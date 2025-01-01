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مقدمي ملفات الأعمال والترخيص
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مقدمي ملفات الأعمال والترخيص - التطبيقات الأكثر شعبية

تكرس وكالات حفظ الملفات والترخيص التجارية لمساعدة الشركات في الالتزام بلوائح التسجيل والترخيص. يمكن أن تختلف الإجراءات التي يديرونها اعتمادًا على الصناعة والموقع. ومع ذلك، فإن غالبية الشركات مكلفة بتأمين التراخيص وتقديم التقارير إلى الهيئات الحكومية. تقدم هذه الوكالات عادة خدمات مثل المساعدة في التأسيس، وتسجيل الوكيل المسجل، وتسهيل تقديم التقارير السنوية. تم تصميم هذه الخدمات في المقام الأول للشركات الجديدة أو تلك التي تخضع للتوسع أو التغييرات الهيكلية، وتعمل على تبسيط عمليات الامتثال. في حين أن بعض الإيداعات والتراخيص متاحة حصريًا من خلال القنوات الحكومية، إلا أن وكالات الإيداع والترخيص تقدم عادةً إرشادات حول الوصول إلى هذه الموارد. تختار بعض الشركات طلب المشورة من الخدمات القانونية قبل الانتهاء من أي قرارات إيداع أو ترخيص. في حالات نزاعات الملكية الفكرية (IP)، قد تسعى الشركات التي تواجه التعدي إلى الحل من خلال الاستعانة بخدمات التقاضي المتعلقة بالملكية الفكرية.

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ZenBusiness

ZenBusiness

zenbusiness.com

تقدم ZenBusiness منصة عبر الإنترنت لتسهيل إنشاء وإدارة الشركات الصغيرة، بما في ذلك خدمات تسجيل LLC والدعم القانوني.

Firstbase

Firstbase

firstbase.io

تساعد تطبيق Firstbase أي شخص على تأسيس عمل تجاري في الولايات المتحدة، بدءًا من إنشاء الشركة وتعيين الحسابات والمدفوعات والرواتب وإدارة الأعمال عبر الإنترنت.

Rocket Lawyer

Rocket Lawyer

rocketlawyer.com

تطبيق Rocket Lawyer يساعد الأفراد والشركات في إنشاء مستندات قانونية، والحصول على نصائح قانونية، وتأسيس الشركات بشكل مبسط.

Clemta

Clemta

clemta.com

تقدم كليماتا منصة شاملة لتكوين وإدارة الأعمال في الولايات المتحدة، بما في ذلك مسك الدفاتر والإيداع الضريبي.

Incorp Services

Incorp Services

incorp.com

تقدم تطبيق إنكورب سيرفيس خدمات الوكلاء المسجلين، وتقديم الوثائق القانونية، وأدوات الحوكمة للشركات والمكاتب القانونية حول العالم.

Incfile

Incfile

incfile.com

تطبيق Incfile يساعد في إنشاء وتسجيل الشركات مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسهولة، ويتضمن أدوات للامتثال وإدارة الوثائق.

Gust

Gust

gust.com

Gust هي منصة لإدارة الأسهم تدير إصدار المنح وتتبع الأسهم لشركات ناشئة، مع أدوات للتقارير والأمان والتواصل مع المستثمرين.

Swyft Filings

Swyft Filings

swyftfilings.com

Swyft Filings هي منصة لتسهيل تشكيل وإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تقدم خدمات تخص المستندات والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة.

CorpNet.com

CorpNet.com

corpnet.com

تطبيق CorpNet.com يساعد في إعداد وتقديم الأوراق اللازمة لتأسيس الأعمال ومراقبة المواعيد النهائية للامتثال.

Doola

Doola

doola.com

Doola هي منصة تساعد رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم في الولايات المتحدة، إدارة المالية، والامتثال الضريبي بسهولة.

MyCompanyWorks

MyCompanyWorks

mycompanyworks.com

MyCompanyWorks هو تطبيق يساعد في تكوين وإدارة الشركات وLLC، ويقدم خدمات الامتثال والمستندات اللازمة في جميع الولايات.

Compliable

Compliable

compliable.com

تساعد تطبيق Compliable الشركات القانونية لتنظيم رخص الألعاب للموظفين بسرعة، وتسهيل التقديم لرخص جديدة عبر عدة ولايات.

Harbor Compliance

Harbor Compliance

harborcompliance.com

تساعد منصة Harbor Compliance الشركات في تلبية التزاماتها التنظيمية في الولايات المتحدة من خلال تقديم خدمات الوكيل المسجل وتقارير معلومات الملكية.

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