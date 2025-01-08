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برامج المراسلة الفورية للأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يعمل برنامج المراسلة الفورية للأعمال كأداة اتصال داخلية للشركات من خلال تطبيق المراسلة النصية. يدعم هذا البرنامج المراسلة المباشرة الفردية بالإضافة إلى المراسلة الجماعية والجماعية. تلغي الطبيعة السريعة للمراسلة الفورية الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للأسئلة أو الاهتمامات البسيطة، مما يوفر مساحة مخصصة لمخاطبة زملاء العمل بسرعة دون اللجوء إلى أساليب غير رسمية مثل الرسائل النصية الشخصية عبر الهاتف. تستخدم الشركات من جميع الأحجام والأنواع حلول المراسلة الفورية للأعمال، إما جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى أو من خلال عمليات التكامل. غالبًا ما يتم تضمين هذه الأدوات في برامج أخرى، مثل شبكة الإنترانت الخاصة بالموظفين أو منصات المشاركة. ومع ذلك، تتوفر العديد من حلول المراسلة الفورية للأعمال المستقلة، مما يوفر إمكانات تكامل واسعة النطاق مع مختلف الفئات الأخرى.
إرسال تطبيق جديد
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مثل Slack وهو مسار التطور والترقية من Microsoft Skype for Business. أعلنت Microsoft عن Teams في حدث في نيويورك، وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 14 مارس 2017. تم إنشاؤها خلال اجتماع داخلي hackathon في المقر الرئيسي للشركة، ويقوده حاليًا بريان ماكدونالد، نائب رئيس الشركة في Microsoft.
Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططها، حيث يسمح أعلىها لما يصل إلى 1000 شخص في وقت واحد، دون قيود زمنية. خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام Zoom والمنتجات المماثلة لـ العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعام 2020 للإنتاجية في فئة التطبيقات والجوال والصوت.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq هو برنامج اتصالات أعمال يساعد على تبسيط اتصالاتك وتنظيمها من خلال المحادثات والمعلومات المنظمة التي يسهل العثور عليها. تم تصميم Cliq لتمكين أسلوب العمل المختلط، حيث يمكنك تسجيل الدخول للعمل من خلال أي جهاز ومن أي مكان. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية الإجمالية لفريقك، ويؤثر بدوره على أداء عملك بشكل إيجابي.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، وCampfire، وHighrise. تم إنشاء إطار تطبيق الويب مفتوح المصدر Ruby on Rails في البداية للاستخدام الداخلي في 37signals، قبل إصداره للعامة في عام 2004. وإعادة تسمية الشركة من 37signals إلى Basecamp. قام جيسون فرايد وديفيد هاينماير هانسون بنشر عدة كتب تحت اسم 37 إشارة.
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال مكالمات الفيديو والمراسلة الفورية: مثل البريد الإلكتروني للقرن الحادي والعشرين. يمكنك أيضًا ربط حسابات Slack وMS Teams وWhatsApp الخاصة بك. من ناحية أخرى، يمكن إغلاق Element في البيئات عالية الأمان باستخدام بوابات حدودية آمنة وبوابات عبر النطاقات، وحتى عمليات النشر المعزولة. كونها مبنية على Matrix، لا توجد نقطة فشل واحدة للشبكة بفضل بنية الشبكة اللامركزية، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات المهام الحرجة. يرجى الاتصال بنا لاستكشاف كيف يمكن لشركتك الاستفادة من Element.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala هو تطبيق وخدمة جوال مصمم لاتصالات المجموعات الكبيرة وإدارة العمل. تعمل Kaizala على تسهيل الاتصال وتنسيق العمل مع سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الموظفين الميدانيين والموردين والشركاء والعملاء أينما كانوا. باستخدام Kaizala، يمكنك تعيين المهام وتتبعها بكفاءة أو جمع البيانات مع الأفراد أو المجموعات الكبيرة، حتى لو لم يكونوا داخل مؤسستك.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع والمعلومات وحتى إنشاء المحتوى. قم بتقديم الخدمات تحت علامتك التجارية وتقديم تجارب استثنائية وشخصية للعملاء من خلال بوابات العملاء ذات العلامات البيضاء التي تعمل على مركزية الاتصال وتتبع تقدم المشروع وإدارة المعرفة. استخدم أداة إنشاء المستندات المبتكرة التي تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء مستندات فائقة التفاعلية باستخدام أي تنسيقات ملفات وتضمينها من أكثر من 2000 عملية تكامل مدعومة. جرّب لوحات Kanban وأدوات تتبع المشاريع والتحرير في الوقت الفعلي والمزيد من الميزات في مساحات عمل فريق FuseBase (Nimbus سابقًا) لتحقيق تعاون مثمر. قم بتحسين العمليات اليومية باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي FuseBase (Nimbus سابقًا) المتقدم، وقم بأتمتة المهام مثل إنشاء المحتوى والترجمة، واحصل على رؤى لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، ووقت فراغ لتوسيع نطاق الأعمال.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Workplace Chat
workplace.com
تُعد Workplace Chat طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزينها في الوقت الفعلي، وأدوات الاتصال، والتنظيم. تم دمج أساسيات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في هيكل Bitrix24. Bitrix24 هي مبادرة من مبادرة Bitrix, Inc. التي تم إطلاقها كخدمة قائمة على السحابة في أبريل 2012. وهي متاحة الآن في السحابة وفي مكان العمل. في عام 2024، تضم شركتنا أكثر من 12 مليون منظمة. تفخر Bitrix24 بخدمة العملاء من المؤسسات الصغيرة إلى شركات Fortune 500.
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (بما في ذلك إدارة علاقات العملاء الرائدة) وحل متكامل تمامًا لإدارة مشاركة القوى العاملة والتحليلات. تم دمج مركز الاتصال RingCentral بشكل وثيق مع حل RingCentral MVP، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تتيح التعاون السلس بين الوظائف.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork هو تطبيق دردشة جماعية للأعمال. المراسلة الآمنة والدردشة المرئية وإدارة المهام ومشاركة الملفات. التواصل في الوقت الحقيقي وزيادة الإنتاجية للفرق.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة مثل Deutsche Bahn، وThe US Navy، وCredit Suisse يثقون في Rocket.Chat يوميًا للحفاظ على خصوصية اتصالاتهم وأمانها تمامًا.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد، يقدم WorkJam كل ما تحتاجه لمواءمة خط المواجهة.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost عبارة عن منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن عبر دورة حياة تطوير البرامج بأكملها. يثق مئات الآلاف من المطورين حول العالم في Mattermost لزيادة إنتاجيتهم من خلال الجمع بين اتصالات الفريق وإدارة المهام والمشاريع وتنسيق سير العمل في نظام أساسي موحد لتطوير البرمجيات الرشيقة. تأسست منصة Mattermost مفتوحة المصدر في عام 2016، وهي تعمل على تشغيل أكثر من 800000 مساحة عمل في جميع أنحاء العالم بدعم من أكثر من 4000 مساهم من جميع أنحاء مجتمع المطورين. تخدم الشركة أكثر من 800 عميل، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، وناسا، وناسداك، وسامسونج، وSAP، والقوات الجوية الأمريكية، وويلثفرونت، وهي مدعومة من قبل مستثمرين عالميين بما في ذلك Battery Ventures، وRedpoint، وS28 Capital، وYC Continuity. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.mattermost.com.
Keeper
keepersecurity.com
يعتمد الملايين من الأشخاص والآلاف من الشركات على منصة إدارة وأمان كلمة المرور الخاصة بـ Keeper لإدارة وتأمين وتنفيذ كلمات مرور قوية عبر جميع عمليات تسجيل دخول الموظفين والتطبيقات والمواقع. يمكن للموظفين الوصول إلى Keeper محليًا على جميع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمتصفحات. باستخدام Keeper، يمكن لشركتك إنشاء كلمات مرور عالية القوة تلقائيًا، وحماية الملفات الحساسة في مخزن رقمي مشفر، ومشاركة السجلات بشكل آمن مع الفرق والتكامل بسلاسة مع تسجيل الدخول الموحد (SSO)، وLDAP، والمصادقة الثنائية (2FA). ابدأ تجربة مجانية مدتها 14 يومًا الآن.
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين جميع الميزات المهمة لإدارة المشروع في برنامج واحد. والنتيجة النهائية هي أتمتة التقدم المرتكز على الإنجازات التي تحافظ على توافق جميع أصحاب المصلحة، مما يضمن بقاء الأهداف التنظيمية في الموعد المحدد. يتيح لك برنامج Nifty إدارة المهام من خلال طرق عرض Kanban، وList، وTimeline. يعد التعاون في Nifty أمرًا طبيعيًا لأن كل مشروع يحتوي على سلسلة مناقشة فردية، مما يشجع المشاريع على أن يكون لها مركز معرفة مخصص. تم تصميم Nifty لتشجيع التعاون بين الأقسام بشكل لا مثيل له. باستخدام التقويم المدمج، يمكن دمج Nifty مع Google وOutlook بالإضافة إلى مشاركة الملفات والمستندات.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كانوا يعانون من نقص مزمن في الخدمات عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مكان العمل. باستخدام نظام نجاح Frontline الخاص بـ Beekeeper، يمكن للشركات أتمتة العمليات الورقية، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي من أي مكان، وتحسين مشاركة فرق الخطوط الأمامية وإنتاجيتها وسلامتها.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud هو عميل IRC حديث يبقيك على اتصال، دون أي أعباء. يمكنك البقاء متزامنًا وإخطارك أينما كنت من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بنا.
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد أعادوا تصور مكتب المساعدة للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قاموا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل العملاء على خدمة استثنائية سواء كانوا يبحثون عن إجابة بسيطة وفورية أو مساعدة مخصصة بشأن مشكلاتهم الأكثر تعقيدًا - ويحصلون على التحليلات والرؤى التي تحتاجها أعمالهم لتحسين تجربة العملاء الخاصة بهم. تعتمد أكثر من 8500 شركة من جميع الأشكال والأحجام، بدءًا من ClickUp إلى Branch Insurance وEcho Global Logistics إلى Reed & Mackay، على Front لتقديم خدمة تغير قواعد اللعبة وتفوز بالعملاء وتحافظ عليهم مدى الحياة.
Missive
missiveapp.com
تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق البريد الوارد للفريق. - دردشة الفريق الداخلية. - قواعد لأتمتة سير العمل. - التكامل.
Gitter
gitter.im
Gitter هو نظام مفتوح المصدر للمراسلة الفورية وغرف الدردشة للمطورين ومستخدمي مستودعات GitLab وGitHub. يتم توفير Gitter كبرنامج كخدمة، مع خيار مجاني يوفر جميع الميزات الأساسية والقدرة على إنشاء غرفة دردشة خاصة واحدة، وخيارات الاشتراك المدفوع للأفراد والمؤسسات، مما يسمح لهم بإنشاء أرقام عشوائية من الدردشة الخاصة غرف. يمكن إنشاء غرف دردشة فردية لمستودعات git الفردية على GitHub. تتبع خصوصية غرف الدردشة إعدادات الخصوصية لمستودع GitHub المرتبط: وبالتالي، فإن غرفة الدردشة لمستودع GitHub الخاص (أي للأعضاء فقط) تكون أيضًا خاصة لأولئك الذين لديهم حق الوصول إلى المستودع. يمكن بعد ذلك وضع شارة رسومية مرتبطة بغرفة الدردشة في ملف README الخاص بمستودع git، لجذب انتباه جميع مستخدمي المشروع ومطوريه. يمكن للمستخدمين الدردشة في غرف الدردشة، أو الوصول إلى غرف الدردشة الخاصة للمستودعات التي يمكنهم الوصول إليها، عن طريق تسجيل الدخول إلى Gitter عبر GitHub (والذي لا يتضمن مشاركة كلمة مرور GitHub الخاصة بالمستخدم مع Gitter). Gitter يشبه Slack. مثل Slack، يقوم تلقائيًا بتسجيل جميع الرسائل في السحابة.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا والتسويق والخدمات المالية وغيرها من الصناعات على برنامج Copilot. تأسست شركة Copilot في عام 2020، وجمعت 10 ملايين دولار من السلسلة A في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك.
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Advisor. ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع بسيط بشكل مدهش ولكنه قوي يوفر رؤية موحدة للمهام والتقدم. يتيح برنامج إدارة المشاريع هذا للفرق التواصل أثناء العمل من أي مكان باستخدام أي جهاز. من خلال مجموعة غنية من الميزات الموضوعة في مكان واحد، تم تصميم أداة SaaS عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تخطيط وتنسيق وتنظيم وتسليم المشاريع من جميع الأحجام بسرعة. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة تستخدمه الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام في مختلف القطاعات. يمكن أن يساعد ProofHub الشركات في تنظيم عملية عملها مع توفير الوقت والموارد، مع ميزات تتراوح من إدارة المهام إلى تتبع الوقت، وسير العمل المخصص إلى التدقيق عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. يقدم ProofHub عددًا كبيرًا من ميزات التعاون مثل الدردشة والمناقشات والإعلانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية ونقل الملفات والمزيد. يتميز ProofHub بتصميم نظيف وبسيط مع منحنى تعليمي منخفض يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم في المنزل. بصرف النظر عن اللغة الإنجليزية، يتوفر ProofHub باللغات الألمانية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والروسية والإيطالية والهولندية والصينية (تايوان) والتركية والبولندية. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة يمكن استخدامه من قبل الفرق والمؤسسات في مختلف القطاعات. يوفر ProofHub جميع الميزات التي تحتاجها لإنجاز عملك بكفاءة، بدءًا من إنشاء مشروع وحتى تعيين المهام وتتبع التقدم والتفاعل مع فريقك، وفي النهاية إكمال مشاريعك في الوقت المحدد.
Threema Work
threema.ch
Threema Work هو برنامج مراسلة أعمال آمن ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ويسهل الاتصال عبر الهاتف المحمول في الشركات والمؤسسات. تطبيق المراسلة سهل الاستخدام ولا يتطلب رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. مع Threema Broadcast، يمكن للشركات الوصول إلى جميع موظفيها والمستلمين الأفراد والشركاء الخارجيين بنقرة واحدة. يسمح Threema MDM للمسؤولين بتكوين التطبيق مسبقًا والتأكد من استخدامه بما يتماشى مع سياسات الشركة. الفيديو: المراسلة التجارية الآمنة باستخدام Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل الآلاف من الفرق سريعة الحركة للمساعدة في: - إدارة المشاريع - أدوات التكامل - توفير الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - تدوين الملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
Speakap
speakap.com
توفر Speakap منصات اتصالات ذات علامة تجارية تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفيها في الخطوط الأمامية، لدعم وإعلام العاملين الذين لا يعملون في مكاتبهم من أي مكان وفي أي وقت. يعمل الحل، المتوفر على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، على ربط القوى العاملة وتمكين الموظفين من تقديم تجارب العملاء المثالية. بدءًا من الرسائل والعناصر الإخبارية وحتى المجموعات والأحداث الخاصة، يوفر Speakap للشركات الفرصة لتقديم المحتوى ذي الصلة وفي الوقت المناسب إلى القوى العاملة لديها ويدعم نمو الأعمال والاحتفاظ بالموظفين. تأسست Speakap في عام 2011، وقد دخلت في شراكة مع أكثر من 400 منظمة حول العالم في مختلف الصناعات - مثل الضيافة، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والمزيد - ولها مواقع في نيويورك، ولندن، وأمستردام، وبرشلونة، وكولونيا، وبروكسل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.speakap.com.
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والاستشارات والقانونية والمحاسبة والرعاية الصحية والمزيد. يشمل عملاؤنا شركات مثل Citibank وFIS وBalfour Homes وAMCK Models وHibernia College وBNP Paribas والمزيد. يتمتع فريقنا بتاريخ غني من الريادة في مجال المشاركة: كان سوبرا إيار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Moxo، هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webex، بينما شغل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Moxo، ستانلي هوانغ، مناصب إدارية هندسية عليا في سيسكو سيستمز وWebEx.
Twist
twist.com
أدوات العمل الجماعي مثل البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية غير منظمة ومختلة ومشتتة للانتباه. Twist هو تطبيق تواصل جماعي يعزز التواصل الواعي ويمنح الفرق الحديثة مكانًا مركزيًا لتنمية قاعدة معارفهم وإجراء محادثات منظمة حول الموضوع يمكن للجميع الوصول إليها. يوفر Twist للفرق مساحة لمناقشة الأفكار والمشاريع المعقدة بشكل كامل من البداية إلى النهاية دون جعل الأشخاص يشعرون بأنهم في عداد المفقودين إذا لم يستجيبوا على الفور.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield هي أداة تعاون شاملة من ألمانيا تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها الفرق للعمل معًا: إدارة المهام والمشاريع، وعقد مؤتمرات الفيديو، والدردشة الجماعية، والعمل التعاوني على المستندات والمزيد. Stackfield ليس فقط متوافقًا مع DSGVO، ولكنه يلبي أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. يتم تخزين جميع البيانات في ألمانيا، ولا يمكن الوصول إليها خارج الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، Stackfield هو المزود الوحيد الذي يحمي جميع إدارة المشاريع وسير العمل بالكامل من خلال التشفير الشامل. وبالتالي، لا يمكن لأحد رؤية محتويات رسائل الدردشة أو المهام أو الملفات - ولا حتى موظفي Stackfield. تستخدم أكثر من 10000 شركة أداة التعاون الشاملة لإدارة مشاريعها، والتواصل بشكل أفضل كفريق، وتحقيق أهدافها.
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق مجاني للدردشة الجماعية يسمح للفرق من جميع الأحجام بالتعاون. على عكس تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، فإن Pumble متاح لعدد غير محدود من المستخدمين مجانًا. Pumble هو تطبيق ويب عبر الإنترنت يعمل في المتصفح، ولكن يمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك للراحة.
Zulip
zulip.com
Zulip هو تطبيق دردشة جماعية قوي ومفتوح المصدر يجمع بين سرعة الدردشة في الوقت الفعلي والفوائد الإنتاجية للمحادثات المترابطة. يتم استخدام Zulip من قبل المشاريع مفتوحة المصدر، وشركات Fortune 500، وهيئات المعايير الكبيرة، وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى نظام دردشة في الوقت الفعلي يسمح للمستخدمين بمعالجة مئات أو آلاف الرسائل يوميًا بسهولة.
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر لهم مساحة للتغلب على التحديات التي تواجه العمليات الداخلية. ثم نقوم بعد ذلك بدمج ذلك مع قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تتعلم وتنمو بشكل حدسي مع الشركة وكل مستخدم، وتقوم بأتمتة العمليات اليدوية والمستهلكة للوقت، وإنشاء توافق تنظيمي من خلال اكتشاف المعلومات بسرعة وذكية.
Chanty
chanty.com
Chanty عبارة عن منصة تعاونية سحابية تجمع بين الاتصالات وإدارة المشاريع والأتمتة لمساعدة الفرق على العمل معًا بشكل أكثر فعالية. تتيح لك هذه الأداة: · الدردشة مع أعضاء فريقك. · التواصل باستخدام مكالمات جماعية ومكالمات صوتية/فيديو فردية ومشاركة شاشتك؛ · مشاركة الرسائل الفورية أو الملفات أو أي محتوى آخر تريده؛ · إنشاء وتعيين وتحديد المواعيد النهائية ومناقشة المهام مباشرة في Chanty؛ · دمج المراسلة مع مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل Google Drive وDropbox وTrello وGitHub وZapier وJira وAsana وغيرها الكثير؛ · تتبع سير عمل الفريق باستخدام Kanban Board؛ · مشاهدة مقاطع فيديو YouTube وملفات GIF ومحتوى الوسائط الاجتماعية؛ · تمتع بالوصول السريع إلى جميع الدردشات والمهام والملفات الخاصة بك من خلال Teambook. يساعد Chanty الفرق على تحسين الإنتاجية والتواصل التجاري. سجل غير محدود للرسائل وإدارة المهام ومشاركة الملفات والإشعارات القوية لتنظيم يومك وحفظه. التعاون والتواصل بشكل فعال في مكان واحد.
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت من خلال منتج الدردشة المباشرة الخاص بها لمواقع الويب. يوفر الاتصال في الوقت الفعلي، والأدوات الذكية القابلة للتخصيص، وروبوتات الدردشة الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم. بفضل الاستجابة عبر الأجهزة، يعمل Chatway على تمكين الشركات من المشاركة وحل المشكلات وتحويل العملاء المحتملين بكفاءة. ارفع مستوى تواجدك عبر الإنترنت وابني علاقات دائمة مع العملاء باستخدام Chatway.
Flock
flock.com
Flock هو تطبيق تواصل وتعاون للفرق والشركات الحديثة. يعمل Flock على تمكين الفرق من خلال تزويدهم بعدد كبير من أدوات الإنتاجية المضمنة مثل الملاحظات المشتركة والتذكيرات والمهام والاستطلاعات. يمكن للمستخدمين التحدث إلى الفرق البعيدة عبر مكالمات الصوت والفيديو. تتيح مشاركة الشاشة للفرق التعاون ومشاركة المعلومات بشكل أفضل. يأتي Flock أيضًا مدمجًا بعمق مع Google Drive. تشمل عمليات التكامل الشائعة الأخرى مع الجهات الخارجية - تقويم Google، وAnalytics، وJIRA، وAsana، وGithub، وTwitter، وFacebook، وغير ذلك الكثير. يسمح متجر تطبيقات Flock للفرق بتوصيل التطبيقات إلى Flock وإلغاء الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة لإنجاز العمل. تتيح ميزات Flock، مثل ظهور المحادثات الأخيرة واختصارات لوحة المفاتيح السهلة ومعاينة الرسالة الأخيرة، للفرق استخدام الدردشات بسهولة، بدلاً من النقر بشكل فردي على علامات تبويب الدردشة. يعرض البحث السحري لـ Flock تلقائيًا القنوات وجهات الاتصال الخاصة المهمة دون الحاجة إلى الكتابة. يتيح لك Flock التبديل بسهولة بين الفرق والمحادثات والتطبيقات وغير ذلك الكثير. تمتزج تطبيقات Flock بسلاسة مع المنتج الأساسي، مما يسمح بتجربة أكثر تكاملاً.
Trengo
trengo.com
Trengo عبارة عن منصة شاملة لمشاركة العملاء مصممة لتبسيط الاتصال عبر قنوات متعددة، وتعزيز تجربة العملاء وتعاون الفريق. مع التركيز على الكفاءة والأتمتة، تمكن Trengo الشركات من إدارة تفاعلات العملاء بسلاسة من واجهة واحدة.
Jostle
jostle.us
منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
Ryver
ryver.com
أنجز المزيد من المهام ووفّر المال من خلال التعاون مع فريقك بأكمله في تطبيق واحد. دردشة جماعية + مدير المهام + مكالمات صوتية وفيديو. ابدأ مجانًا اليوم!
Troop Messenger
troopmessenger.com
يعد Troop Messenger أداة مراسلة مكتبية مثالية وسهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم وتجربة مستخدم سلسة. تم تصميم الميزات ووظائفها بشكل جيد عبر التطبيق مما يجعل منحنى التعلم بسيطًا حتى بالنسبة للمستخدم المبتدئ. فهو يقدم مجموعة واسعة من الميزات مثل المراسلة الفردية، والمحادثات الجماعية، ومعاينات الملفات، ومكالمات الصوت والفيديو، ومشاركة الشاشة، والإرهاق، وForkout، وما إلى ذلك، لتوفير تدفقات عمل دون انقطاع. لقد تم تصميمه كنموذج أعمال لتسعير فريميوم ليناسب مؤسسات الأعمال بجميع أشكالها وأحجامها بدءًا من الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والحكومية. يمكن لمستخدمي الأعمال الذين قاموا بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية تجربة ميزات إصدار Enterprise خلال أول 30 يومًا. يحتاج كل مكان عمل في الشركة إلى أداة تواصل وتعاون ممتازة للبقاء دائمًا على اتصال مع بعضهم البعض. يعد Troop Messenger أحد برامج الاتصالات التجارية التي تجعل الفرق تعمل بشكل أفضل من خلال مجموعة الميزات القوية الخاصة بها. فهو يجعل الفرق تبقى على اتصال على مدار الساعة عبر أنظمة التشغيل Windows وLinux وMac OS وAndroid وiOS. أحد أفضل تطبيقات نماذج الأعمال المجانية المستندة إلى SaaS والمتوفرة في أي من متصفحات الويب لديك. فهو يوفر خيارات التسليم للاستضافة الذاتية والتطبيقات المخصصة وواجهات برمجة التطبيقات لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة. أينما كنت في جميع أنحاء العالم، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى تطبيق الويب أو تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك للتعاون مع زملائك في العمل والوصول إلى العمل.
Hibox
hibox.co
Hibox هي أداة لإدارة المهام تعمل على إعادة تصور الطريقة التي تعمل بها الفرق معًا. يتيح لك Hibox إنشاء مشاريع ومراجعة حالة المهمة وتصور وتخطيط تواريخ الاستحقاق من خلال عرض التقويم وإنشاء مهام فرعية ومهام متكررة وتلقي إشعارات المهام وغير ذلك الكثير. يقوم Hibox بدمج مراسلة الفريق وعقد مؤتمرات الفيديو في نفس الأداة حتى تتمكن من التعاون مع زملائك في العمل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التقاط الهاتف أو تنسيق الاجتماعات الشخصية. يحتوي Hibox على تطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS حتى تتمكن من إدارة مهامك ومشاريعك من أي مكان.
Nucleus
nucleusapp.io
توحيد الاتصالات في مكان العمل الخاص بك. منصة واحدة للاجتماعات والرسائل والمهام والملاحظات والمستندات. مصممة لتحسين التركيز والإنتاجية.
Fleep
fleep.io
يتيح Fleep messenger التواصل داخل المؤسسات وعبرها - سواء كان ذلك من خلال محادثات فريقك أو التواصل مع المشروع أو المحادثات المباشرة.
Trillian
trillian.im
Trillian عبارة عن مراسلة فورية حديثة وآمنة للأشخاص والشركات والرعاية الصحية. لأكثر من 20 عامًا، تساعد Trillian الأشخاص على البقاء على اتصال. تقدم Trillian اليوم رسائل آمنة (ومتوافقة مع HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. وطبقًا لجذورنا، إذا كنت تبحث فقط عن رسائل فورية مجانية، فيمكننا مساعدتك في ذلك أيضًا!
Pronto
pronto.io
كل عملية تسجيل مهمة. تتمثل مهمة Pronto في مساعدة المؤسسات على توظيف الطلاب والاحتفاظ بهم من خلال ربط الطلاب وإشراكهم طوال رحلتهم - بدءًا من التسجيل في الجامعة وحتى التخرج وما بعده. يربط Pronto الحرم الجامعي بأكمله، مما يمنح الطلاب وصولاً غير مسبوق إلى أعضاء هيئة التدريس وزملاء الدراسة وخدمات الدعم المؤسسي مباشرة من أجهزتهم المحمولة. قم بتحويل الحرم الجامعي الخاص بك إلى مجتمع اليوم مع Pronto.
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوصيل أدواتك المفضلة معًا من خلال عمليات التكامل الفريدة ثنائية الاتجاه (بما في ذلك Slack وTrello)، أو واجهة برمجة التطبيقات العامة، أو من خلال Zapier. • تبسيط إدارة البريد الإلكتروني • زيادة الشفافية والمساءلة • أتمتة وتحسين توزيع عبء العمل الخاص بك • تبسيط سير العمل الخاص بك وأتمتة أي عمل شاق يقدم Gmelius حل البريد الوارد المشترك الرائد في السوق، وإليكم السبب: 1. يتكامل Gmelius بسلاسة مع البريد الوارد الحالي الخاص بك أدوات. يوجد Gmelius مباشرة في صندوق بريد Gmail الخاص بك، مما يسمح لزملائك في الفريق بالعمل في نظام بيئي يناسبهم. يمكنك توفير الوقت والمال في الترحيل والإدارة والتدريب. 2. موازين Gmelius حسب احتياجاتك. تدعم بنيتنا الفريدة المؤسسات الصغيرة والكبيرة بشكل يومي. يبلغ عدد أكبر عملائنا أكثر من 8000 صندوق بريد وارد مشترك نشط وعشرات الآلاف من المستخدمين. 3. يفرض Gmelius نموذجًا صارمًا للخصوصية حسب التصميم. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا وأوروبا، وقد تم دائمًا دمج الخصوصية بشكل استباقي في منصتنا. على عكس الخدمات الأخرى، لا يقوم Gmelius أبدًا بتخزين محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.