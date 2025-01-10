مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

Bench Accounting

bench.co

يقوم Bench بإعداد كتب الأعمال الصغيرة الخاصة بك نيابةً عنك. سنقوم بتوصيلك مع أحد المحاسبين الداخليين لدينا. بعد ذلك، سيقومون بإعداد بياناتك المالية الشهرية ونهاية العام، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. محاسبون متخصصون، من أجلك فقط: بشر حقيقيون. كتب مثالية. يقوم فريق مسك الدفاتر الخاص بك باستيراد البيانات المصرفية، وتصنيف المعاملات، وإعداد البيانات المالية كل شهر. أسئلة؟ يعمل محاسبو المكاتب داخل الشركة، ويستجيبون خلال يوم عمل واحد. البيانات التي لا يمكنك الاستغناء عنها: البيانات المالية الشهرية ونظرات عامة على النفقات تتيح لك التحكم في أموالك. تساعدك التقارير المرئية السريعة على رؤية الصورة الكبيرة وتمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تنمية أعمالك. لن تكون في الظلام مرة أخرى. المزيد من الساعات في يومك: تقليل الوقت الذي تستغرقه مسك الدفاتر يعني المزيد من الوقت للتركيز على ما يهمك حقًا - مثل مساعدة عملك على النجاح. جربنا مجانًا: قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية، واحصل على حق الوصول الكامل إلى Bench. سنفعل شهرًا من مسك الدفاتر الخاص بك والمحترفين