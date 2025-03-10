مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعد "مقدمو تمويل الأعمال" جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي للشركات، حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات مالية متنوعة لدعم العمليات التجارية. يقدم هؤلاء المزودون منتجات وخدمات مالية مثل الإقراض والمساعدة المالية وإدارة المخاطر المالية ومختلف أشكال الدعم الأخرى لمساعدة الشركات على تعزيز رأس المال وإدارة الشؤون المالية بشكل فعال.
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Revolut
revolut.com
تطبيق Revolut يساعد على إدارة الأموال، ويتيح الدفع، والإنفاق، والاستثمار، مع دعم العملات المتعددة والمعاملات الدولية بشكل آمن.
Revolut Business
revolut.com
تطبيق Revolut Business يوفر أدوات مالية شاملة لإدارة المدفوعات متعددة العملات، تتبع النفقات، وتحليل البيانات لتحقيق الكفاءة المالية.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
ANZ Australia
anz.com.au
تطبيق ANZ Australia يتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم المصرفية، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال بشكل رقمي مع ميزات أمان متقدمة.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
تطبيق ANZ نيوزيلندا يتيح للمستخدمين إدارة أموالهم بسهولة وأمان، ويقدم ميزات مثل تتبع الحسابات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.
Carta
carta.com
كارتا هي منصة لإدارة الأسهم تقدم تقييمات دقيقة وخدمات الامتثال للشركات الناشئة والخاصّة، وتساعد في تبسيط عمليات إدارة الملكية وجمع التبرعات.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai هو تطبيق يربط الشركات بمهنيين مستقلين في مجال التمويل والمحاسبة لتلبية احتياجاتها المالية بكفاءة.
Wikifolio
wikifolio.com
تتيح Wikifolio للمستخدمين مشاركة أفكار التداول، إدارة المحافظ، ومتابعة استراتيجيات الاستثمار من قبل الآخرين عن طريق منصة اجتماعية.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
تطبيق Wolters Kluwer يوفر حلول مهنية في مجالات الصحة والقانون والمالية، مع أدوات لدعم اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.
OurCrowd
ourcrowd.com
تطبيق OurCrowd يسهل فرص الاستثمار في الشركات الناشئة والأصول البديلة، ويوفر معلومات شاملة حول فرص الاستثمار واستراتيجياته.
Holvi
holvi.com
Holvi هو تطبيق مصرفي يقدم خدمات متكاملة للشركات الصغيرة، بما في ذلك المحاسبة، والفواتير، وإدارة الحسابات.
Lendio
lendio.com
Lendio هو تطبيق يتيح لأصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة الوصول إلى تمويل متنوع بسهولة، مع دعم شخصي في عملية التقديم.
Zeni
zeni.ai
Zeni هو تطبيق يقدم خدمات مالية متكاملة للشركات الناشئة، تشمل المحاسبة، الضرائب، وإدارة الرواتب عبر لوحة معلومات في الوقت الحقيقي.
Crowdcube
crowdcube.com
كراودكيوب هو منصة تمويل جماعي تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، تتيح لهم الحصول على أسهم في الشركات التي يمولونها.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo هو تطبيق لإدارة الشيكات، يوفر خدمات معالجة وطباعة وإرسال الشيكات بفعالية وأمان، مع أدوات لتحليل وتتبع المدفوعات.
Fincent
fincent.com
Fincent هو تطبيق إدارة مالية يساعد الشركات في مسك الدفاتر، تقديم الضرائب، الفواتير، وتتبع النفقات بشكل فعال.
Fundbox
fundbox.com
فاند بوكس هو تطبيق يوفر تمويل سريع وسهل للشركات الصغيرة، بمبلغ يصل إلى 150,000 دولار، مع خيارات ائتمان مرنة.
Minveo
minveo.de
Minveo هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية يساعد المستخدمين على استثمار أموالهم بشكل فعال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Block Advisors
blockadvisors.com
تطبيق Block Advisors يوفر إعدادات وخدمات استشارية ضريبية لمساعدة الأفراد والشركات في إدارة التزاماتهم الضريبية ومعالجة الأمور المعقدة.
Pilot
pilot.com
تقدم تطبيق Pilot خدمات المحاسبة، والمدير المالي، والضرائب للشركات الناشئة والصغيرة، مع فريق متخصص من المحاسبين الأمريكيين.
Neo.Tax
neo.tax
تطبيق Neo.Tax يساعد الشركات الناشئة على تقديم طلبات للحصول على اعتمادات ضرائب البحث والتطوير بسرعة وسهولة، مع دفع 10% من المبلغ المسترد.
Fidor Bank
fidor.de
يقدم تطبيق Fidor Bank تجربة مصرفية رقمية، حيث يتيح إدارة الحسابات، متابعة المعاملات، وتنفيذ المدفوعات بسهولة وأمان.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare هي منصة استثمارية في الأسهم الخاصة، توفر فرص استثمار متنوعة للمستثمرين بمستويات دخول منخفضة.
RateSetter
ratesetter.com
تطبيق Mortestter يقدم قروض مخصصة عبر الإنترنت مع اقتباسات فورية دون التأثير على درجة الائتمان للمستخدمين.
Moula
moula.com.au
مولا هو تطبيق يمكّن رجال الأعمال من الحصول على قروض بسرعة. يقوم بتقييم الأعمال والموافقة على التمويل خلال 24 ساعة.
Lendino
lendino.dk
تطبيق ليندينو هو سوق للقروض يتيح للمستثمرين من القطاعين الخاص والمهني إقراض الشركات ذات الجدارة الائتمانية بشكل مباشر.
Hedonova
hedonova.io
تطبيق Hedonova هو صندوق استثماري بديل ينظم من قبل SEC، يتيح لك الاستثمار في 12 فئة من الأصول البديلة من خلال صندوق واحد.
Clara
clarafinds.com
تساعدك تطبيق كلارا في العثور على برامج وأجهزة التكنولوجيا المالية المناسبة لإدارة الشؤون المالية للأفراد والشركات الصغيرة ومقارنتها.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark هو تطبيق للمحاسبة الإلكترونية يقدم خدمات مثل إعداد الضرائب، وإدارة الفواتير، وتتبع النفقات، مع دعم من فريق مخصص للحسابات.
inDinero
indinero.com
inDinero هو تطبيق محاسبة يقدم خدمات مالية وإدارية تساعد الشركات الصغيرة في إدارة حساباتها والتقارير والامتثال الضريبي وكشوف المرتبات.
Tipigo
tipigo.com
تطبيق تيبيغو يستخدم تحليل المحللين الماليين لجمع البيانات الكبيرة وخبراتهم لبناء محافظ استثمارية مخصصة تتفوق على السوق.
StackSource
stacksource.com
StackSource هو منصة تمويل عقاري تجارية تربط المطورين والمستثمرين بخيارات التمويل من البنوك وشركات التأمين والمقرضين الخاصين.
Kriya
kriya.co
يقدم تطبيق Kriya تسهيلات لخصم الفواتير بشكل سري، وهو مناسب للشركات التي تحتاج إلى تدفقات نقدية منتظمة.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough هو تطبيق يوفر للشركات القدرة على الحصول على رأس المال العامل من خلال تمويل الفواتير غير المدفوعة، مما يساعد على إدارة التدفق النقدي.
Rehmann
rehmann.com
يقدم تطبيق Rehmann أدوات مالية شاملة لإدارة الشؤون المالية وتحليل البيانات، ويساعد الأفراد والشركات على تنظيم وتحسين عملياتهم المالية.
Crowe
crowe.com
تطبيق Crowe هو منصة تقدم خدمات المحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا، حيث يوفر معرفة عميقة بالصناعة والتحديات لخلق قيمة للعملاء.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs هي منصة تمويل جماعي للأسهم تربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لجمع رأس المال من خلال بيع الأسهم.
Bench Accounting
bench.co
تطبيق Bench يتيح لك إدارة حسابات عملك الصغير من خلال محاسبين مخصصين، يقومون بإعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية.
Vouch
vouch.us
تطبيق Vouch يوفر تأميناً مصمماً خصيصاً للشركات الناشئة، حيث يساعد المؤسسين في الحصول على التأمين اللازم بسرعة وسهولة.
Kiva
kiva.org
Kiva تطبيق يتيح للأفراد تقديم قروض لمشاريع صغيرة ورواد أعمال حول العالم، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الشمول المالي.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تتيح منصتنا للمستخدمين التواصل ومشاركة مستندات ضريبة الدخل مع متخصصي الضرائب افتراضيًا مع توفير متاعب الاضطرار إلى إكمال استبيانات طويلة ومعقدة مرتبطة بالمنصات التقليدية عبر الإنترنت التي يمكنك القيام بها بنفسك. يتيح لنا نموذج الأعمال الفريد من نوعه ذو النفقات العامة المنخفضة تقديم توفير بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بامتيازات إعداد الضرائب التقليدية، مما يسمح لنا بتقديم عرض قيمة حقيقي ومميز لعملائنا.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot هي الطريقة الأسرع والأسهل والأقل تكلفة لأتمتة حساب رصيد البحث والتطوير الخاص بك واستلام أموالك. نحن نقدم تقارير الإثبات الأفضل في فئتها، ودفاع التدقيق دون أي رسوم إضافية، والأفضل من ذلك كله، أننا لا نفرض أي رسوم ما لم نحدد فائدة.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital هي شركة ممول للأعمال الصغيرة تأسست عام 2012. نحن نؤمن بتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة الناجحين من خلال توفير رأس المال العامل بسرعة وكفاءة. تقوم منصتنا التكنولوجية بتقييم التدفق النقدي والنمو والشخصية ولا تركز كثيرًا على الائتمان الشخصي كما تفعل البنوك والاتحادات الائتمانية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما نحصل على تمويل للمالكين بسرعة، غالبًا خلال 24 ساعة.
Equitise
equitise.com
Equitise هي منصة التمويل الجماعي الرائدة في أستراليا. وتتمثل مهمتها في زيادة إمكانية الوصول إلى رأس المال للشركات الأسترالية والنيوزيلندية الخاصة لمساعدتها على النجاح.
Anaxago
anaxago.com
يجمع Anaxago المستثمرين الذين يبحثون عن طرق جديدة للاستثمار وفرص استثمارية فريدة في العقارات والشركات الناشئة. تساهم Anaxago في تطوير نموذج مالي يساعد الاقتصاد على منح الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى أعمال الغد. ومن خلال تخصيص جزء من مدخراتهم لتمويل الشركات الناشئة، يشارك المجتمع في تنمية الاقتصاد والابتكار وفرص العمل.
Invesdor
invesdor.com
الشركة الرائدة في سوق بلدان الشمال الأوروبي في جمع التبرعات الرقمية التي تربط الشركات الأوروبية الطموحة بالمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
Ivory Consulting
ivorycc.com
تعد شركة Ivory Consulting Corporation الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تأجير المعدات والقروض وتخصيصات البرامج والخدمات الاستشارية لصناعة تمويل المعدات.
American Century Investments
americancentury.com
كل يوم تستثمر في جعل العالم مكانًا أفضل لنفسك ولعائلتك ومجتمعك. بشكل فردي ، يمكنك إحداث فرق ذي معنى. معا يمكننا أن نصبح قوة قوية من أجل الخير.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant هي أكبر شركة محاسبة افتراضية في أمريكا للشركات الصغيرة. مهمتنا هي توفير الخبرة المالية للشركات الصغيرة في كل صناعة. يتم تشغيل خدماتنا من خلال مزيج من خبراء CPA والتكنولوجيا، مما يمكّن الشركات من تقليل المهام مع زيادة التوفير الضريبي إلى الحد الأقصى. يتيح ذلك للمالكين تركيز وقتهم وطاقتهم على تنمية أعمالهم بينما نتعامل نحن مع الباقي.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية والإبداعية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات ووكلاء السيارات والمنظمات غير الربحية. حصلت بيركنز على جائزة ClearlyRated's Best of Accounting™ لمدة 10 سنوات لتميزها في خدمة العملاء، وهي الشركة الأكثر إثارة للإعجاب لمدة 16 عامًا في Portland Business Journal، وهي شركة مملوكة بأغلبية كبيرة للنساء، وواحدة من أكثر شركات المحاسبة تنوعًا في المنطقة، وتفخر بيركنز بمكانتها الخروج من الحشد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن اختلاف بيركنز!
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإدارية للمساعدة في اتخاذ القرار. على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد العملاء إيراداتهم بمقدار 3 أضعاف في المتوسط، وقدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، وقمنا بدعم 10 عمليات خروج بما في ذلك تلك الموجودة في Facebook وCoinbase وJust Eat.
Foundy
foundy.com
Foundy هي منصة الاندماج والاستحواذ الرائدة في أوروبا، حيث تساعد المؤسسين ومستحوذي الأعمال على إكمال عمليات الاستحواذ في أقل من 30 يومًا. منصتك الشاملة لشراء وبيع الشركات. تساعد Foundy المؤسسين والمستحوذين على إكمال عمليات الاستحواذ بسرعة تصل إلى 3 أضعاف وبتكلفة أكثر فعالية من عملية الاندماج والاستحواذ التقليدية.
Embroker
embroker.com
يعد تأمين الأعمال من أقدم الصناعات في العالم. إنه مبني على العلاقات الشخصية بدلاً من التقدم التكنولوجي. ويهيمن عليها أيضًا لاعبون راسخون. حتى الآن. Embroker هي شركة تأمين أعمال رقمية تم إنشاؤها من الألف إلى الياء باستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على أوجه القصور التي تزيد الأسعار وتؤدي إلى تجارب العملاء المحبطة. ومن التعلم الآلي إلى الذكاء الاصطناعي، نستخدم أحدث التقنيات لجعل السياسات أكثر تخصيصًا وأقل تكلفة وأسهل في الشراء. مهمتنا هي تسهيل الحصول على تأمين الأعمال المناسب بأفضل الأسعار.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub هو الحل المبتكر لإدارة المبيعات. إعطاء رؤية مالية من خلال إسقاط الإيرادات والنفقات والأصول والالتزامات لرواد الأعمال. حتى يتمكنوا من الحصول على فكرة أكثر عن خطط العمل والاستثمار.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket هي شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب عبر الإنترنت.
Collective
collective.com
تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة واحدة. يوفر أعضاؤنا ما متوسطه 10000 دولار في عامهم الأول عند الانضمام. مع Collective، نريد أن تكون إدارة أعمالك الخاصة سلسة تمامًا مثل الحصول على وظيفة بدوام كامل. نحن ندار من قبل مجموعة من رواد الأعمال والشركات الفردية الذين يؤمنون بتمكين العاملين لحسابهم الخاص من التمتع بنفس التوفير الضريبي الذي تحصل عليه الشركات الكبرى.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible عبارة عن منصة SaaS قوية تمكن CPAs من تحديد وتقديم الحوافز الضريبية التجارية الفيدرالية والولائية لعملائهم بسرعة. بعد 20 عامًا من الشراكة مع CPAs، أدركنا الحاجة إلى تبسيط وتبسيط عملية الائتمان الضريبي. تعمل TaxCredible على إنشاء كفاءات في عملية كثيفة العمالة وتحسين قدرتك على خدمة العملاء مع تحقيق إيرادات إضافية.
GOAT.tax
goat.tax
يتيح موقع GOAT.tax فرصة للشركات الناشئة والشركات بما في ذلك الشركات المصنعة والبرمجيات والألعاب وشركات إنترنت الأشياء للمطالبة بإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير عبر منصة عبر الإنترنت. تتخلص GOAT.tax من كل التخمينات المتعلقة بحوافز الائتمان الضريبي المعقدة من خلال تقديم تجربة سهلة الاستخدام وذاتية التوجيه إلى جانب التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات. يساعد SmartCreditEngine الخاص بـ GOAT على ضمان حصول كل شركة على الحد الأقصى من المزايا الضريبية.
Clarus R+D
clarusrd.com
يقوم تطبيق Clarus R+D بأتمتة عملية المطالبة بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. يمكن للشركات من جميع الأحجام والأنواع التأهل للحصول على الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض تطالب بها شركات التصنيع الكبرى. لماذا؟ لأن الدراسات الضريبية للبحث والتطوير معقدة ومكلفة تقليديا. تتمثل مهمتنا في Clarus R+D في جعل الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي تحقق إيرادات مسبقة. بالإضافة إلى توسيع قيمتها لتشمل صناعات مثل البرمجيات والهندسة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية. احصل على المال مرة أخرى في عملك للتوظيف والابتكار والنمو. كل ذلك مقابل جزء بسيط من تكلفة الدراسة الضريبية التقليدية للبحث والتطوير.
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