برامج المراسلة الفورية للأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج المراسلة الفورية للأعمال كأداة اتصال داخلية للشركات من خلال تطبيق المراسلة النصية. يدعم هذا البرنامج المراسلة المباشرة الفردية بالإضافة إلى المراسلة الجماعية والجماعية. تلغي الطبيعة السريعة للمراسلة الفورية الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للأسئلة أو الاهتمامات البسيطة، مما يوفر مساحة مخصصة لمخاطبة زملاء العمل بسرعة دون اللجوء إلى أساليب غير رسمية مثل الرسائل النصية الشخصية عبر الهاتف. تستخدم الشركات من جميع الأحجام والأنواع حلول المراسلة الفورية للأعمال، إما جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى أو من خلال عمليات التكامل. غالبًا ما يتم تضمين هذه الأدوات في برامج أخرى، مثل شبكة الإنترانت الخاصة بالموظفين أو منصات المشاركة. ومع ذلك، تتوفر العديد من حلول المراسلة الفورية للأعمال المستقلة، مما يوفر إمكانات تكامل واسعة النطاق مع مختلف الفئات الأخرى.
إرسال تطبيق جديد
Zoom
zoom.us
Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.
Microsoft Teams
microsoft.com
مايكروسوفت تيمز هو منصة للتواصل والتعاون تجمع بين الدردشة ومكالمات الفيديو وتخزين الملفات، مما يسهل العمل الجماعي.
Slack
slack.com
Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Zoho Cliq
zoho.com
تطبيق Zoho Cliq هو برنامج لتيسير التواصل بين الفرق، حيث يوفر رسائل، مكالمات صوتية وفيديو، وتنظيم المحادثات عبر قنوات مخصصة.
Verizon
verizon.com
يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.
Workplace
workplace.com
مكان العمل هو أداة اتصالات للتواصل والتعاون بين الموظفين في الشركات، تدعم المراسلة، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعات العمل.
Element
element.io
Element هو تطبيق اتصالات آمن يدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، مع تشفير من طرف إلى طرف وهيكل لامركزي لحماية بيانات المستخدم.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
مايكروسوفت كايزالا هو تطبيق مخصص للتواصل الجماعي وإدارة العمل، يتيح تبادل الرسائل وإدارة المهام مع الفرق والأطراف الخارجية.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
Chatwork
chatwork.com
تطبيق Chatwork للدردشة الجماعية للأعمال، يقدم المراسلة الآمنة، ومكالمات الفيديو، وإدارة المهام، ومشاركة الملفات لتعزيز الإنتاجية.
Webex
webex.com
Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
Workplace Chat
workplace.com
تتيح الدردشة في مكان العمل التواصل السريع والفعال بين أعضاء الفرق، مع دعم للمحادثات الجماعية والرسائل الخاصة.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
IRCCloud
irccloud.com
IrcCloud هو عميل IRC حديث يتيح للمستخدمين الاتصال بخوادم IRC وإدارة المحادثات عبر الإنترنت وإدماج محتوى من منصات متعددة.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost هي منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن بين الفرق، تشمل إدارة المهام والتواصل، مع التركيز على الأمن والامتثال.
Chatway
chatway.app
Chatway هو تطبيق دردشة مباشر لمواقع الويب يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي وحل مشكلاتهم بسهولة.
Nifty
nifty.pm
Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
Threema Work
threema.ch
تطبيق Threema Work هو وسيلة تواصل آمنة تتوافق مع معايير GDPR، مخصص للشركات ويتيح إرسال الرسائل الصوتية والنصية بسهولة ودون الحاجة لرقم هاتف.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat هو تطبيق للتواصل الجماعي يتيح التعاون الآمن بين الفرق مع ميزات مثل الرسائل الصوتية والفيديو، مع التركيز على الخصوصية والأمان.
Missive
missiveapp.com
Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub هو تطبيق لإدارة المشاريع والتعاون، يوفر أدوات للتواصل وإدارة المهام والمراجعة والموافقة على الملفات من أي جهاز.
Gitter
gitter.im
Gitter هو تطبيق دردشة مفتوح المصدر يتيح للمطورين التواصل والتعاون عبر غرف دردشة مرتبطة بمستودعات GitHub و GitLab.
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Moxo
moxo.com
Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق دردشة جماعي مجاني يتيح للفرق التعاون بسهولة عبر القنوات والرسائل المباشرة، مع ميزات مثل المحادثات والاتصال بالفيديو.
Stackfield
stackfield.com
ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.
Hive
hive.com
تساعد تطبيق هيف الفرق في إدارة المشاريع بسرعة وفعالية. يتيح تخصيص المهام ومتابعة المواعيد النهائية والتواصل في الوقت الحقيقي.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Zulip
zulip.com
Zulip هو تطبيق دردشة جماعية مفتوح المصدر يسمح بالتواصل المنظم من خلال محادثات مترابطة ودعم تكامل واسع مع أدوات أخرى.
Twist
twist.com
Twist هو تطبيق تواصل فرق يركز على المحادثات المنظمة وغير المتزامنة، مما يسهل مناقشة الأفكار المعقدة دون ضغط الاستجابة الفورية.
Jostle
jostle.us
Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.
Vowel
vowel.com
حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.
Flock
flock.com
Flock هو تطبيق للتواصل والتعاون يتيح للفرق العمل سوياً من خلال المراسلة، المكالمات، ومشاركة الملفات مع تكامل مع أدوات خارجية.
Hibox
hibox.co
Hibox هو تطبيق لإدارة المهام يتيح للفرق تنظيم المشاريع، التواصل، ومشاركة الملفات في وقت واحد، مع إمكانية الوصول عبر الهواتف الذكية.
Diligent Director
diligent.com
Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep هي منصة لإدارة تجربة العملاء، تسهل التواصل بين الموزعين وعملائهم، مما يعزز المبيعات والكفاءة.
Chanty
chanty.com
Chanty هو تطبيق سحابي للتعاون يجمع بين التواصل وإدارة المشاريع، يتيح المحادثات والمكالمات وإدارة المهام ومشاركة الملفات.
Trengo
trengo.com
Trengo هي منصة تعزز تواصل العملاء عبر قنوات متعددة، تجمع الاتصالات في واجهة واحدة وتتيح الأتمتة والتعاون بين الفرق.
Nucleus
nucleusapp.io
تطبيق نواة موحد لتواصل مكان العمل، يجمع الاجتماعات، الرسائل، المهام، الملاحظات، والمستندات في منصة واحدة لتحسين التركيز والإنتاجية.
uShare.to
web.ushare.to
يوفر تطبيق uShare.to وسيلة للتواصل بين الفرق مع الدردشة الجماعية، مؤتمرات الفيديو، ومشاركة المستندات. كما يدعم تفاعل العملاء عبر الدردشات والمشاركة المشتركة.
Grape Messenger
chatgrape.com
تطبيق Grape يتيح لفريقك التواصل بأمان على جميع الأجهزة، ويجمع بيانات الشركة في مكان واحد لتحسين التواصل في الأعمال.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby هو تطبيق يتيح التواصل الفوري بين الفرق وتحسين خدمة العملاء من خلال رسائل نصية ترويجية وتذكيرات آلية.
Fleep
fleep.io
Fleep هو تطبيق للتراسل يسهل التواصل بين الأفراد والفرق، يوفر محادثات في الوقت الفعلي، مشاركة الملفات، وإدارة المهام.
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