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برامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM).
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برامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM). - التطبيقات الأكثر شعبية

يشمل برنامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM) أدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) المستخدمة على نطاق واسع في قطاعي الهندسة المعمارية والبناء. غالبًا ما تتميز هذه المنتجات بأدوات ومكتبات متخصصة للتصميم المعماري والبناء، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، بالإضافة إلى BIM. يسهل برنامج BIM اتباع نهج قائم على النماذج لتصميم وإدارة المباني والبنية التحتية، ويقدم تمثيلاً رقميًا للخصائص الوظيفية للمنشأة بما يتجاوز رسومات البناء التقليدية. في حين أن بعض المنتجات في هذه الفئة تخدم أغراض CAD أوسع، فإن تصنيفاتها هنا تعتمد فقط على تطبيقها في تصميم المباني.

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SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp هو برنامج نمذجة ثلاثية الأبعاد يستخدم في تصميم العمارة والهندسة وألعاب الفيديو، ويتيح للمستخدمين إنشاء ودمج نماذج بشكل سهل.

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

تطبيق AutoCAD Web هو أداة تصميم رسومات CAD متكاملة تتيح إنشاء وتحرير والتعاون على تصميمات ثنائية وثلاثية الأبعاد عبر المتصفح.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SolidWorks هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد يمكّن المهندسين والمصممين من إنشاء وتصميم ومحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

تطبيق Trimble Connect يتيح التنسيق بين المشاريع باستخدام الواقع المختلط، ويسمح بمراجعة نماذج العمل في السياق الفعلي للموقع.

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit هو منصة تخطيط مواقع متطورة تساعد المطورين والمهندسين المعماريين في تحسين استغلال المواقع وتقييم المشاريع بسرعة وكفاءة.

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد على الويب للمهندسين المعماريين والمصممين، يتيح التعاون في الوقت الفعلي وتبسيط عملية التصميم.

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar هي منصة تصميم سحابية تساعد المهندسين المعماريين في أتمتة المهام وتسهيل التخطيط والتعاون في مشاريع البناء.

Higharc

Higharc

higharc.com

تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

تطبيق Vectorworks Cloud يتيح للمستخدمين التخطيط والنمذجة وتوثيق المشاريع باستخدام أدوات تصميم ثنائية وثلاثية الأبعاد متكاملة.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

تطبيق cmBuilder.io هو منصة لتحسين لوجستيات مواقع البناء، يوفر سير عمل سحابية سهلة، محاكاة تسلسل فعالة، وتعاون في الوقت الحقيقي.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

StreamBIM هو تطبيق لإدارة البيانات والتعاون في مشاريع البناء، يمكّن الفرق من الوصول إلى معلومات المشروع ومشاركتها بكفاءة.

Revizto

Revizto

revizto.com

ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.

Imerso

Imerso

imerso.com

Imerso هو تطبيق لتحليل جودة البناء وتقدمه مقارنة بالخطط المعمارية، مما يساعد الفرق على تقليل المخاطر وزيادة الكفاءة.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio هو تطبيق لإدارة مواصفات الأثاث والمشتريات والمشاريع، يساعد المستخدمين على تنظيم وإدارة بيانات المشاريع بكفاءة.

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

تطبيق IRISVR Prospect يمكّن المستخدمين من مراجعة التصميمات والتعاون في بيئة واقع افتراضي، مع دعم تكامل سهل مع برامج التصميم الشائعة.

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