ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
لقد برز طرح برامج التحليلات باعتباره محورًا محوريًا للشركات وسط تطورها الرقمي، مع التركيز بشكل أساسي على نشر أدوات ذكاء الأعمال (BI). تلعب حلول ذكاء الأعمال هذه دورًا حاسمًا في تقديم رؤى حول مشهد بيانات الشركة. ومن خلال تمكين تصور بيانات الأعمال وفهمها، فإنها تمكن الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركة. نظرًا للحجم الهائل من البيانات المتاحة للشركات اليوم، أصبح دمج بعض أشكال برامج ذكاء الأعمال أمرًا لا غنى عنه تقريبًا لتعزيز فهم هذه البيانات وقابليتها للتنفيذ.
إرسال تطبيق جديد
Scribble Maps
scribblemaps.com
من السهل استخدام حلول تصور نظم المعلومات الجغرافية وخرائط الويب عبر الإنترنت. قم بإضافة تعليقات توضيحية إلى الخرائط ومناطق الرسم وتصفية البيانات وتحليل البيانات وتحسين المسار والمزيد. رائعة للفرق التي تحتاج إلى إدارة وإنشاء الكثير من الخرائط. يؤدي منحنى التعلم المنخفض إلى جلب رقمنة الخرائط إلى جميع مستويات المؤسسة. تأسست Scribble Maps في عام 2009، وقد تم تصميمها بناءً على تعليقات المستخدمين المباشرة. تتيح بوابة فريقنا للفرق التعاون والعمل معًا على الخرائط ومع مجموعة من خيارات التصدير، يمكن لخرائط Scribble التكامل مع تدفقات العمل الحالية لتوفير القدرة الجغرافية المكانية لمؤسستك بأكملها.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi هو نظام ذكاء الأعمال وإعداد التقارير، وهو وسيلة مرنة وسهلة لتحليل وتصور تقدم شركتك. أداة ذكاء أعمال تساعد على جمع كافة بيانات شركتك في مكان واحد، وتوفير الوقت المستغرق في إدارة البيانات يدويًا، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحفيز فريقك للوصول إلى الأهداف بطريقة أكثر فعالية. الأفضل لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي مجال والتي لديها بيانات في أماكن مختلفة (أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو Excel أو ملفات أخرى) وتحتاج إلى أداة لتوحيد جميع البيانات في مكان واحد وتصورها والاستعداد للتحليل. نظرة عامة على أسعار flex.bi: يبدأ سعر flex.bi من 35 يورو شهريًا. يقدم flex.bi نسخة تجريبية مجانية. انظر تفاصيل الأسعار الإضافية أدناه https://flex.bi/pricing/
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl عبارة عن منصة بيانات قائمة على السحابة وحل لإعداد التقارير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. نحن متخصصون في البيانات وإعداد التقارير للمؤسسات الصحية والمحاسبة والرياضة.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP عبارة عن منصة لتحليل البيانات تجمع بين الأنظمة المالية والتسويقية لمساعدة الشركات الطموحة على زيادة قوة بياناتها إلى أقصى حد والنمو بشكل أسرع. نحن نزود الشركات التي تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B) بمصدر واحد للحقيقة من خلال جمع البيانات عبر الأنظمة الرائدة (المحاسبة، والمبيعات، والتسويق)، مما يسهل النمو بثقة. تمكين التعاون بين الفرق من خلال لوحات المعلومات المشتركة. باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المؤتمتة في B2B استنادًا إلى نوع عملك (SaaS وبدء التشغيل وما إلى ذلك) لحساب MRR وARR وLTC وCAC والتحليل الجماعي وغير ذلك الكثير! تم تصميم المنصة للشركات المتنامية، وخاصة تلك التي لديها مستثمرين. يمكّن برنامج ScaleXP المستخدمين من جمع التبرعات بثقة، من خلال بياناتنا في الوقت الفعلي وعرض المؤسسين للوحة التحكم لإبقاء أصابعك على نبض أداء الأعمال.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly هي أداة لتحليل البيانات تتكامل مع مجموعة أدوات الشركة للسماح برؤى وكفاءات أكبر. هدفنا هو تسهيل الوصول إلى البيانات من خلال تمكين الفرق باستخدام لوحات تحكم بيانات بسيطة.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
Cube
cubeanywhere.com
Cube هو تطبيق لإدارة الوقت والنفقات، يساعد الأفراد والفرق على تتبع ساعات العمل والمصروفات بسهولة وكفاءة.
Domo
domo.com
Domo هو تطبيق يمكن المستخدمين من جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام، لتعزيز اتخاذ القرارات في الأعمال.
GoodData
gooddata.com
GoodData هو منصة سحابية لتحليل البيانات، تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات وإنشاء تحليلات مخصصة بسهولة، تدعم التعاون وإدارة المستخدمين.
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
Keen
keen.io
Keen.io هو الحل الكامل لإدارة بيانات الأحداث. يمكن لمنصتنا التعامل مع جميع جوانب إدارة بيانات الحدث الخاص بك، بدءًا من التجميع وحتى التطبيق. قم ببث بياناتك وتخزينها والاستعلام عنها وتقديمها في مكان واحد واحصل على ميزة تنافسية على المنافسة. يتيح لك Keen الحصول على رؤية حقيقية لاستخدام منتجك والتفاعل معه من خلال البيانات المستندة إلى الأحداث. نحن نسهل عليك التعمق في بيانات المنتج التي تحتاجها، مما يسمح لك بتحديد مشكلات المنتج وحلها، وتعزيز تجارب المستخدم، وشحن طرح المنتج بشكل أسرع.
Looker
looker.com
لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.
Metabase
metabase.com
Metabase هو تطبيق ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين تحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير بسهولة دون الحاجة لخبرة في البرمجة.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy هي منصة ذكاء وتحليلات للأعمال تساعد المؤسسات في إنشاء تقارير وتحليل البيانات وتوفير حلول تحليلات متقدمة.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics هو منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متقدمة باستخدام SQL وتقديم تقارير مخصصة بنظام الخدمة الذاتية.
Observable
observablehq.com
Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.
Sisense
sisense.com
Sisense هي منصة لتحليل البيانات، تحول البيانات إلى رؤى، وتجعل التحليلات متاحة في التطبيقات وعمليات العمل، مع ميزات قوية للتكامل والذكاء الاصطناعي.
Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics هو برنامج لتحليل البيانات يوفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات وإنشاء تصورات بصرية بسهولة.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma هي منصة سحابية لتحليل البيانات وذكاء الأعمال، تتيح للمستخدمين استكشاف وتحليل البيانات بسهولة باستخدام واجهة تشبه جدول البيانات.
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير والوقت اللازم للتقييم من خلال تنفيذ سريع وسلس. يمكن للمستخدمين الاتصال بأي بيانات، سواء كانت مستندة إلى السحابة أو غيرها، سواء كانت متدفقة أو مخزنة، باستخدام AnyConnect™ من Toucan - وهي مجموعة من مئات الموصلات المضمنة. يعد إعداد البيانات أمرًا بسيطًا بنفس القدر باستخدام Toucan YouPrep™، وهي ميزة جاهزية البيانات المرئية التي تتيح لرجال الأعمال أداء المهام باستخدام البيانات التي تتطلب عادةً خبيرًا في البيانات. يأخذ التصور شكل "سرد قصص البيانات" حيث يكون كل مخطط مصحوبًا بالسياق (مثل التعريفات) والتعاون والتعليقات التوضيحية حتى يفهم المستخدمون "السبب" وليس فقط "ماذا" في بياناتهم. ولجعل البدء أسهل، يتضمن Toucan "معرض التطبيقات" للوحات معلومات البداية، وGuidedDesign™ للمساعدة في اختيار المخططات وتخطيطها، وعينات من مجموعات البيانات للنماذج الأولية السريعة. أخيرًا، أصبح النشر والإدارة أمرًا سهلاً من خلال النشر بلمسة واحدة بدءًا من التدريج وحتى الإنتاج، والتضمين السهل مع مكونات الويب أو إطارات iFrame، والنشر على أي جهاز - الويب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأكشاك/شاشات العرض على الحائط - في إجراء واحد. يتم التحكم في كل ذلك من خلال أمان الصف أو الدور أو مستوى المستخدم مع مسار تدقيق كامل وتأهيل ومشاركة مدعومة بوظيفة أتمتة المستخدم والإدارة المضمنة.
Bold Reports
boldreports.com
ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds by Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقارير، يمكن للفريق تنفيذ نظام إدارة تقارير حديث حقًا بميزات متقدمة وعدد غير محدود من المستخدمين. قم بإنشاء التقارير وتحريرها باستخدام مصمم التقارير، الذي يستفيد من خبرة واجهة المستخدم الخاصة بـ Syncfusion لتوفير العشرات من عناصر التقرير والميزات التفاعلية والأنماط الجذابة وخيارات التنسيق القابلة للتخصيص. بعد ذلك، استخدم خادم التقارير لنشر تقاريرك وتصديرها، وإدارة أذونات الوصول الخاصة بها، وتسليمها للمستخدمين على الويب. عندما تكون التقارير متاحة في أي مكان، يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين التعاون لاتخاذ قرارات عمل أفضل. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. وفي سياق هذا العمل، اكتشفت الحاجة إلى تبسيط كيفية إنشاء المؤسسات لتقارير الأعمال الحيوية وتخزينها ومشاركتها، ثم شرعت في إنشاء حل لإدارة التقارير على شبكة الإنترنت. والنتيجة هي تقارير جريئة، والتي تتعامل مع التفاصيل الدقيقة حتى يتمكن منشئو التقارير من التركيز على الصورة الكبيرة. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتصور البيانات ومشاركتها مع فرقك أو عملائك. بدءًا من تكامل البيانات وإدارتها وحتى تحليلات البيانات وتصورها ومشاركتها، نوفر لك كل ما تحتاجه لفهم بياناتك بسهولة ومراقبة أدائك ومراقبة المقاييس الرئيسية في لوحات المعلومات المخصصة والتفاعلية بالكامل. في عالم تعتبر فيه القرارات المبنية على البيانات مفتاح النجاح، تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسات في جميع الصناعات للحصول على رؤية واضحة لأدائها من خلال تحليل البيانات الآلية وإعداد التقارير من خلال جعل الأمور المعقدة بسيطة. ClicData موثوق به ويستخدمه أكثر من 1000 مؤسسة رائدة في العديد من الصناعات (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والإعلام والإعلان، والضيافة، والتصنيع، والقطاع العام، والمزيد) في أكثر من 25 دولة.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverSight، تستطيع الشركات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أساليب تخطيط الاستجابة الخاصة بها، مما يسمح بدقة أفضل، واتخاذ قرارات أقوى، وأوقات رد فعل أكثر سلاسة، مما يقلل في النهاية من التكاليف ويحسن وظيفة سلسلة التوريد بشكل كبير. تعمل ConverSight كبرج مراقبة لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات على تحسين العمليات وتقليل الاضطرابات وحل المشكلات الحرجة في الوقت الفعلي. يوفر مساعد أعمال الذكاء الاصطناعي من ConverSight، Athena، للشركات رؤية أكبر للبيانات ورؤى لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل استباقي واتخاذ قرارات أخرى دقيقة ومستنيرة
Bold BI
boldbi.com
Bold BI هو حل ذكاء الأعمال يوفر تحليلات مدمجة ولوحات معلومات تفاعلية، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. يمكنك تركيز وقت التطوير الخاص بك على عروضك الأساسية لتسريع خريطة الطريق الخاصة بك ويمكن لعميلك أن يخدم نفسه بنفسه لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى المهارات التقنية.
Epsilon3
epsilon3.io
إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكيًا لاتخاذ القرار مصممًا خصيصًا للمؤسسات الحديثة.
Vizzly
vizzly.co
توفر Vizzly حلاً منخفض التعليمات البرمجية لبناء لوحات المعلومات التي تواجه العملاء، مما يوفر نفس المستوى من المرونة مثل عملية التطوير الداخلية مع الحد الأدنى من النفقات الفنية المطلوبة. مع Vizzly، لديك القدرة على الاتصال بأي قاعدة بيانات SQL أو API وتضمين لوحة المعلومات بسلاسة كمكون React أو Vue. نظرًا لأن المنتج قابل للتوسيع بشكل كبير من خلال التعليمات البرمجية، سيكون لديك سيطرة كاملة على المنتج وتجربة المستخدم التي تقوم بإنشائها.
Lumenore
lumenore.com
تساعد Lumenore الشركات على تحويل البيانات إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والاستعلام باللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية. بفضل الحلول الخاصة بالصناعة المضمنة في منصة ذكاء الأعمال القوية، تقوم Lumenore بتحويل بياناتك الأولية إلى رؤى دقيقة. ضمان التكامل السلس للبيانات، وتمكين سرد قصص الأعمال الحديثة، وتشجيع اكتشاف الرؤى المتقدمة. قم بإنشاء عالم بيانات شامل لاتخاذ القرارات الفعالة عبر وظائف الأعمال باستخدام Lumenore.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online هو برنامج سحابي لإنشاء ومشاركة خرائط الويب التفاعلية وتحليل البيانات الجغرافية.
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO هو تطبيق يوفر معلومات مفصلة حول عناوين IP، بما في ذلك الموقع الجغرافي والبيانات التنظيمية، ويستخدم لتحليل البيانات وأمان الشبكة.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هو منصة لتطوير التطبيقات تتيح إضافة ميزات جغرافية مثل الخرائط والتوجيه في الوقت الحقيقي، مع أدوات للمطورين وبيانات موقع شاملة.
Nearmap
nearmap.com
LearMap منصة توفر صور جوية عالية الدقة وبيانات جغرافية، تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة في التخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai يوفر بيانات حركة المرور على الأقدام لفهم أنماط الزيارة وتحليل سلوك العملاء، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Smappen
smappen.com
Smappen هي أداة لرسم خرائط المناطق عبر الإنترنت والتي توفر للشركات معلومات عن الموقع لإجراء أبحاث سوقية فعالة. تصور مناطق التجارة، واحصل على رؤى السكان، وقم بتحليل المنافسين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل مواقع الأعمال. وبفضل مناطق وقت القيادة، يمكنك أيضًا إدارة الخدمات اللوجستية وتوجيه استراتيجيات التسويق المحلية بسهولة. أطلق العنان لقوة ذكاء الموقع وحسّن نجاح عملك مع Smappen اليوم!
PiinPoint
piinpoint.com
تعمل PiinPoint على تحسين الإستراتيجية العقارية لتجار التجزئة لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة. توفر منصة البيانات المركزية وسهلة الاستخدام تحليلات تنبؤية متقدمة لأصحاب الامتياز والسلاسل الوطنية مع إمكانية الوصول إلى البيانات الرائدة في الصناعة التي تعزز أدوات تخطيط السوق ونماذج التنبؤ في PiinPoints.
Combain
combain.com
باستخدام Combain، يمكنك تحديد موقع الأجهزة المتصلة داخل المنزل وخارجه بسهولة. توفر قاعدة بياناتنا العالمية الخاصة بمعرف الخلية وبيانات Wi-Fi خطوط الطول والعرض لجهازك.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene عبارة عن منصة سوق قائمة على البيانات تعمل على تغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بشراء وبيع خدمات الشبكة. من خلال تبسيط عمليات الشراء وتبسيط أنشطة المبيعات، يفسح Cloudscene الطريق لاتصالات أقوى، وتتبع وإدارة أسهل، وفرق متمكنة ومرنة، وكفاءة في الوقت والتكلفة، وزيادة الإنتاجية للمؤسسات ذات التفكير المستقبلي. إن منصتنا مدعومة بمعلومات سوقية لا مثيل لها لأننا نعتقد أن أفضل قرارات العمل مبنية على بيانات قوية.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ عبارة عن منصة استخباراتية موقعية تخبرنا بقيمة كل موقع - الأشخاص وسلوكياتهم وأعمالهم وإمكاناتهم - كطبقات قابلة للاستهلاك بسهولة على الخرائط.
IdealSpot
idealspot.com
أمضت شركة IdealSpot السنوات الثماني الماضية في تجميع بيانات سوق التجزئة والمستهلكين لبناء الخريطة الأكثر شمولاً وحداثة وجغرافيًا لسوق التجزئة الأمريكية المتاحة في العالم. علاوة على أسس البيانات لدينا، قمنا بتطوير الخبرة في تحليل سلوك المستهلك وشبكات البيع بالتجزئة أثناء العمل مع الآلاف من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. نحن نقدم مسارات متعددة للحصول على رؤى لعملائنا: SaaS للخدمة الذاتية، والاستشارات القائمة على المشاريع، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومشاركة بيانات المؤسسة. ومن ناحية SaaS، تتيح منصة الخدمة الذاتية المرنة الخاصة بنا للباحثين إمكانية التعمق في الرؤى والتقارير التي يحتاجون إليها في أي موقع يدرسونه. بالنسبة للمؤسسات التي بلغت مرحلة نضج البيانات، نقوم بإثراء بيانات الموقع على المستوى الصناعي ونوظف محللين متخصصين للغاية لصياغة حلول جديدة لمشاكل الأعمال من خلال الأساليب الإحصائية الخاصة.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI هو تطبيق لتحليل الصور الجوية والأقمار الصناعية، يتيح اكتشاف الكائنات ومراقبة التغيرات وتحديد الشذوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink هي منصة معلومات الموقع التي تساعد المتخصصين في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة على فهم كيفية تأثير الموقع على أداء أعمالهم. تعمل تحليلات البيانات المتقدمة والإحصاءات التنبؤية على تمكين الشركات من إجراء أبحاث سوقية متعمقة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجياتهم. يتم عرض الرؤى القيمة التي تم الحصول عليها من هذه التحليلات على الفور على واجهة تتمحور حول الخريطة والتي يسهل التنقل فيها وفهمها. يتم استخدام ذكاء الأعمال التنافسي هذا لزيادة كفاءة شبكات المتاجر إلى أقصى حد، وإجراء تنبؤات دقيقة للمبيعات، وتجديد المزيج التسويقي وخطط التوسع الرائدة.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
تطبيق GeoPostcodes يوفر بيانات دقيقة عن الرموز البريدية والحدود الجغرافية والمعلومات عن الشوارع لـ 247 دولة، مع تحديثات أسبوعية.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هو تطبيق لرسم الخرائط الداخلية ثلاثية الأبعاد يوفر تجارب تنقل تفاعلية باستخدام بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الحقيقي.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات (API) تحتوي على مجموعة متكاملة تمامًا من ميزات التحقق من الصحة لنماذج تأهيل عملائك. أضف ميزة واحدة أو أكثر إلى النموذج الحالي الخاص بك وشاهد تحسنًا في معدلات التحويل وجودة البيانات. - البحث عن العناوين استخدم البحث عن الرمز البريدي أو الإكمال التلقائي لالتقاط العناوين بشكل أسرع 5 مرات دون أي أخطاء إملائية - الترميز الجغرافي على السطح احصل على إحداثيات العناوين حول العالم - التحقق من صحة البنك التحقق من الحسابات المصرفية للخصم المباشر وتحويلات الأموال - التحقق من البريد الإلكتروني والهاتف المحمول التقاط عناوين البريد الإلكتروني والهاتف المحمول الصالحة أرقام من العملاء والمحتملين - التحقق من OTP حماية حسابات العملاء من خلال التحقق من كلمة المرور لمرة واحدة عبر الرسائل القصيرة لماذا نستخدم Postcoder؟ يساعد Postcoder أكثر من 9000 مؤسسة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في تحويلات النماذج وجودة البيانات. بعد دمج Postcoder، أبلغ الكثيرون عن زيادة أعداد المنضمين، وإكمال النماذج بشكل أسرع، وزيادة في العملاء المحتملين ذوي الجودة.
Symaps.io
symaps.io
منصة معلومات الموقع لاختيار الموقع وتخطيط الموقع واستراتيجية التوسع. تساعد Symaps العملاء في مختلف الصناعات (البيع بالتجزئة، والرفاهية، والمطاعم، ومحطات شحن السيارات،...) على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالموقع. تقوم المنصة بدمج واستخراج قيمة أنواع مختلفة من بيانات الموقع (التركيبة السكانية الاجتماعية، وعدد الأقدام، والبيئة التنافسية، والبيانات الخاصة) لتحديد أفضل المواقع وتسجيلها. تتوفر العديد من الوظائف: تصور تغطية الشبكة، واستكشاف مناطق التجمع، ومقارنة المواقع، وتحديد المناطق البيضاء، واستهداف مناطق نمو جديدة وفقًا لمجموعة محددة مسبقًا من المعايير، والعثور على مواقع مماثلة، وقياس المنافسة،... واجهة بديهية وتصور سهل للطبقات من البيانات على الخريطة، واستيراد وتصدير البيانات. تعمل منصة Symaps عالميًا وتستخدم حاليًا في 15 دولة.
intuizi
intuizi.com
تأسست شركة Intuizi, Inc. في عام 2019 على يد متخصصين ذوي خبرة في مجال التسويق والتكنولوجيا لبناء حل برمجي اشتراك سهل الاستخدام يمكن استخدامه لتحسين الحملات الإعلامية، ويمكن أن يحسن فهم المؤسسة لعملائها وعملائها المحتملين، ويحسن بشكل كبير عوائد مالية على الإنفاق الرقمي. منذ البداية، أردنا إنشاء حل بيانات يعتمد على موافقة المستخدم (ويتوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، ولن يكون مخيفًا أو مثيرًا للقلق، وسيحقق نتائج مالية أفضل للناشرين والمعلنين على حدٍ سواء. أردنا حلاً يتناسب مع سير العمل الحالي بحيث يمكن استخدامه مع DSP الحالي للعميل، وSSP، وDMP، وCMP، وما إلى ذلك، وليس استبدالها. أردنا أن نكون قادرين على رؤية أي مجموعة بيانات ومقارنتها مع أي مجموعة (مجموعات) أخرى على أساس عام أو خاص. أردنا أيضًا إنشاء منصة يمكنك من خلالها أن ترى بنفسك ما إذا كانت بيانات شخص آخر مفيدة أم لا. وأخيرًا، أردنا بناء حل يكون له نفس القيمة خارج مجال التسويق. بينما نقوم ببناء منصة Intuizi، فإننا نتعامل مع المشكلات الكبيرة في تجميع البيانات ومعالجتها وعرضها. نحن نقدم بالفعل الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحسين عائد النفقات الإعلانية للحملات الرقمية ونعمل على تحسين كل مزود إشارة وعميل نضيفه. نقوم الآن بإعداد منصتنا للاستخدام خارج نطاق التسويق لأشياء مثل الأبحاث وخدمات المجتمع والرعاية الصحية والعافية.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP هي أداة لتحسين الموقع تساعد الشركات التقليدية مثل المحلات التجارية والمطاعم ومقدمي الخدمات في التخطيط الاستراتيجي للموقع واتخاذ القرار. TargomoLOOP عبارة عن منصة مركزية لإدارة جميع المعلومات المستندة إلى موقع عملك، بما في ذلك المعلومات السكانية للعملاء ومبيعات التجزئة وعروض منطقة الخدمة. يمكن استخدام الرؤى المكتسبة من هذه الطريقة لفحص وتعزيز مواقع البيع بالتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير الشبكة وتحسينها. يمكن للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمبيعات بدقة تصل إلى 80-90%، بالإضافة إلى العثور على محركات نجاح الشركات وإمكانيات النمو.
Solvice
solvice.io
Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك. نحن نستخدم خبرة عميقة في أبحاث العمليات لتسريع وتحسين نمو الحل الخاص بك. تعد منتجات Solvice OnRoute وOnShift الحل الأمثل لجميع مشاكل الجدولة واللوجستيات لديك. يحسب القائمون على الحلول لدينا القرار الأفضل في ثوانٍ ويرسلون هذه البيانات مرة أخرى إلى فريق المطورين لديك. ستساعدك واجهات برمجة التطبيقات لدينا على تعزيز الكفاءة إلى مستوى جديد تمامًا. ابدأ التحسين مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته 30 يومًا.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic هو منصة سحابية لإنشاء الخرائط التفاعلية وإدارة بيانات الموقع، تدعم المشاريع المجتمعية من خلال التعاون وتخصيص الخرائط.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الصلات المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية أو تشغيل تعلم الآلة في حاويات نماذج
© 2025 WebCatalog, Inc.