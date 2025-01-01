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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يشير برامج تتبع الأخطاء ، أو تصدر برنامج تتبع ، إلى البرامج المستخدمة من قبل ضمان الجودة (QA) وفرق تطوير البرمجيات للإبلاغ عن أخطاء ومشاكل البرمجيات. تعقب الأخطاء الشامل أمر ضروري لتطوير البرمجيات الجيدة. يوفر برنامج تتبع الأخطاء مستودعًا يشرح كيفية إعادة إنتاج خطأ ومدى انتشار مشكلة ما ، ويسمح للشركة بفصل وتحديد أولويات وتسلسل وتوفير الاتصالات حول الأخطاء المختلفة عبر العديد من المشاريع أو التطبيقات. عادة ما يتم إدارة برنامج تتبع الأخطاء من قبل فريق (QA) ويسمح لهم بالتواصل بسرعة مع المطورين ، والأعمال ، وغالبًا ما يكون العملاء حول إذا وكيف ومتى يتم إصلاح الأخطاء. قد يتكامل برنامج تتبع الأخطاء مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير وأتمتة الاختبار.