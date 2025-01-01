مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعد "مقدمو تمويل الأعمال" جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي للشركات، حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات مالية متنوعة لدعم العمليات التجارية. يقدم هؤلاء المزودون منتجات وخدمات مالية مثل الإقراض والمساعدة المالية وإدارة المخاطر المالية ومختلف أشكال الدعم الأخرى لمساعدة الشركات على تعزيز رأس المال وإدارة الشؤون المالية بشكل فعال.
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Revolut
revolut.com
تطبيق Revolut يساعد على إدارة الأموال، ويتيح الدفع، والإنفاق، والاستثمار، مع دعم العملات المتعددة والمعاملات الدولية بشكل آمن.
Revolut Business
revolut.com
تطبيق Revolut Business يوفر أدوات مالية شاملة لإدارة المدفوعات متعددة العملات، تتبع النفقات، وتحليل البيانات لتحقيق الكفاءة المالية.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
ANZ Australia
anz.com.au
تطبيق ANZ Australia يتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم المصرفية، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال بشكل رقمي مع ميزات أمان متقدمة.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
تطبيق ANZ نيوزيلندا يتيح للمستخدمين إدارة أموالهم بسهولة وأمان، ويقدم ميزات مثل تتبع الحسابات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.
Carta
carta.com
كارتا هي منصة لإدارة الأسهم تقدم تقييمات دقيقة وخدمات الامتثال للشركات الناشئة والخاصّة، وتساعد في تبسيط عمليات إدارة الملكية وجمع التبرعات.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.
Wikifolio
wikifolio.com
تتيح Wikifolio للمستخدمين مشاركة أفكار التداول، إدارة المحافظ، ومتابعة استراتيجيات الاستثمار من قبل الآخرين عن طريق منصة اجتماعية.
OurCrowd
ourcrowd.com
تطبيق OurCrowd يسهل فرص الاستثمار في الشركات الناشئة والأصول البديلة، ويوفر معلومات شاملة حول فرص الاستثمار واستراتيجياته.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
تطبيق Wolters Kluwer يوفر حلول مهنية في مجالات الصحة والقانون والمالية، مع أدوات لدعم اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.
Holvi
holvi.com
Holvi هو تطبيق مصرفي يقدم خدمات متكاملة للشركات الصغيرة، بما في ذلك المحاسبة، والفواتير، وإدارة الحسابات.
Lendio
lendio.com
Lendio هو تطبيق يتيح لأصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة الوصول إلى تمويل متنوع بسهولة، مع دعم شخصي في عملية التقديم.
Zeni
zeni.ai
Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.
Crowdcube
crowdcube.com
كراودكيوب هو منصة تمويل جماعي تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، تتيح لهم الحصول على أسهم في الشركات التي يمولونها.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo هو تطبيق لإدارة الشيكات، يوفر خدمات معالجة وطباعة وإرسال الشيكات بفعالية وأمان، مع أدوات لتحليل وتتبع المدفوعات.
Fincent
fincent.com
Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.
Fundbox
fundbox.com
فاند بوكس هو تطبيق يوفر تمويل سريع وسهل للشركات الصغيرة، بمبلغ يصل إلى 150,000 دولار، مع خيارات ائتمان مرنة.
Minveo
minveo.de
Minveo هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المستخدمين على استثمار أموالهم بشكل فعال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Block Advisors
blockadvisors.com
تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.
Pilot
pilot.com
تقدم تطبيق Pilot خدمات المحاسبة، والمدير المالي، والضرائب للشركات الناشئة والصغيرة، مع فريق متخصص من المحاسبين الأمريكيين.
Neo.Tax
neo.tax
تطبيق Neo.Tax يساعد الشركات الناشئة على تقديم طلبات للحصول على اعتمادات ضرائب البحث والتطوير بسرعة وسهولة، مع دفع 10% من المبلغ المسترد.
Fidor Bank
fidor.de
يقدم تطبيق Fidor Bank تجربة مصرفية رقمية، حيث يتيح إدارة الحسابات، متابعة المعاملات، وتنفيذ المدفوعات بسهولة وأمان.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare هي منصة استثمارية في الأسهم الخاصة، توفر فرص استثمار متنوعة للمستثمرين بمستويات دخول منخفضة.
RateSetter
ratesetter.com
تطبيق Mortestter يقدم قروض مخصصة عبر الإنترنت مع اقتباسات فورية دون التأثير على درجة الائتمان للمستخدمين.
Moula
moula.com.au
مولا هو تطبيق يمكّن رجال الأعمال من الحصول على قروض بسرعة. يقوم بتقييم الأعمال والموافقة على التمويل خلال 24 ساعة.
Lendino
lendino.dk
تطبيق ليندينو هو سوق للقروض يتيح للمستثمرين من القطاعين الخاص والمهني إقراض الشركات ذات الجدارة الائتمانية بشكل مباشر.
Hedonova
hedonova.io
تطبيق Hedonova هو صندوق استثماري بديل ينظم من قبل SEC، يتيح لك الاستثمار في 12 فئة من الأصول البديلة من خلال صندوق واحد.
Bench Accounting
bench.co
تطبيق Bench يتيح لك إدارة حسابات عملك الصغير من خلال محاسبين مخصصين، يقومون بإعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية.
Kiva
kiva.org
Kiva تطبيق يتيح للأفراد تقديم قروض لمشاريع صغيرة ورواد أعمال حول العالم، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الشمول المالي.
StackSource
stacksource.com
StackSource هو منصة تمويل عقاري تجارية تربط المطورين والمستثمرين بخيارات التمويل من البنوك وشركات التأمين والمقرضين الخاصين.
Clara
clarafinds.com
تساعدك تطبيق كلارا في العثور على برامج وأجهزة التكنولوجيا المالية المناسبة لإدارة الشؤون المالية للأفراد والشركات الصغيرة ومقارنتها.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark هو تطبيق للمحاسبة الإلكترونية يقدم خدمات مثل إعداد الضرائب، وإدارة الفواتير، وتتبع النفقات، مع دعم من فريق مخصص للحسابات.
inDinero
indinero.com
inDinero هو تطبيق محاسبة يقدم خدمات مالية وإدارية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حساباتها والتقارير والامتثال الضريبي وكشوف المرتبات.
Tipigo
tipigo.com
تطبيق تيبيغو يستخدم تحليل المحللين الماليين لجمع البيانات الكبيرة وخبراتهم لبناء محافظ استثمارية مخصصة تتفوق على السوق.
Kriya
kriya.co
يقدم تطبيق Kriya تسهيلات لخصم الفواتير بشكل سري، وهو مناسب للشركات التي تحتاج إلى تدفقات نقدية منتظمة.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough هو تطبيق يوفر للشركات القدرة على الحصول على رأس المال العامل من خلال تمويل الفواتير غير المدفوعة، مما يساعد على إدارة التدفق النقدي.
Rehmann
rehmann.com
يقدم تطبيق Rehmann أدوات مالية شاملة لإدارة الشؤون المالية وتحليل البيانات، ويساعد الأفراد والشركات على تنظيم وتحسين عملياتهم المالية.
Crowe
crowe.com
تطبيق Crowe هو منصة تقدم خدمات المحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا، حيث يوفر معرفة عميقة بالصناعة والتحديات لخلق قيمة للعملاء.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs هي منصة تمويل جماعي للأسهم تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لجمع رأس المال من خلال بيع الأسهم.
Vouch
vouch.us
تطبيق Vouch يوفر تأميناً مصمماً خصيصاً للشركات الناشئة، حيث يساعد المؤسسين في الحصول على التأمين اللازم بسرعة وسهولة.
TaxHub
gettaxhub.com
تطبيق TaxHub يُسهّل إعداد الضرائب للأفراد والشركات، حيث يربط المستخدمين بمحاسب قانوني لتقديم استشارات ضريبية مع الحفاظ على تنظيم المعلومات المالية.
TaxRobot
taxrobot.com
تطبيق TaxRobot يسهل حساب ائتمانات البحث والتطوير (R&D) تلقائيًا، مع تقديم تقارير موثوقة ودعم التدقيق دون رسوم إضافية.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
تطبيق Uplyft Capital يوفر تمويلًا سريعًا ومرنًا للشركات الصغيرة، مما يساعدها في الحصول على رأس المال العامل خلال 24 ساعة.
Equitise
equitise.com
Equitise هي منصة تمويل جماعي رائدة في أستراليا تستهدف ربط المستثمرين بالشركات الخاصة وتعزز الوصول إلى رأس المال وتسهيل عمليات الاستثمار.
Anaxago
anaxago.com
تربط Anaxago المستثمرين بفرص استثمار فريدة في الشركات الناشئة والعقارات لدعم الاقتصاد والابتكار.
Invesdor
invesdor.com
Invesdor هو تطبيق يربط المستثمرين بالشركات الناشئة الأوروبية، مما يسهل فرص الاستثمار في الابتكارات والمشاريع التكنولوجية.
Ivory Consulting
ivorycc.com
تطبيق Ivory Consulting يقدم خدمات البرمجة والاستشارات وتخصيص البرمجيات لقطاع تمويل المعدات.
American Century Investments
americancentury.com
يوفر تطبيق American Century Investments منصة لمتابعة وإدارة الاستثمارات، مع أدوات لتحليل الفرص ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية الاستثمار.
1-800Accountant
1800accountant.com
تطبيق 1-800Accountant يوفر خدمات محاسبة شاملة للشركات الصغيرة، بما في ذلك مسك الدفاتر، إعداد الضرائب، وإدارة كشوف المرتبات، مع دعم مخصص على مدار الساعة.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تطبيق Perkins & Co يوفر إدارة مستندات آمنة وفعالة، ويساعد المستخدمين في الوصول ومشاركة المستندات المالية بسهولة عبر منصة سحابية.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم تطبيق Accountancy Cloud خدمات مالية شاملة للشركات الناشئة، بما في ذلك المحاسبة والضرائب والتقارير المالية لدعم اتخاذ القرارات.
Foundy
foundy.com
Foundy هو منصة رائدة في أوروبا لعمليات الاستحواذ، تتيح للمؤسسين والمستحوذين إتمام الصفقات في غضون 30 يومًا وبكفاءة أعلى.
Embroker
embroker.com
Embroker هو تطبيق رقمي يسهل عملية الحصول على التأمين التجاري، ويتيح للمستخدمين إدارة السياسات والاقتباسات عبر الإنترنت.
Collective
collective.com
تطبيق Collective هو منصة لإدارة الأعمال ذاتيًا، توفر خدمات التأسيس، المحاسبة، الضرائب ودعم المجتمع في مكان واحد.
LBMC
lbmc.com
تطبيق LBMC يقدم خدمات احترافية في المحاسبة والموارد البشرية والتكنولوجيا والأمان المالي، موجه للأعمال والأفراد ذوي الثروات العالية.
ProjectionHub
projectionhub.com
تطبيق ProjectionHub يساعد الشركات في إنشاء نماذج مالية شاملة وتوقعات للدخل والمصروفات، مما يدعم التخطيط المالي وتحليل الأداء.
TaxBasket
taxbasket.com
تطبيق TaxBasket يساعد الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية من خلال تتبع النفقات وتنظيم المعلومات الضريبية بشكل منهجي.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible هو منصة SaaS تساعد CPA في تحديد وتقديم حوافز الضرائب للأعمال بسهولة، مما يحسن الخدمة ويزيد الإيرادات.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax هو تطبيق يساعد الشركات الناشئة في المطالبة بالاعتمادات الضريبية للبحث والتطوير من خلال منصة سهلة الاستخدام متصلة بنظام الرواتب.
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