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برامج المراسلة الفورية للأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - الإقليم البريطاني في المحيط الهندي
يعمل برنامج المراسلة الفورية للأعمال كأداة اتصال داخلية للشركات من خلال تطبيق المراسلة النصية. يدعم هذا البرنامج المراسلة المباشرة الفردية بالإضافة إلى المراسلة الجماعية والجماعية. تلغي الطبيعة السريعة للمراسلة الفورية الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للأسئلة أو الاهتمامات البسيطة، مما يوفر مساحة مخصصة لمخاطبة زملاء العمل بسرعة دون اللجوء إلى أساليب غير رسمية مثل الرسائل النصية الشخصية عبر الهاتف. تستخدم الشركات من جميع الأحجام والأنواع حلول المراسلة الفورية للأعمال، إما جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى أو من خلال عمليات التكامل. غالبًا ما يتم تضمين هذه الأدوات في برامج أخرى، مثل شبكة الإنترانت الخاصة بالموظفين أو منصات المشاركة. ومع ذلك، تتوفر العديد من حلول المراسلة الفورية للأعمال المستقلة، مما يوفر إمكانات تكامل واسعة النطاق مع مختلف الفئات الأخرى.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مث...
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq هو برنامج اتصالات أعمال يساعد على تبسيط اتصالاتك وتنظيمها من خلال المحادثات والمعلومات المنظمة التي يسهل العثور عليها. تم تصميم Cliq لتمكين أسلوب العمل المختلط، حيث يمكنك تسجيل الدخول للعمل من خلال أي جهاز ومن أي مكان. ويساعد ذلك على تحسين الإنتاجية الإجمالية لفريقك، ويؤثر بدوره على أداء ع...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Element
element.io
Element عبارة عن منصة اتصالات آمنة مبنية على Matrix: بروتوكول مشفر لا مركزي وشامل. اجمع فرقك معًا، وعزز الإنتاجية والرضا في مكان العمل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبياناتك. تعتبر Element شركة رائدة في تقرير Forrester Wave: Secure Communications. تعاون بسهولة مع شركائك أو مورديك أو عملائك من خلال م...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala هو تطبيق وخدمة جوال مصمم لاتصالات المجموعات الكبيرة وإدارة العمل. تعمل Kaizala على تسهيل الاتصال وتنسيق العمل مع سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الموظفين الميدانيين والموردين والشركاء والعملاء أينما كانوا. باستخدام Kaizala، يمكنك تعيين المهام وتتبعها بكفاءة أو جمع البيانات مع الأف...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
FuseBase
nimbusweb.me
إن FuseBase (المعروفة سابقًا باسم Nimbus) عبارة عن أداة متكاملة للتعاون مع العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الخدمات الاحترافية على تبسيط سير العمل وتقديم تجارب عملاء متميزة من خلال بوابات العملاء. تعمل هذه المنصة على تمكين الخدمات الاحترافية من خلال مئات الميزات المتقدمة والبديهية للتعا...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Workplace Chat
workplace.com
تُعد Workplace Chat طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أن...
RingCentral
ringcentral.com
يعد RingCentral Contact Center أحد حلول مشاركة العملاء متعددة القنوات مع الصوت وأكثر من 30 قناة رقمية وخيارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات وأدوات التواصل الاستباقية والوكلاء الظاهريين الأذكياء الذين يفهمون نوايا العملاء. إنه يوفر أكثر من 300 عملية تكامل تم إنشاؤها مسبقًا (ب...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - تعاون آمن للمؤسسات شديدة التنظيم تم تصميمه للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من التحكم في اتصالاتها، فهو يتيح التعاون بين الزملاء والشركاء والعملاء والمجتمعات وحتى الأنظمة الأساسية دون التنازل عن ملكية البيانات أو التخصيصات أو التكامل. عشرات الملايين من المستخدمين في أكثر من 150 دولة ومنظمة...
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Chatwork
chatwork.com
Chatwork هو تطبيق دردشة جماعية للأعمال. المراسلة الآمنة والدردشة المرئية وإدارة المهام ومشاركة الملفات. التواصل في الوقت الحقيقي وزيادة الإنتاجية للفرق.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين ج...
Mattermost
mattermost.com
Mattermost عبارة عن منصة مفتوحة المصدر للتعاون الآمن عبر دورة حياة تطوير البرامج بأكملها. يثق مئات الآلاف من المطورين حول العالم في Mattermost لزيادة إنتاجيتهم من خلال الجمع بين اتصالات الفريق وإدارة المهام والمشاريع وتنسيق سير العمل في نظام أساسي موحد لتطوير البرمجيات الرشيقة. تأسست منصة Mattermost...
Keeper
keepersecurity.com
يعتمد الملايين من الأشخاص والآلاف من الشركات على منصة إدارة وأمان كلمة المرور الخاصة بـ Keeper لإدارة وتأمين وتنفيذ كلمات مرور قوية عبر جميع عمليات تسجيل دخول الموظفين والتطبيقات والمواقع. يمكن للموظفين الوصول إلى Keeper محليًا على جميع أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمتصفح...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كان...
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد قمنا بإعادة تصميم مكتب المساعدة لتعاون الفريق في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قمنا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل ...
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud هو عميل IRC حديث يبقيك على اتصال، دون أي أعباء. يمكنك البقاء متزامنًا وإخطارك أينما كنت من خلال تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بنا.
Missive
missiveapp.com
تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق ا...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Gitter
gitter.im
Gitter هو نظام مفتوح المصدر للمراسلة الفورية وغرف الدردشة للمطورين ومستخدمي مستودعات GitLab وGitHub. يتم توفير Gitter كبرنامج كخدمة، مع خيار مجاني يوفر جميع الميزات الأساسية والقدرة على إنشاء غرفة دردشة خاصة واحدة، وخيارات الاشتراك المدفوع للأفراد والمؤسسات، مما يسمح لهم بإنشاء أرقام عشوائية من الدر...
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Ad...
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعو...
Threema Work
threema.ch
Threema Work هو برنامج مراسلة أعمال آمن ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ويسهل الاتصال عبر الهاتف المحمول في الشركات والمؤسسات. تطبيق المراسلة سهل الاستخدام ولا يتطلب رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. مع Threema Broadcast، يمكن للشركات الوصول إلى جميع موظفيها والمستلمين الأفراد والشرك...
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل...
Speakap
speakap.com
توفر Speakap منصات اتصالات ذات علامة تجارية تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفيها في الخطوط الأمامية، لدعم وإعلام العاملين الذين لا يعملون في مكاتبهم من أي مكان وفي أي وقت. يعمل الحل، المتوفر على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، على ربط القوى العاملة وتمكين الموظفين من تقديم تجارب العملاء ال...
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...
Twist
twist.com
أدوات العمل الجماعي مثل البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية غير منظمة ومختلة ومشتتة للانتباه. Twist هو تطبيق تواصل جماعي يعزز التواصل الواعي ويمنح الفرق الحديثة مكانًا مركزيًا لتنمية قاعدة معارفهم وإجراء محادثات منظمة حول الموضوع يمكن للجميع الوصول إليها. يوفر Twist للفرق مساحة لمناقشة الأفكار والمش...
Zulip
zulip.com
Zulip هو تطبيق دردشة جماعية قوي ومفتوح المصدر يجمع بين سرعة الدردشة في الوقت الفعلي والفوائد الإنتاجية للمحادثات المترابطة. يتم استخدام Zulip من قبل المشاريع مفتوحة المصدر، وشركات Fortune 500، وهيئات المعايير الكبيرة، وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى نظام دردشة في الوقت الفعلي يسمح للمستخدمين بمعالج...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield هي أداة تعاون شاملة من ألمانيا تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها الفرق للعمل معًا: إدارة المهام والمشاريع، وعقد مؤتمرات الفيديو، والدردشة الجماعية، والعمل التعاوني على المستندات والمزيد. Stackfield ليس متوافقًا مع DSGVO فحسب، بل يلبي أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. يتم تخزين جميع ال...
Chanty
chanty.com
Chanty عبارة عن منصة تعاونية سحابية تجمع بين الاتصالات وإدارة المشاريع والأتمتة لمساعدة الفرق على العمل معًا بشكل أكثر فعالية. تتيح لك هذه الأداة: · الدردشة مع أعضاء فريقك. · التواصل باستخدام مكالمات جماعية ومكالمات صوتية/فيديو فردية ومشاركة شاشتك؛ · مشاركة الرسائل الفورية أو الملفات أو أي محتوى آخر...
Pumble
pumble.com
Pumble هو تطبيق مجاني للدردشة الجماعية يسمح للفرق من جميع الأحجام بالتعاون. على عكس تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، فإن Pumble متاح لعدد غير محدود من المستخدمين مجانًا. Pumble هو تطبيق ويب عبر الإنترنت يعمل في المتصفح، ولكن يمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك للراحة.
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر له...
Flock
flock.com
Flock هو تطبيق تواصل وتعاون للفرق والشركات الحديثة. يعمل Flock على تمكين الفرق من خلال تزويدهم بعدد كبير من أدوات الإنتاجية المضمنة مثل الملاحظات المشتركة والتذكيرات والمهام والاستطلاعات. يمكن للمستخدمين التحدث إلى الفرق البعيدة عبر مكالمات الصوت والفيديو. تتيح مشاركة الشاشة للفرق التعاون ومشاركة ال...
Trengo
trengo.com
في Trengo نحن ملتزمون بإسعاد العملاء. نحن نؤمن بأن تحويل المحادثات إلى علاقات يمثل ميزة تنافسية. وفتح المزيد من لحظات البهجة الحقيقية في كل تفاعل سيعزز هذا النمو. فرحة العملاء. دائماً. انتصارات. دعونا نلتقي: https://trengo.com/getdemo
Troop Messenger
troopmessenger.com
يعد Troop Messenger أداة مراسلة مكتبية مثالية وسهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم وتجربة مستخدم سلسة. تم تصميم الميزات ووظائفها بشكل جيد عبر التطبيق مما يجعل منحنى التعلم بسيطًا حتى بالنسبة للمستخدم المبتدئ. فهو يقدم مجموعة واسعة من الميزات مثل المراسلة الفردية، والمحادثات الجماعية، ومعاينات الملفات، وم...
Ryver
ryver.com
أنجز المزيد من المهام ووفر المال من خلال التعاون مع فريقك بأكمله في تطبيق واحد. دردشة جماعية + مدير المهام + مكالمات صوتية وفيديو. ابدأ مجانًا اليوم!
Jostle
jostle.us
منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات...
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضاف...
Hibox
hibox.co
Hibox هي أداة لإدارة المهام تعمل على إعادة تصور الطريقة التي تعمل بها الفرق معًا. يتيح لك Hibox إنشاء مشاريع ومراجعة حالة المهمة وتصور وتخطيط تواريخ الاستحقاق من خلال عرض التقويم وإنشاء مهام فرعية ومهام متكررة وتلقي إشعارات المهام وغير ذلك الكثير. يقوم Hibox بدمج مراسلة الفريق وعقد مؤتمرات الفيديو ف...
Chatway
chatway.app
تقوم Chatway بتحويل تفاعلات العملاء عبر الإنترنت من خلال منتج الدردشة المباشرة الخاص بها لمواقع الويب. يوفر الاتصال في الوقت الفعلي، والأدوات الذكية القابلة للتخصيص، وروبوتات الدردشة الذكية، مما يعزز تجربة المستخدم. بفضل الاستجابة عبر الأجهزة، يعمل Chatway على تمكين الشركات من المشاركة وحل المشكلات ...
Nucleus
nucleusapp.io
توحيد الاتصالات في مكان العمل الخاص بك. منصة واحدة للاجتماعات والرسائل والمهام والملاحظات والمستندات. مصممة لتحسين التركيز والإنتاجية.
Trillian
trillian.im
Trillian عبارة عن مراسلة فورية حديثة وآمنة للأشخاص والشركات والرعاية الصحية. لأكثر من 20 عامًا، تساعد Trillian الأشخاص على البقاء على اتصال. تقدم Trillian اليوم رسائل آمنة (ومتوافقة مع HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. وطبقًا لجذورنا، إذا كنت تبحث فقط عن رسائل فورية مجانية، فيم...
Fleep
fleep.io
يتيح Fleep messenger التواصل داخل المؤسسات وعبرها - سواء كان ذلك من خلال محادثات فريقك أو التواصل مع المشروع أو المحادثات المباشرة.
Pronto
pronto.io
كل عملية تسجيل مهمة. تتمثل مهمة Pronto في مساعدة المؤسسات على توظيف الطلاب والاحتفاظ بهم من خلال ربط الطلاب وإشراكهم طوال رحلتهم - بدءًا من التسجيل في الجامعة وحتى التخرج وما بعده. يربط Pronto الحرم الجامعي بأكمله، مما يمنح الطلاب وصولاً غير مسبوق إلى أعضاء هيئة التدريس وزملاء الدراسة وخدمات الدعم...
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوص...