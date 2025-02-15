برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

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يشير برنامج تتبع الأخطاء، أو برنامج تتبع المشكلات، إلى البرامج المستخدمة من قبل فرق ضمان الجودة (QA) وتطوير البرامج للإبلاغ عن أخطاء البرامج ومشكلاتها. يعد التتبع الشامل للأخطاء أمرًا ضروريًا لتطوير البرامج الجيدة. يوفر برنامج تتبع الأخطاء مستودعًا يشرح كيفية إعادة إنتاج الخطأ ومدى انتشار المشكلة، ويسمح للشركة بالفصل وتحديد الأولويات والتسلسل وتوفير الاتصالات حول الأخطاء المختلفة عبر العديد من المشاريع أو التطبيقات. عادةً ما تتم إدارة برنامج تتبع الأخطاء بواسطة فريق (ضمان الجودة) ويسمح لهم بالتواصل بسرعة مع المطورين والشركات والعملاء في كثير من الأحيان حول ما إذا كان سيتم إصلاح الأخطاء وكيف ومتى. قد يتكامل برنامج تتبع الأخطاء مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير وأتمتة الاختبار.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Embrace
embrace.io
يمكّن Embrace المهندسين من إدارة تعقيد الهاتف المحمول لبناء تجارب أفضل وأكثر جرأة. في الوقت الذي أصبح فيه الهاتف المحمول أكثر أهمية من أي وقت مضى، غالبًا ما تواجه الفرق حلولاً مجزأة، وبيانات مفقودة، وعدم القدرة على معالجة المشكلات. باستخدام Embrace، يمكن للمهندسين تحديد تأثير أي مشكلات وتحديد أولوياتها من خلال السياق الفني التفصيلي وحلها على الفور. ومن خلال القضاء على التخمين، يسلط برنامج Embrace الضوء على فرص الأداء المثالي وبناء أفضل التجارب الممكنة.
TrackJS
trackjs.com
تتبع الأخطاء لمراقبة الأخطاء وتسجيلها على مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بالإنتاج. يسجل TrackJS القياس عن بعد حول التطبيق والشبكة ووحدة التحكم والمستخدمين حتى تتمكن من فهم الأخطاء وإعادة إنشائها بسهولة. تكشف مراقبة تطبيق الإنتاج الخاص بك عن مشكلات تتعلق بالتعليمات البرمجية التي لم يتم اختبارها، والمتصفحات غير المتوافقة، وتغييرات الجهات الخارجية، وانقطاع البنية التحتية. يقوم TrackJS بالإبلاغ عن تجارب المستخدم النهائي الحقيقية الخاصة بك. يستخدم المطورون ومسؤولو ضمان الجودة والمسؤولون TrackJS لفهم بيئة الإنتاج وتحسين جودة مواقعهم. يدعم TrackJS جميع أطر العمل والمكتبات على كل من العميل والخادم. يتم استخدام TrackJS من قبل الآلاف من المطورين ومواقع الويب حول العالم في صناعات مثل التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والضيافة والمؤسسات.
Iteration X
iterationx.com
يسمح Iteration X للفرق بالتعليق على أي موقع ويب أو تطبيق ويب مباشر وتعديله مباشرةً في Chrome. لا داعي لإضاعة الوقت والطاقة مع لقطات الشاشة ومكالمات الفيديو والبريد الإلكتروني والدردشة التي لا نهاية لها بعد الآن. تحسين أي صفحة ومشاركة النتيجة مع فريقك في ثوان. Iteration X هو تطبيق لإدارة المشاريع يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويراعي السياق ويساعد فريقك على شحن منتجات جميلة وخالية من الأخطاء بشكل أسرع. يستخدم ITX Copilot قاعدة معارف فريقك، والمستندات، وتاريخ المشروع للمساعدة في إنشاء جميع أنواع المهام وحلها، بدءًا من التصميم إلى البرامج وحتى إدارة المنتج.
Airbrake
airbrake.io
يمكنك النشر بلا خوف وإصلاح الأخطاء بشكل أسرع من خلال مراقبة أخطاء الفرامل والأداء. تتوفر أجهزة إخطار الفرامل الهوائية لجميع لغات وأطر البرمجة الرئيسية ويتم تثبيتها في دقائق. اقضِ وقتًا أقل في تعقب الأخطاء ووقتًا أطول في التطوير. توفر Airbrake إمكانية مراقبة الأخطاء بسهولة ورؤية ثاقبة للأداء لمجموعة التطبيقات بأكملها. انتقل إلى الاستثناءات المتكررة أو قم بالتصفية حسب المعلمات أو المستخدمين أو متغيرات البيئة. يتم تقديم التجميع الذكي والكشف عن التكرارات لضمان عدم إرباك المستخدمين بسبب الأخطاء التافهة أو مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني.
Dashbird
dashbird.io
مراقبة التطبيقات بدون خادم على AWS. انظر إلى تطبيقاتك بدون خادم. قدِّم تجارب مستخدم مثالية مع الرؤية في الوقت الفعلي والتنبيه واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للتطبيقات المبنية على AWS Lambda. يسمح لك Dashbird بالتطوير بشكل أسرع وتشغيل أعباء عمل الإنتاج بثقة دون أي تغييرات في التعليمات البرمجية. إمكانية المراقبة الكاملة مغطاة لخدمات AWS: Lambda، API Gateway، DynamoDB، SQS، ECS، Step Functions، Kinesis، HTTP API Gateway، RDS، SNS، OpenSearch، ELB.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد خدمة Pentesting وBug Bounty المُدارة بالكامل من Inspectiv فرق الأمان على اكتشاف الثغرات الأمنية المؤثرة قبل استغلالها دون التعقيد والتكلفة والمتاعب التي تنطوي عليها مكافآت الأخطاء التقليدية والاختبار اليدوي. تسمح لك منصة Inspectiv بمراجعة نتائج الثغرات الأمنية ذات الأولوية، وتصفية التشويش، والحصول على الإشارة التي تهمك، وتنسيق أفعالك بسلاسة. تعرف على المزيد على موقع Inspeciv.com.
BugBase
bugbase.ai
BugBase عبارة عن نظام أساسي للتقييم المستمر لنقاط الضعف يقوم بإجراء عمليات أمنية شاملة مثل برامج مكافآت الأخطاء واختبار الجيل التالي (VAPT) لمساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات في تحديد نقاط الضعف وإدارتها والتخفيف من آثارها بشكل فعال.
YesWeHack
yeswehack.com
تأسست YesWeHack في عام 2015، وهي عبارة عن منصة عالمية لمكافأة اكتشاف الأخطاء البرمجية وVDP. تقدم YesWeHack للشركات نهجًا مبتكرًا للأمن السيبراني من خلال Bug Bounty (تم اكتشاف الدفع مقابل الثغرات الأمنية)، وربط أكثر من 45000 خبير في الأمن السيبراني (المتسللين الأخلاقيين) عبر 170 دولة مع المنظمات لتأمين نطاقاتها المكشوفة والإبلاغ عن نقاط الضعف في مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. البنية التحتية والأجهزة المتصلة. تدير YesWeHack برامج خاصة (قائمة على الدعوة فقط) وبرامج عامة لمئات المنظمات في جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع اللوائح الأوروبية الأكثر صرامة. بالإضافة إلى منصة Bug Bounty، تقدم YesWeHack أيضًا: حل إنشاء وإدارة لسياسة الكشف عن الثغرات الأمنية (VDP)، ومنصة إدارة Pentest، ومنصة تعليمية للمتسللين الأخلاقيين تسمى Dojo، ومنصة تدريب للمؤسسات التعليمية، YesWeHackEDU.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي شركة سريعة النمو للأمن السيبراني متخصصة في خدمات الأمن الجماعي لمساعدة المؤسسات على حماية نفسها من الجرائم الإلكترونية وانتهاكات البيانات. تتيح منصة الأمن السيبراني الرائدة في الصناعة لدينا للشركات الاستفادة من مجتمعنا العالمي الذي يضم 70000 باحث أمني، يستخدمون خبراتهم الفريدة للعثور على نقاط الضعف والإبلاغ عنها لحماية الشركات. تحظى Intigriti بثقة بعض أكبر الشركات وأكثرها إثارة للاهتمام على مستوى العالم، بما في ذلك Intel وYahoo! وRed Bull التي تثق بمنصتنا للحد من مخاطر الهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات. تساعد مجموعتنا من خدمات اختبار الأمان التكميلية الشركات في الحفاظ على أمان أصولها الرقمية وتقليل مخاطر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات. تشمل حلولنا ما يلي: - مكافأة الأخطاء - برامج الكشف عن الثغرات الأمنية (VDP) - اختبار Pentest الهجين - أحداث القرصنة المباشرة - خدمات المكافآت تأسست Intigriti في عام 2016، ولديها الآن فريق عالمي يضم أكثر من 100 موظف على مستوى العالم
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أنه من المزعج التكيف مع العمليات الجديدة وقمنا بتصميم أداة تتكيف مع أنظمتك وطريقة عملك. يعد تخصيص المشكلات وتتبعها وظيفة مضمنة تسمح لك بنشر مشكلة أثناء تشغيل حالة اختبار، مما يلغي الحاجة إلى النقل بين البرامج. لم يكن من السهل أبدًا نسخ حالات الاختبار ونقلها من مشروع إلى آخر، أو بين الوحدات داخل المشروع. لقد تم تصميم الأداة للمساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد الشركات بوسيلة للتنافس الحقيقي مع الشركات العملاقة في صناعتها، دون إحداث فجوة في جيوبهم. مع QA Touch، استمتع بما يلي: 1. مستودع واحد مشترك لجميع أصول الاختبار الخاصة بك. 2. تتضمن ميزات المؤسسة إنتاجية المشروع وسجلات التدقيق لتتبع تقدم العمل والمشروع. 3. أصبحت إدارة المشكلات سهلة بفضل التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع JIRA 4. لوحات Microsoft Azure لتسهيل إدارة مشروعك أكثر من أي وقت مضى. 5. جعل إدارة الاختبار سهلة للغاية من خلال ميزاتنا البديهية مثل خيار تثبيت المشروع وتحديثات الحالة والمساعدة والسجلات والتقارير مباشرة من لوحة المعلومات. 6. نقطة واحدة هي التكامل مع Jenkin للقيام بجميع أنشطة CI/CD 7. تكامل مراسل QA Touch-Cypress سهل الاستخدام لمزامنة نتائج اختبار أتمتة cypress.io مع QA Touch. 8. مراسل سهل الاستخدام لأداة التشغيل الآلي المجانية والمفتوحة المصدر Test Cafe. 9. استفد من لوحات اللمس لضمان الجودة لجعل إدارة المشروعات أكثر سهولة. تقوم اللوحات بتنظيم مسارات عملك وتخصيصها وتصورها وتتبعها. تقدم شركة QA Touch حل اختبار ميسور التكلفة مع إمكانيات مباشرة لإنشاء حالات اختبار، وتجميع مجموعات الاختبار، وإجراء عمليات تشغيل الاختبار، وتكامل أدوات الطرف الثالث، وإنشاء تقارير اختبار خالية من العيوب، والمتطلبات، وتتبع الأخطاء المضمنة، والخرائط الذهنية، واللوحات، والأداء ويمكن للأشخاص إدارة عمليات الاختبار الخاصة بهم من خلال واجهة واحدة (لوحة المعلومات). سيحب المستخدمون المجموعة الواسعة من الميزات سهلة الاستخدام المتاحة، والتي تتراوح من رسم الخرائط وتطوير حالات الاختبار إلى تتبع إجراءات الفريق. تعمل شركة QA Touch على تعزيز التميز في تقديم المشاريع عالية الجودة.
zipBoard
zipboard.co
المراجعة المرئية والموافقة وتتبع المشكلات للمحتوى الرقمي. يمكنك الترميز وتسجيل الشاشة والتعاون بشكل أسرع. قم بالتسجيل مجانا!
Essembi
essembi.com
Essembi هو مركز ابتكار البرمجيات الذي يساعد شركات البرمجيات على تسريع دورة الابتكار الخاصة بها لتصبح رائدة في أسواقها. في عالم البرمجيات سريع الخطى اليوم، أصبح الضغط لبناء برامج رائعة أعلى من أي وقت مضى. تلعب سرعة دورة ابتكار البرامج لديك دورًا محوريًا في نجاحك. غالبًا ما يكون قادة الصناعة الناجحون هم أولئك الذين يتمتعون بأسرع دورة لابتكار البرمجيات - حيث يقومون بسرعة بجمع التعليقات القيمة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ميزات المنتج الجديدة وتقديم تحديثات المنتج عالية الجودة بشكل أسرع من منافسيهم. يساعد Essembi فرق البرمجيات على تسريع دورة ابتكار البرمجيات الخاصة بهم من خلال توفير الوظيفة اللازمة لإدارة الدورة في نظام واحد. عندما تتعاون فرق إدارة المنتجات والتطوير ودعم العملاء والمبيعات والتسويق بسلاسة على منصة واحدة، يفوز الجميع - يحصل عملاؤك على الميزات بشكل أسرع، وينمو منتجك بشكل أسرع ويتوسع عملك بشكل أسرع.
Kroolo
kroolo.com
يعمل Kroolo على إعادة تشكيل الطريقة التي يعمل بها الأشخاص من خلال منصة إنتاجية متكاملة تمامًا مقترنة بالذكاء الاصطناعي المتطور. نحن نؤمن بأهمية جعل الإنتاجية سريعة وذكية وبسيطة بشكل جميل. كرولو ليست مجرد منصة. إنها مساحة عمل ديناميكية تم تصميمها لتجميع كل الأدوات الأساسية معًا في مساحة عمل مركزية واحدة - لا داعي للانتقال من تطبيق إلى آخر. تدمج منصتنا بسلاسة المشاريع والأهداف والمهام والمستندات والتعاون، مما يوفر حلاً شاملاً للطريقة التي تعمل بها الأعمال اليوم. الميزات الرئيسية: * كفاءة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: في قلب Kroolo يوجد محرك تنسيق قوي للذكاء الاصطناعي، Kroo AI. بفضل تجهيزه بأكثر من 1000 قالب، يضمن Kroo AI إنشاء المشاريع والأهداف والمستندات ليس بسرعة البرق فحسب، بل تكون النتائج وثيقة الصلة للغاية ومفيدة على الفور، مما يضع معيارًا جديدًا للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. * التكامل السلس: نحن ندرك أهمية الترابط في حياة العمل الرقمية اليوم. يسمح Kroolo بالتكامل الكامل مع أدوات الإنتاجية الأكثر شيوعًا. وداعًا للإدخالات المكررة وفقدان البيانات، حيث يضمن Kroolo تجربة مستخدم سلسة وموحدة. * مساحة عمل بديهية: لقد بنينا Kroolo ليكون سهل الإعداد والاستخدام. قضاء وقت أقل في تعلم كيفية عمل الأدوات، يعني المزيد من الوقت في الإنتاج. نعتقد أن هذا مهم.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هي أكثر من مجرد شركة أمنية تعتمد على التعهيد الجماعي؛ نحن مجتمع من المتحمسين للأمن السيبراني، متحدون بهدف مشترك: حماية المؤسسات من المهاجمين. من خلال ربط عملائنا بالمتسللين الموثوقين المناسبين لتلبية احتياجاتهم من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نمكنهم من استعادة السيطرة والبقاء في صدارة التهديدات الأكثر تطورًا. تستبدل منصة Bugcrowd Security Knowledge Platform تكلفة/تعقيد الأدوات المتعددة بحل موحد لاختبار القلم الجماعي كخدمة، ومكافأة الأخطاء المُدارة، وإدارة الثغرات الأمنية/الكشف عنها، وإدارة سطح الهجوم (يتوفر تسعير انتقائي) - مع مشاركة كل شيء نفس البنية التحتية من حيث الحجم والاتساق والكفاءة. تتمتع Bugcrowd بما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة ومئات العملاء في كل الصناعات، بما في ذلك OpenAI وNational Australia Bank وIndeed وUSAA وTwilio ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS هي منصة التعهيد الجماعي للاختبار الفعال والرؤى الحقيقية. إطلاق اختبار فعال. إشراك حشد حقيقي من البشر المهرة. احصل على رؤى وإجابات قوية في أي وقت تحتاجه. مع UNGUESS، لديك أكثر من مجرد منصة اختبار جماعي: فهي كل ما تستحقه حلولك الرقمية، في مكان واحد.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird هي أداة لتحليل المنتجات للعثور على تجربة المستخدم النهائي وتحسينها. باستخدام ReplayBird، يمكن للشركات فهم كيفية وسبب تفاعل الأشخاص وتحويلهم والاحتفاظ بهم في الوقت الفعلي عبر الأجهزة لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم. قم بتمكين فرقك من خلال تحليلات شاملة للمنتج لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace موجود لجعل البرامج تعمل بشكل مثالي. تجمع منصتنا بين إمكانية المراقبة الواسعة والعميقة وأمن التطبيقات المستمر في وقت التشغيل مع AIOps المتقدم لتقديم الإجابات والأتمتة الذكية من البيانات. يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وأتمتتها، وتقديم البرامج بشكل أسرع وأكثر أمانًا، وضمان تجارب رقمية لا تشوبها شائبة.
Lightrun
lightrun.com
تم تسمية Lightrun باسم 2021 Gartner Cool Vendor، وهو يبني نظامًا أساسيًا لقابلية المراقبة وتصحيح الأخطاء يعتمد على IDE والذي يمكّن المطورين من إضافة السجلات والمقاييس والتتبعات بشكل آمن إلى بيئات الإنتاج والتشغيل المرحلي في الوقت الفعلي، عند الطلب. لا توجد إصلاحات عاجلة أو عمليات إعادة نشر أو إعادة تشغيل مطلوبة. يستخدم المطورون Lightrun لاحتياجات إمكانية المراقبة المتعددة على مستوى التعليمات البرمجية، بما في ذلك: * تنبيهات على مستوى التعليمات البرمجية (Java وNode.js وPython و.NET) * التحقق من الميزات * الاختبار/تصحيح الأخطاء في الإنتاج * استكشاف أخطاء التطبيقات السحابية الأصلية وإصلاحها، بدون خادم، والمزيد * إمكانات تحسين السجل من خلال Log Optimizer(TM) من خلال التخلص من الحاجة إلى إعادة إنتاج الأخطاء محليًا أو إصدار إصدار برنامج جديد لإضافة سجلات أو مقاييس جديدة لاستكشاف مشكلات الإنتاج وإصلاحها، عملاء Lightrun خفض معدل منتصف المدة (MTTR) باستمرار بنسبة تصل إلى 50-60% وتحسين إنتاجية التطوير بشكل ملحوظ. المشكلات التي كانت تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لحلها أصبحت الآن تستغرق من عملائنا أقل من ساعة لحلها في المتوسط. يعمل Lightrun على تمكين مطوري عملائنا من خلال التخلص من الحاجة إلى عمليات دورة حياة المطور المكلفة مثل إعادة الإنتاج محليًا، أو إصدار إصدار برنامج جديد فقط لإضافة سجلات أو مقاييس جديدة. عملاؤنا، الذين يقومون بتشغيل أحمال عمل بحجم بيتابايت مع QPS تصل إلى 100 ألف عبر آلاف خوادم الإنتاج، يشملون الشركات التي تصل إلى 44.5% من مستخدمي الإنترنت وشركات الأمن السيبراني الكبرى المتداولة علنًا.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura هو أبسط برنامج لتتبع الأخطاء مصمم لفرق التكنولوجيا الحديثة سريعة الحركة. تتبع المشكلات والإبلاغ عنها وإدارتها بسهولة. تعاون مع الفرق والبائعين والعملاء لإغلاق الأخطاء بشكل أسرع.
Disbug
disbug.io
Disbug هو امتداد Chrome يتيح لك تسجيل الشاشة بالسرد الصوتي ونشرها على jira مع السجلات الفنية بنقرة زر واحدة. من ضمان الجودة إلى الإصلاح، يمكنك توفير الكثير من الوقت الذي يستغرقه إصلاح الأخطاء. أسهل للمختبرين، وفعال للمطورين!
W3Dart
w3dart.com
W3Dart هي أداة تعليقات مرئية تجعل الإبلاغ عن أخطاء موقع الويب أمرًا سهلاً. وفر 20% من وقتك في التعليقات على موقع الويب الخاص بك وتتبع الأخطاء.
Shake
shakebugs.com
احصل على بيانات غير حقيقية لإصلاح المشكلات الحقيقية في تطبيقك أو الويب. إن Shake ليس مجرد أداة للإبلاغ عن الأخطاء والأعطال - فهو يجمع جميع المطورين ومديري التكنولوجيا والمختبرين في نفس الصفحة.
Seagence
seagence.com
Seagence هو حل لمراقبة الإنتاج. باستخدام تقنية مسار التنفيذ الخاصة بها جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي، تكشف Seagence عن جميع عيوب الإنتاج مع السبب الجذري فور حدوثها وتنبيهاتها. مع توفر Seagence للعيوب والسبب الجذري لها، يمكنك إصلاح التعليمات البرمجية المعطلة وتوفير قدر كبير من وقت تصحيح الأخطاء مما يقلل من MTTR. يلغي الحاجة إلى تصحيح الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، لا يساعد Seagence على تحسين جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين تجربة المستخدم. لا يتطلب Seagence أي تغييرات في التعليمات البرمجية لتطبيق العميل، ويكتشف العيوب دون الحاجة إلى أي معرفة مثل قواعد التنبيه والحدود وتكوينات الاستثناءات المشبوهة. يوفر Seagence أيضًا تفاصيل شاملة لتصحيح الأخطاء في حالة ضرورة تصحيح الأخطاء.
PageShare
pageshare.dev
PageShare هي أداة للمراجعة المرئية وفحص الأخطاء لتطبيقات الويب. فهو يسمح لك بالتعليق على أي موقع ويب أو تطبيق ويب ورؤية الأخطاء في السياق الصحيح من خلال التسجيلات التفاعلية. يمكنك استخدامه مع فريقك بأكمله مباشرة من المتصفح. لم يعد يتعين عليك التقاط لقطات شاشة بعد الآن لإظهار تعليقات تنفيذ التعليمات البرمجية. يمكنك ببساطة فتح الرابط وتثبيت تعليقك على الموقع. سيؤدي النقر فوق الدبوس إلى نقل فريقك مباشرةً إلى المعاينة وعرض التعليق في السياق الصحيح. يمكنك أيضًا تتبع الأخطاء باستخدام وضع الفحص البصري. يمكنك الآن تتبع جلسة المستخدم واتباع الخطوات التي تؤدي إلى الخطأ. بفضل أداة الفحص البصري، يمكنك ببساطة تتبع المشكلات وإصلاحها. يمكنك دعوة أعضاء فريقك أو الضيوف الخارجيين والاحتفاظ بجميع الاتصالات في مكان واحد. حدد من يمكنه التعليق بشكل نشط أو عرض تقدم مشروعك فقط.
Owltics
owltics.com
لقد قمنا ببناء تطبيق B2B لمساعدة فريقك في الإبلاغ عن الأخطاء بشكل أسرع بنقرتين فقط. بالنسبة لكل خطأ، نقوم بالتقاط سجلات مثل وحدة التحكم والشبكة والأحداث والتخزين المحلي ومعلومات الجهاز. يمكن إرسال هذه السجلات إلى Jira/Slack. وبفضل هذه البيانات، أصبح بإمكان المطورين الآن إصلاح الأخطاء بشكل أسرع. لمن هذا؟ -مهندسو ضمان الجودة للإبلاغ عن المزيد من الأخطاء -المطورون لتصحيح الأخطاء دون ألم -الدعم/العميل لجعل العملاء أكثر سعادة -مديرو المنتجات للشحن بشكل أسرع https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
إذا كنت مطورًا أو مختبرًا أو عضوًا في فريق دعم العملاء، فإن LogMill هي أفضل أداة جديدة لديك. يستخدم LogMill أجهزة استشعار ذكية لمراقبة صحة تطبيقك وإعلامك عند العثور على أي أخطاء، مما يتيح لك التصرف بسرعة لإصلاحها. يتيح دعم استخدام الفريق والوصول المستند إلى الأدوار التعاون السلس ضمن الفريق، بينما يعني بروتوكول نقل البريد البسيط أن السجلات تصل إليك مباشرة. جميع المعلومات التي تحتاجها ستكون في مكان واحد، مجمعة لسهولة التحليل. ابدأ مجانًا مع الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا.
Finotes
finotes.com
Finotes هو أحد منتجات Finotes Inc، وهي شركة تابعة لشركة Delaware بدأت في عام 2018. ويساعد المنتج مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة على اكتشاف الأخطاء وجمع كل البيانات الممكنة لإعادة إنتاجها. وهذا يساعد المطورين على إصلاحها بشكل أسرع. ⦿ يلتقط تسربات الذاكرة، وحالات ANR، وتعليق التطبيقات، ومشكلات معدل الإطارات، والإطارات المجمدة، ومشكلات HTTP، والاستثناءات، وتأخير تحميل الشاشة، والتعطل، والمزيد. ⦿ يعمل بسلاسة في مراحل التطوير والاختبار والمباشرة. ⦿ Android SDK متاح لـ Java وKotlin. ⦿ تتوفر أطر عمل iOS وwatchOS لـ Objective-C وSwift. ⦿ البرنامج المساعد رفرفة
errsole
errsole.com
Errsole Cloud هو حل لتتبع الأخطاء يساعد على تبسيط عملية التسجيل وتصحيح الأخطاء لتطبيقات Node.js المباشرة. توفر المنصة وظائف متنوعة مثل تتبع الأخطاء وتسجيل الطلبات البطيء والتسجيل المركزي. يوفر Errsole أيضًا إشعارات بالأخطاء في الوقت الفعلي وملخصات يومية عبر البريد الإلكتروني أو Slack. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الحل المطورين على تصحيح أخطاء التطبيقات المباشرة مباشرة من متصفحات الويب الخاصة بهم. إنه مصمم لبيئات الخادم ويوفر العديد من الميزات، بما في ذلك تحليل السبب الجذري والإشعارات في الوقت الفعلي وأدوات التعاون.
Errorception
errorception.com
يساعد Errorception في العثور على أخطاء JavaScript ويجمع الأخطاء معًا.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM عبارة عن مراقبة أداء التطبيقات التي تعمل على تبسيط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال مساعدة المطورين في العثور على مشكلات الأداء وإصلاحها قبل أن يراها العملاء. من خلال التنبيه في الوقت الفعلي، وواجهة المستخدم التي تركز على المطورين، ومنطق التتبع الذي يربط الاختناقات مباشرةً بكود المصدر، يساعدك Scout APM على قضاء وقت أقل في تصحيح الأخطاء ووقت أكثر في إنشاء منتج رائع. يمكنك تحديد مشكلات الأداء وتحديد أولوياتها وحلها بسرعة - تضخم الذاكرة واستعلامات N+1 واستعلامات قاعدة البيانات البطيئة والمزيد - باستخدام وكيل يتولى إدارة التبعيات التي تحتاجها بجزء صغير من النفقات العامة. تم تصميم Scout APM للمطورين، بواسطة المطورين، ويراقب تطبيقات Ruby وPHP وPython وElixir.
Bugpilot
bugpilot.com
يساعد Bugpilot فرق SaaS على التخلص من الأخطاء التي تواجه المستخدم بشكل أسرع. باستخدام Bugpilot، يحصل فريق دعم العملاء والمهندسون على كل التفاصيل التي يحتاجون إليها لفهم الأخطاء وإصلاحها وإصلاحها في ثوانٍ. بفضل الطيار الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن حتى للأشخاص غير التقنيين فهم المشكلة. ### احصل على **التفاصيل** يمكن لخدمة دعم العملاء أن تفهم على الفور ما يحدث على شاشة المستخدمين النهائيين، دون طرح أي أسئلة، أو انتظار ردهم؛ بفضل تسجيل الجلسة الذكية في Bugpilot، يحصل كل فرد في الفريق على تسجيلات الشاشة والكثير من التفاصيل الفنية عندما يبدأ المستخدم محادثة مع دعم العملاء. **أتمتة المهام المملة!** إذا كنت أنت وفريقك لا تزالون تملأون نماذج الإبلاغ عن الأخطاء يدويًا، وتتجادلون حول التفاصيل المفقودة، وتجرون محادثات لا طائل من ورائها حول "العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بي"، وتطلبون من المستخدمين إرسال لقطات شاشة إليك، فإن Bugpilot هو الحل المناسب لك . يوفر Bugpilot تقريرًا موحدًا للصناعة يحتوي دائمًا على كل ما تحتاجه أنت وفريقك. ### فهم المشكلة في ثوانٍ، يستطيع كل فرد في الفريق معرفة المشكلة بمجرد النظر إلى تقرير Bugpilot لمدة 5 ثوانٍ؛ يسلط الطيار الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الضوء على المشكلات المحتملة في الصفحة وبيئة المستخدم؛ أصبحت المشكلات الغامضة التي تسببها أدوات حظر الإعلانات واتصالات الإنترنت البطيئة والوكلاء شيئًا من الماضي. الكل في صفحة واحدة: تسجيل الفيديو؛ خطوات واضحة لإعادة الإنتاج؛ سجلات وحدة التحكم ونشاط الشبكة. **فهم المشكلة في ثوانٍ** يستطيع كل فرد في الفريق معرفة المشكلة بمجرد النظر إلى تقرير Bugpilot لمدة 5 ثوانٍ؛ يسلط الطيار الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الضوء على المشكلات المحتملة في الصفحة وبيئة المستخدم؛ يشير إلى المشاكل الغامضة التي تسببها أدوات حظر الإعلانات، واتصالات الإنترنت البطيئة، والوكلاء، أصبحت شيئًا من الماضي. الكل في صفحة واحدة: تسجيل الفيديو؛ خطوات واضحة لإعادة الإنتاج؛ سجلات وحدة التحكم ونشاط الشبكة. ### اجعل فريقك أكثر كفاءة اقضِ وقتًا أقل في حل الأخطاء. يمكن للمهندسين البدء في إصلاح المشكلات على الفور، مع تنسيق جميع التفاصيل بشكل جيد في تنسيق تقرير الأخطاء القياسي. لن يتم فقدان أي تفاصيل مرة أخرى: سيوفر المهندسون ساعات من المحادثة وسيقطعون المحادثات مع المستخدمين النهائيين ودعم العملاء. باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المرنة الخاصة بـ Bugpilot، يمكنك جمع كل المعلومات الإضافية التي تحتاجها، مثل إصدار التطبيق وتاريخ الإصدار وأي معلومات خاصة بالمستخدم.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug هي أداة الإبلاغ عن الأخطاء والأعطال والتي تُعرف أيضًا بأداة تتبع المشكلات التي تسمح للمطورين برؤية الأخطاء والأعطال. ستساعد الأداة المطورين على التخلص من المهمة الصعبة والمستهلكة للوقت المتمثلة في الإبلاغ عن الأخطاء والأعطال.
Launchable
launchableinc.com
تعمل أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي التي توفرها Launchable على حل العقبات التقليدية في فرز الأخطاء من خلال تحديد المشكلات الأكثر أهمية والتركيز عليها. فكر في Launchable باعتباره طيارًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تحديد حالات فشل الاختبار وتصنيفها والتعامل معها، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع سير عمل فرز الأخطاء لديك. توفر أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي منظورًا شاملاً لجلسات الاختبار، سواء كنت تتطلع إلى تجميع حالات الفشل ذات الصلة، أو اكتشاف المشكلات المتكررة، أو مراقبة أنماط الاختبار. تخلص من عناء فرز الأخطاء باستخدام Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ ابدأ التشغيل بلا خوف. 80% من اختبارات البرمجيات لا فائدة منها. القابلة للتشغيل هي طبقة Dev Intelligence Platform التي تعرض لك الـ 20% الأكثر أهمية. يعمل Launchable على تسريع حلقة تعليقات التطوير من خلال حل تحديات الشحن من خلال رؤى وإجراءات الاختبار المستندة إلى البيانات. من خلال التعلم الآلي، تعمل Launchable على تحسين مسارات CI من خلال تحديد الاختبارات التي لديها أعلى احتمالية للفشل وتشغيلها وتتبع رؤى مجموعة الاختبار لتقليل أوقات الانتظار للمطورين. تعتمد العلامات التجارية الرائدة في Fortune 100 على Launchable لتقديم المزيد من الميزات بشكل أسرع من خلال اختبار ما يهم. يستخدم اختبار التحديد التنبؤي الخاص بـ Launchable التعلم الآلي لتحديد الاختبارات المناسبة لتشغيلها لتغيير رمز معين. يؤدي هذا إلى فتح القدرة على تشغيل مجموعة أصغر بكثير من الاختبارات في نقاط مختلفة في دورة حياة تطوير البرامج لديك، مما يؤدي إلى تسريع عملية التسليم. من خلال التحديد التنبؤي للاختبار، يخبر Launchable مشغل الاختبار لديك بالضبط بالاختبارات التي سيتم تشغيلها بناءً على التغييرات التي يتم اختبارها. يقوم Launchable أيضًا بتحليل بيانات الاختبار الخاصة بك بشكل إجمالي لعرض رؤى الاختبار السطحية. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحسين صحة مجموعة الاختبار الخاصة بك والحصول على أقصى قيمة من عمليات التشغيل الاختبارية.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs هي أداة لتتبع الأخطاء وإدارتها تساعد الفرق الفنية وغير الفنية - المطورين، ومساعدي الجودة، والمصممين، والدعم، وغيرهم - على إنشاء تقارير أخطاء غنية بالبيانات في غضون ثوانٍ لتقليل الوقت اللازم لحل المشكلات بشكل كبير.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest هي أداة قائمة على السحابة تساعدك على تبسيط مشاريع التنفيذ وصيانة النظام. بفضل وظائفها الخاصة بالاختبار والمتطلبات وتتبع الأخطاء وإعداد التقارير، فهي الأداة الوحيدة التي تحتاجها للنجاح في ضمان الجودة. لدى Reqtest أكثر من 12000 مستخدم في جميع أنحاء العالم. إنها الأداة السحابية رقم 1 لإدارة دورة الحياة الكاملة للأنظمة المعقدة، مثل ERP أو CRM. تتيح لك الأداة ما يلي: - إصدار برامج جديدة بثقة تامة بفضل ميزة إدارة الاختبار الشامل مع إمكانية التتبع بنسبة 100% - الحفاظ على الجودة وتحسينها في أنظمتك بسهولة مع مرور الوقت - توحيد وتوسيع نطاق مشروعاتك الرقمية
Gleap
gleap.io
أداة تعليقات العملاء الشاملة للتطبيقات ومواقع الويب. أصلح الأخطاء بسرعة أكبر بعشر مرات من خلال التقارير التفصيلية، وتواصل مع المستخدمين بشكل فردي، واكتشف ما يريده المستخدمون حقًا من خلال طلبات الميزات والاستطلاعات.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio عبارة عن أداة مجانية لتقديم التعليقات على موقع الويب وبرنامج لمراجعة موقع الويب مصمم للمديرين والفرق للتعاون بسهولة في مراجعات موقع الويب في الوقت الفعلي. يمكن أن يكون التعاون في تطوير موقع الويب أمرًا صعبًا. احصل على السيطرة وزود فرقك بالوضوح! استخدم منصة واحدة للعملاء والمديرين وفرق التطوير لترك تعليقات مرئية والتعاون بشكل فعال في مشاريع تطوير الويب.
Raygun
raygun.com
احصل على رؤية فورية لسلامة برنامجك لتحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على عملائك. تعرض مجموعة أدوات مراقبة التجربة الرقمية من Raygun رؤى قابلة للتنفيذ تتمحور حول العملاء عبر مجموعتك التقنية بأكملها. قم بمراقبة جودة البرامج وأدائها وتحسينها لتقديم تجارب سريعة وخالية من الأخطاء تُسعد عملائك وتنمي أعمالك. تغطي منتجات Raygun ثلاثة مجالات رئيسية، كلها متكاملة تمامًا مع بعضها البعض لفتح رؤى قوية للغاية، على عكس أي شيء اختبره فريقك من قبل. الإبلاغ عن الأعطال - إصلاح الأخطاء بسرعة ودقة أكبر. انتقل مباشرة إلى السبب الجذري للأعطال والأخطاء من خلال التشخيصات الدقيقة وصولاً إلى سطر التعليمات البرمجية. يمكنك تكرار المشكلات وحلها بشكل أسرع وتحسين الموثوقية وتوفير الوقت للقيام بعمل أكثر فائدة. مراقبة حقيقية للمستخدم - تقديم تجارب برمجية لا تشوبها شائبة. افهم التجربة الرقمية لعميلك من خلال رؤى المستخدم الحقيقي التي يمكنك الوثوق بها عبر كل مستخدم وجلسة وجهاز. راقب الأخطاء واتجاهات الأداء في الوقت الفعلي وقم بمعالجة المشكلات المهمة للأعمال بشكل استباقي قبل أن تؤثر على عملائك - وعلى إيراداتك. APM - مراقبة أداء التطبيقات خارج هذا العالم. احصل على رؤية لا مثيل لها في الأداء من جانب الخادم. اكتشف رؤى تفصيلية على مستوى التعليمات البرمجية حول الأداء من جانب الخادم من خلال تحليل شامل لتتبع الجلسة يخبرك بالضبط بكيفية تنفيذ التعليمات البرمجية الخاصة بك، وصولاً إلى المللي ثانية. Raygun هي أسرع طريقة لتحسين التجربة الرقمية لعملائك. جربه مجانا اليوم!
Shortcut
shortcut.com
الاختصار (Clubhouse سابقًا) - اعمل على البرمجة، وليس على الأداة. إدارة المشاريع لم تكن أسهل من أي وقت مضى. نحن نجلب التدفق إلى سير عمل فريق البرنامج الخاص بك. التخطيط والتعاون والبناء وقياس النجاح باستخدام Shortcut. يستخدم 500 ألف مطور برنامج Shortcut لإدارة مشاريع البرامج. مجانًا إلى الأبد للفرق الصغيرة. نهج سريع وخفيف الوزن وقوي لتخطيط المشاريع وإنشاء المنتجات.
Memfault
memfault.com
Memfault هي أداة مراقبة للأجهزة المدمجة. قم تلقائيًا بجمع بيانات تصحيح الأخطاء والأعطال الشاملة ومقاييس الصحة والأداء الهامة بمجرد نشر أجهزتك في الميدان. تتيح لك Memfault أيضًا إدارة توزيع تحديثات OTA لأسطولك من خلال عملية خاضعة للتحكم وقابلة للتكرار ومنخفضة المخاطر. يدعم Memfault أي جهاز مضمن يعمل بنظام التشغيل Linux وAndroid وMCU الذي يعمل بنظام RTOS أو المعدن العاري.
Marker.io
marker.io
Marker.io: الحل النهائي للملاحظات لفرق تطوير الويب. نظرة عامة: Marker.io هي أداة ثورية تعمل على تغيير كيفية قيام فرق تطوير الويب بجمع الملاحظات وإدارتها والتصرف بناءً عليها. سواء كنت وكالة ويب نشطة، أو شركة SaaS ديناميكية، أو تدير منصات تجارة إلكترونية معقدة، فإن Marker.io هو الحل الأمثل لعملية تعليقات أكثر تنظيمًا وكفاءة وتعاونًا. الميزات الرئيسية: * أداة التعليقات: التقط التعليقات بسهولة باستخدام لقطات الشاشة المشروحة. * جمع البيانات الوصفية: يجمع البيانات الأساسية تلقائيًا مثل نوع الجهاز وإصدار المتصفح وعنوان URL للتعليقات. * مقاطع فيديو إعادة تشغيل الجلسة: احصل على السياق من خلال مقاطع فيديو قصيرة تلتقط إجراءات المستخدم. * رؤى فنية عميقة: اجمع سجلات وحدة التحكم وطلبات الشبكة لفهم التعليقات بشكل شامل. * صفحة التعليقات: يمكن للمستخدمين عرض المستندات المتعلقة بملاحظاتهم والتعليق عليها وتحميلها. * التكامل السلس: يتصل بالأدوات الشائعة مثل Asana وTrello وJira وGitHub. فوائد: * تنظيم مبسط: قل وداعًا لجداول البيانات الفوضوية ومرحبًا بإدارة الملاحظات المنظمة. * التعاون المعزز: تعزيز التواصل بشكل أفضل بين المطورين وأصحاب المصلحة. * كفاءة الوقت: وفر ساعات ثمينة من خلال إدارة التعليقات مباشرة من خلال أدواتك المفضلة. * الكفاءة المعززة: إنشاء موقع ويب أسرع وأكثر دقة مع أخطاء أقل. مثالية ل: * وكالات تطوير الويب: إدارة التعليقات من الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين. * مدراء المشاريع: الانتقال من الأدوات غير المنظمة مثل البريد الإلكتروني وExcel إلى نظام Marker.io المبسط. * شركات SaaS: عزز عملية تقديم الملاحظات لديك وعزز التواصل مع المستخدمين. مديرو التجارة الإلكترونية: جمع التعليقات والتصرف بناءً عليها بكفاءة للحصول على منتج نهائي متميز. * مهندسو موقع الويب: يتكاملون بسلاسة مع أدواتك الحالية لسير عمل أكثر سلاسة.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرمجيات من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبار، والتحكم والتنظيم والفعالية.
Instabug
instabug.com
Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها، و2 مليار جهاز يقوم بتشغيل SDK الخاص بها في جميع أنحاء العالم. مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بـ Instabug التي يستخدمها مطورو Android وiOS وCordova وIonic وXamarin ومطورو الويب أثناء الاختبار التجريبي وكذلك في إصدارات الإنتاج المباشر لتطبيقاتهم. وهي معروفة بميزة "Shake to Send" القابلة للتخصيص من جانب مستخدم الهاتف المحمول والتقارير التفصيلية من جانب المطور. يمكن للمستخدمين إرفاق لقطات شاشة مشروحة وتسجيلات فيديو وملاحظات صوتية لتكملة تقارير الأخطاء الخاصة بهم، والتي تتضمن تلقائيًا سجلات الشبكة والجهاز وخطوات إعادة الإنتاج. تتكامل SDK أيضًا مع مجموعة من أدوات الجهات الخارجية التي يستخدمها المطورون، بما في ذلك Slack وZapier وJIRA وTrello وZendesk والمزيد.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne عبارة عن منصة لتنسيق الثغرات الأمنية ومكافأة الأخطاء التي تربط الشركات بمختبري الاختراق والباحثين في مجال الأمن السيبراني. لقد كانت واحدة من أولى الشركات، إلى جانب Synack وBugcrowd، التي احتضنت واستخدمت الباحثين في مجال الأمن الجماعي والأمن السيبراني كعناصر أساسية لنموذج أعمالها؛ إنها أكبر شركة للأمن السيبراني من نوعها. اعتبارًا من مايو 2020، دفعت شبكة HackerOne 100 مليون دولار من المكافآت.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات الميزات وإدارة المهام والمواقع wiki لكل مشروع. يقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وهي شركة تابعة لشركة Microsoft منذ عام 2018. وتقدم GitHub خدماتها الأساسية مجانًا. خدماتها المهنية والمؤسسية الأكثر تقدمًا هي خدمات تجارية. تُستخدم حسابات GitHub المجانية بشكل شائع لاستضافة مشاريع مفتوحة المصدر. اعتبارًا من يناير 2019، يقدم GitHub مستودعات خاصة غير محدودة لجميع الخطط، بما في ذلك الحسابات المجانية، ولكنه يسمح فقط بما يصل إلى ثلاثة متعاونين لكل مستودع مجانًا. بدءًا من 15 أبريل 2020، تسمح الخطة المجانية لعدد غير محدود من المتعاونين، ولكنها تقيد المستودعات الخاصة بـ 2000 دقيقة عمل شهريًا. اعتبارًا من يناير 2020، أفادت تقارير GitHub بوجود أكثر من 40 مليون مستخدم وأكثر من 100 مليون مستودع (بما في ذلك ما لا يقل عن 28 مليون مستودع عام)، مما يجعله أكبر مضيف لشفرات المصدر في العالم.
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
Rollbar
rollbar.com
اكتشاف الأخطاء والتنبؤ بها وحلها بشكل استباقي في الوقت الفعلي باستخدام نظام التحسين المستمر للتعليمات البرمجية الخاص بـ Rollbar. يوفر Rollbar تغطية كاملة لجميع التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون ويحبونها. قم بأتمتة الاستجابة للأخطاء في الوقت الفعلي، وتأكد من سعادة العملاء وفرق التطوير الأكثر إنتاجية بمساعدة Rollbar.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla هو "نظام تتبع العيوب" أو "نظام تتبع الأخطاء". تسمح أنظمة تتبع العيوب للأفراد أو مجموعات المطورين بتتبع الأخطاء البارزة في منتجاتهم بشكل فعال. يتقاضى معظم بائعي برامج تتبع العيوب التجارية رسوم ترخيص هائلة. على الرغم من كونها
Bugsnag
bugsnag.com
يراقب BugSnag التطبيقات بحثًا عن الأخطاء ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين استقرار التطبيق حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بشأن ما إذا كنت تريد التركيز على بناء الميزات أو إصلاح الأخطاء. يوفر BugSnag رؤية فورية لتطبيقك من خلال تجزئة قوية وتنبيهات مركزة لتحديد أولويات الأخطاء المهمة. من خلال أكثر من 30 عملية تكامل، تعمل المراقبة الكاملة لـ BugSnag مع أدواتك المفضلة للتحقيق السريع في الأخطاء والتوجيه، مما يقلل من التأثير الإضافي على تجربة المستخدم.
Backlog
backlog.com
Backlog هي أداتك الشاملة عبر الإنترنت لإدارة المشاريع وتتبع المهام والتحكم في الإصدار وتتبع الأخطاء. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعليمات البرمجية، يمكن للفرق تخطيط العمل وتتبع التقدم وإصدار التعليمات البرمجية في نظام أساسي واحد. تستخدم الفرق Backlog لزيادة الشفافية، وكسر الصوامع، والعمل بكفاءة أكبر، وتبسيط المشاريع المعقدة. تشمل الميزات البارزة إدارة المهام الفرعية، والحالات القابلة للتخصيص، ولوحات بنمط Kanban، ومخططات Gantt، ومخططات التوقف، وتكامل Git & SVN، وWikis.
Axosoft
axosoft.com
نحن نحب البرمجيات. نحن نحب مساعدة الآخرين في إنشاء البرامج. نحن نحب الميزة التنافسية التي يمكن أن توفرها البرامج للشركات. نحن نحب أن البرنامج يجعل حياتنا أسهل كل يوم، بدءًا من حجز طاولة لتناول العشاء، وحتى استخدام المكابح تلقائيًا في سياراتنا وإنقاذ الأرواح. البرنامج رائع فقط! ويسعدنا أن يتم شحن برامجك بشكل أسرع. هل لديك فريق سكروم؟ ثم حاول إدارة تراكمات منتجك وسباقات السرعة وقصص المستخدم في Axosoft Scrum. سيحب فريقك المخططات التفصيلية الآلية وسير العمل القابل للتخصيص وإمكانيات تخطيط الإصدار التي تجعل ممارسة Scrum أكثر كفاءة. عندما يقوم فريقك بدمج Axosoft Scrum مع المكونات الأخرى، ستتمكن من ربط العيوب بالإصدارات وتحويل طلبات الميزات إلى عناصر متراكمة. بالنسبة للفرق التي تحتاج فقط إلى تتبع الأخطاء، يعد Axosoft Bug Tracker أفضل أداة لتتبع العيوب والمشكلات بشكل سريع. يمكن للفرق إضافة أخطاء جديدة بسرعة، وتعيينها للإصدارات أو المستخدمين، ونقلها من خلال مجموعة متنوعة من مسارات العمل المخصصة. عندما يتم دمج Axosoft Bug Tracker مع المكونات الأخرى، يمكن لفريقك تحويل الحوادث تلقائيًا إلى عيوب واستخدام المخططات التفصيلية لمعرفة مدى سرعة التخلص من الأخطاء. بالإضافة إلى أنها 1 دولار فقط في السنة! لقد قمنا أيضًا بتغطيتك بتذاكر الدعم. يوفر مكتب مساعدة Axosoft القدرة على تتبع مشكلات دعم عملائك وحلها بشكل أفضل من خلال أتمتة إرسال البريد الإلكتروني إلى التذاكر والاستجابات المعلبة والمواضيع داخل التطبيق. سيكون لعملائك أيضًا مركزًا للإبلاغ الذاتي عن المشكلات في بوابة العملاء المستندة إلى الويب. بمجرد قيام فريقك بدمج مكتب المساعدة مع المكونات الأخرى، سيتمكن الدعم من ترجمة الحوادث على الفور إلى عيوب وقصص مستخدمين.
Atatus
atatus.com
منصة مراقبة مكدسة كاملة بسيطة وبأسعار معقولة. نحن نقدم مراقبة متكاملة مع رؤى قابلة للتنفيذ وفي الوقت الفعلي لتشخيص وإصلاح تطبيقات الويب والتطبيقات الخلفية لديك. اكتشف اختناقات الأداء باستخدام المراقبة الموحدة وابدأ في تحسين تطبيقك لتقديم أفضل تجربة رقمية لمستخدميك.
Assembla
assembla.com
Assembla هي المنصة الأكثر أمانًا للتحكم في الإصدار والتعاون في المشروعات في العالم. نحن نقدم استضافة سحابية آمنة لمستودعات Subversion وPerforce وGit مع إدارة متكاملة للمشروعات لأكثر من 5500 عميل حول العالم. تساعد Assembla فرق التطوير على تلبية معايير الامتثال لـ HIPAA وSOC 2 وPCI وGDPR بل وتجاوزها مع أفضل ممارسات VCS لدينا. احتضن المرونة والتزم بالامتثال وحافظ على الابتكار أثناء إدارة جميع مشروعاتك والتعليمات البرمجية المصدرية من نقطة تحكم مركزية تتمتع بالامتثال والأمان الرائدين في الصناعة.
Aiveo
aiveo.ca
أداة بسيطة لتتبع المشكلات يمكن تخصيصها لتناسب العملية الفريدة لفريقك. من التخطيط إلى العمل إلى إعداد التقارير، توفر لك Aiveo كل ما تحتاجه من بداية مشروعك وحتى نهايته. Aiveo عبارة عن أداة تعقب بسيطة وقابلة للتخصيص للفرق من جميع الأحجام.
Jira
atlassian.com
JIRA هو المتتبع لتخطيط الفرق وبناء منتجات رائعة. تختار آلاف الفرق JIRA لالتقاط المشكلات وتنظيمها وتعيين العمل ومتابعة نشاط الفريق. في مكتبك أو أثناء التنقل باستخدام واجهة الهاتف المحمول الجديدة، تساعد JIRA فريقك على إنجاز المهمة.
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة أخرى. على عكس أدوات إدارة المشاريع الأخرى، يمكن تخصيص YouTrack حسب احتياجاتك!
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