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مقدمي تمويل الأعمال
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مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

يعد "مقدمو تمويل الأعمال" جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي للشركات، حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات مالية متنوعة لدعم العمليات التجارية. يقدم هؤلاء المزودون منتجات وخدمات مالية مثل الإقراض والمساعدة المالية وإدارة المخاطر المالية ومختلف أشكال الدعم الأخرى لمساعدة الشركات على تعزيز رأس المال وإدارة الشؤون المالية بشكل فعال.

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Revolut

Revolut

revolut.com

تطبيق Revolut يساعد على إدارة الأموال، ويتيح الدفع، والإنفاق، والاستثمار، مع دعم العملات المتعددة والمعاملات الدولية بشكل آمن.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

تطبيق Revolut Business يوفر أدوات مالية شاملة لإدارة المدفوعات متعددة العملات، تتبع النفقات، وتحليل البيانات لتحقيق الكفاءة المالية.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

تطبيق ANZ Australia يتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم المصرفية، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال بشكل رقمي مع ميزات أمان متقدمة.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

تطبيق ANZ نيوزيلندا يتيح للمستخدمين إدارة أموالهم بسهولة وأمان، ويقدم ميزات مثل تتبع الحسابات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.

Carta

Carta

carta.com

كارتا هي منصة لإدارة الأسهم تقدم تقييمات دقيقة وخدمات الامتثال للشركات الناشئة والخاصّة، وتساعد في تبسيط عمليات إدارة الملكية وجمع التبرعات.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

تتيح Wikifolio للمستخدمين مشاركة أفكار التداول، إدارة المحافظ، ومتابعة استراتيجيات الاستثمار من قبل الآخرين عن طريق منصة اجتماعية.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

تطبيق Wolters Kluwer يوفر حلول مهنية في مجالات الصحة والقانون والمالية، مع أدوات لدعم اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

تطبيق OurCrowd يسهل فرص الاستثمار في الشركات الناشئة والأصول البديلة، ويوفر معلومات شاملة حول فرص الاستثمار واستراتيجياته.

Holvi

Holvi

holvi.com

Holvi هو تطبيق مصرفي يقدم خدمات متكاملة للشركات الصغيرة، بما في ذلك المحاسبة، والفواتير، وإدارة الحسابات.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio هو تطبيق يتيح لأصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة الوصول إلى تمويل متنوع بسهولة، مع دعم شخصي في عملية التقديم.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

كراودكيوب هو منصة تمويل جماعي تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، تتيح لهم الحصول على أسهم في الشركات التي يمولونها.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Checkflo هو تطبيق لإدارة الشيكات، يوفر خدمات معالجة وطباعة وإرسال الشيكات بفعالية وأمان، مع أدوات لتحليل وتتبع المدفوعات.

Fincent

Fincent

fincent.com

Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

فاند بوكس هو تطبيق يوفر تمويل سريع وسهل للشركات الصغيرة، بمبلغ يصل إلى 150,000 دولار، مع خيارات ائتمان مرنة.

Minveo

Minveo

minveo.de

Minveo هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المستخدمين على استثمار أموالهم بشكل فعال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.

Pilot

Pilot

pilot.com

تقدم تطبيق Pilot خدمات المحاسبة، والمدير المالي، والضرائب للشركات الناشئة والصغيرة، مع فريق متخصص من المحاسبين الأمريكيين.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

تطبيق Neo.Tax يساعد الشركات الناشئة على تقديم طلبات للحصول على اعتمادات ضرائب البحث والتطوير بسرعة وسهولة، مع دفع 10% من المبلغ المسترد.

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

يقدم تطبيق Fidor Bank تجربة مصرفية رقمية، حيث يتيح إدارة الحسابات، متابعة المعاملات، وتنفيذ المدفوعات بسهولة وأمان.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare هي منصة استثمارية في الأسهم الخاصة، توفر فرص استثمار متنوعة للمستثمرين بمستويات دخول منخفضة.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

تطبيق Mortestter يقدم قروض مخصصة عبر الإنترنت مع اقتباسات فورية دون التأثير على درجة الائتمان للمستخدمين.

Moula

Moula

moula.com.au

مولا هو تطبيق يمكّن رجال الأعمال من الحصول على قروض بسرعة. يقوم بتقييم الأعمال والموافقة على التمويل خلال 24 ساعة.

Lendino

Lendino

lendino.dk

تطبيق ليندينو هو سوق للقروض يتيح للمستثمرين من القطاعين الخاص والمهني إقراض الشركات ذات الجدارة الائتمانية بشكل مباشر.

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

تطبيق Hedonova هو صندوق استثماري بديل ينظم من قبل SEC، يتيح لك الاستثمار في 12 فئة من الأصول البديلة من خلال صندوق واحد.

Clara

Clara

clarafinds.com

تساعدك تطبيق كلارا في العثور على برامج وأجهزة التكنولوجيا المالية المناسبة لإدارة الشؤون المالية للأفراد والشركات الصغيرة ومقارنتها.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark هو تطبيق للمحاسبة الإلكترونية يقدم خدمات مثل إعداد الضرائب، وإدارة الفواتير، وتتبع النفقات، مع دعم من فريق مخصص للحسابات.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero هو تطبيق محاسبة يقدم خدمات مالية وإدارية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حساباتها والتقارير والامتثال الضريبي وكشوف المرتبات.

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

تطبيق تيبيغو يستخدم تحليل المحللين الماليين لجمع البيانات الكبيرة وخبراتهم لبناء محافظ استثمارية مخصصة تتفوق على السوق.

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource هو منصة تمويل عقاري تجارية تربط المطورين والمستثمرين بخيارات التمويل من البنوك وشركات التأمين والمقرضين الخاصين.

Kriya

Kriya

kriya.co

يقدم تطبيق Kriya تسهيلات لخصم الفواتير بشكل سري، وهو مناسب للشركات التي تحتاج إلى تدفقات نقدية منتظمة.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

FundThrough هو تطبيق يوفر للشركات القدرة على الحصول على رأس المال العامل من خلال تمويل الفواتير غير المدفوعة، مما يساعد على إدارة التدفق النقدي.

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva تطبيق يتيح للأفراد تقديم قروض لمشاريع صغيرة ورواد أعمال حول العالم، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الشمول المالي.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

يقدم تطبيق Rehmann أدوات مالية شاملة لإدارة الشؤون المالية وتحليل البيانات، ويساعد الأفراد والشركات على تنظيم وتحسين عملياتهم المالية.

Crowe

Crowe

crowe.com

تطبيق Crowe هو منصة تقدم خدمات المحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا، حيث يوفر معرفة عميقة بالصناعة والتحديات لخلق قيمة للعملاء.

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Seedrs هي منصة تمويل جماعي للأسهم تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لجمع رأس المال من خلال بيع الأسهم.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

تطبيق Bench يتيح لك إدارة حسابات عملك الصغير من خلال محاسبين مخصصين، يقومون بإعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية.

Vouch

Vouch

vouch.us

تطبيق Vouch يوفر تأميناً مصمماً خصيصاً للشركات الناشئة، حيث يساعد المؤسسين في الحصول على التأمين اللازم بسرعة وسهولة.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

تطبيق TaxHub يُسهّل إعداد الضرائب للأفراد والشركات، حيث يربط المستخدمين بمحاسب قانوني لتقديم استشارات ضريبية مع الحفاظ على تنظيم المعلومات المالية.

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

تطبيق TaxRobot يسهل حساب ائتمانات البحث والتطوير (R&D) تلقائيًا، مع تقديم تقارير موثوقة ودعم التدقيق دون رسوم إضافية.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

تطبيق Uplyft Capital يوفر تمويلًا سريعًا ومرنًا للشركات الصغيرة، مما يساعدها في الحصول على رأس المال العامل خلال 24 ساعة.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise هي منصة تمويل جماعي رائدة في أستراليا تستهدف ربط المستثمرين بالشركات الخاصة وتعزز الوصول إلى رأس المال وتسهيل عمليات الاستثمار.

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

تربط Anaxago المستثمرين بفرص استثمار فريدة في الشركات الناشئة والعقارات لدعم الاقتصاد والابتكار.

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

Invesdor هو تطبيق يربط المستثمرين بالشركات الناشئة الأوروبية، مما يسهل فرص الاستثمار في الابتكارات والمشاريع التكنولوجية.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

تطبيق Ivory Consulting يقدم خدمات البرمجة والاستشارات وتخصيص البرمجيات لقطاع تمويل المعدات.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

يوفر تطبيق American Century Investments منصة لمتابعة وإدارة الاستثمارات، مع أدوات لتحليل الفرص ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عملية الاستثمار.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

تطبيق 1-800Accountant يوفر خدمات محاسبة شاملة للشركات الصغيرة، بما في ذلك مسك الدفاتر، إعداد الضرائب، وإدارة كشوف المرتبات، مع دعم مخصص على مدار الساعة.

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

تطبيق Perkins & Co يوفر إدارة مستندات آمنة وفعالة، ويساعد المستخدمين في الوصول ومشاركة المستندات المالية بسهولة عبر منصة سحابية.

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

تقدم تطبيق Accountancy Cloud خدمات مالية شاملة للشركات الناشئة، بما في ذلك المحاسبة والضرائب والتقارير المالية لدعم اتخاذ القرارات.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy هو منصة رائدة في أوروبا لعمليات الاستحواذ، تتيح للمؤسسين والمستحوذين إتمام الصفقات في غضون 30 يومًا وبكفاءة أعلى.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker هو تطبيق رقمي يسهل عملية الحصول على التأمين التجاري، ويتيح للمستخدمين إدارة السياسات والاقتباسات عبر الإنترنت.

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

تطبيق ProjectionHub يساعد الشركات في إنشاء نماذج مالية شاملة وتوقعات للدخل والمصروفات، مما يدعم التخطيط المالي وتحليل الأداء.

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

تطبيق TaxBasket يساعد الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية من خلال تتبع النفقات وتنظيم المعلومات الضريبية بشكل منهجي.

Collective

Collective

collective.com

تطبيق Collective هو منصة لإدارة الأعمال ذاتيًا، توفر خدمات التأسيس، المحاسبة، الضرائب ودعم المجتمع في مكان واحد.

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible هو منصة SaaS تساعد CPA في تحديد وتقديم حوافز الضرائب للأعمال بسهولة، مما يحسن الخدمة ويزيد الإيرادات.

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax هو تطبيق يساعد الشركات الناشئة في المطالبة بالاعتمادات الضريبية للبحث والتطوير من خلال منصة سهلة الاستخدام متصلة بنظام الرواتب.

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

تطبيق Clarus R+D يسهّل عملية المطالبة بالاعتمادات الضريبية للبحث والتطوير للشركات بجميع أحجامها، مما يساعدها على تقليل التكاليف وزيادة التمويل.

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