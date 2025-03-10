مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

Collective

collective.com

تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة واحدة. يوفر أعضاؤنا ما متوسطه 10000 دولار في عامهم الأول عند الانضمام. مع Collective، نريد أن تكون إدارة أعمالك الخاصة سلسة تمامًا مثل الحصول على وظيفة بدوام كامل. نحن ندار من قبل مجموعة من رواد الأعمال والشركات الفردية الذين يؤمنون بتمكين العاملين لحسابهم الخاص من التمتع بنفس التوفير الضريبي الذي تحصل عليه الشركات الكبرى.