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برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية - غامبيا
يشير برنامج تتبع الأخطاء، أو برنامج تتبع المشكلات، إلى البرامج المستخدمة من قبل فرق ضمان الجودة (QA) وتطوير البرامج للإبلاغ عن أخطاء البرامج ومشكلاتها. يعد التتبع الشامل للأخطاء أمرًا ضروريًا لتطوير البرامج الجيدة. يوفر برنامج تتبع الأخطاء مستودعًا يشرح كيفية إعادة إنتاج الخطأ ومدى انتشار المشكلة، ويسمح للشركة بالفصل وتحديد الأولويات والتسلسل وتوفير الاتصالات حول الأخطاء المختلفة عبر العديد من المشاريع أو التطبيقات. عادةً ما تتم إدارة برنامج تتبع الأخطاء بواسطة فريق (ضمان الجودة) ويسمح لهم بالتواصل بسرعة مع المطورين والشركات والعملاء في كثير من الأحيان حول ما إذا كان سيتم إصلاح الأخطاء وكيف ومتى. قد يتكامل برنامج تتبع الأخطاء مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير وأتمتة الاختبار.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
Jira
atlassian.com
JIRA هو المتتبع لتخطيط الفرق وبناء منتجات رائعة. تختار آلاف الفرق JIRA لالتقاط المشكلات وتنظيمها وتعيين العمل ومتابعة نشاط الفريق. في مكتبك أو أثناء التنقل باستخدام واجهة الهاتف المحمول الجديدة، تساعد JIRA فريقك على إنجاز المهمة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Shortcut
shortcut.com
الاختصار (Clubhouse سابقًا) - اعمل على البرمجة، وليس على الأداة. إدارة المشاريع لم تكن أسهل من أي وقت مضى. نحن نجلب التدفق إلى سير عمل فريق البرنامج الخاص بك. التخطيط والتعاون والبناء وقياس النجاح باستخدام Shortcut. يستخدم 500 ألف مطور برنامج Shortcut لإدارة مشاريع البرامج. مجانًا إلى الأبد للفرق ...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Backlog
backlog.com
Backlog هي أداتك الشاملة عبر الإنترنت لإدارة المشاريع وتتبع المهام والتحكم في الإصدار وتتبع الأخطاء. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعليمات البرمجية، يمكن للفرق تخطيط العمل وتتبع التقدم وإصدار التعليمات البرمجية في نظام أساسي واحد. تستخدم الفرق Backlog لزيادة الشفافية، وكسر الصوامع، والعمل بكفاء...
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة ...
HackerOne
hackerone.com
HackerOne عبارة عن منصة لتنسيق الثغرات الأمنية ومكافأة الأخطاء التي تربط الشركات بمختبري الاختراق والباحثين في مجال الأمن السيبراني. لقد كانت واحدة من أولى الشركات، إلى جانب Synack وBugcrowd، التي احتضنت واستخدمت الباحثين في مجال الأمن الجماعي والأمن السيبراني كعناصر أساسية لنموذج أعمالها؛ إنها أكبر...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
todo.vu
todo.vu
يجمع todo.vu بين إدارة المهام والمشروعات وتتبع الوقت وإعداد الفواتير لتوفير أداة إنتاجية متعددة الإمكانات وشاملة للعاملين المستقلين والاستشاريين والفرق. أصبحت إدارة أي عدد من المهام المتعلقة بالعميل أو المهام الداخلية أمرًا بسيطًا. التقط المهام بسرعة، وقم بتنظيم عبء العمل الخاص بك بصريًا، وقم بالتفو...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker هو برنامج تعاوني لتتبع الأخطاء من Zoho، وهي علامة تجارية يثق بها أكثر من 35 مليون مستخدم حول العالم. يساعدك BugTracker على تتبع دورة حياة الأخطاء من البداية إلى النهاية، مع التأكد من إنشاء منتجات رائعة وشحنها في الوقت المحدد في كل مرة. قم بإعداد الإشعارات التلقائية وقواعد العمل ومهام...
Rollbar
rollbar.com
اكتشاف الأخطاء والتنبؤ بها وحلها بشكل استباقي في الوقت الفعلي باستخدام نظام التحسين المستمر للتعليمات البرمجية الخاص بـ Rollbar. يوفر Rollbar تغطية كاملة لجميع التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون ويحبونها. أتمتة الاستجابة للأخطاء في الوقت الفعلي، وضمان سعادة العملاء وفرق التطوير الأكثر إنتاجية بمس...
Bugsnag
bugsnag.com
يراقب BugSnag التطبيقات بحثًا عن الأخطاء ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين استقرار التطبيق حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بشأن ما إذا كنت تريد التركيز على بناء الميزات أو إصلاح الأخطاء. يوفر BugSnag رؤية فورية لتطبيقك من خلال تجزئة قوية وتنبيهات مركزة لتحديد أولويات الأخطاء المهمة. من خلا...
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Marker.io
marker.io
Marker.io: الحل النهائي للملاحظات لفرق تطوير الويب. نظرة عامة: Marker.io هي أداة ثورية تعمل على تغيير كيفية قيام فرق تطوير الويب بجمع الملاحظات وإدارتها والتصرف بناءً عليها. سواء كنت وكالة ويب نشطة، أو شركة SaaS ديناميكية، أو تدير منصات تجارة إلكترونية معقدة، فإن Marker.io هو الحل الأمثل لعملية تعل...
Assembla
assembla.com
Assembla هي المنصة الأكثر أمانًا للتحكم في الإصدار والتعاون في المشروعات في العالم. نحن نقدم استضافة سحابية آمنة لمستودعات Subversion وPerforce وGit مع إدارة متكاملة للمشروعات لأكثر من 5500 عميل حول العالم. تساعد Assembla فرق التطوير على تلبية معايير الامتثال لـ HIPAA وSOC 2 وPCI وGDPR بل وتجاوزها م...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap عبارة عن منصة لتعليقات المستخدمين مصممة لفرق المنتجات لجمع رؤى خاصة بالمنتج وتسريع اختبار المستخدم وتحسين حلقات تعليقات أصحاب المصلحة. تسعى فرق المنتج جاهدة إلى تنفيذ عمليات تتمحور حول المستخدم وتعتمد على Usersnap للحصول على الوضوح بشأن قرارات المنتج. تتعاون شركات مثل Red Hat وErste Bank وL...
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
Instabug
instabug.com
Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها...
Raygun
raygun.com
احصل على رؤية فورية لسلامة برنامجك لتحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على عملائك. تعرض مجموعة أدوات مراقبة التجربة الرقمية من Raygun رؤى قابلة للتنفيذ تتمحور حول العملاء عبر مجموعتك التقنية بأكملها. قم بمراقبة جودة البرامج وأدائها وتحسينها لتقديم تجارب سريعة وخالية من الأخطاء تُسعد عملائ...
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أسرع طريقة لفرق المنتجات والتسويق والمبيعات والدعم لجمع التعليقات المرئية والتعاون وإدارة الأفكار من خلال أدوات مثل تعليقات موقع الويب وتتبع الأخطاء وتعليقات تطبيقات الهاتف المحمول وتعليقات العملاء. حاليًا، لمراجعة الأخطاء وتتبعها على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، غالبًا ما يلجأ الأش...
Honeycomb
honeycomb.io
ابحث عن مشكلات التطبيق الأكثر إرباكًا - يُظهر لك حل إمكانية المراقبة الخاص بـ Honeycomb الأنماط والقيم المتطرفة لكيفية تجربة المستخدمين للتعليمات البرمجية الخاصة بك في بيئات معقدة وغير متوقعة.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd عبارة عن أداة للتعليقات على مواقع الويب وتتبع الأخطاء مثالية للوكالات والمصممين ومطوري الويب والمسوقين ومديري المشاريع. يجعل BugHerd من السهل جمع وإدارة التعليقات على مواقع الويب. باستخدام BugHerd، يمكنك أنت وعملاؤك تثبيت التعليقات على موقع الويب أثناء مشاهدته، مما يجعل الإشارة إلى الأخطاء و...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
يدمج Unfuddle STACK الأدوات الأكثر أهمية لأي مشروع برمجي. تتبع الأخطاء والمشكلات، والتعليمات البرمجية المصدرية في Git أو Subversion والمواد المرجعية كلها تتعايش بسلاسة في بيئة مألوفة لفريقك بأكمله.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Axosoft
axosoft.com
نحن نحب البرمجيات. نحن نحب مساعدة الآخرين في إنشاء البرامج. نحن نحب الميزة التنافسية التي يمكن أن توفرها البرامج للشركات. نحن نحب أن البرنامج يجعل حياتنا أسهل كل يوم، بدءًا من حجز طاولة لتناول العشاء، وحتى استخدام المكابح تلقائيًا في سياراتنا وإنقاذ الأرواح. البرنامج رائع فقط! ويسعدنا أن يتم شحن برا...
BugBase
bugbase.ai
BugBase عبارة عن نظام أساسي للتقييم المستمر لنقاط الضعف يقوم بإجراء عمليات أمنية شاملة مثل برامج مكافآت الأخطاء واختبار الجيل التالي (VAPT) لمساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات في تحديد نقاط الضعف وإدارتها والتخفيف من آثارها بشكل فعال.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هي أكثر من مجرد شركة أمنية تعتمد على التعهيد الجماعي؛ نحن مجتمع من المتحمسين للأمن السيبراني، متحدون بهدف مشترك: حماية المؤسسات من المهاجمين. من خلال ربط عملائنا بالمتسللين الموثوقين المناسبين لتلبية احتياجاتهم من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نمكنهم من استعادة السيطرة والبق...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace موجود لجعل البرامج تعمل بشكل مثالي. تجمع منصتنا بين إمكانية المراقبة الواسعة والعميقة وأمن التطبيقات المستمر في وقت التشغيل مع AIOps المتقدم لتقديم الإجابات والأتمتة الذكية من البيانات. يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وأتمتتها، وتقديم البرامج بشكل أسرع وأكثر أمانًا، وضمان تجارب ...
Userback
userback.io
نقدم لكم Userback، المنصة الرائدة لأبحاث المستخدم للفرق الصغيرة التي تتطلع إلى فهم المستخدمين وبناء منتجات أفضل. باستخدام Userback، يمكنك جمع تعليقات مرئية غنية بالبيانات التعريفية والحصول على رؤى عميقة حول مشاعر المستخدم وسلوكه من خلال الاستبيانات داخل التطبيق مثل مقاييس NPS وCES وCSAT. أضف سياقًا ...
Memfault
memfault.com
تصحيح الأخطاء السحابية وإمكانية المراقبة لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك. يمكنك تقليل المخاطر وشحن المنتجات بشكل أسرع وحل المشكلات بشكل استباقي عن طريق ترقية أجهزتك المستندة إلى Android وMCU باستخدام Memfault.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio عبارة عن أداة مجانية لتقديم التعليقات على موقع الويب وبرنامج لمراجعة موقع الويب مصمم للمديرين والفرق للتعاون بسهولة في مراجعات موقع الويب في الوقت الفعلي. يمكن أن يكون التعاون في تطوير موقع الويب أمرًا صعبًا. احصل على السيطرة وزود فرقك بالوضوح! استخدم منصة واحدة للعملاء والمديرين وفرق التطو...
YesWeHack
yeswehack.com
تأسست YesWeHack في عام 2015، وهي عبارة عن منصة عالمية لمكافأة اكتشاف الأخطاء البرمجية وVDP. تقدم YesWeHack للشركات نهجًا مبتكرًا للأمن السيبراني من خلال Bug Bounty (تم اكتشاف الدفع مقابل الثغرات الأمنية)، وربط أكثر من 45000 خبير في الأمن السيبراني (المتسللين الأخلاقيين) عبر 170 دولة مع المنظمات لتأم...
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy عبارة عن منصة تجربة رقمية موثوقة تجمع بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة أخطاء الواجهة الأمامية وتحليلات المنتج وتحديد الأولويات في نظام واحد مع ضمان الخصوصية والأمان. ماذا يمكنك أن تفعل مع Zipy؟ > فهم سلوك المستخدم لتجنب التغيير > مراقبة المستخدمين المباشرين والأخطاء في الوقت الفعلي للحصول على رؤى...
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla هو "نظام تتبع العيوب" أو "نظام تتبع الأخطاء". تسمح أنظمة تتبع العيوب للأفراد أو مجموعات المطورين بتتبع الأخطاء البارزة في منتجاتهم بشكل فعال. يتقاضى معظم بائعي برامج تتبع العيوب التجارية رسوم ترخيص هائلة. على الرغم من كونها
Shake
shakebugs.com
احصل على بيانات غير حقيقية لإصلاح المشكلات الحقيقية في تطبيقك أو الويب. إن Shake ليس مجرد أداة للإبلاغ عن الأخطاء والأعطال - فهو يجمع جميع المطورين ومديري التكنولوجيا والمختبرين في نفس الصفحة.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug هي أداة الإبلاغ عن الأخطاء والأعطال والتي تُعرف أيضًا بأداة تتبع المشكلات التي تسمح للمطورين برؤية الأخطاء والأعطال. ستساعد الأداة المطورين على التخلص من المهمة الصعبة والمستهلكة للوقت المتمثلة في الإبلاغ عن الأخطاء والأعطال.
Launchable
launchableinc.com
تعمل أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي التي توفرها Launchable على حل العقبات التقليدية في فرز الأخطاء من خلال تحديد المشكلات الأكثر أهمية والتركيز عليها. فكر في Launchable باعتباره طيارًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تحديد حالات فشل الاختبار وتصنيفها والتعامل معها، مما يؤدي في النهاية إلى...
Gleap
gleap.io
أداة تعليقات العملاء الشاملة للتطبيقات ومواقع الويب. أصلح الأخطاء بسرعة أكبر بعشر مرات من خلال التقارير التفصيلية، وتواصل مع المستخدمين بشكل فردي، واكتشف ما يريده المستخدمون حقًا من خلال طلبات الميزات والاستطلاعات.
zipBoard
zipboard.co
المراجعة المرئية والموافقة وتتبع المشكلات للمحتوى الرقمي. يمكنك الترميز وتسجيل الشاشة والتعاون بشكل أسرع. قم بالتسجيل مجانا!
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM عبارة عن مراقبة أداء التطبيقات التي تعمل على تبسيط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال مساعدة المطورين في العثور على مشكلات الأداء وإصلاحها قبل أن يراها العملاء. من خلال التنبيه في الوقت الفعلي، وواجهة المستخدم التي تركز على المطورين، ومنطق التتبع الذي يربط الاختناقات مباشرةً بكود المصد...
Iteration X
iterationx.com
يسمح Iteration X للفرق بالتعليق على أي موقع ويب أو تطبيق ويب مباشر وتعديله مباشرةً في Chrome. لا داعي لإضاعة الوقت والطاقة مع لقطات الشاشة ومكالمات الفيديو والبريد الإلكتروني والدردشة التي لا نهاية لها بعد الآن. تحسين أي صفحة ومشاركة النتيجة مع فريقك في ثوان.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد خدمة Pentesting وBug Bounty المُدارة بالكامل من Inspectiv فرق الأمان على اكتشاف الثغرات الأمنية المؤثرة قبل استغلالها دون التعقيد والتكلفة والمتاعب التي تنطوي عليها مكافآت الأخطاء التقليدية والاختبار اليدوي. تسمح لك منصة Inspectiv بمراجعة نتائج الثغرات الأمنية ذات الأولوية، وتصفية التشويش، وال...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird هي أداة لتحليل المنتجات للعثور على تجربة المستخدم النهائي وتحسينها. باستخدام ReplayBird، يمكن للشركات فهم كيفية وسبب تفاعل الأشخاص وتحويلهم والاحتفاظ بهم في الوقت الفعلي عبر الأجهزة لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم. قم بتمكين فرقك من خلال تحليلات شاملة للمنتج لاتخاذ القرارات المستندة إلى ...
Lightrun
lightrun.com
تم تسمية Lightrun باسم 2021 Gartner Cool Vendor، وهو يبني نظامًا أساسيًا لقابلية المراقبة وتصحيح الأخطاء يعتمد على IDE والذي يمكّن المطورين من إضافة السجلات والمقاييس والتتبعات بشكل آمن إلى بيئات الإنتاج والتشغيل المرحلي في الوقت الفعلي، عند الطلب. لا توجد إصلاحات عاجلة أو عمليات إعادة نشر أو إعادة ...
Ybug
ybug.io
يعمل Ybug على تبسيط تلقي التعليقات المرئية وتقارير الأخطاء من مستخدمي موقع الويب الخاص بك أو المختبرين. قم بتزويد المستخدمين/المختبرين لديك بأداة التعليقات أو ملحق المتصفح واسمح لهم بإرسال التعليقات مع لقطات الشاشة المشروحة. يلتقط Ybug تلقائيًا بعض معلومات بيئة المتصفح ووحدة تحكم جافا سكريبت والبيان...
Aiveo
aiveo.ca
أداة بسيطة لتتبع المشكلات يمكن تخصيصها لتناسب العملية الفريدة لفريقك. من التخطيط إلى العمل إلى إعداد التقارير، توفر لك Aiveo كل ما تحتاجه من بداية مشروعك وحتى نهايته. Aiveo عبارة عن أداة تعقب بسيطة وقابلة للتخصيص للفرق من جميع الأحجام.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart هي أداة تعليقات مرئية تجعل الإبلاغ عن أخطاء موقع الويب أمرًا سهلاً. وفر 20% من وقتك في التعليقات على موقع الويب الخاص بك وتتبع الأخطاء.
Seagence
seagence.com
Seagence هو حل لمراقبة الإنتاج. باستخدام تقنية مسار التنفيذ الخاصة بها جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي، تكشف Seagence عن جميع عيوب الإنتاج مع السبب الجذري فور حدوثها وتنبيهاتها. مع توفر Seagence للعيوب والسبب الجذري لها، يمكنك إصلاح التعليمات البرمجية المعطلة وتوفير قدر كبير من وقت تصحيح الأخطاء مما ي...
PageShare
pageshare.dev
PageShare هي أداة للمراجعة المرئية وفحص الأخطاء لتطبيقات الويب. فهو يسمح لك بالتعليق على أي موقع ويب أو تطبيق ويب ورؤية الأخطاء في السياق الصحيح من خلال التسجيلات التفاعلية. يمكنك استخدامه مع فريقك بأكمله مباشرة من المتصفح. لم يعد يتعين عليك التقاط لقطات شاشة بعد الآن لإظهار تعليقات تنفيذ التعليمات ...
Owltics
owltics.com
لقد قمنا ببناء تطبيق B2B لمساعدة فريقك في الإبلاغ عن الأخطاء بشكل أسرع بنقرتين فقط. بالنسبة لكل خطأ، نقوم بالتقاط سجلات مثل وحدة التحكم والشبكة والأحداث والتخزين المحلي ومعلومات الجهاز. يمكن إرسال هذه السجلات إلى Jira/Slack. وبفضل هذه البيانات، أصبح بإمكان المطورين الآن إصلاح الأخطاء بشكل أسرع. لمن ...
LogMill
logmill.io
إذا كنت مطورًا أو مختبرًا أو عضوًا في فريق دعم العملاء، فإن LogMill هي أفضل أداة جديدة لديك. يستخدم LogMill أجهزة استشعار ذكية لمراقبة صحة تطبيقك وإعلامك عند العثور على أي أخطاء، مما يتيح لك التصرف بسرعة لإصلاحها. يتيح دعم استخدام الفريق والوصول المستند إلى الأدوار التعاون السلس ضمن الفريق، بينما يع...
Finotes
finotes.com
Finotes هو أحد منتجات Finotes Inc، وهي شركة تابعة لشركة Delaware بدأت في عام 2018. ويساعد المنتج مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة على اكتشاف الأخطاء وجمع كل البيانات الممكنة لإعادة إنتاجها. وهذا يساعد المطورين على إصلاحها بشكل أسرع. ⦿ يلتقط تسربات الذاكرة، وحالات ANR، وتعليق التطبيقات، ومشكلات معدل ال...
errsole
errsole.com
Errsole Cloud هو حل لتتبع الأخطاء يساعد على تبسيط عملية التسجيل وتصحيح الأخطاء لتطبيقات Node.js المباشرة. توفر المنصة وظائف متنوعة مثل تتبع الأخطاء وتسجيل الطلبات البطيء والتسجيل المركزي. يوفر Errsole أيضًا إشعارات بالأخطاء في الوقت الفعلي وملخصات يومية عبر البريد الإلكتروني أو Slack. بالإضافة إلى ذ...
Errorception
errorception.com
يساعد Errorception في العثور على أخطاء JavaScript ويجمع الأخطاء معًا.
Disbug
disbug.io
Disbug هو امتداد Chrome يتيح لك تسجيل الشاشة بالسرد الصوتي ونشرها على jira مع السجلات الفنية بنقرة زر واحدة. من ضمان الجودة إلى الإصلاح، يمكنك توفير الكثير من الوقت الذي يستغرقه إصلاح الأخطاء. أسهل للمختبرين، وفعال للمطورين!