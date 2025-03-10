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برامج ذكاء الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

لقد برز طرح برامج التحليلات باعتباره محورًا محوريًا للشركات وسط تطورها الرقمي، مع التركيز بشكل أساسي على نشر أدوات ذكاء الأعمال (BI). تلعب حلول ذكاء الأعمال هذه دورًا حاسمًا في تقديم رؤى حول مشهد بيانات الشركة. ومن خلال تمكين تصور بيانات الأعمال وفهمها، فإنها تمكن الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركة. نظرًا للحجم الهائل من البيانات المتاحة للشركات اليوم، أصبح دمج بعض أشكال برامج ذكاء الأعمال أمرًا لا غنى عنه تقريبًا لتعزيز فهم هذه البيانات وقابليتها للتنفيذ.

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Canva

Canva

canva.com

Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl هو أداة تصميم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى صور ورسوم توضيحية، مما يسهل إنشاء محتوى مرئي بجودة عالية.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء تقارير وتحليلات بيانات مخصصة باستخدام لوحات معلومات تفاعلية من مصادر بيانات متعددة.

Genially

Genially

genial.ly

Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps هو أداة بحثية تعرض خرائط الاقتباس وتساعد الباحثين في استكشاف الأدبيات الأكاديمية وتتبع أحدث التطورات في مجالاتهم.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics هو برنامج لتحليل البيانات يوفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات وإنشاء تصورات بصرية بسهولة.

Looker

Looker

looker.com

لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

تطبيق Rose هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية البحث عن البيانات وتنظيفها وتحليلها ومشاركتها.

Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

Grow

Grow

grow.com

تطبيق Grow هو منصة ذكاء أعمال بدون برمجة، تمكن المنظمات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish هو تطبيق لإنشاء تصورات بيانات تفاعلية وسهلة الوصول، مع ميزات تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر رؤى مفصلة للمستخدمين.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

تطبيق Scribble Maps يسهل إنشاء خرائط وت annotating و تحليل البيانات. مناسب للفرق التي تدير خرائط متعددة ويسمح بالتعاون بين الأعضاء.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics هي منصة تقارير مصممة للوكالات التسويقية، تتيح تتبع وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة في لوحة معلومات واحدة.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online هو برنامج سحابي لإنشاء ومشاركة خرائط الويب التفاعلية وتحليل البيانات الجغرافية.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات التفاعلية ومشاركة المحتوى المرئي الغني بالمعلومات.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage هو منصة تصميم معلومات تساعد على إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل الرسوم البيانية والتقارير باستخدام قوالب جاهزة.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox هو منصة لتطوير التطبيقات تتيح إضافة ميزات جغرافية مثل الخرائط والتوجيه في الوقت الحقيقي، مع أدوات للمطورين وبيانات موقع شاملة.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

تطبيق IP GeoLocation يوفر معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي لعناوين IP، بما في ذلك الدولة والمدينة واللغة والوقت ومعلومات الأمان.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase هو تطبيق ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين تحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير بسهولة دون الحاجة لخبرة في البرمجة.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأداء وتحسين استراتيجيات المبيعات بشكل فعال.

Hex

Hex

hex.tech

Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

LearMap منصة توفر صور جوية عالية الدقة وبيانات جغرافية، تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.

Domo

Domo

domo.com

Domo هو تطبيق يمكن المستخدمين من جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام، لتعزيز اتخاذ القرارات في الأعمال.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo هو برنامج لتحليل البيانات النوعية يساعد الباحثين على تنظيم وتحليل البيانات غير المهيكلة واستخراج الرؤى منها.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

تطبيق TravelTime هو واجهة برمجة تطبيقات تحسب أوقات السفر بمختلف وسائل النقل إلى آلاف المواقع في غضون ميلي ثانية.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard هي أداة لبناء ومشاركة لوحات معلومات الأعمال في الوقت الفعلي، تسهل تتبع البيانات والمقاييس من مصادر متعددة بدون الحاجة لأي ترميز.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai يوفر بيانات حركة المرور على الأقدام لفهم أنماط الزيارة وتحليل سلوك العملاء، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph هو منصة تقارير تسويقية شاملة تسهل جمع وتحليل البيانات من قنوات متعددة وتوفر تقارير مرئية أوتوماتيكية.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

تطبيق Cluvio يتيح للمستخدمين تنفيذ استعلامات SQL على قواعد البيانات ورؤية النتائج عبر لوحات بيانات تفاعلية قابلة للمشاركة.

Reportei

Reportei

reportei.com

تطبيق Reportei يسمح بإنشاء تقارير ولوحات معلومات عن الشبكات الاجتماعية والتسويق الرقمي بسرعة وبسهولة من بيانات متعددة.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe هو تطبيق لتحليل البيانات يعرض مقاييس الأداء من مصادر متعددة على لوحات معلومات قابلة للتخصيص ويدعم تقارير تلقائية.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis هو أداة لتقارير التسويق الرقمي، حيث تجمع البيانات من أكثر من 30 مصدر وتوفر عرضاً سهل الاستخدام للوحة المعلومات.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

تطبيق Geo Targetly يتيح للشركات استهداف زوار مواقعهم باستخدام أدوات تحديد الموقع الجغرافي، من خلال توجيه المحتوى والإعلانات حسب الموقع.

Databox

Databox

databox.com

تطبيق Databox هو منصة تحليلات لأعمال الشركات الناشئة، حيث يجمع البيانات من مصادر متعددة ويوفر رؤى لتساعد في تحسين الأداء واتخاذ قرارات أفضل.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

تطبيق Vaizle لتحليلات التسويق يساعد الشركات على تصور بيانات التسويق وتحليل أداء الحملات عبر منصات متعددة وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لإنشاء مخططات و لوحات معلومات من قواعد البيانات و واجهات برمجة التطبيقات بسهولة.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics هو منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متقدمة باستخدام SQL وتقديم تقارير مخصصة بنظام الخدمة الذاتية.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPINFO هو تطبيق يوفر معلومات مفصلة حول عناوين IP، بما في ذلك الموقع الجغرافي والبيانات التنظيمية، ويستخدم لتحليل البيانات وأمان الشبكة.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData هو منصة سحابية لتحليل البيانات، تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات وإنشاء تحليلات مخصصة بسهولة، تدعم التعاون وإدارة المستخدمين.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT هو منصة لإدارة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي، تدعم تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف المجالات.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

تطبيق GeoPostcodes يوفر بيانات دقيقة عن الرموز البريدية والحدود الجغرافية والمعلومات عن الشوارع لـ 247 دولة، مع تحديثات أسبوعية.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz هو أداة لإعداد التقارير والتحليلات تساعد الشركات على أتمتة العمليات، وتخصيص التقارير، وتحليل البيانات من مصادر متعددة.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti هو برنامج لتحليل البيانات النوعية، يتيح تنظيم البيانات غير المهيكلة، الترميز، والتفسير عبر منصات متعددة.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin هو منصة بدون رمز لتطوير أدوات داخلية وبوابات العملاء بسهولة، مع دعم التخصيص والتكامل والأمان.

Radar

Radar

radar.com

تطبيق Radar يوفر بنية تحتية للموقع للمنتجات والخدمات باستخدام SDKs وAPIs لتوفير تجارب تعتمد على الموقع عبر ملايين الأجهزة.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense هي منصة لتحليل البيانات، تحول البيانات إلى رؤى، وتجعل التحليلات متاحة في التطبيقات وعمليات العمل، مع ميزات قوية للتكامل والذكاء الاصطناعي.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline هو تطبيق لرسم الخرائط يساعد الشركات على تصور البيانات جغرافياً، تتبع الحركة، وتحليل المعلومات من خلال أدوات متعددة.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI هو تطبيق لتحليل الصور الجوية والأقمار الصناعية، يتيح اكتشاف الكائنات ومراقبة التغيرات وتحديد الشذوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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