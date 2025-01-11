برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا

Bugpilot

bugpilot.com

يساعد Bugpilot فرق SaaS على التخلص من الأخطاء التي تواجه المستخدم بشكل أسرع. باستخدام Bugpilot، يحصل فريق دعم العملاء والمهندسون على كل التفاصيل التي يحتاجون إليها لفهم الأخطاء وإصلاحها وإصلاحها في ثوانٍ. بفضل الطيار الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن حتى للأشخاص غير التقنيين فهم المشكلة. ### احصل على **التفاصيل** يمكن لخدمة دعم العملاء أن تفهم على الفور ما يحدث على شاشة المستخدمين النهائيين، دون طرح أي أسئلة، أو انتظار ردهم؛ بفضل تسجيل الجلسة الذكية في Bugpilot، يحصل كل فرد في الفريق على تسجيلات الشاشة والكثير من التفاصيل الفنية عندما يبدأ المستخدم محادثة مع دعم العملاء. **أتمتة المهام المملة!** إذا كنت أنت وفريقك لا تزالون تملأون نماذج الإبلاغ عن الأخطاء يدويًا، وتتجادلون حول التفاصيل المفقودة، وتجرون محادثات لا طائل من ورائها حول "العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بي"، وتطلبون من المستخدمين إرسال لقطات شاشة إليك، فإن Bugpilot هو الحل المناسب لك . يوفر Bugpilot تقريرًا موحدًا للصناعة يحتوي دائمًا على كل ما تحتاجه أنت وفريقك. ### فهم المشكلة في ثوانٍ، يستطيع كل فرد في الفريق معرفة المشكلة بمجرد النظر إلى تقرير Bugpilot لمدة 5 ثوانٍ؛ يسلط الطيار الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الضوء على المشكلات المحتملة في الصفحة وبيئة المستخدم؛ أصبحت المشكلات الغامضة التي تسببها أدوات حظر الإعلانات واتصالات الإنترنت البطيئة والوكلاء شيئًا من الماضي. الكل في صفحة واحدة: تسجيل الفيديو؛ خطوات واضحة لإعادة الإنتاج؛ سجلات وحدة التحكم ونشاط الشبكة. **فهم المشكلة في ثوانٍ** يستطيع كل فرد في الفريق معرفة المشكلة بمجرد النظر إلى تقرير Bugpilot لمدة 5 ثوانٍ؛ يسلط الطيار الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الضوء على المشكلات المحتملة في الصفحة وبيئة المستخدم؛ يشير إلى المشاكل الغامضة التي تسببها أدوات حظر الإعلانات، واتصالات الإنترنت البطيئة، والوكلاء، أصبحت شيئًا من الماضي. الكل في صفحة واحدة: تسجيل الفيديو؛ خطوات واضحة لإعادة الإنتاج؛ سجلات وحدة التحكم ونشاط الشبكة. ### اجعل فريقك أكثر كفاءة اقضِ وقتًا أقل في حل الأخطاء. يمكن للمهندسين البدء في إصلاح المشكلات على الفور، مع تنسيق جميع التفاصيل بشكل جيد في تنسيق تقرير الأخطاء القياسي. لن يتم فقدان أي تفاصيل مرة أخرى: سيوفر المهندسون ساعات من المحادثة وسيقطعون المحادثات مع المستخدمين النهائيين ودعم العملاء. باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المرنة الخاصة بـ Bugpilot، يمكنك جمع كل المعلومات الإضافية التي تحتاجها، مثل إصدار التطبيق وتاريخ الإصدار وأي معلومات خاصة بالمستخدم.