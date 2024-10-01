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مقدمي ملفات الأعمال والترخيص - التطبيقات الأكثر شعبية - مونتسرات
تكرس وكالات حفظ الملفات والترخيص التجارية لمساعدة الشركات في الالتزام بلوائح التسجيل والترخيص. يمكن أن تختلف الإجراءات التي يديرونها اعتمادًا على الصناعة والموقع. ومع ذلك، فإن غالبية الشركات مكلفة بتأمين التراخيص وتقديم التقارير إلى الهيئات الحكومية. تقدم هذه الوكالات عادة خدمات مثل المساعدة في التأسيس، وتسجيل الوكيل المسجل، وتسهيل تقديم التقارير السنوية. تم تصميم هذه الخدمات في المقام الأول للشركات الجديدة أو تلك التي تخضع للتوسع أو التغييرات الهيكلية، وتعمل على تبسيط عمليات الامتثال. في حين أن بعض الإيداعات والتراخيص متاحة حصريًا من خلال القنوات الحكومية، إلا أن وكالات الإيداع والترخيص تقدم عادةً إرشادات حول الوصول إلى هذه الموارد. تختار بعض الشركات طلب المشورة من الخدمات القانونية قبل الانتهاء من أي قرارات إيداع أو ترخيص. في حالات نزاعات الملكية الفكرية (IP)، قد تسعى الشركات التي تواجه التعدي إلى الحل من خلال الاستعانة بخدمات التقاضي المتعلقة بالملكية الفكرية.
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ZenBusiness
zenbusiness.com
تقدم ZenBusiness منصة عبر الإنترنت تجعل من السهل إنشاء وإدارة وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة. تم تصميم الشركة خصيصًا للجيل الجديد، حيث تقوم بجمع كل شيء معًا لمالك الأعمال من خلال المنتجات المحمولة والمستندة إلى الويب والدعم والخدمات وحماية الأعمال على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. ZenBusiness هي ...
Firstbase
firstbase.io
تساعد Firstbase أي شخص على بناء مشروع تجاري في الولايات المتحدة. قم بإنشاء شركة، وقم بإعداد الخدمات المصرفية والمدفوعات وكشوف المرتبات، وقم بإدارة الأعمال التجارية - عبر الإنترنت، من أي مكان.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
يجعل Rocket Lawyer القانون ميسور التكلفة وبسيطًا. قم بإنشاء المستندات القانونية وتوقيعها عبر الإنترنت، واحصل على المشورة القانونية من المحامين، وقم بتأسيس عملك، والمزيد!
Clemta
clemta.com
تقوم CLEMTA بإعداد عملك/شركتك في الولايات المتحدة، بدءًا من التأسيس وحتى الحل، شريك واحد - حل واحد. كما نقدم خدمات ما بعد التأسيس وغيرها الكثير! تحقق من ملفنا الشخصي للتعرف على جميع الخدمات التي نقدمها.
Incorp Services
incorp.com
InCorp Services هي شركة خدمات مؤسسية توفر وكيلًا مسجلاً ووكيلًا مقيمًا وملفات الشركات وأدوات الحوكمة والخدمات ذات الصلة للشركات وشركات المحاماة الصغيرة وشركات المحاسبة والشركات في جميع أنحاء العالم، وتتضمن قبول المستندات القانونية والإخطارات من مكتب حكومي على نيابة عن كيان اعتباري.
Incfile
incfile.com
ابدأ عملك اليوم مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 0 دولار + رسوم الدولة. يساعدك Incfile على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أو أي كيان تجاري آخر بسرعة وسهولة. يتعلم أكثر.
Gust
gust.com
Gust Launch هي أفضل طريقة لدمج وإدارة شركتك الناشئة منذ التأسيس وحتى السلسلة A. تدير Launch جدول الحد الأقصى والعقود وجمع الأموال بناءً على أفضل الممارسات التي طورها المؤسسون والمحامون ذوو الخبرة حتى تتمكن من التركيز على منتجك دون التضحية بمكتبك الخلفي .
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings هي شركة تأسيس أعمال متخصصة في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
CorpNet.com
corpnet.com
Corpnet هي شركة تقوم بإعداد وحفظ الأوراق اللازمة لبدء عمل تجاري، وتقوم بمراقبة الأعمال وتنبيه المستخدم بشأن تواريخ استحقاق تقديم الأعمال التجارية القادمة.
Doola
doola.com
تعتبر doola شريكًا موثوقًا به لمساعدة رواد الأعمال العالميين على تأسيس شركاتهم بثقة في الولايات المتحدة. نحن نساعد عملائنا على دمج أنظمة الدفع الأمريكية والوصول إليها والبقاء قانونيًا عامًا بعد عام من خلال الدعم المستمر وأساسيات الأعمال والعقلية العالمية الأولى.
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
توفر شركة MyCompanyWorks, Inc. خدمات التأسيس وتشكيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وإدارة الكيانات التجارية في جميع الولايات الخمسين والعاصمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
Compliable
compliable.com
تساعد منصتنا وكلاء المراهنات الرياضية والموردين وشركات iGaming القانونية في الولايات المتحدة على إدارة تراخيص الألعاب الخاصة بموظفيهم بسرعة والتقدم بكفاءة للحصول على تراخيص جديدة عبر ولايات متعددة. لا يحتاج الموظفون إلى قضاء أسابيع في ملء نماذج مختلفة لكل ولاية قضائية. وبدلاً من ذلك، يقومون بإدخال ا...
Harbor Compliance
harborcompliance.com
يعمل Harbour Compliance على تبسيط عملية الامتثال للمؤسسات متعددة الدول. قم بالتسجيل للحصول على برامجنا وخدماتنا عبر الإنترنت حسب راحتك أو اتصل بنا لمعرفة المزيد.