برامج ذكاء الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Bold BI

boldbi.com

حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات. بدءًا من مصادر البيانات الأولية وحتى لوحات المعلومات التفاعلية بالكامل، يعمل Bold BI على سد الفجوة بين البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ في وقت قياسي. يوفر النظام الأساسي التكامل مع أكثر من 130 من مصادر البيانات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Azure SQL Data Warehouse وMicrosoft SQL Server وOracle، بالإضافة إلى الوصول العام إلى أي مصدر بيانات باستخدام REST API. تتضمن ميزات Bold BI الإضافية ما يلي: • تضمين التحليلات بسهولة باستخدام JavaScript SDK. • الدعم الشامل من الإعداد إلى المنتج النهائي. • بنية بيانات حديثة - لا توجد مكعبات خاصة. • SDK قوية تم ضبطها لجميع الأطر الرئيسية. • نشر في أي مكان. • تجربة تسجيل الدخول الموحد مع OAuth2 وOpenID. • ترخيص قابل للتطوير وغير مفاجئ. • ميزات تصميم السحب والإفلات. • التعاون في الوقت الحقيقي على لوحات المعلومات. • التكامل مع Office 365 والدليل النشط. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. إن توجيه خبرتها في تصور البيانات إلى حل Bold BI المبسط والشامل هو الخطوة التالية في خدمة احتياجات مجتمع المطورين. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي