مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

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يعد "مقدمو تمويل الأعمال" جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي للشركات، حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات مالية متنوعة لدعم العمليات التجارية. يقدم هؤلاء المزودون منتجات وخدمات مالية مثل الإقراض والمساعدة المالية وإدارة المخاطر المالية ومختلف أشكال الدعم الأخرى لمساعدة الشركات على تعزيز رأس المال وإدارة الشؤون المالية بشكل فعال.
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Revolut
revolut.com
تطبيق واحد لجميع الأشياء المال. بدءًا من إنفاقك اليومي وحتى التخطيط لمستقبلك من خلال المدخرات والاستثمارات، تساعدك Revolut على تحقيق المزيد من أموالك.
ANZ Australia
anz.com.au
مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.
Revolut Business
revolut.com
حساب بلا حدود، مزود بأدوات قوية ومخصصة في مكان واحد، مما يمنحك التحكم المطلق في الشؤون المالية لأعمالك.
Lendino
lendino.dk
Lendino هو سوق للقروض حيث يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص والمهني إقراض الشركات ذات الجدارة الائتمانية مباشرة لصالح كلا الطرفين. إن استخدام سوق القروض يوفر الوقت والمال والمتاعب - سواء كمقرض أو مقترض.
RateSetter
ratesetter.com
مزود القروض الشخصية الحائز على جوائز والذي يبقيك مسيطرًا. احصل على سعرك الشخصي الفوري عبر الإنترنت مع عرض أسعار لا يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest متخصصة في التخطيط للتقاعد وإدارة الحسابات. نحن نقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك من خلال إدارة حساب التقاعد الخاص بك ومراقبة السوق نيابةً عنك.
OurCrowd
ourcrowd.com
يقوم فريق الاستثمار ذو الخبرة في OurCrowds بتحديد وإجراء أبحاث دقيقة على آلاف الشركات للاستفادة من الفرص المتطورة عبر القطاعات والمراحل.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline هي منصة استثمار الصناديق المشتركة الأكثر تقدمًا في الهند، حيث تضم جميع شركات إدارة الأصول تحت سقف واحد مع فريق يضم أكثر من 50 من خبراء الصناعة ومحللي الصناديق المؤهلين تأهيلاً عاليًا. إنها منصة آلية تتفهم احتياجات كل المستثمرين وتوفر لهم الراحة لمطابقة راحتهم الاستثمارية مع المخاطر بطريقة غير ورقية.
Moula
moula.com.au
Moula هي طريقة أفضل لاقتراض الأموال لتنمية أعمالك. إنهم يستخدمون مزيجًا من العقول والقلوب لتحديد الأعمال الجيدة ويمكنهم الموافقة على القروض وتمويلها في غضون 24 ساعة.
Minveo
minveo.de
منصة لإدارة الأصول الرقمية. التكنولوجيا والكمية على أساس. مدعوم من التعلم الآلي.
StackSource
stacksource.com
StackSource عبارة عن منصة قروض عقارية تجارية مدعومة بالتكنولوجيا. نحن نربط المستثمرين الذين يقومون بتطوير أو الحصول على العقارات التجارية بخيارات التمويل مثل البنوك وشركات التأمين والمقرضين من القطاع الخاص من خلال عملية سهلة وشفافة.
Gusher
gusher.co
Gusher هي الطريقة البسيطة والسريعة والسهلة لإنشاء وبناء شركة ناشئة. دون الحاجة للمستثمرين. دون الحاجة لرأس المال. كيف؟ يساعد Gusher رواد الأعمال على إنشاء وإطلاق الشركات الناشئة باستخدام الأسهم القائمة على الأداء. كل شيء بدءًا من التكنولوجيا والإعلام والصحة وحتى التصميم والتمويل والألعاب.
growney
growney.de
سيتم توفير تقنية Robo-Advice المعمول بها للبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات المالية الآخرين.
FlexFunding
flexfunding.com
مع Flex Funding، يمكنك الاستثمار في القروض للشركات الدنماركية السليمة. إنهم يحصلون على المال من أجل تطويرهم ونموهم، وتحصل على عائد جذاب.
Finhaven
finhaven.com
من خلال تطبيق تكنولوجيا التشفير على أسواق رأس المال المجزأة وغير الفعالة تقليديًا، توفر منصة Finhaven ابتكارات تعود بالنفع على كل من المصدرين العالميين والمستثمرين في سوقها.
Equitise
equitise.com
Equitise هي منصة التمويل الجماعي الرائدة في أستراليا. وتتمثل مهمتها في زيادة إمكانية الوصول إلى رأس المال للشركات الأسترالية والنيوزيلندية الخاصة لمساعدتها على النجاح.
Dividend Finance
dividendfinance.com
نحن نتشارك مع شركات تركيب الطاقة الشمسية السكنية في جميع أنحاء البلاد لتوفير التمويل للطاقة الشمسية والتخزين باستخدام تقنية مبسطة وفريق مخصص لمساعدتك على تنمية أعمالك.
Debexpert
debexpert.com
نحن نساعد البنوك والمقرضين الآخرين على بيع محفظة ديونهم بكفاءة وبأفضل سعر في السوق من خلال سوق القروض عبر الإنترنت. نحن متخصصون في بيع الديون إلى وكالات التحصيل، وشركات شراء الديون، ومشتري العقارات، ومشتري الديون الطبية، ومشتري محافظ قروض السيارات، وصناديق التحوط، والمكاتب العائلية، ومشتري الديون المؤسسية الأخرى. في سوق القروض لدينا، يقومون بشراء وبيع جميع أنواع محافظ الديون: سندات العقارات، ومذكرات السيارات، ومحافظ يوم الدفع، ومحافظ التقسيط، والديون الطبية، والمذكرات التجارية، وديون MCA، ومحافظ بطاقات الائتمان، ومحافظ الأحكام، والإفلاس، ومحافظ قروض الطلاب وغيرها. .
Crowd2Fund
crowd2fund.com
تتيح Crowd2Fund Exchange للمستثمرين شراء وبيع أسهمهم في الشركات.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot هي الطريقة الأسرع والأسهل والأقل تكلفة لأتمتة حساب رصيد البحث والتطوير الخاص بك واستلام أموالك. نحن نقدم تقارير الإثبات الأفضل في فئتها، ودفاع التدقيق دون أي رسوم إضافية، والأفضل من ذلك كله، أننا لا نفرض أي رسوم ما لم نحدد فائدة.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تتيح منصتنا للمستخدمين التواصل ومشاركة مستندات ضريبة الدخل مع متخصصي الضرائب افتراضيًا مع توفير متاعب الاضطرار إلى إكمال استبيانات طويلة ومعقدة مرتبطة بالمنصات التقليدية عبر الإنترنت التي يمكنك القيام بها بنفسك. يتيح لنا نموذج الأعمال الفريد من نوعه ذو النفقات العامة المنخفضة تقديم توفير بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بامتيازات إعداد الضرائب التقليدية، مما يسمح لنا بتقديم عرض قيمة حقيقي ومميز لعملائنا.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket هي شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب عبر الإنترنت.
Collective
collective.com
تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة واحدة. يوفر أعضاؤنا ما متوسطه 10000 دولار في عامهم الأول عند الانضمام. مع Collective، نريد أن تكون إدارة أعمالك الخاصة سلسة تمامًا مثل الحصول على وظيفة بدوام كامل. نحن ندار من قبل مجموعة من رواد الأعمال والشركات الفردية الذين يؤمنون بتمكين العاملين لحسابهم الخاص من التمتع بنفس التوفير الضريبي الذي تحصل عليه الشركات الكبرى.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant هي أكبر شركة محاسبة افتراضية في أمريكا للشركات الصغيرة. مهمتنا هي توفير الخبرة المالية للشركات الصغيرة في كل صناعة. يتم تشغيل خدماتنا من خلال مزيج من خبراء CPA والتكنولوجيا، مما يمكّن الشركات من تقليل المهام مع زيادة التوفير الضريبي إلى الحد الأقصى. يتيح ذلك للمالكين تركيز وقتهم وطاقتهم على تنمية أعمالهم بينما نتعامل نحن مع الباقي.
Crowe
crowe.com
كرو هي شركة عامة للمحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا تربط الصناعة العميقة والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا المبتكرة لخلق قيمة للعملاء بنزاهة وموضوعية، من خلال الاستماع إلى أعمالهم والاتجاهات في صناعاتهم والتحديات التي يواجهونها.
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست شركة inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه وأندي سو وأندريا باريكا، وقد قامت بتخريج حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت شركة inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على شركة ثانية، mAccounting، وهي شركة محاسبة وضرائب مقرها إنديانابوليس.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible عبارة عن منصة SaaS قوية تمكن CPAs من تحديد وتقديم الحوافز الضريبية التجارية الفيدرالية والولائية لعملائهم بسرعة. بعد 20 عامًا من الشراكة مع CPAs، أدركنا الحاجة إلى تبسيط وتبسيط عملية الائتمان الضريبي. تعمل TaxCredible على إنشاء كفاءات في عملية كثيفة العمالة وتحسين قدرتك على خدمة العملاء مع تحقيق إيرادات إضافية.
GOAT.tax
goat.tax
يتيح موقع GOAT.tax فرصة للشركات الناشئة والشركات بما في ذلك الشركات المصنعة والبرمجيات والألعاب وشركات إنترنت الأشياء للمطالبة بإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير عبر منصة عبر الإنترنت. تتخلص GOAT.tax من كل التخمينات المتعلقة بحوافز الائتمان الضريبي المعقدة من خلال تقديم تجربة سهلة الاستخدام وذاتية التوجيه إلى جانب التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات. يساعد SmartCreditEngine الخاص بـ GOAT على ضمان حصول كل شركة على الحد الأقصى من المزايا الضريبية.
Anaxago
anaxago.com
يجمع Anaxago المستثمرين الذين يبحثون عن طرق جديدة للاستثمار وفرص استثمارية فريدة في العقارات والشركات الناشئة. تساهم Anaxago في تطوير نموذج مالي يساعد الاقتصاد على منح الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى أعمال الغد. ومن خلال تخصيص جزء من مدخراتهم لتمويل الشركات الناشئة، يشارك المجتمع في تنمية الاقتصاد والابتكار وفرص العمل.
Clarus R+D
clarusrd.com
يقوم تطبيق Clarus R+D بأتمتة عملية المطالبة بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. يمكن للشركات من جميع الأحجام والأنواع التأهل للحصول على الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض تطالب بها شركات التصنيع الكبرى. لماذا؟ لأن الدراسات الضريبية للبحث والتطوير معقدة ومكلفة تقليديا. تتمثل مهمتنا في Clarus R+D في جعل الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي تحقق إيرادات مسبقة. بالإضافة إلى توسيع قيمتها لتشمل صناعات مثل البرمجيات والهندسة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية. احصل على المال مرة أخرى في عملك للتوظيف والابتكار والنمو. كل ذلك مقابل جزء بسيط من تكلفة الدراسة الضريبية التقليدية للبحث والتطوير.
Pilot
pilot.com
نحن أكبر شركة محاسبة تركز على الشركات الناشئة في الولايات المتحدة ولدينا فريق يضم أكثر من 350 موظفًا في الولايات المتحدة. إن المحاسبين والمديرين الماليين الجزئيين والمتخصصين في الضرائب لدينا مكرسون لبناء أساس مالي قوي لعملك. نحن نقدم خدمات مسك الدفاتر، والمدير المالي، والخدمات الضريبية، والمزيد لآلاف الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، بدءًا من مؤسسين اثنين في المرآب إلى فرق مكونة من مائة شخص. سواء كنت تتطلع إلى تعزيز عملية اتخاذ القرار لديك أو تريد حلاً للامتثال دون التدخل، فسنقوم بتخصيص خدماتنا وفقًا لاحتياجاتك الفريدة. شاهد الطيار أثناء العمل من خلال العرض التوضيحي الذي مدته 8 دقائق: https://pilot.com/demo تحدث إلى أحد الخبراء: https://pilot.com/talk-to-expert
Neo.Tax
neo.tax
الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. neo.tax هو برنامج تقديم الضرائب الأسهل والأكثر دقة على الإطلاق. يمكن للشركات الناشئة في المراحل المبكرة المطالبة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير خلال 10 دقائق ودفع 10% فقط من أي مبلغ نقدي يحصلون عليه!
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال نظام واحد موثوق به وأدوات تعويض تنافسية وإرشادات الخبراء لمساعدتك في تمكين فريقك. لأنه عندما يزدهر موظفوك، يزدهر عملك أيضًا. تعلم المزيد على https://gusto.com
Wikifolio
wikifolio.com
يمكن للمواهب وخبراء أسواق رأس المال مشاركة أفكارهم التجارية بطريقة مرئية للجميع. يمكن للجميع اختيار ما يفضلونه بغض النظر عن رأس المال المتاح لديهم والاستفادة من أفكار التداول هذه عبر منتج مالي يتم تداوله في البورصة.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital هي شركة ممول للأعمال الصغيرة تأسست عام 2012. نحن نؤمن بتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة الناجحين من خلال توفير رأس المال العامل بسرعة وكفاءة. تقوم منصتنا التكنولوجية بتقييم التدفق النقدي والنمو والشخصية ولا تركز كثيرًا على الائتمان الشخصي كما تفعل البنوك والاتحادات الائتمانية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما نحصل على تمويل للمالكين بسرعة، غالبًا خلال 24 ساعة.
Tipigo
tipigo.com
تستغل شركة Tipigo قوة محللي الأسهم المحترفين، حيث تقوم بتجميع البيانات الضخمة والخبرة البشرية لإنشاء محافظ أسهم مخصصة أثبتت تفوقها على السوق.
Swish Funding
swishfunding.com
الأنواع: عروض غير ملزمة، تمويل المعدات، توسيع الأعمال، التمويل السريع، التقديم عبر الإنترنت
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
نحن شركة رائدة عالميًا في مجال الحلول المتخصصة، ونحن نساعد المهنيين على إحداث تأثير عميق عندما يكون الأمر أكثر أهمية في قطاعات الصحة والضرائب والمحاسبة والمالية والقانون.
Fidor Bank
fidor.de
بنك Fidor هو بنك مباشر مرخص من ألمانيا ومقره في ميونيخ. من خلال حساب Fidor Smart الجاري، يستهدف البنك العملاء من الأفراد والشركات. يعتمد مفهوم Fidor Bank على مبادئ وآليات الخدمات المصرفية الرقمية.
Embroker
embroker.com
يعد تأمين الأعمال من أقدم الصناعات في العالم. إنه مبني على العلاقات الشخصية بدلاً من التقدم التكنولوجي. ويهيمن عليها أيضًا لاعبون راسخون. حتى الآن. Embroker هي شركة تأمين أعمال رقمية تم إنشاؤها من الألف إلى الياء باستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على أوجه القصور التي تزيد الأسعار وتؤدي إلى تجارب العملاء المحبطة. ومن التعلم الآلي إلى الذكاء الاصطناعي، نستخدم أحدث التقنيات لجعل السياسات أكثر تخصيصًا وأقل تكلفة وأسهل في الشراء. مهمتنا هي تسهيل الحصول على تأمين الأعمال المناسب بأفضل الأسعار.
RevOptimal
revoptimal.com
يساعد RevOptimal الفرق على الاستفادة من البيانات لزيادة الإيرادات. أولاً، نعمل مع فريقك لعزل ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك وتطوير قائمة من العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية والنوايا العالية. بعد ذلك، نقوم بتغذية عملاء محتملين مستهدفين لفريقك بإيقاع ثابت. وأخيرًا، نقوم بقياس أدائك في لوحات المعلومات التفاعلية لتحديد ما ينجح وما لا ينجح. اسمح لخبرتنا في مجال البيانات بالارتقاء باستراتيجيتك إلى المستوى التالي.
LBMC
lbmc.com
LBMC هي شركة خدمات احترافية تقدم خدمات المحاسبة والتمويل والموارد البشرية والتكنولوجيا والمخاطر وأمن المعلومات وخدمات استشارات الثروات لكل من الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية. تم تصميم مجموعتهم الواسعة من العروض الاستشارية والاستشارات التجارية للتركيز على احتياجات قاعدة عملاء متنوعة.
Ivory Consulting
ivorycc.com
تعد شركة Ivory Consulting Corporation الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تأجير المعدات والقروض وتخصيصات البرامج والخدمات الاستشارية لصناعة تمويل المعدات.
American Century Investments
americancentury.com
كل يوم تستثمر فيه في جعل العالم مكانًا أفضل لك ولعائلتك ومجتمعك. على المستوى الفردي، أنت تُحدث فرقًا ذا معنى. معًا يمكننا أن نصبح قوة قوية من أجل الخير.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann هي شركة خدمات مالية متكاملة تمامًا تضم محاسبين قانونيين ومستشارين ومستشاري الثروات ومحققي الشركات.
Fincent
fincent.com
تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!
Holvi
holvi.com
حسابك الشامل للعمل الحر. الخدمات المصرفية والفواتير ومسك الدفاتر - بالإضافة إلى بطاقة ائتمان تجارية جديدة. كل ذلك في مكان واحد، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك. هذه هي الحياة العملية المبسطة.
Zeni
zeni.ai
Zeni هو أول بواب مالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة التي تعمل على تعزيز عملية صنع القرار بسرعة عالية. بفضل خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والضرائب والمدير المالي، تتمتع الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى الرؤى المالية في الوقت الفعلي عبر لوحة تحكم Zeni الخاصة بها، وفريق من الخبراء الماليين لإدارة كل وظيفة مالية مقابل رسوم شهرية ثابتة - مسك الدفاتر اليومية والضرائب السنوية والفواتير الدفع والفواتير، والتخطيط والتحليل المالي، وإدارة كشوف المرتبات، والمزيد. Zeni هي إحدى شركات التكنولوجيا المالية من السلسلة B وقد جمعت 47.5 مليون دولار حتى الآن من Elevation Capital وSaama Capital وAmit Singhal وSierra Ventures وSVB Financial Group وThink Investments وLiquid 2 Ventures وDragon Capital وFirebolt Ventures وTwin Ventures ومختلف الشركات. المستثمرين الملائكة.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub هو الحل المبتكر لإدارة المبيعات. إعطاء رؤية مالية من خلال إسقاط الإيرادات والنفقات والأصول والالتزامات لرواد الأعمال. حتى يتمكنوا من الحصول على فكرة أكثر عن خطط العمل والاستثمار.
Bench Accounting
bench.co
يقوم Bench بإعداد كتب الأعمال الصغيرة الخاصة بك نيابةً عنك. سنقوم بتوصيلك مع أحد المحاسبين الداخليين لدينا. بعد ذلك، سيقومون بإعداد بياناتك المالية الشهرية ونهاية العام، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. محاسبون متخصصون، من أجلك فقط: بشر حقيقيون. كتب مثالية. يقوم فريق مسك الدفاتر الخاص بك باستيراد البيانات المصرفية، وتصنيف المعاملات، وإعداد البيانات المالية كل شهر. أسئلة؟ يعمل محاسبو المكاتب داخل الشركة، ويستجيبون خلال يوم عمل واحد. البيانات التي لا يمكنك الاستغناء عنها: البيانات المالية الشهرية ونظرات عامة على النفقات تتيح لك التحكم في أموالك. تساعدك التقارير المرئية السريعة على رؤية الصورة الكبيرة وتمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تنمية أعمالك. لن تكون في الظلام مرة أخرى. المزيد من الساعات في يومك: تقليل الوقت الذي تستغرقه مسك الدفاتر يعني المزيد من الوقت للتركيز على ما يهمك حقًا - مثل مساعدة عملك على النجاح. جربنا مجانًا: قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية، واحصل على حق الوصول الكامل إلى Bench. سنفعل شهرًا من مسك الدفاتر الخاص بك والمحترفين
Manay CPA
manaycpa.com
Manay CPA، التي تأسست في ولاية جورجيا الأمريكية وتخدم 50 ولاية، هي شركة استشارات مالية مرخصة بالكامل تقدم خدمات في العديد من المجالات المختلفة مثل الاستشارات المالية والاستراتيجية والحلول القانونية والجمركية والمستودعات في السوق الأمريكية، وكذلك خدمات CPA مثل تكوين الأعمال الجديدة والضرائب والمحاسبة وكشوف المرتبات.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإدارية للمساعدة في اتخاذ القرار. على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد العملاء إيراداتهم بمقدار 3 أضعاف في المتوسط، وقدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، وقمنا بدعم 10 عمليات خروج بما في ذلك تلك الموجودة في Facebook وCoinbase وJust Eat.
Paro.ai
paro.ai
Paro هي منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبراء المالية والمحاسبة لدينا مجموعة من الخدمات للعملاء، بدءًا من مسك الدفاتر والمحاسبة وحتى تطوير الشركات المتخصصة للغاية والاستشارات الاستراتيجية. من خلال تسخير قوة الأشخاص والتكنولوجيا، تعمل بارو على تمكين الشركات والمهنيين من متابعة عمل هادف وتجاوز حتى أهدافهم السامية.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية والإبداعية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات ووكلاء السيارات والمنظمات غير الربحية. حصلت بيركنز على جائزة ClearlyRated's Best of Accounting™ لمدة 10 سنوات لتميزها في خدمة العملاء، وهي الشركة الأكثر إثارة للإعجاب لمدة 16 عامًا في Portland Business Journal، وهي شركة مملوكة بأغلبية كبيرة للنساء، وواحدة من أكثر شركات المحاسبة تنوعًا في المنطقة، وتفخر بيركنز بمكانتها الخروج من الحشد. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن اختلاف بيركنز!
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube عبارة عن منصة تمويل جماعي للأسهم لرواد الأعمال من الشركات الناشئة والشركات المتنامية للتواصل مع المستثمرين المحتملين. يمنح Crowdcube المستثمرين أسهمًا حقيقية في الشركات التي يمولونها. يستخدم Crowdcube مفهوم التمويل الجماعي القائم على الويب حيث يقوم مجتمع من الأشخاص ذوي التفكير المماثل بتجميع أموالهم ومعرفتهم معًا لدعم فكرة أو عمل أو شخص.
Checkflo
checkflo.com
تعد خدمة إنجاز الشيكات المبسطة من Checkflo مصدرًا شاملاً لجميع احتياجات معالجة الشيكات والطباعة والبريد الخاصة بك. يمكننا تقليل تكاليفك الإدارية وتحسين كفاءتك التشغيلية، كل ذلك بجهد أقل وأعمال ورقية أقل. يقدم Checkflo أدوات صديقة للمحاسبين لإدارة وتتبع وتحليل مدفوعات الشيكات وعمليات التسليم وغير ذلك الكثير من خلال برنامج الشيكات السحابي الخاص بنا. تتوفر التقارير على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوصول إلى بوابة العملاء الآمنة الخاصة بنا. يمكن لـ Checkflo إضافة شعار شركتك وتضمين نص ترويجي كجزء من الشيك الخاص بك، وتحويل مدفوعات الشيكات العادية إلى نقاط اتصال تسويقية! يوفر Checkflo المرونة القصوى في القدرة على إرسال الشيكات في أي وقت وفي أي مكان دون المتاعب المرتبطة بالشيكات الورقية. تتم طباعة الشيكات الخاصة بنا على ورق الشيكات الأكثر تقدمًا وأمانًا في السوق ويتم إرسالها بالبريد من مقرنا الرئيسي في نفس يوم العمل. بالنسبة للمدفوعات المستعجلة، لدينا خيار إرسال الشيكات مع FedEx والتي ستصل بحلول ظهر اليوم التالي. يتزامن Checkflo مباشرة مع QuickBooks، وبالتالي تقضي وقتًا أقل في إدخال البيانات المزدوجة عندما يحين وقت تسوية حسابك الجاري وستكون الكتب دائمًا دقيقة ومحدثة بأحدث النفقات المدفوعة عن طريق الشيكات.
Carta
carta.com
تقييمات جاهزة للتدقيق، تقييمات سريعة من محترفين قدموا أكثر من 409 تقييمًا من أي شخص آخر في الصناعة. كارتا هي المزود المستقل الرائد 409A لشركات المسرح الخاص بجميع أحجامها. مع أكثر من 60,000 تقييم احترافي، تمتلك Carta أكبر مجموعة بيانات لتقييم القيمة السوقية العادلة للشركات بدقة بدءًا من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى المرحلة المتأخرة. يتكون فريق تقييم Carta من خبراء في الموضوع والصناعة يمكنهم التعامل مع التقييمات المعقدة مع الاحتياجات التنظيمية والامتثال المتزايدة.
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