متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج مسح بطاقة العمل - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج مسح بطاقات العمل للمستخدمين إمكانية مسح المعلومات بكفاءة وإدارتها من بطاقات العمل الرقمية بكميات كبيرة. في حين أن بعض الأدوات توفر أجهزة مسح مادي، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا تتضمن التقاط صورة لبطاقة العمل وتحميلها على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنتج. بمجرد تحميله، يقوم البرنامج برقمنة معلومات الاتصال وتخزينها في دفتر عناوين افتراضي، مما يتيح للمستخدمين عرض وإدارة جهات الاتصال الخاصة بهم. يمكن تنظيم جهات الاتصال هذه ضمن قاعدة بيانات المنتج أو دمجها مع برنامج CRM، ويمكن للمستخدمين إضافة علامات وتعليقات توضيحية لتتبع جهات الاتصال الخاصة بهم بشكل فعال. يعد هذا النوع من البرامج مفيدًا بشكل خاص لفرق المبيعات ويكمل برامج استرجاع العملاء المحتملين، حيث أن كلاهما فعال في التقاط معلومات العملاء المحتملين بكميات كبيرة بعد أحداث التواصل. تشبه وظيفة المسح الضوئي لبرنامج المسح الضوئي لبطاقات العمل وظيفة المسح الضوئي للمستندات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية المسح الضوئي. ومع ذلك، يوفر برنامج المسح الضوئي لبطاقات العمل إمكانات محسنة لإدارة جهات الاتصال والمشاركة.