تقارير تلقائية.
DashThis
dashthis.com
DashThis هو أداة لتقارير التسويق الرقمي، حيث تجمع البيانات من أكثر من 30 مصدر وتوفر عرضاً سهل الاستخدام للوحة المعلومات.
Vaizle
vaizle.com
تطبيق Vaizle لتحليلات التسويق يساعد الشركات على تصور بيانات التسويق وتحليل أداء الحملات عبر منصات متعددة وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي.
Geo Targetly
geotargetly.com
تطبيق Geo Targetly يتيح للشركات استهداف زوار مواقعهم باستخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، من خلال توجيه المحتوى والإعلانات حسب الموقع.
Databox
databox.com
تطبيق Databox هو منصة تحليلات لأعمال الشركات الناشئة، حيث يجمع البيانات من مصادر متعددة ويوفر رؤى لتساعد في تحسين الأداء واتخاذ قرارات أفضل.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لإنشاء مخططات و لوحات معلومات من قواعد البيانات و واجهات برمجة التطبيقات بسهولة.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics هو منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متقدمة باستخدام SQL وتقديم تقارير مخصصة بنظام الخدمة الذاتية.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO هو تطبيق يوفر معلومات مفصلة حول عناوين IP، بما في ذلك الموقع الجغرافي والبيانات التنظيمية، ويستخدم لتحليل البيانات وأمان الشبكة.
GoodData
gooddata.com
GoodData هو منصة سحابية لتحليل البيانات، تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات وإنشاء تحليلات مخصصة بسهولة، تدعم التعاون وإدارة المستخدمين.
Aiven
aiven.io
Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT هو منصة لإدارة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي، تدعم تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف المجالات.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
تطبيق GeoPostcodes يوفر بيانات دقيقة عن الرموز البريدية والحدود الجغرافية والمعلومات عن الشوارع لـ 247 دولة، مع تحديثات أسبوعية.
Reportz
reportz.io
Reportz هو أداة لإعداد التقارير والتحليلات تساعد الشركات على أتمتة العمليات، وتخصيص التقارير، وتحليل البيانات من مصادر متعددة.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti هو برنامج لتحليل البيانات النوعية، يتيح تنظيم البيانات غير المهيكلة، الترميز، والتفسير عبر منصات متعددة.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin هو منصة بدون رمز لتطوير أدوات داخلية وبوابات العملاء بسهولة، مع دعم التخصيص والتكامل والأمان.
Radar
radar.com
تطبيق Radar يوفر بنية تحتية للموقع للمنتجات والخدمات باستخدام SDKs وAPIs لتوفير تجارب تعتمد على الموقع عبر ملايين الأجهزة.
Sisense
sisense.com
Sisense هي منصة لتحليل البيانات، تحول البيانات إلى رؤى، وتجعل التحليلات متاحة في التطبيقات وعمليات العمل، مع ميزات قوية للتكامل والذكاء الاصطناعي.
Mapline
mapline.com
Mapline هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد الشركات على تصور البيانات جغرافياً، تتبع الحركة، وتحليل المعلومات من خلال أدوات متعددة.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI هو تطبيق لتحليل الصور الجوية والأقمار الصناعية، يتيح اكتشاف الكائنات ومراقبة التغيرات وتحديد الشذوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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