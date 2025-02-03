برامج ذكاء الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

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لقد برز طرح برامج التحليلات باعتباره محورًا محوريًا للشركات وسط تطورها الرقمي، مع التركيز بشكل أساسي على نشر أدوات ذكاء الأعمال (BI). تلعب حلول ذكاء الأعمال هذه دورًا حاسمًا في تقديم رؤى حول مشهد بيانات الشركة. ومن خلال تمكين تصور بيانات الأعمال وفهمها، فإنها تمكن الموظفين من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية للشركة. نظرًا للحجم الهائل من البيانات المتاحة للشركات اليوم، أصبح دمج بعض أشكال برامج ذكاء الأعمال أمرًا لا غنى عنه تقريبًا لتعزيز فهم هذه البيانات وقابليتها للتنفيذ.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظام الأساسي مجاني للاستخدام ويقدم اشتراكات مدفوعة مثل Canva Pro وCanva for Enterprise للحصول على وظائف إضافية. يمكن للمستخدمين أيضًا الدفع مقابل طباعة المنتجات المادية وشحنها. اعتبارًا من عام 2019، جمعت Canva تقييمًا بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي وكان لديها أكثر من 20 مليون مستخدم في 190 دولة. في يونيو 2020، جمعت Canva 60 مليون دولار أمريكي بتقييم 6 مليارات دولار أمريكي. وقد تضاعف هذا تقريبًا تقييمها الأخير في عام 2019.
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين تكرار البيانات واستكشافها في دفاتر ملاحظات مباشرة وتعاونية. وبعد ذلك، باستخدام Observable Framework مفتوح المصدر، يمكنهم إنشاء تطبيقات تحميل البيانات محليًا على الفور، باستخدام أي لغة أو مكتبة. من السهل نشر تطبيقات البيانات واستضافتها بشكل آمن على Observable. نحن نهتم بالتسجيل الموحّد (SSO) وإدارة مساحة العمل وسجلات التدقيق والمزيد - حتى يتمكن المطورون من التركيز على إنشاء أفضل تطبيقات البيانات التي شاهدها فريقهم على الإطلاق. يتم إنشاء لوحات المعلومات وتطبيقات البيانات والتقارير الأفضل باستخدام التعليمات البرمجية. يتم إنشاء أفضلها باستخدام Observable.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هي منصة الموقع المباشر التي يفضلها أكثر من 4 ملايين مطور. يوفر Mapbox بيانات موقع دقيقة وأدوات مطورة مرنة تجهز أي شركة لإضافة ميزات جغرافية مكانية إلى تطبيقاتها وتعزيز العمليات باستخدام ذكاء الموقع. يشمل العملاء مجالات السيارات، والخدمات اللوجستية، وذكاء الأعمال، وتجارة التجزئة، والسفر، وتصور البيانات، وتطبيقات المستهلك، والطقس، وإنترنت الأشياء، والتحليل الجغرافي المكاني، وما بعده. بفضل تقنية عرض الخرائط الرائدة للويب والهاتف المحمول، تشتهر Mapbox بتقديم خدمات موقع عالية الأداء وقابلة للتخصيص وموثوقة وقابلة للتطوير ويثق بها المطورون والشركات وقادة الأعمال. تتضمن خدمات Mapbox بيانات الخرائط العالمية وحركة المرور في الوقت الفعلي والترميز الجغرافي والبحث عن العناوين والتوجيه والاتجاهات للملاحة. يمكنك البناء باستخدام Mapbox عبر واجهات برمجة التطبيقات ومكتبات الأكواد ومجموعات SDK ووثائق المطور الشاملة. تم تصميم Mapbox للشركات من جميع الأحجام، وهو مجاني لبدء البناء ويعتمد السعر على الاستخدام الشهري، ولا يلزم وجود تراخيص أو عقود مسبقة. Mapbox هو فريق عالمي يضم أكثر من 700 موظف وله مكاتب في واشنطن العاصمة وهلسنكي وطوكيو. تأسست Mapbox في عام 2010. واليوم، تعمل Mapbox على تشغيل ذكاء الموقع للمنصات والتطبيقات والعلامات التجارية حول العالم.
Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات المتكاملة بالكامل وإدارتها والتحليلات المرئية وسرد قصص البيانات والتعاون — كل ذلك مع Einstein الرائد في الصناعة من Salesforce والمبني مباشرةً في Tableau Pulse، وهي تجربة بيانات مُعاد تصورها تجعل البيانات أكثر سهولة. في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم في أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكاءً. تعرف على المزيد على https://tableau.com/pulse تعمل Tableau Cloud على تمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على الرؤية من خلال تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. استمتع بتجربة حل مستضاف بالكامل على مستوى المؤسسات قائم على السحابة على منصة التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder أسلوبًا حديثًا لإعداد البيانات، مما يجعل دمج البيانات وتشكيلها وتنظيفها لتحليلها أسرع وأسهل.
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي تلهم قرارات العمل الأكثر ذكاءً.
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احترافي أمام الآخرين في غضون دقائق. لا حاجة للترميز أو التدريب. أنشئ لوحات معلومات مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة السحب والإفلات، واستخرج الأرقام والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة من التقارير وجداول البيانات التي لا معنى لها. يجعل Geckoboard بياناتك الرئيسية أكثر جاذبية للجميع، من خلال تصورات يمكن لأي شخص فهمها في لمحة واحدة، ويتم تحديثها تلقائيًا لتبقى دائمًا على اطلاع دائم. قم بتسليط الضوء على التغييرات الجديرة بالملاحظة في مقاييس معينة باستخدام مؤشرات الحالة، والتي تلفت الانتباه إلى الأرقام التي يكون أداؤها أعلى أو أقل من التوقعات، وإظهار الأهداف التي تعمل على تحقيقها بشكل مرئي، بنقرة واحدة. مهما كان عمل فريقك، فإن Geckoboard يجعل مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك أمرًا بسيطًا. انسخ والصق رابطًا إلى لوحة المعلومات المباشرة التي يمكن عرضها في أي متصفح ويب، أو قم بدعوة زملائك في الفريق لتسجيل الدخول وعرض وحتى إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بهم. للحصول على تحديثات منتظمة، يمكنك جدولة لقطات شاشة للوحة التحكم لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها على قناة Slack على فترات منتظمة. للحصول على أقصى قدر من الرؤية، يحتوي Geckoboard على ميزة "إرسال إلى التلفزيون"، مما يسمح لك بإقران حسابك بمتصفح على شاشة كبيرة أو تلفزيون، واختيار لوحات المعلومات التي ترغب في عرضها هناك. ويمكنه أيضًا التكرار عبر عدة لوحات معلومات على شاشة واحدة. لدينا تعليمات سهلة الاتباع حول كيفية تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر باستخدام الأجهزة المتاحة بأسعار معقولة. وأخيرًا، يمكنك تتبع الأرقام الرئيسية أثناء التنقل، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، المنسقة بشكل مثالي للشاشات الصغيرة. أنشئ لوحات المعلومات الأولى مجانًا لمدة 14 يومًا - دون الحاجة إلى تفاصيل الدفع.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture عبارة عن منصة عمليات تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً وتمنحك المعرفة والأدوات والعمليات التي تحتاجها للعمل بأمان وتلبية المعايير الأعلى والتحسين كل يوم، مما يوفر طريقة أفضل للعمل. لقد تطور ما بدأ كتطبيق قائمة مرجعية رقمية إلى منصة لإجراء عمليات التفتيش، وإثارة المشكلات وحلها، وإدارة الأصول، وتدريب الفرق أثناء التنقل. تساعد ثقافة السلامة أيضًا الفرق على القيام بما هو أكثر من مجرد تحديد مربعات الحوكمة والمخاطر والامتثال - حيث يمكنها المساعدة في وضع معايير البيئة والصحة والسلامة ورفع المستوى عندما يتعلق الأمر بالتميز التشغيلي. من خلال التقاط البيانات في الوقت الفعلي والرؤى القابلة للتنفيذ في متناول يدك، ستعرف دائمًا ما الذي ينجح وما لا ينجح حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا - والتحسن كل يوم. أطلق العنان لإمكانات فرق العمل لديك لدفع أعمالك إلى الأمام من خلال ثقافة السلامة.
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Mode Analytics
mode.com
يعد Mode أول نظام أساسي لذكاء الأعمال يتبنى الطريقة التي تعمل بها فرق البيانات الحديثة، والتي تمكن قادة البيانات من إجراء تحليل أكثر كفاءة وأعلى تأثيرًا وزيادة نضج البيانات من خلال الخدمة الذاتية الحقيقية. باعتباره طبقة ذكاء موحدة، يعمل Mode على زيادة عائد الاستثمار لمكدس البيانات الحديثة إلى الحد الأقصى وتحويل البيانات إلى ميزة تنافسية للشركات الرائدة في جميع القطاعات والمراحل.
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المعقدة وجعلناها في متناول الشركات المتنامية. أنشئ لوحات معلومات مخصصة جميلة بدون تعليمات برمجية، حتى تعرف دائمًا مستوى أدائك. قم بإنشاء تقارير تلقائية لمشاركة التحديثات ولوحات المعلومات والسياق مع فريقك أو عملائك. حدد الأهداف لكل فريق، وتتبع تقدمهم تلقائيًا. استخدم المعايير لمعرفة مدى مقارنتك بالشركات المشابهة لشركتك، وإيجاد فرص للتحسين. استخدم التوقعات للتنبؤ بالأداء المستقبلي والتخطيط بشكل أفضل الآن. ومراقبة أداء شركتك تلقائيًا من خلال البريد الإلكتروني المخصص وتحديثات Slack.
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي ينشر الذكاء في المكان المناسب والوقت المناسب، في كل مرة. تعتمد أكثر من 2000 شركة عالمية على Sisense للابتكار وتعطيل الأسواق وإحداث تغيير ملموس في العالم. تم تصنيف Sisense على أنها الشركة رقم 1 في مجال ذكاء الأعمال من حيث نجاح العملاء، كما تم اختيارها أيضًا ضمن قائمة Forbes’s Cloud 100، وأفضل الشركات السحابية في العالم، لمدة خمس سنوات على التوالي. تفضل بزيارتنا على www.sisense.com وتواصل معنا على LinkedIn وTwitter وFacebook.
Grist
getgrist.com
يجمع Grist بين أفضل جداول البيانات وقواعد البيانات ومنشئي التطبيقات. باستخدام واجهة جدول بيانات مألوفة، يمكنك تنظيم معلوماتك كقاعدة بيانات علائقية وإنشاء لوحات معلومات تعمل بالسحب والإفلات في دقائق. حقق أقصى استفادة من بياناتك من خلال التأكد من تنظيمها بشكل جيد وتخزينها في مكان واحد. لا توجد ازدواجية، ولا يوجد خلافات في جداول البيانات، ولا توجد مستندات مدمجة. التعاون في الوقت الفعلي، وحماية بياناتك من خلال قواعد الوصول المخصصة التي تتحكم في الأذونات وصولاً إلى الخلية. اسمح للجميع بالعمل باستخدام نفس البيانات دون المساس بالخصوصية أو الاستقرار. قم بالتسجيل للحصول على حساب فريق مجاني أو استضف Grist بنفسك - وفي كلتا الحالتين، بياناتك ملكك دائمًا.
Jet Admin
jetadmin.io
تقديم JetAdmin: مركز القوة الخاص بك بدون تعليمات برمجية لبناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء! أطلق العنان لمستقبل تطوير البرامج باستخدام JetAdmin، أداة إنشاء التعليمات البرمجية النهائية بدون تعليمات برمجية لصياغة الأدوات الداخلية وبوابات العملاء الجذابة. قل وداعًا لتعقيدات البرمجة التقليدية واعتمد طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإنشاء حلول قوية ومخصصة تعمل على تمكين أعمالك. لماذا جيت أدمين؟ البساطة بدون تعليمات برمجية: مع JetAdmin، لا تحتاج إلى أن تكون معالج ترميز لإنشاء تطبيقات قوية. تجعل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والمكونات المعدة مسبقًا من بناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء أمرًا سهلاً. الوصول الشامل: قم بتطوير الحلول المستندة إلى الويب بسلاسة والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. سواء كان الأمر يتعلق بتبسيط العمليات الداخلية أو تعزيز تفاعلات العملاء، فإن JetAdmin يوفر إمكانية وصول لا مثيل لها. مصممة لتحقيق الكمال: يمكّنك JetAdmin من صياغة الحلول التي تناسب احتياجاتك الفريدة بدقة. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من حقول البيانات وحتى واجهات المستخدم، دون بذل أي جهد. الرؤى المستندة إلى البيانات: استفد من أدوات إدارة البيانات القوية لدينا لجمع المعلومات وتحليلها وتصورها بسهولة. اتخذ قرارات مستنيرة وقم بتحسين عملياتك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمان أولاً: نحن نعطي الأولوية لسلامة بياناتك وتطبيقاتك. يتميز JetAdmin بميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية أدواتك الداخلية وبوابات العملاء من التهديدات، مما يضمن راحة البال. قابلية التوسع في جوهرها: JetAdmin ينمو معك. ابدأ صغيرًا وتوسع مع توسع أعمالك، كل ذلك دون المساس بالأداء أو الاستقرار. التكامل السلس: يمكنك دمج JetAdmin بسهولة مع أنظمتك الحالية وتطبيقات الطرف الثالث، مما يزيد من الكفاءة والاتصال عبر النظام البيئي بأكمله. أطلق العنان لإبداعك: مع JetAdmin، الإمكانيات لا حصر لها. صمم واجهات مذهلة، وقم بأتمتة المهام، وقدم تجارب مستخدم استثنائية بسهولة. لا حدود، مجرد إمكانيات: سواء كنت مطورًا ذا خبرة أو مبتدئًا تمامًا، فإن JetAdmin يمكّنك من تحويل أفكارك إلى واقع بلا حدود. تجربة الثورة في تطوير البرمجيات. انضم إلى صفوف الشركات في جميع أنحاء العالم التي تستفيد من JetAdmin لإنشاء أدوات داخلية مبتكرة وبوابات للعملاء تضع معايير جديدة للإنتاجية ورضا المستخدم. JetAdmin: حيث يلتقي عدم وجود تعليمات برمجية مع الإمكانات اللامحدودة. ابدأ اليوم وأعد تعريف ما هو ممكن في رحلتك الرقمية!
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هي أداة اكتشاف بحثية، تجمع بين خرائط الاستشهادات التفاعلية وأدوات البحث الحديثة والتحديثات المستهدفة لمساعدة الباحثين وفرق البحث والتطوير على فهم المجموعة العلمية الواسعة. يمكنه تصور موضوع البحث الخاص بك مع كل شيء بدءًا من الأوراق الأكاديمية وبراءات الاختراع والمطبوعات المسبقة والمطبوعات الإلكترونية.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Reportz
reportz.io
Reportz عبارة عن أداة لإعداد التقارير المباشرة ذات علامة بيضاء قائمة على لوحة المعلومات لشركات التسويق الرقمي والوكالات والمستقلين الذين يمكنهم المساعدة في أتمتة عمليات إعداد تقارير العملاء. قم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة ودع Reportz يقوم بكل الأعمال الروتينية نيابةً عنك. قم بتأهيل عملائك وتزويدهم بتقارير العملاء الأكثر شفافية التي شاهدوها على الإطلاق. عمليات تكامل غير محدودة. عدد غير محدود من المستخدمين. بريد إلكتروني مجاني وحساب ذو علامة بيضاء. مؤشرات أداء رئيسية غير محدودة داخل لوحات المعلومات.
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Business وTwitter وPinterest وغيرها. القنوات كلها على شاشة واحدة. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. جربه الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك. --- أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط شاهد على شاشة واحدة المؤشرات الرئيسية لكل من: Instagram، Facebook، Meta Ads، YouTube، TikTok، LinkedIn، Google Analytics، Google Ads، Mailchimp، Hotmart، RD Station، Active Campaign، PhoneTrack، Search Console، Google My Business، Twitter، بينتيريست والقنوات الأخرى. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. قم بإجراء اختبار بسيط الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يمكنه الاتصال مباشرة بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات واستخدام البيانات لإنشاء مخططات جميلة. ويتميز بمنشئ المخططات ولوحات المعلومات القابلة للتحرير والمخططات القابلة للتضمين ومحرر الاستعلام والطلبات وإمكانيات الفريق. يمكن استضافة Chartbrew ذاتيًا مجانًا أو استخدامها كخدمة مُدارة على موقع Chartbrew.com. عمليات تكامل Charbrew (توجه إلى موقع الويب للحصول على قائمة محدثة) MySQL وPostgreSQL وMongoDB وFirestore وFirebase Realtime Database وCustom REST API وGoogle Analytics GA4 وCustomer.io وStrapi وSupabase والمزيد. بعض ميزات Chartbrew - العلامات التجارية للتقارير ووضع العلامات البيضاء - دعم القوالب - اختر من بين تلك التي تم إنشاؤها لك بالفعل أو حتى قم بإنشاء ميزات خاصة بك لإعادة استخدامها عبر لوحات المعلومات الخاصة بك - جدول التحديث التلقائي للوحات المعلومات الخاصة بك - تنبيهات البريد الإلكتروني وخطاف الويب وSlack باستخدام مشغلات مخصصة - اكتشاف شذوذ البيانات - تضمين المخطط - تقارير قابلة للمشاركة - عوامل تصفية البيانات على مستوى لوحة المعلومات أو مستوى المخطط - عوامل تصفية البيانات العامة - متاحة للمشاهدين - عمليات تصدير Excel وPDF - أذونات تفصيلية لفريقك وعملائك
Kittl
kittl.com
Kittl AI هي أداة تصميم تستخدم نماذج التعلم العميق التي تفهم نص المستخدم، وتحولها إلى صور أو قصاصات فنية جذابة بصريًا في غضون ثوانٍ. تعتبر الأداة مثالية لإنشاء التصميم، سواء لتصميمات السلع الجذابة أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تعلم تقنيات التصميم الجديدة بسهولة بغض النظر عن مستوى المهارة باستخدام ميزات تحويل النص إلى صورة والنص إلى قصاصة من Kittl AI، والتي تولد صورًا مذهلة أو رسومًا توضيحية أو صورًا بناءً على أوصاف النص ببضع نقرات فقط. يتم حفظ المحتوى الذي تم إنشاؤه ويمكن الوصول إليه من قسم التحميلات. يقوم Kittl AI بإزالة خلفية القصاصات الفنية بنقرة واحدة، وتوفر الأداة إعدادات مسبقة لأنماط الصور والقصاصات الفنية لمساعدة المستخدمين في العثور على الأنماط المطلوبة. يتم إنشاء الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على Kittl AI باستخدام نماذج التعلم العميق، مما يسمح للمستخدمين بالإبداع بشكل أسرع وتوفير المال والموارد. يمكن للمستخدمين استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشاريع التجارية، بشرط أن يتبعوا شروط الاستخدام والترخيص الخاصة بشركة Kittl. توفر الأداة مركز مساعدة مخصصًا، ويمكن للمستخدمين الاتصال بدعم Kittl للحصول على المساعدة في تصميماتهم.
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركات الأقراص السحابية، أو توصيل قواعد البيانات من مصادر أخرى مثل Airtable أو Notion. باستخدام GRID، يمكنك التوقف عن التنقل بين الأدوات وإجراء كل التحليلات والتصورات ومشاركة البيانات من داخل منتج واحد. يجمع GRID بين قوة جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ومحرري النصوص على سطح واحد جميل. نحن نبني أداة تجعل عمل البيانات أسهل وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجميع. يقترح GRID أنواع المخططات ذات الصلة أثناء عملك، ويمكنه أيضًا مساعدتك في اكتشاف الصيغ الصحيحة لاستخدامها من خلال مساعد الطيار المتكامل بالكامل والمدعوم بـ GPT-3. GRID هو مستقبل الأرقام. قم بالتسجيل وابدأ تشغيل GRID مجانًا على www.grid.is.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع البيانات. تعمل Datadeck على جعل الجميع متزامنين مع لوحات المعلومات الجميلة، مما يجعل شركتك أكثر سعادة وإنتاجية. يتيح استخدام Datadeck للفرق التعاون في تحليل البيانات، وإنشاء تقارير احترافية، وتوفير الوقت في نهاية المطاف من خلال وجود جميع مصادر البيانات الخاصة بك في مكان واحد. قم بمركزة بياناتك لإنشاء تقارير ولوحات معلومات قوية وتتبع مقاييسك المهمة. الأمان: جميع بياناتك وملفاتك آمنة مع Datadeck. يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا، ومنح أذونات وصول مختلفة لفريقك، وغير ذلك الكثير. يمكنك النزول إلى الأسفل لتحديد عناوين IP التي يمكنها الوصول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. التعاون: اسمح لأي شخص في شركتك بالاقتراب من البيانات واسمح له باستخدام هذه البيانات لصالح الشركة. اجعل فريقك يعمل معًا وتجنب إرسال الملفات والمزيد من الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية. سهل الاستخدام: لا يتطلب Datadeck أي معرفة سابقة بتحليل البيانات أو أي خبرة في منصات ذكاء الأعمال. لا يلزم وجود دليل، يمكنك البدء في الاستخدام في غضون دقائق وتعلم حيل أخرى أثناء استخدامك للمنصة. ما عليك سوى سحب الحقل وإفلاته للحصول على تمثيلات مرئية جميلة لبياناتك. الإعداد السريع: أضف مصادر البيانات بسهولة وابدأ العمل معها في أقل من دقيقة. التقارير الاحترافية: تتضاعف لوحات المعلومات الخاصة بـ Datadeck كتقارير احترافية لأي إطار زمني قد تحتاج إلى التصرف بناءً عليه - كل ساعة، أو يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا - حيث تقوم بإنشائها ومشاركتها مع أي شخص ترغب في منحه حق الوصول. توفير الوقت: يمكنك مركزة بياناتك في مكان واحد وقضاء وقت أقل في تسجيل الدخول والخروج من التطبيقات، والتبديل بين التطبيقات، وإرسال الملفات إلى زملائك وعملائك. استمتع بمزيد من الوقت في التعامل مع الأمور المهمة باستخدام أداة مصممة جيدًا ومريحة مثل Datadeck.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخدم وIP- معلومات الأمان، والمنطقة الزمنية، والوقت الحالي، ووقت غروب الشمس وشروقها، ووقت غروب القمر وشروقه من أي عنوان IPv4 وIPv6 بتنسيق REST وJSON وXML عبر HTTPS.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إضافية متعددة مثل مكتبة التدريب ومنصة التسويق ذات النطاق الجغرافي ومعلومات مالك المنزل لمساعدتك على البيع بشكل أكثر ذكاءً. والأهم من ذلك أنهم يعملون شخصيًا معك ومع شركتك للتأكد من حصولك على النتائج التي تريدها. تعرف على المزيد عنها على موقع salesrabbit.com.
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
Keen
keen.io
Keen.io هو الحل الكامل لإدارة بيانات الأحداث. يمكن لمنصتنا التعامل مع جميع جوانب إدارة بيانات الحدث الخاص بك، بدءًا من التجميع وحتى التطبيق. قم ببث بياناتك وتخزينها والاستعلام عنها وتقديمها في مكان واحد واحصل على ميزة تنافسية على المنافسة. يتيح لك Keen الحصول على رؤية حقيقية لاستخدام منتجك والتفاعل معه من خلال البيانات المستندة إلى الأحداث. نحن نسهل عليك التعمق في بيانات المنتج التي تحتاجها، مما يسمح لك بتحديد مشكلات المنتج وحلها، وتعزيز تجارب المستخدم، وشحن طرح المنتج بشكل أسرع.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE عبارة عن منصة استخباراتية شاملة تدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع دقة ذكاء الأعمال. إنها منصة ذات بنية سحابية أصلية ومفتوحة، وهي مبنية على طبقة دلالية قابلة للتطوير وملائمة للمستقبل ومصممة لحقن الذكاء الاصطناعي في كل مكان ™. تعمل MicroStrategy ONE على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تقديم حلول تحليلات البيانات الحديثة بسلاسة لعشرات الآلاف داخل مؤسساتهم وخارجها. بفضل تقنيات GenAI الرائدة، فهو يتيح الذكاء على أي جهاز لتسريع الوقت من البيانات إلى الإجراء لأي مستخدم.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير والوقت اللازم للتقييم من خلال تنفيذ سريع وسلس. يمكن للمستخدمين الاتصال بأي بيانات، سواء كانت مستندة إلى السحابة أو غيرها، سواء كانت متدفقة أو مخزنة، باستخدام AnyConnect™ من Toucan - وهي مجموعة من مئات الموصلات المضمنة. يعد إعداد البيانات أمرًا بسيطًا بنفس القدر باستخدام Toucan YouPrep™، وهي ميزة جاهزية البيانات المرئية التي تتيح لرجال الأعمال أداء المهام باستخدام البيانات التي تتطلب عادةً خبيرًا في البيانات. يأخذ التصور شكل "سرد قصص البيانات" حيث يكون كل مخطط مصحوبًا بالسياق (مثل التعريفات) والتعاون والتعليقات التوضيحية حتى يفهم المستخدمون "السبب" وليس فقط "ماذا" في بياناتهم. ولجعل البدء أسهل، يتضمن Toucan "معرض التطبيقات" للوحات معلومات البداية، وGuidedDesign™ للمساعدة في اختيار المخططات وتخطيطها، وعينات من مجموعات البيانات للنماذج الأولية السريعة. أخيرًا، أصبح النشر والإدارة أمرًا سهلاً من خلال النشر بلمسة واحدة بدءًا من التدريج وحتى الإنتاج، والتضمين السهل مع مكونات الويب أو إطارات iFrame، والنشر على أي جهاز - الويب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأكشاك/شاشات العرض على الحائط - في إجراء واحد. يتم التحكم في كل ذلك من خلال أمان الصف أو الدور أو مستوى المستخدم مع مسار تدقيق كامل وتأهيل ومشاركة مدعومة بوظيفة أتمتة المستخدم والإدارة المضمنة.
Bold Reports
boldreports.com
ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds by Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقارير، يمكن للفريق تنفيذ نظام إدارة تقارير حديث حقًا بميزات متقدمة وعدد غير محدود من المستخدمين. قم بإنشاء التقارير وتحريرها باستخدام مصمم التقارير، الذي يستفيد من خبرة واجهة المستخدم الخاصة بـ Syncfusion لتوفير العشرات من عناصر التقرير والميزات التفاعلية والأنماط الجذابة وخيارات التنسيق القابلة للتخصيص. بعد ذلك، استخدم خادم التقارير لنشر تقاريرك وتصديرها، وإدارة أذونات الوصول الخاصة بها، وتسليمها للمستخدمين على الويب. عندما تكون التقارير متاحة في أي مكان، يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين التعاون لاتخاذ قرارات عمل أفضل. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. وفي سياق هذا العمل، اكتشفت الحاجة إلى تبسيط كيفية إنشاء المؤسسات لتقارير الأعمال الحيوية وتخزينها ومشاركتها، ثم شرعت في إنشاء حل لإدارة التقارير على شبكة الإنترنت. والنتيجة هي تقارير جريئة، والتي تتعامل مع التفاصيل الدقيقة حتى يتمكن منشئو التقارير من التركيز على الصورة الكبيرة. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتصور البيانات ومشاركتها مع فرقك أو عملائك. بدءًا من تكامل البيانات وإدارتها وحتى تحليلات البيانات وتصورها ومشاركتها، نوفر لك كل ما تحتاجه لفهم بياناتك بسهولة ومراقبة أدائك ومراقبة المقاييس الرئيسية في لوحات المعلومات المخصصة والتفاعلية بالكامل. في عالم تعتبر فيه القرارات المبنية على البيانات مفتاح النجاح، تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسات في جميع الصناعات للحصول على رؤية واضحة لأدائها من خلال تحليل البيانات الآلية وإعداد التقارير من خلال جعل الأمور المعقدة بسيطة. ClicData موثوق به ويستخدمه أكثر من 1000 مؤسسة رائدة في العديد من الصناعات (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والإعلام والإعلان، والضيافة، والتصنيع، والقطاع العام، والمزيد) في أكثر من 25 دولة.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverSight، تستطيع الشركات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أساليب تخطيط الاستجابة الخاصة بها، مما يسمح بدقة أفضل، واتخاذ قرارات أقوى، وأوقات رد فعل أكثر سلاسة، مما يقلل في النهاية من التكاليف ويحسن وظيفة سلسلة التوريد بشكل كبير. تعمل ConverSight كبرج مراقبة لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات على تحسين العمليات وتقليل الاضطرابات وحل المشكلات الحرجة في الوقت الفعلي. يوفر مساعد أعمال الذكاء الاصطناعي من ConverSight، Athena، للشركات رؤية أكبر للبيانات ورؤى لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل استباقي واتخاذ قرارات أخرى دقيقة ومستنيرة
Bold BI
boldbi.com
حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات. بدءًا من مصادر البيانات الأولية وحتى لوحات المعلومات التفاعلية بالكامل، يعمل Bold BI على سد الفجوة بين البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ في وقت قياسي. يوفر النظام الأساسي التكامل مع أكثر من 130 من مصادر البيانات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Azure SQL Data Warehouse وMicrosoft SQL Server وOracle، بالإضافة إلى الوصول العام إلى أي مصدر بيانات باستخدام REST API. تتضمن ميزات Bold BI الإضافية ما يلي: • تضمين التحليلات بسهولة باستخدام JavaScript SDK. • الدعم الشامل من الإعداد إلى المنتج النهائي. • بنية بيانات حديثة - لا توجد مكعبات خاصة. • SDK قوية تم ضبطها لجميع الأطر الرئيسية. • نشر في أي مكان. • تجربة تسجيل الدخول الموحد مع OAuth2 وOpenID. • ترخيص قابل للتطوير وغير مفاجئ. • ميزات تصميم السحب والإفلات. • التعاون في الوقت الحقيقي على لوحات المعلومات. • التكامل مع Office 365 والدليل النشط. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. إن توجيه خبرتها في تصور البيانات إلى حل Bold BI المبسط والشامل هو الخطوة التالية في خدمة احتياجات مجتمع المطورين. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. يمكنك تركيز وقت التطوير الخاص بك على عروضك الأساسية لتسريع خريطة الطريق الخاصة بك ويمكن لعميلك أن يخدم نفسه بنفسه لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى المهارات التقنية.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكيًا لاتخاذ القرار مصممًا خصيصًا للمؤسسات الحديثة.
Vizzly
vizzly.co
توفر Vizzly حلاً منخفض التعليمات البرمجية لبناء لوحات المعلومات التي تواجه العملاء، مما يوفر نفس المستوى من المرونة مثل عملية التطوير الداخلية مع الحد الأدنى من النفقات الفنية المطلوبة. مع Vizzly، لديك القدرة على الاتصال بأي قاعدة بيانات SQL أو API وتضمين لوحة المعلومات بسلاسة كمكون React أو Vue. نظرًا لأن المنتج قابل للتوسيع بشكل كبير من خلال التعليمات البرمجية، سيكون لديك سيطرة كاملة على المنتج وتجربة المستخدم التي تقوم بإنشائها.
Lumenore
lumenore.com
تساعد Lumenore الشركات على تحويل البيانات إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والاستعلام باللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية. بفضل الحلول الخاصة بالصناعة المضمنة في منصة ذكاء الأعمال القوية، تقوم Lumenore بتحويل بياناتك الأولية إلى رؤى دقيقة. ضمان التكامل السلس للبيانات، وتمكين سرد قصص الأعمال الحديثة، وتشجيع اكتشاف الرؤى المتقدمة. قم بإنشاء عالم بيانات شامل لاتخاذ القرارات الفعالة عبر وظائف الأعمال باستخدام Lumenore.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على الخريطة. استخدم أنماط رسم الخرائط الذكية المستندة إلى البيانات وأدوات التحليل البديهية للحصول على معلومات الموقع. اعمل بفعالية عبر مؤسستك من خلال إنشاء الخرائط واستخدامها بشكل تعاوني. شارك أفكارك مع أشخاص محددين أو مع العالم أجمع.
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
Placer.ai
placer.ai
يوفر لك Placer.ai القصة وراء أي مكان. تتيح لك بيانات حركة المرور الخاصة بـ Placer.ai قياس الزيارات وعرض الاتجاهات وقياس المنافسة واكتشاف جماهير جديدة والعثور على المستأجر أو العقار المثالي والفوز به. يعتمد تجار التجزئة ومتخصصو CRE وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة والمستثمرون والبلديات على Placer.ai لاتخاذ قرارات مستنيرة والمقترحات الفائزة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - قياس الزيارات واتجاهاتها - منطقة التجارة الحقيقية - رؤى العملاء والمعلومات السكانية - رحلات العملاء - قياس الأداء التنافسي - تحليل السلسلة والصناعة - منصة التحليلات عبر الإنترنت - موجز البيانات والتقارير المخصصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) اشترك للحصول على حساب مجاني وأداة Placer. بالنيابة
Smappen
smappen.com
Smappen هي أداة لرسم خرائط المناطق عبر الإنترنت والتي توفر للشركات معلومات عن الموقع لإجراء أبحاث سوقية فعالة. تصور مناطق التجارة، واحصل على رؤى السكان، وقم بتحليل المنافسين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل مواقع الأعمال. وبفضل مناطق وقت القيادة، يمكنك أيضًا إدارة الخدمات اللوجستية وتوجيه استراتيجيات التسويق المحلية بسهولة. أطلق العنان لقوة ذكاء الموقع وحسّن نجاح عملك مع Smappen اليوم!
PiinPoint
piinpoint.com
تعمل PiinPoint على تحسين الإستراتيجية العقارية لتجار التجزئة لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة. توفر منصة البيانات المركزية وسهلة الاستخدام تحليلات تنبؤية متقدمة لأصحاب الامتياز والسلاسل الوطنية مع إمكانية الوصول إلى البيانات الرائدة في الصناعة التي تعزز أدوات تخطيط السوق ونماذج التنبؤ في PiinPoints.
Scribble Maps
scribblemaps.com
من السهل استخدام حلول تصور نظم المعلومات الجغرافية وخرائط الويب عبر الإنترنت. قم بإضافة تعليقات توضيحية إلى الخرائط ومناطق الرسم وتصفية البيانات وتحليل البيانات وتحسين المسار والمزيد. رائعة للفرق التي تحتاج إلى إدارة وإنشاء الكثير من الخرائط. يؤدي منحنى التعلم المنخفض إلى جلب رقمنة الخرائط إلى جميع مستويات المؤسسة. تأسست Scribble Maps في عام 2009، وقد تم تصميمها بناءً على تعليقات المستخدمين المباشرة. تتيح بوابة فريقنا للفرق التعاون والعمل معًا على الخرائط ومع مجموعة من خيارات التصدير، يمكن لخرائط Scribble التكامل مع تدفقات العمل الحالية لتوفير القدرة الجغرافية المكانية لمؤسستك بأكملها.
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink هي منصة معلومات الموقع التي تساعد المتخصصين في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة على فهم كيفية تأثير الموقع على أداء أعمالهم. تعمل تحليلات البيانات المتقدمة والإحصاءات التنبؤية على تمكين الشركات من إجراء أبحاث سوقية متعمقة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجياتهم. يتم عرض الرؤى القيمة التي تم الحصول عليها من هذه التحليلات على الفور على واجهة تتمحور حول الخريطة والتي يسهل التنقل فيها وفهمها. يتم استخدام ذكاء الأعمال التنافسي هذا لزيادة كفاءة شبكات المتاجر إلى أقصى حد، وإجراء تنبؤات دقيقة للمبيعات، وتجديد المزيج التسويقي وخطط التوسع الرائدة.
Symaps.io
symaps.io
منصة معلومات الموقع لاختيار الموقع وتخطيط الموقع واستراتيجية التوسع. تساعد Symaps العملاء في مختلف الصناعات (البيع بالتجزئة، والرفاهية، والمطاعم، ومحطات شحن السيارات،...) على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالموقع. تقوم المنصة بدمج واستخراج قيمة أنواع مختلفة من بيانات الموقع (التركيبة السكانية الاجتماعية، وعدد الأقدام، والبيئة التنافسية، والبيانات الخاصة) لتحديد أفضل المواقع وتسجيلها. تتوفر العديد من الوظائف: تصور تغطية الشبكة، واستكشاف مناطق التجمع، ومقارنة المواقع، وتحديد المناطق البيضاء، واستهداف مناطق نمو جديدة وفقًا لمجموعة محددة مسبقًا من المعايير، والعثور على مواقع مماثلة، وقياس المنافسة،... واجهة بديهية وتصور سهل للطبقات من البيانات على الخريطة، واستيراد وتصدير البيانات. تعمل منصة Symaps عالميًا وتستخدم حاليًا في 15 دولة.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات (API) تحتوي على مجموعة متكاملة تمامًا من ميزات التحقق من الصحة لنماذج تأهيل عملائك. أضف ميزة واحدة أو أكثر إلى النموذج الحالي الخاص بك وشاهد تحسنًا في معدلات التحويل وجودة البيانات. - البحث عن العناوين استخدم البحث عن الرمز البريدي أو الإكمال التلقائي لالتقاط العناوين بشكل أسرع 5 مرات دون أي أخطاء إملائية - الترميز الجغرافي على السطح احصل على إحداثيات العناوين حول العالم - التحقق من صحة البنك التحقق من الحسابات المصرفية للخصم المباشر وتحويلات الأموال - التحقق من البريد الإلكتروني والهاتف المحمول التقاط عناوين البريد الإلكتروني والهاتف المحمول الصالحة أرقام من العملاء والمحتملين - التحقق من OTP حماية حسابات العملاء من خلال التحقق من كلمة المرور لمرة واحدة عبر الرسائل القصيرة لماذا نستخدم Postcoder؟ يساعد Postcoder أكثر من 9000 مؤسسة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في تحويلات النماذج وجودة البيانات. بعد دمج Postcoder، أبلغ الكثيرون عن زيادة أعداد المنضمين، وإكمال النماذج بشكل أسرع، وزيادة في العملاء المحتملين ذوي الجودة.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد الداخلية. توفر منصتنا تجارب تنقل داخلية قوية ويعمل نظام Mappedin CMS كطبقة أساسية. كمصدر حقيقي لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم نظام إدارة المحتوى بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي. Mappedin عبارة عن منصة قوية لرسم خرائط ذكية داخلية، وتوفر لك نظامًا متطورًا لرسم الخرائط وتطبيقات بديهية لتحديد الطريق. مصدر الحقيقة لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم محرر الخرائط الخاص بنا بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على خرائط دقيقة وبيانات الموقع في الوقت الفعلي.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
مجموعة بيانات محلية حقيقية تحتوي على جميع الرموز البريدية والحدود الجغرافية وبيانات الشوارع لـ 247 دولة. ويتم تحديثها أسبوعيًا للحفاظ على أعلى جودة للبيانات، بما في ذلك البلدان الصعبة مثل الصين والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة. تنقسم قاعدة بيانات GeoPostcodes إلى ثلاثة منتجات: - قاعدة بيانات الرمز البريدي: عرض كامل لبيانات الرمز البريدي لتكامل المؤسسات والمنتجات. - قاعدة بيانات الحدود: تغطي حدودنا المطابقة للحواف المناطق البريدية والإدارية بدقة عالية ودقة تصورية. - قاعدة بيانات الشوارع: أكمل بياناتك الجغرافية بمعلومات على مستوى الشارع للتحقق من صحة العنوان والإكمال التلقائي وتسليم الميل الأخير. يتم استكمال مجموعات البيانات بميزات متقدمة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، ورموز UNLOCODE وIATA، وتعريفات المدينة، والمناطق الإدارية، وإحداثيات خطوط الطول والعرض، والمزيد. سيضمن مدير نجاح العملاء المخصص لحسابك والملتزم بنجاحك عملية تكامل بيانات سلسة وإجابة فورية على جميع أسئلتك. تعتمد شركات مثل Gartner وIBM وUPS على قواعد بيانات الرمز البريدي الدولية الخاصة بنا.
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