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تكرس وكالات حفظ الملفات والترخيص التجارية لمساعدة الشركات في الالتزام بلوائح التسجيل والترخيص. يمكن أن تختلف الإجراءات التي يديرونها اعتمادًا على الصناعة والموقع. ومع ذلك، فإن غالبية الشركات مكلفة بتأمين التراخيص وتقديم التقارير إلى الهيئات الحكومية. تقدم هذه الوكالات عادة خدمات مثل المساعدة في التأسيس، وتسجيل الوكيل المسجل، وتسهيل تقديم التقارير السنوية. تم تصميم هذه الخدمات في المقام الأول للشركات الجديدة أو تلك التي تخضع للتوسع أو التغييرات الهيكلية، وتعمل على تبسيط عمليات الامتثال. في حين أن بعض الإيداعات والتراخيص متاحة حصريًا من خلال القنوات الحكومية، إلا أن وكالات الإيداع والترخيص تقدم عادةً إرشادات حول الوصول إلى هذه الموارد. تختار بعض الشركات طلب المشورة من الخدمات القانونية قبل الانتهاء من أي قرارات إيداع أو ترخيص. في حالات نزاعات الملكية الفكرية (IP)، قد تسعى الشركات التي تواجه التعدي إلى الحل من خلال الاستعانة بخدمات التقاضي المتعلقة بالملكية الفكرية.
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ZenBusiness
zenbusiness.com
تقدم ZenBusiness منصة عبر الإنترنت لتسهيل إنشاء وإدارة الشركات الصغيرة، بما في ذلك خدمات تسجيل LLC والدعم القانوني.
Firstbase
firstbase.io
تساعد تطبيق Firstbase أي شخص على تأسيس عمل تجاري في الولايات المتحدة، بدءًا من إنشاء الشركة وتعيين الحسابات والمدفوعات والرواتب وإدارة الأعمال عبر الإنترنت.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
تطبيق Rocket Lawyer يساعد الأفراد والشركات في إنشاء مستندات قانونية، والحصول على نصائح قانونية، وتأسيس الشركات بشكل مبسط.
Clemta
clemta.com
تقدم كليماتا منصة شاملة لتكوين وإدارة الأعمال في الولايات المتحدة، بما في ذلك مسك الدفاتر والإيداع الضريبي.
Incorp Services
incorp.com
تقدم تطبيق إنكورب سيرفيس خدمات الوكلاء المسجلين، وتقديم الوثائق القانونية، وأدوات الحوكمة للشركات والمكاتب القانونية حول العالم.
Incfile
incfile.com
تطبيق Incfile يساعد في إنشاء وتسجيل الشركات مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسهولة، ويتضمن أدوات للامتثال وإدارة الوثائق.
Gust
gust.com
Gust هي منصة لإدارة الأسهم تدير إصدار المنح وتتبع الأسهم لشركات ناشئة، مع أدوات للتقارير والأمان والتواصل مع المستثمرين.
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings هي منصة لتسهيل تشكيل وإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تقدم خدمات تخص المستندات والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة.
CorpNet.com
corpnet.com
تطبيق CorpNet.com يساعد في إعداد وتقديم الأوراق اللازمة لتأسيس الأعمال ومراقبة المواعيد النهائية للامتثال.
Doola
doola.com
Doola هي منصة تساعد رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم في الولايات المتحدة، إدارة المالية، والامتثال الضريبي بسهولة.
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
MyCompanyWorks هو تطبيق يساعد في تكوين وإدارة الشركات وLLC، ويقدم خدمات الامتثال والمستندات اللازمة في جميع الولايات.
Compliable
compliable.com
تساعد تطبيق Compliable الشركات القانونية لتنظيم رخص الألعاب للموظفين بسرعة، وتسهيل التقديم لرخص جديدة عبر عدة ولايات.
Harbor Compliance
harborcompliance.com
تساعد منصة Harbor Compliance الشركات في تلبية التزاماتها التنظيمية في الولايات المتحدة من خلال تقديم خدمات الوكيل المسجل وتقارير معلومات الملكية.
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