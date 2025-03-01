Vectorworks Cloud

vectorworks.net

تم تصميمه لعرض مهارتك وإبداعك ، يتيح لك VectorWorks Architect رسم ، وتوثيقه ، وتوثيقه في سير عمل متكامل تمامًا مع حل BIM الأكثر تركز على التصميم في العالم. من خلال الرسومات ثنائية الأبعاد متفوقة ، ونمذجة ثلاثية الأبعاد ، وأدوات التصور ، تم تصميم المهندس المعماري لتقديم تعبير إبداعي مطلق وأقصى قدر من الكفاءة. من خلال التحسينات التي تثير إبداعًا لا حدود لها ، توفر VectorWorks Architect 2024 حلولًا شاملة لسير العمل التي تتم أتمتة العمليات ، وتقلل من المخاطر ، وتوفير الوقت ، بما في ذلك واجهة المستخدم الحديثة ، والقدرة على توفير إعدادات منفذ العرض المخصصة كأنماط ، وكائنات حميمة قوية معاد تعريفها لمعالجة المحددة الخاصة بك الاحتياجات. تمكينك من التصميم دون حدود.