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برامج المراسلة الفورية للأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج المراسلة الفورية للأعمال كأداة اتصال داخلية للشركات من خلال تطبيق المراسلة النصية. يدعم هذا البرنامج المراسلة المباشرة الفردية بالإضافة إلى المراسلة الجماعية والجماعية. تلغي الطبيعة السريعة للمراسلة الفورية الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للأسئلة أو الاهتمامات البسيطة، مما يوفر مساحة مخصصة لمخاطبة زملاء العمل بسرعة دون اللجوء إلى أساليب غير رسمية مثل الرسائل النصية الشخصية عبر الهاتف. تستخدم الشركات من جميع الأحجام والأنواع حلول المراسلة الفورية للأعمال، إما جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى أو من خلال عمليات التكامل. غالبًا ما يتم تضمين هذه الأدوات في برامج أخرى، مثل شبكة الإنترانت الخاصة بالموظفين أو منصات المشاركة. ومع ذلك، تتوفر العديد من حلول المراسلة الفورية للأعمال المستقلة، مما يوفر إمكانات تكامل واسعة النطاق مع مختلف الفئات الأخرى.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

مايكروسوفت تيمز هو منصة للتواصل والتعاون تجمع بين الدردشة ومكالمات الفيديو وتخزين الملفات، مما يسهل العمل الجماعي.

Slack

Slack

slack.com

Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.

Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

تطبيق Zoho Cliq هو برنامج لتيسير التواصل بين الفرق، حيث يوفر رسائل، مكالمات صوتية وفيديو، وتنظيم المحادثات عبر قنوات مخصصة.

Verizon

Verizon

verizon.com

يوفر تطبيق Verizon أداة لإدارة حسابات وخدمات Verizon، بما في ذلك دفع الفواتير، مراقبة الاستخدام، ودعم التوجهات وتنظيم الخدمات المتنقلة.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.

Workplace

Workplace

workplace.com

مكان العمل هو أداة اتصالات للتواصل والتعاون بين الموظفين في الشركات، تدعم المراسلة، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعات العمل.

Element

Element

element.io

Element هو تطبيق اتصالات آمن يدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، مع تشفير من طرف إلى طرف وهيكل لامركزي لحماية بيانات المستخدم.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

مايكروسوفت كايزالا هو تطبيق مخصص للتواصل الجماعي وإدارة العمل، يتيح تبادل الرسائل وإدارة المهام مع الفرق والأطراف الخارجية.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.

Spike

Spike

spikenow.com

سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

تطبيق Chatwork للدردشة الجماعية للأعمال، يقدم المراسلة الآمنة، ومكالمات الفيديو، وإدارة المهام، ومشاركة الملفات لتعزيز الإنتاجية.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

تتيح الدردشة في مكان العمل التواصل السريع والفعال بين أعضاء الفرق، مع دعم للمحادثات الجماعية والرسائل الخاصة.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IrcCloud هو عميل IRC حديث يتيح للمستخدمين الاتصال بخوادم IRC وإدارة المحادثات عبر الإنترنت وإدماج محتوى من منصات متعددة.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost هي منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن بين الفرق، تشمل إدارة المهام والتواصل، مع التركيز على الأمن والامتثال.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway هو تطبيق دردشة مباشر لمواقع الويب يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي وحل مشكلاتهم بسهولة.

Blink

Blink

joinblink.com

تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

تطبيق Threema Work هو وسيلة تواصل آمنة تتوافق مع معايير GDPR، مخصص للشركات ويتيح إرسال الرسائل الصوتية والنصية بسهولة ودون الحاجة لرقم هاتف.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat هو تطبيق للتواصل الجماعي يتيح التعاون الآمن بين الفرق مع ميزات مثل الرسائل الصوتية والفيديو، مع التركيز على الخصوصية والأمان.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub هو تطبيق لإدارة المشاريع والتعاون، يوفر أدوات للتواصل وإدارة المهام والمراجعة والموافقة على الملفات من أي جهاز.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter هو تطبيق دردشة مفتوح المصدر يتيح للمطورين التواصل والتعاون عبر غرف دردشة مرتبطة بمستودعات GitHub و GitLab.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo هي منصة لإدارة المشاريع والتفاعل مع العملاء والشركاء، تهدف إلى تسريع سير العمل وتنسيق المهام المختلفة.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble هو تطبيق دردشة جماعي مجاني يتيح للفرق التعاون بسهولة عبر القنوات والرسائل المباشرة، مع ميزات مثل المحادثات والاتصال بالفيديو.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.

Hive

Hive

hive.com

تساعد تطبيق هيف الفرق في إدارة المشاريع بسرعة وفعالية. يتيح تخصيص المهام ومتابعة المواعيد النهائية والتواصل في الوقت الحقيقي.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.

Front

Front

front.com

Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip هو تطبيق دردشة جماعية مفتوح المصدر يسمح بالتواصل المنظم من خلال محادثات مترابطة ودعم تكامل واسع مع أدوات أخرى.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.

Twist

Twist

twist.com

Twist هو تطبيق تواصل فرق يركز على المحادثات المنظمة وغير المتزامنة، مما يسهل مناقشة الأفكار المعقدة دون ضغط الاستجابة الفورية.

Flock

Flock

flock.com

Flock هو تطبيق للتواصل والتعاون يتيح للفرق العمل سوياً من خلال المراسلة، المكالمات، ومشاركة الملفات مع تكامل مع أدوات خارجية.

Hibox

Hibox

hibox.co

Hibox هو تطبيق لإدارة المهام يتيح للفرق تنظيم المشاريع، التواصل، ومشاركة الملفات في وقت واحد، مع إمكانية الوصول عبر الهواتف الذكية.

Vowel

Vowel

vowel.com

حرف العلة هو أداة مؤتمرات فيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات وتوثيقها ومشاركة محتواها بسهولة وتنظيم.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo هي منصة تعزز تواصل العملاء عبر قنوات متعددة، تجمع الاتصالات في واجهة واحدة وتتيح الأتمتة والتعاون بين الفرق.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep هي منصة لإدارة تجربة العملاء، تسهل التواصل بين الموزعين وعملائهم، مما يعزز المبيعات والكفاءة.

Chanty

Chanty

chanty.com

Chanty هو تطبيق سحابي للتعاون يجمع بين التواصل وإدارة المشاريع، يتيح المحادثات والمكالمات وإدارة المهام ومشاركة الملفات.

Nucleus

Nucleus

nucleusapp.io

تطبيق نواة موحد لتواصل مكان العمل، يجمع الاجتماعات، الرسائل، المهام، الملاحظات، والمستندات في منصة واحدة لتحسين التركيز والإنتاجية.

uShare.to

uShare.to

web.ushare.to

يوفر تطبيق uShare.to وسيلة للتواصل بين الفرق مع الدردشة الجماعية، مؤتمرات الفيديو، ومشاركة المستندات. كما يدعم تفاعل العملاء عبر الدردشات والمشاركة المشتركة.

Grape Messenger

Grape Messenger

chatgrape.com

تطبيق Grape يتيح لفريقك التواصل بأمان على جميع الأجهزة، ويجمع بيانات الشركة في مكان واحد لتحسين التواصل في الأعمال.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby هو تطبيق يتيح التواصل الفوري بين الفرق وتحسين خدمة العملاء من خلال رسائل نصية ترويجية وتذكيرات آلية.

Fleep

Fleep

fleep.io

Fleep هو تطبيق للتراسل يسهل التواصل بين الأفراد والفرق، يوفر محادثات في الوقت الفعلي، مشاركة الملفات، وإدارة المهام.

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