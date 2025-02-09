برامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM). - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

تم تصميم Vectorworks Architect لعرض مهاراتك وإبداعك، وهو يسمح لك بالرسم والنمذجة والتوثيق في سير عمل متكامل تمامًا مع حل BIM الأكثر تركيزًا على التصميم في العالم. بفضل الرسومات الفائقة ثنائية الأبعاد والنمذجة ثلاثية الأبعاد وأدوات التصور، تم تصميم Architect لتقديم التعبير الإبداعي المطلق وأقصى قدر من الكفاءة. من خلال التحسينات التي تثير إبداعًا لا حدود له، يقدم Vectorworks Architect 2024 حلولًا شاملة لسير العمل تعمل على أتمتة العمليات وتقليل المخاطر وتوفير الوقت، بما في ذلك واجهة مستخدم حديثة، والقدرة على حفظ إعدادات إطار العرض المخصصة كأنماط، وكائنات معلمية قوية أعيد تعريفها لمعالجة متطلباتك المحددة الاحتياجات. تمكينك من التصميم بلا حدود.