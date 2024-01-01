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مقدمي تمويل الأعمال - التطبيقات الأكثر شعبية - أنتيغوا وبربودا
يعد "مقدمو تمويل الأعمال" جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي للشركات، حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنظمات والأفراد الذين يقدمون خدمات مالية متنوعة لدعم العمليات التجارية. يقدم هؤلاء المزودون منتجات وخدمات مالية مثل الإقراض والمساعدة المالية وإدارة المخاطر المالية ومختلف أشكال الدعم الأخرى لمساعدة الشركات على تعزيز رأس المال وإدارة الشؤون المالية بشكل فعال.
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Revolut
revolut.com
تطبيق واحد لجميع الأشياء المال. بدءًا من إنفاقك اليومي وحتى التخطيط لمستقبلك من خلال المدخرات والاستثمارات، تساعدك Revolut على تحقيق المزيد من أموالك.
Revolut Business
revolut.com
حساب بلا حدود، مزود بأدوات قوية ومخصصة في مكان واحد، مما يمنحك التحكم المطلق في الشؤون المالية لأعمالك.
Gusto
gusto.com
تساعد منصة الأشخاص في Gusto الشركات مثل شركتك على الانضمام إلى فريقك المجتهد، والدفع والتأمين والدعم. الرواتب والمزايا والمزيد.
ANZ Australia
anz.com.au
مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.
Carta
carta.com
Carta (المعروفة سابقًا باسم eShares) هي عبارة عن منصة للملكية وإدارة الأسهم يثق بها الآلاف من المؤسسين والمستثمرين والموظفين.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.
Holvi
holvi.com
حسابك الشامل للعمل الحر. الخدمات المصرفية والفواتير ومسك الدفاتر - بالإضافة إلى بطاقة ائتمان تجارية جديدة. كل ذلك في مكان واحد، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك. هذه هي الحياة العملية المبسطة.
Paro.ai
paro.ai
Paro هي عبارة عن منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبرا...
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
نحن شركة عالمية رائدة في مجال الحلول المتخصصة، ونحن نساعد المهنيين على إحداث تأثير عميق عندما يكون الأمر أكثر أهمية في قطاعات الصحة والضرائب والمحاسبة والمالية والقانون.
Lendio
lendio.com
تعد شركة Lendio (المعروفة سابقًا باسم Funding Universe) ومقرها يوتا، والتي تأسست في عام 2011 على يد Brock Blake وTrent Miskin، سوقًا مجانيًا للقروض عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة.
Zeni
zeni.ai
فريق التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة. أطلق العنان للرؤى المالية في الوقت الفعلي وفريق مالي متكامل الخدمات مع خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والمدير المالي.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare هي عبارة عن منصة للاستثمار في الأسهم الخاصة، مما يجعل الأموال من الدرجة الأولى متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات عند الحد الأدنى الأدنى.
Fidor Bank
fidor.de
فيدور. ببساطة. مرن. رقمي. المصرفية على مستوى جديد. احصل على مكافأة نشاطك الآن.
Bench Accounting
bench.co
Bench هي أكبر خدمة مسك الدفاتر الاحترافية في أمريكا للشركات الصغيرة. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم وسنقوم بمسك الدفاتر الخاصة بك لمدة شهر واحد.
Pilot
pilot.com
ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.
Fincent
fincent.com
تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!
Neo.Tax
neo.tax
الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. neo.tax هو برنامج تقديم الضرائب الأسهل والأكثر دقة على الإطلاق. يمكن للشركات الناشئة في المراحل المبكرة المطالبة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير خلال 10 دقائق ودفع 10% فقط من أي مبلغ نقدي يحصلون عليه!
Fundbox
fundbox.com
يوفر Fundbox وصولاً سريعًا وسهلاً إلى تمويل الأعمال، بما يصل إلى 150.000 دولار. تعرف على كيف يمكن لخيارات حد الائتمان والقروض لأجل أن تحقق النمو لشركتك.
Wikifolio
wikifolio.com
يمكن للمواهب وخبراء أسواق رأس المال مشاركة أفكارهم التجارية بطريقة مرئية للجميع. يمكن للجميع اختيار ما يفضلونه بغض النظر عن رأس المال المتاح لديهم والاستفادة من أفكار التداول هذه عبر منتج مالي يتم تداوله في البورصة.
Moula
moula.com.au
Moula هي طريقة أفضل لاقتراض الأموال لتنمية أعمالك. إنهم يستخدمون مزيجًا من العقول والقلوب لتحديد الأعمال الجيدة ويمكنهم الموافقة على القروض وتمويلها في غضون 24 ساعة.
Vouch
vouch.us
Vouch هي نوع جديد من شركات التأمين الرقمي التي تحمي الشركات الناشئة من الأخطاء والتقاضي والهجمات.
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital هي شركة ممول للأعمال الصغيرة تأسست عام 2012. نحن نؤمن بتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة الناجحين من خلال توفير رأس المال العامل بسرعة وكفاءة. تقوم منصتنا التكنولوجية بتقييم التدفق النقدي والنمو والشخصية ولا تركز كثيرًا على الائتمان الشخصي كما تفعل البنوك والاتحادات الائتمانية. ونتيجة لذلك،...
Minveo
minveo.de
منصة لإدارة الأصول الرقمية. التكنولوجيا والكمية على أساس. مدعوم من التعلم الآلي.
Lendino
lendino.dk
Lendino هو سوق للقروض حيث يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص والمهني إقراض الشركات ذات الجدارة الائتمانية مباشرة لصالح كلا الطرفين. إن استخدام سوق القروض يوفر الوقت والمال والمتاعب - سواء كمقرض أو مقترض.
Checkflo
checkflo.com
تعد خدمة إنجاز الشيكات المبسطة من Checkflo مصدرًا شاملاً لجميع احتياجات معالجة الشيكات والطباعة والبريد. يمكننا تقليل تكاليفك الإدارية وتحسين كفاءتك التشغيلية، كل ذلك بجهد أقل وأعمال ورقية أقل. يقدم Checkflo أدوات صديقة للمحاسبين لإدارة وتتبع وتحليل مدفوعات الشيكات وعمليات التسليم وغير ذلك الكثير من...
Kriya
kriya.co
احصل على تسهيلات سرية وكاملة لخصم فاتورة دفتر الأستاذ. إنها مناسبة تمامًا للشركات ذات احتياجات التدفق النقدي المنتظم، حيث أنها مضمونة مقابل جميع فواتيرك المستحقة.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova هو صندوق استثمار بديل خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصة، ويسمح لك بالاستثمار في أكثر من 12 فئة من الأصول البديلة الغريبة من خلال الاستثمار ببساطة في صندوق واحد. يخصص خبراء الاستثمار لدينا أموالك في أصول مثل النبيذ والفن والشركات الناشئة والعملات المشفرة والعقارات وغيرها. يمكنك اعتبا...
Ivory Consulting
ivorycc.com
تعد شركة Ivory Consulting Corporation الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تأجير المعدات والقروض وتخصيصات البرامج والخدمات الاستشارية لصناعة تمويل المعدات.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors هي شركة تقدم خدمات الإعداد والتخطيط الضريبي لمساعدة الأفراد والشركات في أي موقف ضريبي معقد.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant هي أكبر شركة محاسبة افتراضية في أمريكا للشركات الصغيرة. مهمتنا هي توفير الخبرة المالية للشركات الصغيرة في كل صناعة. يتم تشغيل خدماتنا من خلال مزيج من خبراء CPA والتكنولوجيا، مما يمكّن الشركات من تقليل المهام مع زيادة التوفير الضريبي إلى الحد الأقصى. يتيح ذلك للمالكين تركيز وقتهم وطا...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
تأسست شركة بيركنز وشركاه في عام 1986 كبديل لشركات المحاسبة الوطنية الكبيرة مع التركيز على احتياجات الأعمال للشركات الموجودة في المنطقة. من خلال مكاتبها في بورتلاند وأوريجون وفانكوفر بواشنطن، تتخصص بيركنز في العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع بالجملة والعقارات والبناء والخدمات المهنية وا...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann هي شركة خدمات مالية متكاملة تمامًا تضم محاسبين قانونيين ومستشارين ومستشاري الثروات ومحققي الشركات.
Crowe
crowe.com
كرو هي شركة عامة للمحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا تربط الصناعة العميقة والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا المبتكرة لخلق قيمة للعملاء بنزاهة وموضوعية، من خلال الاستماع إلى أعمالهم والاتجاهات في صناعاتهم والتحديات التي يواجهونها.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإ...
Foundy
foundy.com
Foundy هي منصة الاندماج والاستحواذ الرائدة في أوروبا، حيث تساعد المؤسسين ومستحوذي الأعمال على إكمال عمليات الاستحواذ في أقل من 30 يومًا. منصتك الشاملة لشراء وبيع الشركات. تساعد Foundy المؤسسين والمستحوذين على إكمال عمليات الاستحواذ بسرعة تصل إلى 3 أضعاف وبتكلفة أكثر فعالية من عملية الاندماج والاستح...
Crowdcube
crowdcube.com
شراء أسهم في الشركات الخاصة ذات النمو المرتفع في أوروبا.
Clara
clarafinds.com
تساعدك Clara على تصور أي مجموعة بيانات بشكل تفاعلي حتى تتمكن من تنظيم البيانات المعقدة وفهمها والتعاون بشأنها.
ProjectionHub
projectionhub.com
أداة التوقعات المالية التي توفر تقييمًا مخصصًا للإيرادات من خلال تحليل المبيعات.
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تسمح منصتنا للمستخدمين بالتواصل ومشاركة ...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket هي شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب عبر الإنترنت.
Collective
collective.com
تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة ...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible عبارة عن منصة SaaS قوية تمكن CPAs من تحديد وتقديم الحوافز الضريبية التجارية الفيدرالية والولائية لعملائهم بسرعة. بعد 20 عامًا من الشراكة مع CPAs، أدركنا الحاجة إلى تبسيط وتبسيط عملية الائتمان الضريبي. تعمل TaxCredible على إنشاء كفاءات في عملية كثيفة العمالة وتحسين قدرتك على خدمة العملاء ...
GOAT.tax
goat.tax
يتيح موقع GOAT.tax فرصة للشركات الناشئة والشركات بما في ذلك الشركات المصنعة والبرمجيات والألعاب وشركات إنترنت الأشياء للمطالبة بإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير عبر منصة عبر الإنترنت. تتخلص GOAT.tax من كل التخمينات المتعلقة بحوافز الائتمان الضريبي المعقدة من خلال تقديم تجربة سهلة الاستخدام وذاتية التوج...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot هي الطريقة الأسرع والأسهل والأقل تكلفة لأتمتة حساب رصيد البحث والتطوير الخاص بك واستلام أموالك. نحن نقدم تقارير الإثبات الأفضل في فئتها، ودفاع التدقيق دون أي رسوم إضافية، والأفضل من ذلك كله، أننا لا نفرض أي رسوم ما لم نحدد فائدة.
Clarus R+D
clarusrd.com
يقوم تطبيق Clarus R+D بأتمتة عملية المطالبة بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. يمكن للشركات من جميع الأحجام والأنواع التأهل للحصول على الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض تطالب بها شركات التصنيع الكبرى. لماذا؟ لأن الدراسات الضريبية للبحث والتطوير معقدة ومكلفة تقل...
Tipigo
tipigo.com
تستغل شركة Tipigo قوة محللي الأسهم المحترفين، حيث تقوم بتجميع البيانات الضخمة والخبرة البشرية لإنشاء محافظ أسهم مخصصة أثبتت تفوقها على السوق.
Swish Funding
swishfunding.com
الأنواع: عروض غير ملزمة، تمويل المعدات، توسيع الأعمال، التمويل السريع، التقديم عبر الإنترنت
StackSource
stacksource.com
StackSource عبارة عن منصة قروض عقارية تجارية مدعومة بالتكنولوجيا. نحن نربط المستثمرين الذين يقومون بتطوير أو الحصول على العقارات التجارية بخيارات التمويل مثل البنوك وشركات التأمين والمقرضين من القطاع الخاص من خلال عملية سهلة وشفافة.
RateSetter
ratesetter.com
مزود القروض الشخصية الحائز على جوائز والذي يبقيك مسيطرًا. احصل على سعرك الشخصي الفوري عبر الإنترنت مع عرض أسعار لا يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest متخصصة في التخطيط للتقاعد وإدارة الحسابات. نحن نقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك من خلال إدارة حساب التقاعد الخاص بك ومراقبة السوق نيابةً عنك.
OurCrowd
ourcrowd.com
يقوم فريق الاستثمار ذو الخبرة في OurCrowds بتحديد وإجراء أبحاث دقيقة على آلاف الشركات للاستفادة من الفرص المتطورة عبر القطاعات والمراحل.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline هي منصة استثمار الصناديق المشتركة الأكثر تقدمًا في الهند، حيث تضم جميع شركات إدارة الأصول تحت سقف واحد مع فريق يضم أكثر من 50 من خبراء الصناعة ومحللي الصناديق المؤهلين تأهيلاً عاليًا. إنها منصة آلية تتفهم احتياجات كل المستثمرين وتوفر لهم الراحة لمطابقة راحتهم الاستثمارية مع المخاطر بطريق...
Gusher
gusher.co
Gusher هي الطريقة البسيطة والسريعة والسهلة لإنشاء وبناء شركة ناشئة. دون الحاجة للمستثمرين. دون الحاجة لرأس المال. كيف؟ يساعد Gusher رواد الأعمال على إنشاء وإطلاق الشركات الناشئة باستخدام الأسهم القائمة على الأداء. كل شيء بدءًا من التكنولوجيا والإعلام والصحة وحتى التصميم والتمويل والألعاب.
growney
growney.de
سيتم توفير تقنية Robo-Advice المعمول بها للبنوك وشركات التأمين ومقدمي الخدمات المالية الآخرين.
FlexFunding
flexfunding.com
مع Flex Funding، يمكنك الاستثمار في القروض للشركات الدنماركية السليمة. إنهم يحصلون على المال من أجل تطويرهم ونموهم، وتحصل على عائد جذاب.
Finhaven
finhaven.com
من خلال تطبيق تكنولوجيا التشفير على أسواق رأس المال المجزأة وغير الفعالة تقليديًا، توفر منصة Finhaven ابتكارات يستفيد منها كل من المصدرين العالميين والمستثمرين في سوقها.
Equitise
equitise.com
Equitise هي منصة التمويل الجماعي الرائدة في أستراليا. وتتمثل مهمتها في زيادة إمكانية الوصول إلى رأس المال للشركات الأسترالية والنيوزيلندية الخاصة لمساعدتها على النجاح.