برامج المراسلة الفورية للأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج المراسلة الفورية للأعمال كأداة اتصال داخلية للشركات من خلال تطبيق المراسلة النصية. يدعم هذا البرنامج المراسلة المباشرة الفردية بالإضافة إلى المراسلة الجماعية والجماعية. تلغي الطبيعة السريعة للمراسلة الفورية الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للأسئلة أو الاهتمامات البسيطة، مما يوفر مساحة مخصصة لمخاطبة زملاء العمل بسرعة دون اللجوء إلى أساليب غير رسمية مثل الرسائل النصية الشخصية عبر الهاتف. تستخدم الشركات من جميع الأحجام والأنواع حلول المراسلة الفورية للأعمال، إما جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى أو من خلال عمليات التكامل. غالبًا ما يتم تضمين هذه الأدوات في برامج أخرى، مثل شبكة الإنترانت الخاصة بالموظفين أو منصات المشاركة. ومع ذلك، تتوفر العديد من حلول المراسلة الفورية للأعمال المستقلة، مما يوفر إمكانات تكامل واسعة النطاق مع مختلف الفئات الأخرى.
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Zoom
zoom.us
Zoom هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يسمح بإجراء محادثات فيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، مع خيارات للترقية لزيادة عدد المشاركين والميزات.
Slack
slack.com
Slack هو تطبيق للتواصل التجاري يتيح للمستخدمين الدردشة في قنوات، إرسال رسائل مباشرة، وإجراء مكالمات، ومشاركة الملفات.
Microsoft Teams
microsoft.com
مايكروسوفت تيمز هو منصة للتواصل والتعاون تجمع بين الدردشة ومكالمات الفيديو وتخزين الملفات، مما يسهل العمل الجماعي.
monday.com
monday.com
monday.com هو أداة لإدارة المشاريع تساعد المنظمات على تنظيم المهام والتعاون بين الفرق ومتابعة التقدم.
Rainbow
openrainbow.com
تعد حلول اتصالات الأعمال من Rainbow أدوات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت مصممة لدعم احتياجات التعاون وإدارة الوقت والأمان والخصوصية.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على AI-تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يقدم هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات ، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل من الذكاء الاصطناعي والمسابقات والمسوحات والمزيد. يوفر Assembly كتالوجًا واسع النطاق من المكافآت ، مثل بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت ثقافية ، والتبرعات الخيرية ، وتعزيز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والاتصال. تمكن التحليلات القوية من المديرين من اكتساب رؤى حول مشاعر الشركة ، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالسماع والفهم. تعرف على فريقك بطريقة ذات معنى توافق على القيم الأساسية مع الاعتراف لتشجيع احتضان الفريق من قبل الفريق. تعزيز الاعتراف مع كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت الثقافة ، والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم والتعرف على الذكرى السنوية تحتفل بعيد ميلاد كل زميل أو ذكرى سنوية مع الصراخ المخصص الآلي. إن التكامل السلس مع فرق Microsoft و Slack يشاركان بسلاسة حيث تعمل بالفعل ، مع تكامل آمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. بيانات الإدخال مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين الاستفادة من الرئيس التنفيذي والتحديثات التنفيذية ، ومسوحات مختلفة للموظفين ، والتحقق الأسبوعية ، ومسوحات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات رافعة الاتصالات الداخلية مثل قوالب AMA ، خلاصات الأخبار ، قوالب مساعدة ، خلاصات جماعية ، كاسبات الجليد ، إدارة الأفكار ، الويكي الداخلي ، وأدوات الاجتماع لتعزيز مهام سير عمل الاتصال. تعزز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية ، وجداول الأعمال ، وملاحظات الاجتماع ، وردود فعل المنتج ، وقوائم الفوز ، و CRM مبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف استطلاعات تنفيذ استحقاقات الموظفين ، ومقابلات الخروج ، ودرجات ENPS ، والإحالات الداخلية ، وأسئلة المقابلة ، وتعليقات تأجير جديدة ، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Atolia
atolia.com
ابدأ العمل الجماعي الناجح بسرعة وسهولة من مكان عمل رقمي واحد. التواصل بسهولة من خلال مكالمات الفيديو والرسائل الفورية. إدارة المشاريع الخاصة بك وإكمالها بشكل أسرع. مشاركة ومزامنة التقويمات الخاصة بك مع زملائك. مشاركة المستندات الخاصة بك والمشاركة في تحريرها في الوقت الفعلي. كل هذا في منصة واحدة. حتى لو كان سهل الاستخدام والتنفيذ للغاية (بدون تنزيل أو إعداد معقد)، فلدينا فريق دعم رائع جاهز لمساعدتك. Cherry في الأعلى، Atolia أرخص 10 مرات من الاشتراك في Slack + Asana + Dropbox + Zoom (لا تزال أدوات رائعة؛))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء، إدارة المشاريع، التسويق، والتعاون بين الفرق بسهولة.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
Chanty
chanty.com
Chanty هو تطبيق سحابي للتعاون يجمع بين التواصل وإدارة المشاريع، يتيح المحادثات والمكالمات وإدارة المهام ومشاركة الملفات.
Chatwork
chatwork.com
تطبيق Chatwork للدردشة الجماعية للأعمال، يقدم المراسلة الآمنة، ومكالمات الفيديو، وإدارة المهام، ومشاركة الملفات لتعزيز الإنتاجية.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Crugo
crugo.com
Crugo هو تطبيق يتيح التواصل، المشاركة، وتنظيم المهام والمشاريع من خلال المجموعات، الدردشة في الوقت الحقيقي، ومراقبة المحتوى.
Diligent Administrator
diligent.com
تطبيق Deligent Administrator يدعم متخصصي الحوكمة في إدارة المهام الإدارية، يوفر ميزات لإنشاء جداول الأعمال وإدارة السياسات والاجتماعات.
Diligent Director
diligent.com
Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.
Element
element.io
Element هو تطبيق اتصالات آمن يدعم الدردشة ومكالمات الفيديو، مع تشفير من طرف إلى طرف وهيكل لامركزي لحماية بيانات المستخدم.
Fleep
fleep.io
Fleep هو تطبيق للتراسل يسهل التواصل بين الأفراد والفرق، يوفر محادثات في الوقت الفعلي، مشاركة الملفات، وإدارة المهام.
Flock
flock.com
Flock هو تطبيق للتواصل والتعاون يتيح للفرق العمل سوياً من خلال المراسلة، المكالمات، ومشاركة الملفات مع تكامل مع أدوات خارجية.
Front
front.com
Front هو منصة خدمة عملاء حديثة تجمع الاتصالات عبر قنوات متعددة، تعزز التعاون بين الفرق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء.
Gitter
gitter.im
Gitter هو تطبيق دردشة مفتوح المصدر يتيح للمطورين التواصل والتعاون عبر غرف دردشة مرتبطة بمستودعات GitHub و GitLab.
Gmelius
gmelius.com
تطبيق Gmelius يعزز التعاون داخل Gmail من خلال إدارة البريد الإلكتروني وأتمتة سير العمل، ويتكامل مع أدوات مثل Trello وSlack لتحسين الإنتاجية.
Grape Messenger
chatgrape.com
يسمح Grape لفريقك بالتواصل بشكل آمن على جميع الأجهزة. إنها تستخدم تكامل الخدمة العميق حتى تتمكن من الوصول إلى جميع بيانات الشركة في مكان واحد، مما يجعلها الدردشة التجارية الأكثر كفاءة في السوق.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
heycollab
heycollab.com
Heycollab هو تطبيق يساعد الفرق على تنظيم المهام، إدارة المشاريع، وتعزيز التعاون من خلال أدوات للتواصل ومشاركة الملفات.
Hibox
hibox.co
Hibox هو تطبيق لإدارة المهام يتيح للفرق تنظيم المشاريع، التواصل، ومشاركة الملفات في وقت واحد، مع إمكانية الوصول عبر الهواتف الذكية.
Hive
hive.com
Hive يساعد الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها-وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فستبنيها لك. من خلال مشاهدات المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها ، تقدم Hive إدارة المشروع على شروطك ، وضمان النجاح. مع ميزات مثل مهمة المهمة ، وتتبع الموعد النهائي ، والتواصل في الوقت الفعلي ، يساعد Hive آلاف الفرق في جميع أنحاء العالم على إنجاز عملهم بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت المحدد. استخدم تطبيق الهاتف المحمول لعرض المشروعات بسهولة ، والتعليق على المهام ، وزملاء الرسائل ، وإدارة قائمة المهام الخاصة بك. الميزات الرئيسية: - المزامنة المباشرة والمستمرة مع تطبيق سطح المكتب -إنشاء المهام والمشاريع أثناء التنقل - دردشة مباشرة ومجموعة من أجل سهولة الاتصال - المرفقات التي تسمح بتحميل الملفات مباشرة من هاتفك - القدرة على التعليق ووضع علامة على زملائه مباشرة على بطاقات العمل - تخصيص تجربة العمل الخاصة بك عبر مشاريعك يستخدم الخلية من قبل الآلاف من الفرق السريعة لتحرك للمساعدة في: - إدارة المشروع - دمج الأدوات - الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - أخذ ملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
IRCCloud
irccloud.com
IrcCloud هو عميل IRC حديث يتيح للمستخدمين الاتصال بخوادم IRC وإدارة المحادثات عبر الإنترنت وإدماج محتوى من منصات متعددة.
Jandi
jandi.com
جاني هو تطبيق للمراسلة الجماعية في بيئة العمل، يسهل التواصل، إدارة المهام، ومشاركة الملفات بين أعضاء الفريق.
Jostle
jostle.us
Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
Leverice
leverice.com
Leverice هو منصة مراسلة تركز على الإنتاجية، توفر أدوات لتنظيم وأتمتة سير العمل لتحسين الكفاءة وتسهيل التواصل بين الفرق.
Maqpie
maqpie.com
يوفر Maqpie قوة الدردشة الجماعية ويعزز احتفاظ المستخدمين بتطبيق SaaS الخاص بك.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost هي منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن بين الفرق، تشمل إدارة المهام والتواصل، مع التركيز على الأمن والامتثال.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
مايكروسوفت كايزالا هو تطبيق مخصص للتواصل الجماعي وإدارة العمل، يتيح تبادل الرسائل وإدارة المهام مع الفرق والأطراف الخارجية.
Missive
missiveapp.com
Missive هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للفرق بمشاركة صناديق البريد الوارد والدردشة، مع ميزات مثل الأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى.
Nifty
nifty.pm
Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.
Nucleus
nucleusapp.io
توحيد الاتصالات في مكان العمل الخاص بك. منصة واحدة للاجتماعات والرسائل والمهام والملاحظات والمستندات. مصممة لتحسين التركيز والإنتاجية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub هو تطبيق لإدارة المشاريع والتعاون، يوفر أدوات للتواصل وإدارة المهام والمراجعة والموافقة على الملفات من أي جهاز.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق دردشة جماعي مجاني يتيح للفرق التعاون بسهولة عبر القنوات والرسائل المباشرة، مع ميزات مثل المحادثات والاتصال بالفيديو.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat هو تطبيق للتواصل الجماعي يتيح التعاون الآمن بين الفرق مع ميزات مثل الرسائل الصوتية والفيديو، مع التركيز على الخصوصية والأمان.
Ryver
ryver.com
Ryver هو تطبيق يجمع المراسلة الجماعية وإدارة المهام للمساعدة في التعاون بين الفرق عبر دردشة وصوت وفيديو.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
Slenke
slenke.com
لقد أنشأنا Slenke لإزالة الحواجز بين الفرق، حتى تتمكن فرقك من التركيز على إنجاز العمل. ماذا يمكنك أن تفعل مع سلينكي؟ تنظيم وإدارة المشاريع التواصل مع فريقك إدارة وتعيين المهام تتبع وقتك إدارة عملك بالكامل مع Slenke
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
Stackfield
stackfield.com
ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.
Swit
swit.io
تطبيق SWIT يجمع بين التعاون وإدارة المهام والدردشة في مكان واحد، مما يسهل تفاعل الفرق ويعزز الإنتاجية.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هو تطبيق للتعاون الجماعي، يجمع التواصل والمشاريع والأفكار في منصة واحدة، يدعم المراسلة ومشاركة الملفات ويعمل على جميع الأجهزة.
Team Engine
teamengine.io
يستخدم أصحاب العمل المفضلون محرك الفريق لتوظيف القوى العاملة الميدانية والاحتفاظ بها وتحسينها. Team Engine هو مجموعة أتمتة الموارد البشرية التي تساعد على زراعة الشركات المتزايدة للحصول على أفضل المواهب وتنفيذ أفضل الممارسات في مشاركة الموظفين. يمكن للمؤسسات أن تقول وداعًا للعمليات اليدوية ، غير المرغوب فيها ، المستهلكة للوقت ومرحباً ببرنامج بديهي قابل للتخصيص الذي ينفذ تلقائيًا المكونات الحاسمة التي تناسبه الوقت لاستراتيجية مواهب استثنائية. تُستخدم منصة اتصال Team Engine الأولى التي تستخدمها حاليًا مئات الشركات المتنامية ، تلبي احتياجات المنظمات الفريدة للمؤسسات مع قوة عاملة موزعة في هذا المجال. ذلك لأن العمال الميدانيين يبحثون عن السرعة والبساطة ، سواء في عملية التوظيف أو في عملهم اليومي. من خلال محرك الفريق ، يمكن للمؤسسات التغلب على تحديات المشاركة الفريدة لصناعها لتخفيض وتوظيف أفضل الأشخاص أولاً ، ثم دفع الاحتفاظ بفرص التواصل والتعليقات المتسقة. سوف يساعد محرك الفريق المنظمات: * ابحث عن أشخاص رائعين واستئجارهم: أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف حتى يتمكنوا من إضافة قيمة حيث تهم أكثر. * تحفيز الموظفين الجودة والاحتفاظ بهم: احصل على بداية جيدة من بداية جيدة مع On-on-on-ons وفرصة تقديم تعليقات حول التجربة. * تنفيذ وتحسين باستمرار: بناء الترابط عبر الشركة لإنجاز العمل ، وإنشاء عمليات فعالة ، ورعاية ثقافة النمو والتنمية. لمحة عن كيفية مساعدة محرك الفريق: * الرسائل النصية مع الموظفين بدون مكتب ومتقدمي الوظائف * الرسائل الآلية للاتصالات الحساسة للوقت (على سبيل المثال ، تذكيرات المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل) * إعلان التوظيف المدمج على Craigslist و Facebook و Instagram * الاتصالات المترجمة للمتحدثين الإسبان * مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل مقدم الطلب * تنويع مصادر المرشح لمزيد من الوصول
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
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