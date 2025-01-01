برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية

يشير برامج تتبع الأخطاء ، أو تصدر برنامج تتبع ، إلى البرامج المستخدمة من قبل ضمان الجودة (QA) وفرق تطوير البرمجيات للإبلاغ عن أخطاء ومشاكل البرمجيات. تعقب الأخطاء الشامل أمر ضروري لتطوير البرمجيات الجيدة. يوفر برنامج تتبع الأخطاء مستودعًا يشرح كيفية إعادة إنتاج خطأ ومدى انتشار مشكلة ما ، ويسمح للشركة بفصل وتحديد أولويات وتسلسل وتوفير الاتصالات حول الأخطاء المختلفة عبر العديد من المشاريع أو التطبيقات. عادة ما يتم إدارة برنامج تتبع الأخطاء من قبل فريق (QA) ويسمح لهم بالتواصل بسرعة مع المطورين ، والأعمال ، وغالبًا ما يكون العملاء حول إذا وكيف ومتى يتم إصلاح الأخطاء. قد يتكامل برنامج تتبع الأخطاء مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير وأتمتة الاختبار.
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GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
Jira
atlassian.com
JIRA هو تطبيق لإدارة المشاريع ومتابعة القضايا، يساعد الفرق في تنظيم المهام وتتبع التقدم وتخصيص الموارد.
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Backlog
backlog.com
Backlog هو تطبيق لإدارة المشاريع ومتابعة المهام والتحكم في النسخ. يساعد الفرق في تنظيم العمل وتتبع التقدم وإدارة المشاريع بكفاءة.
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack أداة لإدارة المشاريع تسمح بتتبع المهام وتخصيص سير العمل، تدعم منهجيات Agile، وتتيح تكامل الأدوات مع قدرات بحث قوية.
Sentry
sentry.io
Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.
Shortcut
shortcut.com
Shortcut (سابقاً Clubhouse) هو تطبيق لإدارة المشاريع البرمجية، يساعد الفرق على التخطيط والتعاون وبناء المنتجات بشكل سهل.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Linear
linear.app
Linear هو تطبيق يساعد في إدارة المشاريع وتبسيط تتبع المهام والأخطاء والتعاون بين الفرق عبر منصة واحدة.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne منصة تربط المؤسسات بباحثي الأمن لاكتشاف الثغرات في البرمجيات مقابل مكافآت، وتساعد في إدارة برامج Bug Bounty.
Wrike
wrike.com
Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.
todo.vu
todo.vu
todo.vu هو تطبيق لإدارة المهام والمشاريع مع تتبع الوقت والفواتير، مما يساعد المستقلين والفرق على تنظيم العمل بكفاءة.
Zoho BugTracker
zoho.com
تطبيق Zoho BugTracker يساعد فرق تطوير البرمجيات في تتبع وإدارة الأخطاء بكفاءة خلال دورة حياة المشروع.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar أداة لتتبع وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي لمساعدة المطورين على إدارة الأخطاء بكفاءة عبر منصات متعددة.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag أداة لمراقبة الأخطاء تساعد المطورين في تحديد وحل المشاكل في التطبيقات، مع تقديم تقارير مفصلة ودعم لتكامل الأدوات.
Marker.io
marker.io
Marker.io هي أداة لجمع التعليقات وتنظيمها لفرق تطوير الويب، تتيح التقاط ملاحظات مرئية وتسهيل التعاون بين الفرق والمستخدمين.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطبيقات السحابة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات وتحليل الأداء بفعالية.
Raygun
raygun.com
Raygun تطبيق لمراقبة أداء التطبيقات، يوفر رؤى حول أداء المستخدمين والمشكلات الفنية، ويساعد المطورين في تحسين جودة البرمجيات وتجربة المستخدم.
YesWeHack
yeswehack.com
تعتبر YesWeHack منصة عالمية لبرامج مكافآت الثغرات الأمنية، تربط الشركات بخبراء الأمن الإلكتروني لاكتشاف وحل الثغرات في الأنظمة.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti هي منصة للأمن السيبراني تربط المؤسسات بمجموعة من الباحثين لتحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات الأمنية.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هو تطبيق يربط المؤسسات بالباحثين الأمنيين لاكتشاف الثغرات الأمنية من خلال اختبار الاختراق وإدارة نقاط الضعف.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap هي منصة لجمع ملاحظات المستخدمين تساعد الفرق على تحسين تصميم المنتجات من خلال التعليقات المباشرة والاختبارات السريعة.
Assembla
assembla.com
أسيبلا هي منصة آمنة للتحكم في الإصدار والتعاون في المشاريع، تدعم مستودعات Git وSubversion وPerforce لأكثر من 5500 عميل حول العالم.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo هو تطبيق متكامل لإدارة المشاريع، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم المهام والتعاون وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية.
Bugasura
bugasura.io
Bugasura هو تطبيق لتتبع الأخطاء وإدارتها يساعد الفرق على معالجة المشكلات بسرعة من خلال التعاون وتحليل البيانات.
Userback
userback.io
Userback هو منصة لجمع ملاحظات المستخدمين تساعد الفرق الصغيرة على تحسين المنتجات من خلال تعليقات مرئية واستطلاعات آراء مكثفة.
BugBase
bugbase.ai
BugBase هو منصة لتقييم نقاط الضعف في الأمان، تساعد المستخدمين على تحديد وإدارة نقاط الضعف وتحسين الأمن السيبراني بشكل فعال.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace هو تطبيق يتيح مراقبة وإدارة أداء وأمان نظم تكنولوجيا المعلومات، مع دعم لأتمتة المهام وتحليل البيانات.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd هي أداة لتتبع الأخطاء وإدارة ردود الفعل المرئية للمواقع، مما يسهل على الفرق جمع الملاحظات وإدارة المهام بشكل فعال.
Gleap
gleap.io
تطبيق Gleap هو أداة شاملة لجمع ملاحظات العملاء للتطبيقات والمواقع، يسهل إصلاح الأخطاء، ويتيح التواصل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم.
Dashbird
dashbird.io
Dashbird هو تطبيق لمراقبة وتحليل تطبيقات AWS Lambda، يوفر رؤى وتحليلات في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء والثقة في التشغيل.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs أداة لتتبع وإدارة الأخطاء، تساعد الفرق التقنية وغير التقنية في إنشاء تقارير الأخطاء وتحسين سير العمل وتعاون الفريق.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla هو نظام مفتوح لتتبع الأخطاء يساعد فرق التطوير في إدارة وحل المشكلات بكفاءة مع ميزات تخصيص وتقارير شاملة.
Shake
shakebugs.com
Shake هو تطبيق يتيح لمطوري البرمجيات والإداريين وتقنيي الاختبار الإبلاغ عن الأخطاء والمشكلات بطريقة موحدة، مما يساعد في معالجة القضايا بشكل فعال.
Memfault
memfault.com
Memfault أداة لمراقبة أجهزة إنترنت الأشياء؛ تجمع بيانات التصحيح والمقاييس، تدير تحديثات OTA، وتدعم أجهزة Linux وAndroid وMCU.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart هو أداة للتعليقات البصرية تسهل الإبلاغ عن أخطاء المواقع. تساعدك على توفير 20% من الوقت في تتبع الملاحظات والأخطاء.
Aiveo
aiveo.ca
تطبيق Aiveo هو أداة بسيطة لتتبع المشكلات يمكن تخصيصها لتناسب عمليات الفريق، تدعم التخطيط والعمل والتقارير طوال دورة المشروع.
zipBoard
zipboard.co
Zipboard هي أداة لمراجعة المحتوى الرقمي، تسمح بالتعليق المباشر والتعاون السريع بين الفرق على مواقع الويب والنماذج الأولية.
Scout APM
scoutapm.com
SCOUT APM هي أداة لمراقبة أداء التطبيقات تساعد المطورين في تحديد وحل مشكلات الأداء مبكرًا قبل تأثيرها على المستخدمين.
DoneDone
donedone.com
Donedone هو تطبيق لإدارة المهام والتعاون يساعد الفرق على تتبع التقدم وتنسيق العمل بكفاءة.
Instabug
instabug.com
Instabug هو تطبيق يوفر أدوات لتقارير الأخطاء، مراقبة أداء التطبيقات، والدردشات داخل التطبيق، مما يسهل تواصل المستخدمين مع المطورين.
JunoOne
juno.one
تطبيق JunoOne يساعد الشركات على إدارة مهام تطوير البرمجيات بكفاءة، مع توفير أدوات قوية وتجربة مستخدم سهلة.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio هو أداة مجانية لتعاون الفرق في مراجعة وتطوير المواقع الإلكترونية، تتيح ترك تعليقات مرئية وتنظيم المهام بفعالية.
Iteration X
iterationx.com
تطبيق Iteration X يمكّن الفرق من إضافة تعليقات وتحرير أي موقع ويب مباشر في متصفح Chrome، مما يسهل تحسين الصفحات ومشاركتها بسرعة.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد منصة Inspectiv الفرق الأمنية في اكتشاف الضعف الأمني بشكل فعال من خلال اختبارات الاختراق وإدارة مكافآت الأخطاء.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai منصة لتحليل تجربة المستخدم وتصفية الأخطاء في التطبيقات، تتيح رؤية تفاعلات المستخدمين وتحسين الأداء من خلال تتبع الأخطاء وتوفير تقارير.
PageShare
pageshare.dev
PageShare هو أداة لمراجعة المواقع واكتشاف الأخطاء، تتيح التعليق على التطبيقات والمواقع من المتصفح ومتابعة الأخطاء بسهولة.
Sifter
sifterapp.com
تطبيق Sifter يسهل تتبع الأخطاء والمشكلات في تطوير البرمجيات والمواقع، مما يساعد الفرق على التركيز على المهام الأساسية دون تعقيد.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هو أداة لإدارة الاختبارات، تدعم الاختبار اليدوي والآلي، وتمكن فرق ضمان الجودة من تنظيم وتتبع حالات الاختبار بكفاءة عبر مشاريع متعددة.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird هو أداة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على فهم تجربة المستخدم وتحسينها من خلال تحليل سلوك المستخدمين عبر الأجهزة.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun هي منصة مدمجة لمراقبة وتصحيح تطبيقات البرمجيات، تسمح بإضافة سجلات وقياسات في الوقت الحقيقي دون الحاجة لإعادة نشر أو إعادة تشغيل.
Disbug
disbug.io
Disbug هو إضافة لمتصفح كروم تسمح لك بتسجيل الشاشة مع التعليق الصوتي ونشره إلى JIRA مع سجلات تقنية، مما يسهل اختبارات وإصلاح الأخطاء.
Atatus
atatus.com
ATATUS هو منصة لمراقبة الأداء وتحليل التطبيقات، توفر رؤى في الوقت الحقيقي لتشخيص المشاكل وتحسين التجربة الرقمية.
Ruttl
ruttl.com
Ruttl هو تطبيق لجمع التغذية الراجعة المرئية والتعاون بين الفرق في مراجعة المواقع والتطبيقات. يُسهل إضافة التعليقات وتتبع الأخطاء.
Unfuddle STACK
unfuddle.com
يعمل تطبيق Unfuddle STACK على تسهيل إدارة المشاريع من خلال تتبع المشكلات وإدارة التعليمات البرمجية والتعاون بين الفرق.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest هو أداة سحابية لإدارة اختبارات البرمجيات، تتبع المتطلبات والأخطاء، تعزز التعاون وتساعد على تحسين جودة الأنظمة خلال دورة حياتها.
Axosoft
axosoft.com
Axosoft هي أداة لإدارة المشاريع تستخدم منهجيات Scrum وKanban، توفر أدوات لتخطيط المهام، تتبع القضايا، والتعاون بين الفرق.
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