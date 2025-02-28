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لقد برز طرح برامج التحليلات باعتباره محورًا محوريًا للشركات وسط تطورها الرقمي، مع التركيز بشكل أساسي على نشر أدوات ذكاء الأعمال (BI). تلعب حلول ذكاء الأعمال هذه دورًا حاسمًا في تقديم رؤى حول مشهد بيانات الشركة. ومن خلال تمكين تصور بيانات الأعمال وفهمها، فإنها تمكن الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركة. نظرًا للحجم الهائل من البيانات المتاحة للشركات اليوم، أصبح دمج بعض أشكال برامج ذكاء الأعمال أمرًا لا غنى عنه تقريبًا لتعزيز فهم هذه البيانات وقابليتها للتنفيذ.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات وسائط اجتماعية وعروض تقديمية وملصقات ومستندات وغيرها من المحتوى المرئي. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المهنية المصممة ، وتحرير التصميمات وتحميل صورهم الخاصة من خلال واجهة السحب والإفلات. النظام الأساسي مجاني للاستخدام ويقدم اشتراكات مدفوعة مثل Canva Pro و Canva للمؤسسة للحصول على وظائف إضافية. يمكن للمستخدمين أيضًا دفع ثمن المنتجات المادية التي تتم طباعتها وشحنها. في عام 2019 ، جمعت Canva بتقييم 3.2 مليار دولار ولديها أكثر من 20 مليون مستخدم في 190 دولة. في يونيو 2020 ، جمع Canva 60 مليون دولار بتقييم 6 مليارات دولار. هذا تضاعف تقريبا تقييمه الأخير في عام 2019.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعملائك في لوحات معلومات واحدة وسلسة. تتكامل AgencyAnalytics مع أكثر من 80 منصة للتتبع وإعداد التقارير حول تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، وتتبع المكالمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والمحلية، والمزيد - وكلها تحمل علامة بيضاء بالكامل لوكالتك. تتضمن AgencyAnalytics أيضًا مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتبسيط وكالتك وأتمتتها. تتبع التصنيفات يوميًا، ومراقبة الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق فنية لتحسين محركات البحث، ومواكبة المنافسة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة. سواء كنت وكالة قائمة أو بدأت للتو، تقدم AgencyAnalytics أسعارًا بسيطة ومرنة لكل مرحلة من مراحل نمو وكالتك، بدءًا من 12 دولارًا فقط لكل حملة عميل شهريًا. جربه بدون مخاطر لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Rose AI
rose.ai
Rose هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية البحث عن البيانات، وتوفر حلاً فعالاً للعثور على البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها. مع التركيز على سهولة الاستخدام، تستخدم روز LLMs (نماذج نماذج اللغة) المتطورة مفتوحة المصدر وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية لتحليل المعلومات بناءً على مطالبات اللغة البشرية. وهذا يتيح للمستخدمين تحديد مصادر البيانات ذات الصلة بسلاسة، مما يضمن التكامل السلس مع كبار موفري البيانات في جميع أنحاء العالم. تكمن قوة النظام الأساسي في قدرته على التعامل مع البيانات وتصورها بشكل فعال. من خلال الجمع بين الجوانب الإبداعية لتكنولوجيا SF (سان فرانسيسكو) وموثوقية التمويل في نيويورك (نيويورك)، يوفر Rose إطارًا قابلاً للتدقيق بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بتتبع المنطق الكامن وراء مخرجاته وصولاً إلى مدخلات البيانات الأولية. تعمل هذه الميزة على تعزيز الشفافية والمساءلة. يتيح Rose أيضًا إمكانية مشاركة البيانات بسهولة، مما يمكّن المستخدمين من مشاركة الرؤى مع الفرق الداخلية أو الأطراف الثالثة دون عناء. يتمتع المستخدمون بالتحكم في مستوى الإذن الممنوح للمستلمين، مما يضمن حماية المعلومات الحساسة. علاوة على ذلك، تعمل Rose كسوق موثوق به لبيانات الطرف الثالث، مما يسهل شراء وبيع مجموعات البيانات المتنوعة والشاملة. توفر هذه الميزة للمستخدمين فرصة معاينة مجموعات البيانات وشرائها وبيعها بسهولة، مما يعزز البيئة التعاونية. يتم استخدام Rose من قبل المحللين في المؤسسات المالية الشهيرة، مما يشهد أيضًا على موثوقيتها وملاءمتها للمهام التي تتطلب بيانات مكثفة. الأداة مصحوبة بمصدر توثيق شامل وتوفر دعم العملاء من خلال قنوات الاتصال، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Visme
visme.co
Visme هي المنصة الكل في واحد تمكن من المهنيين غير المصمم من الشركات من قيادة الشركات لتحويل الطريقة التي يقومون بإنشائها ومشاركتها ونشرها عروضًا تقديمية وجذابة ، والتقارير البصرية ، وتصورات البيانات والتنسيقات المرئية الأخرى في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM و Goldenstate Warriors و Gartner و Nationwide و 15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة إنشاء المحتوى لرواية قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. نشر عبر الإنترنت ، أو التضمين على موقعك ، أو تنزيل للاستخدام غير متصل بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في المجلدات وتوفير الأذونات القائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذات الصلة. علاوة على ذلك ، يأتي Visme مع العديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض ، والتي تسمح للناشرين بتعيين الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
Geo Targetly
geotargetly.com
استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.
SafetyCulture
safetyculture.com
شركة SafetyCulture هي منصة للعمليات الأولى للهاتف المحمول تمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان ، وتلبية المعايير العليا ، والتحسين كل يوم ، وتقديم طريقة أفضل للعمل. تطورت ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش ، ورفع وحل المشكلات ، وإدارة الأصول ، وفرق التدريب أثناء التنقل. تساعد شركة SafetyCulture أيضًا الفرق على القيام بأكثر من مجرد وضع علامة على الصناديق من أجل الحوكمة والمخاطر والامتثال - يمكن أن تساعد في وضع البيئة ، ومعايير الصحة والسلامة ، ورفع الشريط عندما يتعلق الأمر بالتميز التشغيلي. من خلال التقاط البيانات في الوقت الفعلي ورؤى قابلة للتنفيذ في متناول يدك ، ستعرف دائمًا ما الذي يعمل وما هو ليس حتى يمكنك التركيز على ما يهم حقًا-التحسن كل يوم. فتح إمكانات فرق العمل الخاصة بك لدفع عملك إلى الأمام مع زراعة الأمان.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
Reportz
reportz.io
Reportz عبارة عن أداة لإعداد التقارير المباشرة ذات علامة بيضاء قائمة على لوحة المعلومات لشركات التسويق الرقمي والوكالات والمستقلين الذين يمكنهم المساعدة في أتمتة عمليات إعداد تقارير العملاء. قم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة ودع Reportz يقوم بكل الأعمال الروتينية نيابةً عنك. قم بتأهيل عملائك وتزويدهم بتقارير العملاء الأكثر شفافية التي شاهدوها على الإطلاق. عمليات تكامل غير محدودة. عدد غير محدود من المستخدمين. بريد إلكتروني مجاني وحساب ذو علامة بيضاء. مؤشرات أداء رئيسية غير محدودة داخل لوحات المعلومات.
Kittl
kittl.com
Kittl AI هي أداة تصميم تستخدم نماذج التعلم العميق التي تفهم نص المستخدم، وتحولها إلى صور أو قصاصات فنية جذابة بصريًا في غضون ثوانٍ. تعتبر الأداة مثالية لإنشاء التصميم، سواء لتصميمات السلع الجذابة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تعلم تقنيات التصميم الجديدة بسهولة بغض النظر عن مستوى المهارة باستخدام ميزات تحويل النص إلى صورة والنص إلى قصاصة من Kittl AI، والتي تولد صورًا مذهلة أو رسومًا توضيحية أو صورًا بناءً على أوصاف النص ببضع نقرات فقط. يتم حفظ المحتوى الذي تم إنشاؤه ويمكن الوصول إليه من قسم التحميلات. يقوم Kittl AI بإزالة خلفية القصاصات الفنية بنقرة واحدة، وتوفر الأداة إعدادات مسبقة لأنماط الصور والقصاصات الفنية لمساعدة المستخدمين في العثور على الأنماط المطلوبة. يتم إنشاء الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Kittl AI باستخدام نماذج التعلم العميق، مما يسمح للمستخدمين بالإبداع بشكل أسرع وتوفير المال والموارد. يمكن للمستخدمين استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشاريع التجارية، بشرط أن يتبعوا شروط الاستخدام والترخيص الخاصة بشركة Kittl. توفر الأداة مركز مساعدة مخصصًا، ويمكن للمستخدمين الاتصال بدعم Kittl للحصول على المساعدة في تصميماتهم.
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio ، سابقًا Google Data Studio ، هي أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير إعلامية قابلة للتخصيص ولوحات المعلومات التي قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 Enterprise. فتح قوة بياناتك مع لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الجميلة التي تلهم قرارات الأعمال الأكثر ذكاءً.
Scribble Maps
scribblemaps.com
من السهل استخدام حلول تصور نظم المعلومات الجغرافية وخرائط الويب عبر الإنترنت. قم بإضافة تعليقات توضيحية إلى الخرائط ومناطق الرسم وتصفية البيانات وتحليل البيانات وتحسين المسار والمزيد. رائعة للفرق التي تحتاج إلى إدارة وإنشاء الكثير من الخرائط. يؤدي منحنى التعلم المنخفض إلى جلب رقمنة الخرائط إلى جميع مستويات المؤسسة. تأسست Scribble Maps في عام 2009، وقد تم تصميمها بناءً على تعليقات المستخدمين المباشرة. تتيح بوابة فريقنا للفرق التعاون والعمل معًا على الخرائط ومع مجموعة من خيارات التصدير، يمكن لخرائط Scribble التكامل مع تدفقات العمل الحالية لتوفير القدرة الجغرافية المكانية لمؤسستك بأكملها.
Bold BI
boldbi.com
حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات. بدءًا من مصادر البيانات الأولية وحتى لوحات المعلومات التفاعلية بالكامل، يعمل Bold BI على سد الفجوة بين البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ في وقت قياسي. يوفر النظام الأساسي التكامل مع أكثر من 130 من مصادر البيانات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Azure SQL Data Warehouse وMicrosoft SQL Server وOracle، بالإضافة إلى الوصول العام إلى أي مصدر بيانات باستخدام REST API. تتضمن ميزات Bold BI الإضافية ما يلي: • تضمين التحليلات بسهولة باستخدام JavaScript SDK. • الدعم الشامل من الإعداد إلى المنتج النهائي. • بنية بيانات حديثة - لا توجد مكعبات خاصة. • SDK قوية تم ضبطها لجميع الأطر الرئيسية. • نشر في أي مكان. • تجربة تسجيل الدخول الموحد مع OAuth2 وOpenID. • ترخيص قابل للتطوير وغير مفاجئ. • ميزات تصميم السحب والإفلات. • التعاون في الوقت الحقيقي على لوحات المعلومات. • التكامل مع Office 365 والدليل النشط. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. إن توجيه خبرتها في تصور البيانات إلى حل Bold BI المبسط والشامل هو الخطوة التالية في خدمة احتياجات مجتمع المطورين. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هي أداة اكتشاف بحثية، تجمع بين خرائط الاستشهادات التفاعلية وأدوات البحث الحديثة والتحديثات المستهدفة لمساعدة الباحثين وفرق البحث والتطوير على فهم المجموعة العلمية الواسعة. يمكنه تصور موضوع البحث الخاص بك مع كل شيء بدءًا من الأوراق الأكاديمية وبراءات الاختراع والمطبوعات المسبقة والمطبوعات الإلكترونية.
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime عبارة عن واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكنها حساب أوقات السفر بأي وسيلة نقل إلى آلاف المواقع خلال أجزاء من الثانية. يتم استخدامه في بحث المؤسسات وذكاء الموقع.
Grist
getgrist.com
يجمع Grist بين أفضل جداول البيانات وقواعد البيانات ومنشئي التطبيقات. باستخدام واجهة جدول بيانات مألوفة، يمكنك تنظيم معلوماتك كقاعدة بيانات علائقية وإنشاء لوحات معلومات تعمل بالسحب والإفلات في دقائق. حقق أقصى استفادة من بياناتك من خلال التأكد من تنظيمها بشكل جيد وتخزينها في مكان واحد. لا توجد ازدواجية، ولا يوجد خلافات في جداول البيانات، ولا توجد مستندات مدمجة. التعاون في الوقت الفعلي، وحماية بياناتك من خلال قواعد الوصول المخصصة التي تتحكم في الأذونات وصولاً إلى الخلية. اسمح للجميع بالعمل باستخدام نفس البيانات دون المساس بالخصوصية أو الاستقرار. قم بالتسجيل للحصول على حساب فريق مجاني أو استضف Grist بنفسك - وفي كلتا الحالتين، بياناتك ملكك دائمًا.
Jet Admin
jetadmin.io
تقديم JetAdmin: مركز القوة الخاص بك بدون تعليمات برمجية لبناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء! أطلق العنان لمستقبل تطوير البرامج باستخدام JetAdmin، أداة إنشاء التعليمات البرمجية النهائية بدون تعليمات برمجية لصياغة الأدوات الداخلية وبوابات العملاء الجذابة. قل وداعًا لتعقيدات البرمجة التقليدية واعتمد طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإنشاء حلول قوية ومخصصة تعمل على تمكين أعمالك. لماذا جيت أدمين؟ البساطة بدون تعليمات برمجية: مع JetAdmin، لا تحتاج إلى أن تكون معالج ترميز لإنشاء تطبيقات قوية. تجعل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والمكونات المعدة مسبقًا من بناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء أمرًا سهلاً. الوصول الشامل: قم بتطوير الحلول المستندة إلى الويب بسلاسة والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. سواء كان الأمر يتعلق بتبسيط العمليات الداخلية أو تعزيز تفاعلات العملاء، فإن JetAdmin يوفر إمكانية وصول لا مثيل لها. مصممة لتحقيق الكمال: يمكّنك JetAdmin من صياغة الحلول التي تناسب احتياجاتك الفريدة بدقة. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من حقول البيانات وحتى واجهات المستخدم، دون بذل أي جهد. الرؤى المستندة إلى البيانات: استفد من أدوات إدارة البيانات القوية لدينا لجمع المعلومات وتحليلها وتصورها بسهولة. اتخذ قرارات مستنيرة وقم بتحسين عملياتك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمان أولاً: نحن نعطي الأولوية لسلامة بياناتك وتطبيقاتك. يتميز JetAdmin بميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية أدواتك الداخلية وبوابات العملاء من التهديدات، مما يضمن راحة البال. قابلية التوسع في جوهرها: JetAdmin ينمو معك. ابدأ صغيرًا وتوسع مع توسع أعمالك، كل ذلك دون المساس بالأداء أو الاستقرار. التكامل السلس: يمكنك دمج JetAdmin بسهولة مع أنظمتك الحالية وتطبيقات الطرف الثالث، مما يزيد من الكفاءة والاتصال عبر النظام البيئي بأكمله. أطلق العنان لإبداعك: مع JetAdmin، الإمكانيات لا حصر لها. صمم واجهات مذهلة، وقم بأتمتة المهام، وقدم تجارب مستخدم استثنائية بسهولة. لا حدود، مجرد إمكانيات: سواء كنت مطورًا ذا خبرة أو مبتدئًا تمامًا، فإن JetAdmin يمكّنك من تحويل أفكارك إلى واقع بلا حدود. تجربة الثورة في تطوير البرمجيات. انضم إلى صفوف الشركات في جميع أنحاء العالم التي تستفيد من JetAdmin لإنشاء أدوات داخلية مبتكرة وبوابات للعملاء تضع معايير جديدة للإنتاجية ورضا المستخدم. JetAdmin: حيث يلتقي عدم وجود تعليمات برمجية مع الإمكانات اللامحدودة. ابدأ اليوم وأعد تعريف ما هو ممكن في رحلتك الرقمية!
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد منتج Venngage في تحويل رؤى البيانات لإنشاء محتوى مرئي/مستندات بحثية جذابة وقوية لتأسيس قيادة فكرية في مجال التعاملات بين الشركات (b2b). توفر Venngage أيضًا قوالب اتصالات خارجية مفيدة للمساعدة في مشاركة قصة شركتك مع العملاء والمشترين المحتملين. إذا كان لديك حل معقد تقدمه، وتحتاج إلى طريقة أسهل لتوصيل عرض القيمة لشركتك، فإن قوالب الرسوم البيانية من Venngage ستضمن فهم عروضك. يعد Venngage مكانًا رائعًا لإنشاء الأصول المرئية المهمة لمؤسستك وتنظيمها، مثل التقارير والهيكل التنظيمي والمعلومات وأدلة ومواد الإعداد والمستندات البحثية والمستندات التقنية والمزيد. يمكنك تمييز نفسك عن الشركات الأخرى باستخدام السرد القصصي المبني على البيانات لإلهام مؤسستك وعملائك لفهم المعلومات عالية التقنية بتنسيق مرئي. انضم إلى أكثر من 500 فريق ومؤسسة تستخدم Venngage يوميًا لتبسيط اتصالاتهم وإشراك فرقهم وجماهيرهم. قم بتحويل رسائل ومحتوى علامتك التجارية من المصطلحات التقنية للغاية والمربكة إلى رسومات إعلامية جذابة ومقنعة. حافظ على اتصال فرقك الموزعة ومتوافقة مع الاتصالات المؤسسية الأفضل. اكتشف لماذا تعتبر شركات مثل Wal-Mart وAstraZeneca وFacebook وGoodLife أن Venngage أداة حاسمة في الحفاظ على إنتاجية مؤسساتها ومواءمتها وتفاعلها.
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى باستخدام برنامج تحليل البيانات النوعية اكتشف المزيد من بيانات الطرق النوعية والمختلطة باستخدام NVivo 14، الحل الرائد لتحليل البيانات النوعية. باستخدام NVivo 14، يمكنك طرح أسئلة معقدة حول بياناتك لتحديد الموضوعات واستخلاص النتائج، واستخدام أدوات إدارة البيانات والتصور المتقدمة للكشف عن رؤى أكثر ثراءً، وإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها مدعومة بأدلة صارمة - كل ذلك على منصة تعاونية واحدة. اشترِ الآن أو اطلب نسخة تجريبية مجانية من NVivo 14 للتعمق أكثر في بحثك اليوم.
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين تكرار البيانات واستكشافها في دفاتر ملاحظات مباشرة وتعاونية. وبعد ذلك، باستخدام Observable Framework مفتوح المصدر، يمكنهم إنشاء تطبيقات تحميل البيانات محليًا على الفور، باستخدام أي لغة أو مكتبة. من السهل نشر تطبيقات البيانات واستضافتها بشكل آمن على Observable. نحن نهتم بالتسجيل الموحّد (SSO) وإدارة مساحة العمل وسجلات التدقيق والمزيد - حتى يتمكن المطورون من التركيز على إنشاء أفضل تطبيقات البيانات التي شاهدها فريقهم على الإطلاق. يتم إنشاء لوحات المعلومات وتطبيقات البيانات والتقارير الأفضل باستخدام التعليمات البرمجية. يتم إنشاء أفضلها باستخدام Observable.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احترافي أمام الآخرين في غضون دقائق. لا حاجة للترميز أو التدريب. أنشئ لوحات معلومات مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة السحب والإفلات، واستخرج الأرقام والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة من التقارير وجداول البيانات التي لا معنى لها. يجعل Geckoboard بياناتك الرئيسية أكثر جاذبية للجميع، من خلال تصورات يمكن لأي شخص فهمها في لمحة واحدة، ويتم تحديثها تلقائيًا لتبقى دائمًا على اطلاع دائم. قم بتسليط الضوء على التغييرات الجديرة بالملاحظة في مقاييس معينة باستخدام مؤشرات الحالة، والتي تلفت الانتباه إلى الأرقام التي يكون أداؤها أعلى أو أقل من التوقعات، وإظهار الأهداف التي تعمل على تحقيقها بشكل مرئي، بنقرة واحدة. مهما كان عمل فريقك، فإن Geckoboard يجعل مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك أمرًا بسيطًا. انسخ والصق رابطًا إلى لوحة المعلومات المباشرة التي يمكن عرضها في أي متصفح ويب، أو قم بدعوة زملائك في الفريق لتسجيل الدخول وعرض وحتى إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بهم. للحصول على تحديثات منتظمة، يمكنك جدولة لقطات شاشة للوحة التحكم لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها على قناة Slack على فترات منتظمة. للحصول على أقصى قدر من الرؤية، يحتوي Geckoboard على ميزة "إرسال إلى التلفزيون"، مما يسمح لك بإقران حسابك بمتصفح على شاشة كبيرة أو تلفزيون، واختيار لوحات المعلومات التي ترغب في عرضها هناك. ويمكنه أيضًا التكرار عبر عدة لوحات معلومات على شاشة واحدة. لدينا تعليمات سهلة الاتباع حول كيفية تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر باستخدام الأجهزة المتاحة بأسعار معقولة. وأخيرًا، يمكنك تتبع الأرقام الرئيسية أثناء التنقل، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، المنسقة بشكل مثالي للشاشات الصغيرة. أنشئ لوحات المعلومات الأولى مجانًا لمدة 14 يومًا - دون الحاجة إلى تفاصيل الدفع.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على الخريطة. استخدم أنماط رسم الخرائط الذكية المستندة إلى البيانات وأدوات التحليل البديهية للحصول على معلومات الموقع. اعمل بفعالية عبر مؤسستك من خلال إنشاء الخرائط واستخدامها بشكل تعاوني. شارك أفكارك مع أشخاص محددين أو مع العالم أجمع.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل. فيما يلي كيفية استخدام عملاء Vaizle للأداة لزيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق عمليات التسويق بشكل مربح: 1. احصل على رؤى سريعة قابلة للتنفيذ من بيانات التسويق 2. تصور بيانات التسويق من قنوات متعددة في لوحة معلومات حية واحدة 3. وفر الوقت باستخدام موصلات البيانات لتحديث التسويق تلقائيًا التقارير 4. إنشاء تقارير تسويقية ذات علامات بيضاء للقيادة والعملاء 5. توسيع نطاق عمليات التسويق بفعالية من خلال الحفاظ على الضوابط والتوازنات تحليلات الوسائط الاجتماعية وموصلات البيانات: 1. التعريف: Facebook وInstagram 2. YouTube 3. تحليلات الأنظمة الأساسية لإعلانات LinkedIn وموصلات البيانات: 1. الإعلانات التعريفية 2. إعلانات Google 3. إعلانات LinkedIn 4. تحليلات الويب لإعلانات Amazon وموصلات البيانات: 1. Google Analytics 2. تحليلات Google Search Console 3. تحليلات Shopify
Aiven
aiven.io
بصفته مركزًا مركزيًا لجميع احتياجات قواعد البيانات، يقدم Aiven خدمات قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية جنبًا إلى جنب مع مجموعة التصور ووسيط الرسائل عالي الإنتاجية. تشمل عروض خدماتنا Kafka وPostgreSQL وMySQL وOpensearch وElasticsearch وCassandra وRedis وInfluxDB وM3 وGrafana. تتم محاسبة جميع خدمات Aiven بالساعة بناءً على الاستخدام الفعلي دون أي رسوم مخفية. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 30 يومًا اليوم!
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat عبارة عن منصة لإدارة أداء التسويق الرقمي تساعد المسوقين على توحيد بيانات الحملة وأتمتة التقارير. نحن نعمل مع الوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. أي فريق تسويق يحتاج إلى إنتاج عروض تقديمية شاملة ومتسقة للتقارير للعملاء أو أصحاب المصلحة. تتكامل NinjaCat مع أكثر من 150 قناة تسويق رقمية حتى تتمكن من توحيد المقاييس من مصادر بيانات متعددة في مصدر واحد للحقيقة. مع NinjaCat، أصبح من الممكن الآن ترويض فوضى البيانات والتخلص من Martech Frankenstack. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - خط بيانات يصل إلى أكثر من 150 قناة تسويقية - مستودع بيانات مُدار بالكامل - ETL - قوالب تقارير آلية - لوحات معلومات لمشاركة البيانات التفاعلية - مراقبة الميزانيات والحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية - قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسة إذا كنت تريد معرفة المزيد حول NinjaCat، توجه إلى موقعنا الإلكتروني - ninjacat.io - لإعداد العرض التوضيحي.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هي منصة الموقع المباشر التي يفضلها أكثر من 4 ملايين مطور. يوفر Mapbox بيانات موقع دقيقة وأدوات مطورة مرنة تجهز أي شركة لإضافة ميزات جغرافية مكانية إلى تطبيقاتها وتعزيز العمليات باستخدام ذكاء الموقع. يشمل العملاء مجالات السيارات، والخدمات اللوجستية، وذكاء الأعمال، وتجارة التجزئة، والسفر، وتصور البيانات، وتطبيقات المستهلك، والطقس، وإنترنت الأشياء، والتحليل الجغرافي المكاني، وما بعده. بفضل تقنية عرض الخرائط الرائدة للويب والهاتف المحمول، تشتهر Mapbox بتقديم خدمات موقع عالية الأداء وقابلة للتخصيص وموثوقة وقابلة للتطوير ويثق بها المطورون والشركات وقادة الأعمال. تتضمن خدمات Mapbox بيانات الخرائط العالمية وحركة المرور في الوقت الفعلي والترميز الجغرافي والبحث عن العناوين والتوجيه والاتجاهات للملاحة. يمكنك البناء باستخدام Mapbox عبر واجهات برمجة التطبيقات ومكتبات الأكواد ومجموعات SDK ووثائق المطور الشاملة. تم تصميم Mapbox للشركات من جميع الأحجام، وهو مجاني لبدء البناء ويعتمد السعر على الاستخدام الشهري، ولا يلزم وجود تراخيص أو عقود مسبقة. Mapbox هو فريق عالمي يضم أكثر من 700 موظف وله مكاتب في واشنطن العاصمة وهلسنكي وطوكيو. تأسست Mapbox في عام 2010. واليوم، تعمل Mapbox على تشغيل ذكاء الموقع للمنصات والتطبيقات والعلامات التجارية حول العالم.
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Solvice
solvice.io
Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك. نحن نستخدم خبرة عميقة في أبحاث العمليات لتسريع وتحسين نمو الحل الخاص بك. تعد منتجات Solvice OnRoute وOnShift الحل الأمثل لجميع مشاكل الجدولة واللوجستيات لديك. يحسب القائمون على الحلول لدينا القرار الأفضل في ثوانٍ ويرسلون هذه البيانات مرة أخرى إلى فريق المطورين لديك. ستساعدك واجهات برمجة التطبيقات لدينا على تعزيز الكفاءة إلى مستوى جديد تمامًا. ابدأ التحسين مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته 30 يومًا.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وتحقيق نتائج أعمال عالية التأثير. لذا قم بزيارة Alteryx.com لبدء النسخة التجريبية المجانية واحصل على المزيد من بياناتك!
PiinPoint
piinpoint.com
تعمل PiinPoint على تحسين الإستراتيجية العقارية لتجار التجزئة لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة. توفر منصة البيانات المركزية وسهلة الاستخدام تحليلات تنبؤية متقدمة لأصحاب الامتياز والسلاسل الوطنية مع إمكانية الوصول إلى البيانات الرائدة في الصناعة التي تعزز أدوات تخطيط السوق ونماذج التنبؤ في PiinPoints.
Smappen
smappen.com
Smappen هي أداة لرسم خرائط المناطق عبر الإنترنت والتي توفر للشركات معلومات عن الموقع لإجراء أبحاث سوقية فعالة. تصور مناطق التجارة، واحصل على رؤى السكان، وقم بتحليل المنافسين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل مواقع الأعمال. وبفضل مناطق وقت القيادة، يمكنك أيضًا إدارة الخدمات اللوجستية وتوجيه استراتيجيات التسويق المحلية بسهولة. أطلق العنان لقوة ذكاء الموقع وحسّن نجاح عملك مع Smappen اليوم!
Placer.ai
placer.ai
يوفر لك Placer.ai القصة وراء أي مكان. تتيح لك بيانات حركة المرور الخاصة بـ Placer.ai قياس الزيارات وعرض الاتجاهات وقياس المنافسة واكتشاف جماهير جديدة والعثور على المستأجر أو العقار المثالي والفوز به. يعتمد تجار التجزئة ومتخصصو CRE وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة والمستثمرون والبلديات على Placer.ai لاتخاذ قرارات مستنيرة والمقترحات الفائزة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - قياس الزيارات واتجاهاتها - منطقة التجارة الحقيقية - رؤى العملاء والمعلومات السكانية - رحلات العملاء - قياس الأداء التنافسي - تحليل السلسلة والصناعة - منصة التحليلات عبر الإنترنت - موجز البيانات والتقارير المخصصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) اشترك للحصول على حساب مجاني وأداة Placer. بالنيابة
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
Lumenore
lumenore.com
تساعد Lumenore الشركات على تحويل البيانات إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والاستعلام باللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية. بفضل الحلول الخاصة بالصناعة المضمنة في منصة ذكاء الأعمال القوية، تقوم Lumenore بتحويل بياناتك الأولية إلى رؤى دقيقة. ضمان التكامل السلس للبيانات، وتمكين سرد قصص الأعمال الحديثة، وتشجيع اكتشاف الرؤى المتقدمة. قم بإنشاء عالم بيانات شامل لاتخاذ القرارات الفعالة عبر وظائف الأعمال باستخدام Lumenore.
Vizzly
vizzly.co
توفر Vizzly حلاً منخفض التعليمات البرمجية لبناء لوحات المعلومات التي تواجه العملاء، مما يوفر نفس المستوى من المرونة مثل عملية التطوير الداخلية مع الحد الأدنى من النفقات الفنية المطلوبة. مع Vizzly، لديك القدرة على الاتصال بأي قاعدة بيانات SQL أو API وتضمين لوحة المعلومات بسلاسة كمكون React أو Vue. نظرًا لأن المنتج قابل للتوسيع بشكل كبير من خلال التعليمات البرمجية، سيكون لديك سيطرة كاملة على المنتج وتجربة المستخدم التي تقوم بإنشائها.
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكيًا لاتخاذ القرار مصممًا خصيصًا للمؤسسات الحديثة.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP هي أداة لتحسين الموقع تساعد الشركات التقليدية مثل المحلات التجارية والمطاعم ومقدمي الخدمات في التخطيط الاستراتيجي للموقع واتخاذ القرار. TargomoLOOP عبارة عن منصة مركزية لإدارة جميع المعلومات المستندة إلى موقع عملك، بما في ذلك المعلومات السكانية للعملاء ومبيعات التجزئة وعروض منطقة الخدمة. يمكن استخدام الرؤى المكتسبة من هذه الطريقة لفحص وتعزيز مواقع البيع بالتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير الشبكة وتحسينها. يمكن للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمبيعات بدقة تصل إلى 80-90%، بالإضافة إلى العثور على محركات نجاح الشركات وإمكانيات النمو.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE عبارة عن منصة استخباراتية شاملة تدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع دقة ذكاء الأعمال. إنها منصة ذات بنية سحابية أصلية ومفتوحة، وهي مبنية على طبقة دلالية قابلة للتطوير وملائمة للمستقبل ومصممة لحقن الذكاء الاصطناعي في كل مكان ™. تعمل MicroStrategy ONE على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تقديم حلول تحليلات البيانات الحديثة بسلاسة لعشرات الآلاف داخل مؤسساتهم وخارجها. بفضل تقنيات GenAI الرائدة، فهو يتيح الذكاء على أي جهاز لتسريع الوقت من البيانات إلى الإجراء لأي مستخدم.
Mode Analytics
mode.com
يعد Mode أول نظام أساسي لذكاء الأعمال يتبنى الطريقة التي تعمل بها فرق البيانات الحديثة، والتي تمكن قادة البيانات من إجراء تحليل أكثر كفاءة وأعلى تأثيرًا وزيادة نضج البيانات من خلال الخدمة الذاتية الحقيقية. باعتباره طبقة ذكاء موحدة، يعمل Mode على زيادة عائد الاستثمار لمكدس البيانات الحديثة إلى الحد الأقصى وتحويل البيانات إلى ميزة تنافسية للشركات الرائدة في جميع القطاعات والمراحل.
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي ينشر الذكاء في المكان المناسب والوقت المناسب، في كل مرة. تعتمد أكثر من 2000 شركة عالمية على Sisense للابتكار وتعطيل الأسواق وإحداث تغيير ملموس في العالم. تم تصنيف Sisense على أنها الشركة رقم 1 في مجال ذكاء الأعمال من حيث نجاح العملاء، كما تم اختيارها أيضًا ضمن قائمة Forbes’s Cloud 100، وأفضل الشركات السحابية في العالم، لمدة خمس سنوات على التوالي. تفضل بزيارتنا على www.sisense.com وتواصل معنا على LinkedIn وTwitter وFacebook.
Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة تحليلات تعمل على تحويل الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - مع إعدام الأشخاص والمؤسسات لتحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو منصة أوسع وأعمق البيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وقيادة نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات والحوكمة البصرية ، والتحليلات المرئية ورواية القصص ، والتعاون-كل ذلك مع Einstein الرائدة في الصناعة المدمجة في Tableau Pulse هي تجربة معاد تصور البيانات التي تجعل البيانات أكثر في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم مع أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud ، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكيًا. تعرف على المزيد في https://tableau.com/pulse tableau cloud تمكن قرارات الأذكى والبصيرة مع تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. جرب حلًا مستضافة بالكامل على مستوى المؤسسات على مستوى المؤسسات على نظام التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder مقاربة حديثة لإعداد البيانات ، مما يجعله أسرع وأسهل في الجمع بين البيانات ، وتشكيلها ، وتنظيفها للتحليل.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتصور البيانات ومشاركتها مع فرقك أو عملائك. بدءًا من تكامل البيانات وإدارتها وحتى تحليلات البيانات وتصورها ومشاركتها، نوفر لك كل ما تحتاجه لفهم بياناتك بسهولة ومراقبة أدائك ومراقبة المقاييس الرئيسية في لوحات المعلومات المخصصة والتفاعلية بالكامل. في عالم تعتبر فيه القرارات المبنية على البيانات مفتاح النجاح، تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسات في جميع الصناعات للحصول على رؤية واضحة لأدائها من خلال تحليل البيانات الآلية وإعداد التقارير من خلال جعل الأمور المعقدة بسيطة. ClicData موثوق به ويستخدمه أكثر من 1000 مؤسسة رائدة في العديد من الصناعات (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والإعلام والإعلان، والضيافة، والتصنيع، والقطاع العام، والمزيد) في أكثر من 25 دولة.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. يمكنك تركيز وقت التطوير الخاص بك على عروضك الأساسية لتسريع خريطة الطريق الخاصة بك ويمكن لعميلك أن يخدم نفسه بنفسه لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى المهارات التقنية.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverSight، تستطيع الشركات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أساليب تخطيط الاستجابة الخاصة بها، مما يسمح بدقة أفضل، واتخاذ قرارات أقوى، وأوقات رد فعل أكثر سلاسة، مما يقلل في النهاية من التكاليف ويحسن وظيفة سلسلة التوريد بشكل كبير. تعمل ConverSight كبرج مراقبة لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات على تحسين العمليات وتقليل الاضطرابات وحل المشكلات الحرجة في الوقت الفعلي. يوفر مساعد أعمال الذكاء الاصطناعي من ConverSight، Athena، للشركات رؤية أكبر للبيانات ورؤى لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل استباقي واتخاذ قرارات أخرى دقيقة ومستنيرة
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Bold Reports
boldreports.com
ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds by Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقارير، يمكن للفريق تنفيذ نظام إدارة تقارير حديث حقًا بميزات متقدمة وعدد غير محدود من المستخدمين. قم بإنشاء التقارير وتحريرها باستخدام مصمم التقارير، الذي يستفيد من خبرة واجهة المستخدم الخاصة بـ Syncfusion لتوفير العشرات من عناصر التقرير والميزات التفاعلية والأنماط الجذابة وخيارات التنسيق القابلة للتخصيص. بعد ذلك، استخدم خادم التقارير لنشر تقاريرك وتصديرها، وإدارة أذونات الوصول الخاصة بها، وتسليمها للمستخدمين على الويب. عندما تكون التقارير متاحة في أي مكان، يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين التعاون لاتخاذ قرارات عمل أفضل. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. وفي سياق هذا العمل، اكتشفت الحاجة إلى تبسيط كيفية إنشاء المؤسسات لتقارير الأعمال الحيوية وتخزينها ومشاركتها، ثم شرعت في إنشاء حل لإدارة التقارير على شبكة الإنترنت. والنتيجة هي تقارير جريئة، والتي تتعامل مع التفاصيل الدقيقة حتى يتمكن منشئو التقارير من التركيز على الصورة الكبيرة. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
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