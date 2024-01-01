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برامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM). - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا

يشمل برنامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM) أدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) المستخدمة على نطاق واسع في قطاعي الهندسة المعمارية والبناء. غالبًا ما تتميز هذه المنتجات بأدوات ومكتبات متخصصة للتصميم المعماري والبناء، بما في ذلك الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، بالإضافة إلى BIM. يسهل برنامج BIM اتباع نهج قائم على النماذج لتصميم وإدارة المباني والبنية التحتية، ويقدم تمثيلاً رقميًا للخصائص الوظيفية للمنشأة بما يتجاوز رسومات البناء التقليدية. في حين أن بعض المنتجات في هذه الفئة تخدم أغراض CAD أوسع، فإن تصنيفاتها هنا تعتمد فقط على تطبيقها في تصميم المباني.

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SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp هو برنامج كمبيوتر للنمذجة ثلاثية الأبعاد لمجموعة واسعة من تطبيقات الرسم مثل التصميم المعماري والتصميم الداخلي وهندسة المناظر الطبيعية والهندسة المدنية والميكانيكية وتصميم الأفلام وألعاب الفيديو. وهو متوفر كتطبيق على شبكة الإنترنت، SketchUp Free، وإصدار مجاني، SketchUp Make، وإصدار مدفوع مع ...

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

أوتوكاد. في أي مكان. احصل على وصول سريع وفي أي وقت إلى رسومات CAD باستخدام تطبيق الويب AutoCAD. AutoCAD هو برنامج تصميم وصياغة تجاري بمساعدة الكمبيوتر. تم تطوير أوتوكاد وتسويقه بواسطة أوتوديسك، وتم إصداره لأول مرة في ديسمبر 1982 كتطبيق سطح مكتب يعمل على أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المزودة بوحدات تحكم ا...

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit عبارة عن منصة للجدوى العقارية تجعل من السهل القيام بتخطيط الموقع للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يرغبون في تعظيم إمكانات الموقع وإنجاز الصفقات المناسبة بشكل أسرع. يعتني TestFit بالمهام الشاقة مثل عد أكشاك وقوف السيارات، وصياغة التكرارات، وحساب العائد على التكلفة عن طريق إنشاء...

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

تم تصميم Vectorworks Architect لعرض مهاراتك وإبداعك، وهو يسمح لك بالرسم والنمذجة والتوثيق في سير عمل متكامل تمامًا مع حل BIM الأكثر تركيزًا على التصميم في العالم. بفضل الرسومات الفائقة ثنائية الأبعاد والنمذجة ثلاثية الأبعاد وأدوات التصور، تم تصميم Architect لتقديم التعبير الإبداعي المطلق وأقصى قدر م...

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude هو برنامج نمذجة ثلاثية الأبعاد (BIM) قائم على الويب للمهندسين المعماريين والمصممين. يستخدم المصممون Snaptrude لإنشاء مباني أفضل بشكل أسرع بمساعدة البيانات والأتمتة. على عكس أدوات التصميم الأخرى، يسمح Snaptrude بالتعاون متعدد اللاعبين مما يمكّن فرق المشروع من التصميم معًا.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar هي أول منصة للتصميم التوليدي القائم على السحابة في العالم. من خلال الدعم لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، توفر Hypar خبرة البناء العالمية لإنشاء مباني أفضل ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto هو برنامج لتتبع المشكلات في الوقت الفعلي للهندسة المعمارية والهندسة والبناء مع التركيز على التعاون وتنسيق مشروع BIM. يستخدم Revizto ذكاء BIM ويجعله متاحًا على الفور وقابلاً للتنفيذ لفريق المشروع بأكمله.

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR ...

Imerso

Imerso

imerso.com

يقوم Imerso AI بتحليل جودة البناء والتقدم بشكل مباشر مقابل خطط البناء الخاصة بك، حتى يتمكن فريقك من البناء بشكل أسرع وبمخاطر أقل.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

سيعمل نظام STREAMBIM BASIC على زيادة الكفاءة في مشاريع البناء الخاصة بك، ولكن يمكنك الحصول على المزيد من الميزات.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio عبارة عن برنامج قوي وبديهي وسهل الاستخدام لمواصفات FF&E وإدارة البيانات والمشتريات. قم بإدارة عملية إدارة الميزانية والمواصفات والمشتريات والمخزون وبيانات المنتج من البداية إلى النهاية.

Higharc

Higharc

higharc.com

تأسست Higharc في عام 2018 ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. Higharc هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المنازل السكنية وتركز على تغيير تصميم المنازل والمبيعات وعملية البناء. توظف الشركة فريقًا متنوعًا من الخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا، في مجالات الهندسة الم...

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