برامج المراسلة الفورية للأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

ProofHub

proofhub.com

تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Advisor. ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع بسيط بشكل مدهش ولكنه قوي يوفر رؤية موحدة للمهام والتقدم. يتيح برنامج إدارة المشاريع هذا للفرق التواصل أثناء العمل من أي مكان باستخدام أي جهاز. من خلال مجموعة غنية من الميزات الموضوعة في مكان واحد، تم تصميم أداة SaaS عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تخطيط وتنسيق وتنظيم وتسليم المشاريع من جميع الأحجام بسرعة. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة تستخدمه الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام في مختلف القطاعات. يمكن أن يساعد ProofHub الشركات في تنظيم عملية عملها مع توفير الوقت والموارد، مع ميزات تتراوح من إدارة المهام إلى تتبع الوقت، وسير العمل المخصص إلى التدقيق عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. يقدم ProofHub عددًا كبيرًا من ميزات التعاون مثل الدردشة والمناقشات والإعلانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية ونقل الملفات والمزيد. يتميز ProofHub بتصميم نظيف وبسيط مع منحنى تعليمي منخفض يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم في المنزل. بصرف النظر عن اللغة الإنجليزية، يتوفر ProofHub باللغات الألمانية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والروسية والإيطالية والهولندية والصينية (تايوان) والتركية والبولندية. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة يمكن استخدامه من قبل الفرق والمؤسسات في مختلف القطاعات. يوفر ProofHub جميع الميزات التي تحتاجها لإنجاز عملك بكفاءة، بدءًا من إنشاء مشروع وحتى تعيين المهام وتتبع التقدم والتفاعل مع فريقك، وفي النهاية إكمال مشاريعك في الوقت المحدد.