برامج ذكاء الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة بوفيه الأكثر شعبية المضافة حديثًا

منصات ذكاء الأعمال - النوع الأكثر شيوعًا لأدوات ذكاء الأعمال هو منصات ذكاء الأعمال. منصات ذكاء الأعمال هي أدوات تحليلية شاملة يستخدمها محللو البيانات والعلماء. غالبًا ما يحتاجون إلى مستوى معين من المعرفة بالترميز أو إعداد البيانات. تتصل هذه الحلول بقواعد البيانات أو مستودعات البيانات أو عمليات توزيع البيانات الضخمة وتوفر للمحللين القدرة على تعديل البيانات لاكتشاف الرؤى. توفر بعض منصات ذكاء الأعمال ميزات تحليلية متقدمة، مثل التحليلات التنبؤية، وتحليلات البيانات الضخمة، والقدرة على استيعاب البيانات غير المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر منصات ذكاء الأعمال وظائف الخدمة الذاتية حتى يتمكن مستخدمو الأعمال الأساسيون من استخدام الأداة، ولكن في الأساس يجب استخدامها من قبل فرق البيانات وتكنولوجيا المعلومات.