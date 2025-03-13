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برنامج تتبع الأخطاء
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برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يشير برنامج تتبع الأخطاء، أو برنامج تتبع المشكلات، إلى البرامج المستخدمة من قبل فرق ضمان الجودة (QA) وتطوير البرامج للإبلاغ عن أخطاء البرامج ومشكلاتها. يعد التتبع الشامل للأخطاء أمرًا ضروريًا لتطوير البرامج الجيدة. يوفر برنامج تتبع الأخطاء مستودعًا يشرح كيفية إعادة إنتاج الخطأ ومدى انتشار المشكلة، ويسمح للشركة بالفصل وتحديد الأولويات والتسلسل وتوفير الاتصالات حول الأخطاء المختلفة عبر العديد من المشاريع أو التطبيقات. عادةً ما تتم إدارة برنامج تتبع الأخطاء بواسطة فريق (ضمان الجودة) ويسمح لهم بالتواصل بسرعة مع المطورين والشركات والعملاء في كثير من الأحيان حول ما إذا كان سيتم إصلاح الأخطاء وكيف ومتى. قد يتكامل برنامج تتبع الأخطاء مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير وأتمتة الاختبار.

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GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

Jira

Jira

atlassian.com

JIRA هو تطبيق لإدارة المشاريع ومتابعة القضايا، يساعد الفرق في تنظيم المهام وتتبع التقدم وتخصيص الموارد.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog هو تطبيق لإدارة المشاريع ومتابعة المهام والتحكم في النسخ. يساعد الفرق في تنظيم العمل وتتبع التقدم وإدارة المشاريع بكفاءة.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack أداة لإدارة المشاريع تسمح بتتبع المهام وتخصيص سير العمل، تدعم منهجيات Agile، وتتيح تكامل الأدوات مع قدرات بحث قوية.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Shortcut (سابقاً Clubhouse) هو تطبيق لإدارة المشاريع البرمجية، يساعد الفرق على التخطيط والتعاون وبناء المنتجات بشكل سهل.

Linear

Linear

linear.app

Linear هو تطبيق يساعد في إدارة المشاريع وتبسيط تتبع المهام والأخطاء والتعاون بين الفرق عبر منصة واحدة.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع مع تتبع الوقت والفواتير، مما يساعد المستقلين والفرق على تنظيم العمل بكفاءة.

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

تطبيق Zoho BugTracker يساعد فرق تطوير البرمجيات في تتبع وإدارة الأخطاء بكفاءة خلال دورة حياة المشروع.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar أداة لتتبع وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي لمساعدة المطورين على إدارة الأخطاء بكفاءة عبر منصات متعددة.

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

Bugsnag أداة لمراقبة الأخطاء تساعد المطورين في تحديد وحل المشاكل في التطبيقات، مع تقديم تقارير مفصلة ودعم لتكامل الأدوات.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun تطبيق لمراقبة أداء التطبيقات، يوفر رؤى حول أداء المستخدمين والمشكلات الفنية، ويساعد المطورين في تحسين جودة البرمجيات وتجربة المستخدم.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطبيقات السحابة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات وتحليل الأداء بفعالية.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Marker.io هي أداة لجمع التعليقات وتنظيمها لفرق تطوير الويب، تتيح التقاط ملاحظات مرئية وتسهيل التعاون بين الفرق والمستخدمين.

Assembla

Assembla

assembla.com

أسيبلا هي منصة آمنة للتحكم في الإصدار والتعاون في المشاريع، تدعم مستودعات Git وSubversion وPerforce لأكثر من 5500 عميل حول العالم.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap هي منصة لجمع ملاحظات المستخدمين تساعد الفرق على تحسين تصميم المنتجات من خلال التعليقات المباشرة والاختبارات السريعة.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

تعتبر YesWeHack منصة عالمية لبرامج مكافآت الثغرات الأمنية، تربط الشركات بخبراء الأمن الإلكتروني لاكتشاف وحل الثغرات في الأنظمة.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd هو تطبيق يربط المؤسسات بالباحثين الأمنيين لاكتشاف الثغرات الأمنية من خلال اختبار الاختراق وإدارة نقاط الضعف.

Userback

Userback

userback.io

Userback هو منصة لجمع ملاحظات المستخدمين تساعد الفرق الصغيرة على تحسين المنتجات من خلال تعليقات مرئية واستطلاعات آراء مكثفة.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Donedone هو تطبيق لإدارة المهام والتعاون يساعد الفرق على تتبع التقدم وتنسيق العمل بكفاءة.

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd هي أداة لتتبع الأخطاء وإدارة ردود الفعل المرئية للمواقع، مما يسهل على الفرق جمع الملاحظات وإدارة المهام بشكل فعال.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase هو منصة لتقييم نقاط الضعف في الأمان، تساعد المستخدمين على تحديد وإدارة نقاط الضعف وتحسين الأمن السيبراني بشكل فعال.

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Bugasura هو تطبيق لتتبع الأخطاء وإدارتها يساعد الفرق على معالجة المشكلات بسرعة من خلال التعاون وتحليل البيانات.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl هو تطبيق لجمع التغذية الراجعة المرئية والتعاون بين الفرق في مراجعة المواقع والتطبيقات. يُسهل إضافة التعليقات وتتبع الأخطاء.

Webvizio

Webvizio

webvizio.com

Webvizio هو أداة مجانية لتعاون الفرق في مراجعة وتطوير المواقع الإلكترونية، تتيح ترك تعليقات مرئية وتنظيم المهام بفعالية.

Shake

Shake

shakebugs.com

Shake هو تطبيق يتيح لمطوري البرمجيات والإداريين وتقنيي الاختبار الإبلاغ عن الأخطاء والمشكلات بطريقة موحدة، مما يساعد في معالجة القضايا بشكل فعال.

JunoOne

JunoOne

juno.one

تطبيق JunoOne يساعد الشركات على إدارة مهام تطوير البرمجيات بكفاءة، مع توفير أدوات قوية وتجربة مستخدم سهلة.

Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Bugzilla هو نظام مفتوح لتتبع الأخطاء يساعد فرق التطوير في إدارة وحل المشكلات بكفاءة مع ميزات تخصيص وتقارير شاملة.

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

Reqtest هو أداة سحابية لإدارة اختبارات البرمجيات، تتبع المتطلبات والأخطاء، تعزز التعاون وتساعد على تحسين جودة الأنظمة خلال دورة حياتها.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

تساعد منصة Inspectiv الفرق الأمنية في اكتشاف الضعف الأمني بشكل فعال من خلال اختبارات الاختراق وإدارة مكافآت الأخطاء.

Errorception

Errorception

errorception.com

Errorception هو تطبيق يساعد المطورين في تتبع الأخطاء في JavaScript وتجميعها، مع تقديم تقارير في الوقت الفعلي وتحليلات تفصيلية لحل المشكلات.

BetterBugs

BetterBugs

betterbugs.io

BetterBugs أداة لتتبع وإدارة الأخطاء، تساعد الفرق التقنية وغير التقنية في إنشاء تقارير الأخطاء وتحسين سير العمل وتعاون الفريق.

Iteration X

Iteration X

iterationx.com

تطبيق Iteration X يمكّن الفرق من إضافة تعليقات وتحرير أي موقع ويب مباشر في متصفح Chrome، مما يسهل تحسين الصفحات ومشاركتها بسرعة.

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo هو تطبيق متكامل لإدارة المشاريع، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم المهام والتعاون وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault أداة لمراقبة أجهزة إنترنت الأشياء؛ تجمع بيانات التصحيح والمقاييس، تدير تحديثات OTA، وتدعم أجهزة Linux وAndroid وMCU.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai منصة لتحليل تجربة المستخدم وتصفية الأخطاء في التطبيقات، تتيح رؤية تفاعلات المستخدمين وتحسين الأداء من خلال تتبع الأخطاء وتوفير تقارير.

W3Dart

W3Dart

w3dart.com

W3Dart هو أداة للتعليقات البصرية تسهل الإبلاغ عن أخطاء المواقع. تساعدك على توفير 20% من الوقت في تتبع الملاحظات والأخطاء.

errsole

errsole

errsole.com

Errsole هو حل لتتبع الأخطاء في تطبيقات Node.js، يساعد المطورين في تسجيل وتحليل الأخطاء وتحسين تصحيح الأخطاء في بيئات الخادم.

Bugpilot

Bugpilot

bugpilot.com

يتيح تطبيق Bugpilot لفرق SaaS حل الأخطاء بسرعة أكبر، من خلال توفير تفاصيل دقيقة للدعم الفني والمهندسين لفهم المشكلات وإصلاحها بسهولة.

Gleap

Gleap

gleap.io

تطبيق Gleap هو أداة شاملة لجمع ملاحظات العملاء للتطبيقات والمواقع، يسهل إصلاح الأخطاء، ويتيح التواصل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم.

zipBoard

zipBoard

zipboard.co

Zipboard هي أداة لمراجعة المحتوى الرقمي، تسمح بالتعليق المباشر والتعاون السريع بين الفرق على مواقع الويب والنماذج الأولية.

Scout APM

Scout APM

scoutapm.com

SCOUT APM هي أداة لمراقبة أداء التطبيقات تساعد المطورين في تحديد وحل مشكلات الأداء مبكرًا قبل تأثيرها على المستخدمين.

Keypup

Keypup

keypup.io

Keypup هو تطبيق لتحليل بيانات تطوير البرمجيات، يجمع معلومات من أنظمة مثل Git وJira، ويساعد الفرق على تحسين سير العمل والإنتاجية.

Sifter

Sifter

sifterapp.com

تطبيق Sifter يسهل تتبع الأخطاء والمشكلات في تطوير البرمجيات والمواقع، مما يساعد الفرق على التركيز على المهام الأساسية دون تعقيد.

Aiveo

Aiveo

aiveo.ca

تطبيق Aiveo هو أداة بسيطة لتتبع المشكلات يمكن تخصيصها لتناسب عمليات الفريق، تدعم التخطيط والعمل والتقارير طوال دورة المشروع.

PageShare

PageShare

pageshare.dev

PageShare هو أداة لمراجعة المواقع واكتشاف الأخطاء، تتيح التعليق على التطبيقات والمواقع من المتصفح ومتابعة الأخطاء بسهولة.

Owltics

Owltics

owltics.com

تطبيق Owltics يساعد الفرق على الإبلاغ عن الأخطاء بسرعة من خلال تسجيل معلومات هامة وإرسالها إلى Jira وSlack.

LogMill

LogMill

logmill.io

LogMill أداة لمراقبة بيانات السجل وتحليلها، تساعد المطورين والمختبرين على متابعة صحة التطبيقات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بفعالية.

Disbug

Disbug

disbug.io

Disbug هو إضافة لمتصفح كروم تسمح لك بتسجيل الشاشة مع التعليق الصوتي ونشره إلى JIRA مع سجلات تقنية، مما يسهل اختبارات وإصلاح الأخطاء.

Shakebug

Shakebug

shakebug.com

Shakebug هو أداة للإبلاغ عن الأخطاء والأعطال، تساعد المطورين في توثيق المشكلات وحلها بكفاءة، مع دعم للإبلاغ دون اتصال وإمكانية التكامل مع أدوات أخرى.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

تطبيق Launchable يوفر تشخيصات ذكية لفشل الاختبارات، مما يساعد على تحديد المشكلات الهامة وتحسين عملية معالجة الأخطاء باستخدام بيانات ذكية.

Dashbird

Dashbird

dashbird.io

Dashbird هو تطبيق لمراقبة وتحليل تطبيقات AWS Lambda، يوفر رؤى وتحليلات في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء والثقة في التشغيل.

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