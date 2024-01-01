برامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM). - التطبيقات الأكثر شعبية - إندونيسيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يشمل برنامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM) أدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) المستخدمة على نطاق واسع في قطاعي الهندسة المعمارية والبناء. غالبًا ما تتميز هذه المنتجات بأدوات ومكتبات متخصصة للتصميم المعماري والبناء، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، بالإضافة إلى BIM. يسهل برنامج BIM اتباع نهج قائم على النماذج لتصميم وإدارة المباني والبنية التحتية، ويقدم تمثيلاً رقميًا للخصائص الوظيفية للمنشأة بما يتجاوز رسومات البناء التقليدية. في حين أن بعض المنتجات في هذه الفئة تخدم أغراض CAD أوسع، فإن تصنيفاتها هنا تعتمد فقط على تطبيقها في تصميم المباني.