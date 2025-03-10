برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية

Launchable

launchableinc.com

تعمل أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي التي توفرها Launchable على حل العقبات التقليدية في فرز الأخطاء من خلال تحديد المشكلات الأكثر أهمية والتركيز عليها. فكر في Launchable باعتباره طيارًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تحديد حالات فشل الاختبار وتصنيفها والتعامل معها، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع سير عمل فرز الأخطاء لديك. توفر أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي منظورًا شاملاً لجلسات الاختبار، سواء كنت تتطلع إلى تجميع حالات الفشل ذات الصلة، أو اكتشاف المشكلات المتكررة، أو مراقبة أنماط الاختبار. تخلص من عناء فرز الأخطاء باستخدام Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ ابدأ التشغيل بلا خوف. 80% من اختبارات البرمجيات لا فائدة منها. القابلة للتشغيل هي طبقة Dev Intelligence Platform التي تعرض لك الـ 20% الأكثر أهمية. يعمل Launchable على تسريع حلقة تعليقات التطوير من خلال حل تحديات الشحن من خلال رؤى وإجراءات الاختبار المستندة إلى البيانات. من خلال التعلم الآلي، تعمل Launchable على تحسين مسارات CI من خلال تحديد الاختبارات التي لديها أعلى احتمالية للفشل وتشغيلها وتتبع رؤى مجموعة الاختبار لتقليل أوقات الانتظار للمطورين. تعتمد العلامات التجارية الرائدة في Fortune 100 على Launchable لتقديم المزيد من الميزات بشكل أسرع من خلال اختبار ما يهم. يستخدم اختبار التحديد التنبؤي الخاص بـ Launchable التعلم الآلي لتحديد الاختبارات المناسبة لتشغيلها لتغيير رمز معين. يؤدي هذا إلى فتح القدرة على تشغيل مجموعة أصغر بكثير من الاختبارات في نقاط مختلفة في دورة حياة تطوير البرامج لديك، مما يؤدي إلى تسريع عملية التسليم. من خلال التحديد التنبؤي للاختبار، يخبر Launchable مشغل الاختبار لديك بالضبط بالاختبارات التي سيتم تشغيلها بناءً على التغييرات التي يتم اختبارها. يقوم Launchable أيضًا بتحليل بيانات الاختبار الخاصة بك بشكل إجمالي لعرض رؤى الاختبار السطحية. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحسين صحة مجموعة الاختبار الخاصة بك والحصول على أقصى قيمة من عمليات التشغيل الاختبارية.