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برنامج تتبع الأخطاء - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي
يشير برنامج تتبع الأخطاء، أو برنامج تتبع المشكلات، إلى البرامج المستخدمة من قبل فرق ضمان الجودة (QA) وتطوير البرامج للإبلاغ عن أخطاء البرامج ومشكلاتها. يعد التتبع الشامل للأخطاء أمرًا ضروريًا لتطوير البرامج الجيدة. يوفر برنامج تتبع الأخطاء مستودعًا يشرح كيفية إعادة إنتاج الخطأ ومدى انتشار المشكلة، ويسمح للشركة بالفصل وتحديد الأولويات والتسلسل وتوفير الاتصالات حول الأخطاء المختلفة عبر العديد من المشاريع أو التطبيقات. عادةً ما تتم إدارة برنامج تتبع الأخطاء بواسطة فريق (ضمان الجودة) ويسمح لهم بالتواصل بسرعة مع المطورين والشركات والعملاء في كثير من الأحيان حول ما إذا كان سيتم إصلاح الأخطاء وكيف ومتى. قد يتكامل برنامج تتبع الأخطاء مع أدوات إدارة المشاريع والتطوير وأتمتة الاختبار.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) هو منتج خاص لتتبع المشكلات تم تطويره بواسطة Atlassian والذي يسمح بتتبع الأخطاء وإدارة المشروعات بطريقة رشيقة.
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Shortcut
shortcut.com
الاختصار (Clubhouse سابقًا) - اعمل على البرمجة، وليس على الأداة. إدارة المشاريع لم تكن أسهل من أي وقت مضى. نحن نجلب التدفق إلى سير عمل فريق البرنامج الخاص بك. التخطيط والتعاون والبناء وقياس النجاح باستخدام Shortcut. يستخدم 500 ألف مطور برنامج Shortcut لإدارة مشاريع البرامج. مجانًا إلى الأبد للفرق ...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Backlog
backlog.com
Backlog هو برنامج إدارة المشاريع الشامل لفريقك بأكمله. تتبع المشكلات، واستضافة Git والتحكم في الإصدار، وWiki.
Sentry
sentry.io
Sentry عبارة عن مراقبة للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، مع التركيز على الإبلاغ عن الأخطاء.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne عبارة عن منصة لتنسيق الثغرات الأمنية ومكافأة الأخطاء التي تربط الشركات بمختبري الاختراق والباحثين في مجال الأمن السيبراني. لقد كانت واحدة من أولى الشركات، إلى جانب Synack وBugcrowd، التي احتضنت واستخدمت الباحثين في مجال الأمن الجماعي والأمن السيبراني كعناصر أساسية لنموذج أعمالها؛ إنها أكبر...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
todo.vu
todo.vu
انظر ما يمكنك تحقيقه! إدارة المهام وتتبع الوقت وإعداد الفواتير للعاملين المستقلين والاستشاريين والفرق.
Zoho BugTracker
zoho.com
قم بشحن برامج رائعة من خلال تتبع الأخطاء الآلي. برنامج بسيط وسريع وقابل للتطوير لتتبع الأخطاء يساعدك على إدارة الأخطاء بسهولة وتقديم منتجات رائعة في الوقت المحدد.
Rollbar
rollbar.com
يوفر Rollbar أدوات تتبع الأخطاء وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي للمطورين. دعم JavaScript وPHP وRuby وPython وNode.js وAndroid وiOS وApex والمزيد من اللغات.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag هو برنامج لمراقبة الأخطاء والإبلاغ عنها مع أفضل الوظائف في فئتها لتطبيقات الهاتف المحمول. تنبه أداتنا المستخدمين إلى الأخطاء والأخطاء والمزيد. تجربة مجانية!
Assembla
assembla.com
تأمين Git وتطوير البرمجيات وإدارة كود المصدر في السحابة. Assembla هي المنصة الوحيدة متعددة المستودعات في العالم التي تقدم Git وPerforce وNextGenSVN في السحابة.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Marker.io
marker.io
لا ينبغي أن يكون الإبلاغ عن الأخطاء بمثابة علم الصواريخ. احصل على تعليقات موقع الويب من العملاء والزملاء في أداة تعقب الأخطاء المفضلة لديك، دون إثارة جنون المطورين.
Usersnap
usersnap.com
يساعد برنامج Usersnap أعمالك من خلال نظام التعليقات متعدد الاستخدامات الخاص به لبناء منتجات وخدمات أفضل وأكثر نجاحًا بمساعدة تعليقات العملاء. اجمع تعليقات المستخدمين طوال دورة حياة تطوير منتجك. قم بتجربته مجانا.
DoneDone
donedone.com
تعقب المشكلة البسيطة. برنامج مكتب المساعدة السهل. أنجز العمل. تتبع الأخطاء وإدارة المهام ودعم العملاء، كل ذلك في تطبيق واحد بسيط سيحبه فريقك وعملائك.
Instabug
instabug.com
Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها...
Raygun
raygun.com
احصل على رؤية بالأشعة السينية في الكود الخاص بك يمنحك Raygun رؤية فورية لجودة وأداء تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك. اكتشف المشكلات وكررها وحلها بشكل أسرع لتقديم تجارب أفضل لعملائك.
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعل...
BugHerd
bugherd.com
BugHerd هي أداة مرئية لتتبع الأخطاء على موقع الويب لوكالات الويب والمطورين ومديري المنتجات تعمل على تحسين التواصل بين الفرق.
Unfuddle STACK
unfuddle.com
يدمج Unfuddle STACK الأدوات الأكثر أهمية لأي مشروع برمجي. تتبع الأخطاء والمشكلات، والتعليمات البرمجية المصدرية في Git أو Subversion والمواد المرجعية كلها تتعايش بسلاسة في بيئة مألوفة لفريقك بأكمله.
Honeycomb
honeycomb.io
ابحث عن مشكلات التطبيق الأكثر إرباكًا - يُظهر لك حل إمكانية المراقبة الخاص بـ Honeycomb الأنماط والقيم المتطرفة لكيفية تجربة المستخدمين للتعليمات البرمجية الخاصة بك في بيئات معقدة وغير متوقعة.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Axosoft
axosoft.com
إدارة المشاريع رشيقة. برنامج Scrum وتتبع الأخطاء ومكتب المساعدة وبرامج wiki لفرق التطوير.
Userback
userback.io
#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...
Memfault
memfault.com
تصحيح الأخطاء السحابية وإمكانية المراقبة لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك. يمكنك تقليل المخاطر وشحن المنتجات بشكل أسرع وحل المشكلات بشكل استباقي عن طريق ترقية أجهزتك المستندة إلى Android وMCU باستخدام Memfault.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio عبارة عن أداة مجانية لتقديم التعليقات على موقع الويب وبرنامج لمراجعة موقع الويب مصمم للمديرين والفرق للتعاون بسهولة في مراجعات موقع الويب في الوقت الفعلي. يمكن أن يكون التعاون في تطوير موقع الويب أمرًا صعبًا. احصل على السيطرة وزود فرقك بالوضوح! استخدم منصة واحدة للعملاء والمديرين وفرق التطو...
Bugcrowd
bugcrowd.com
تتعاون Bugcrowd مع نخبة من الباحثين الأمنيين لتقليل المخاطر وتحسين عائد الاستثمار الأمني من خلال برامج مكافآت الأخطاء واختبارات القلم والكشف عن الثغرات الأمنية.
Dynatrace
dynatrace.com
إمكانية المراقبة والأمن الموحد قم بتبسيط التعقيد السحابي وابتكار بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام منصة التحليلات والأتمتة الوحيدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي السببي.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla هو برنامج خادم مصمم لمساعدتك في إدارة تطوير البرامج.
Launchable
launchableinc.com
تعمل أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي التي توفرها Launchable على حل العقبات التقليدية في فرز الأخطاء من خلال تحديد المشكلات الأكثر أهمية والتركيز عليها. فكر في Launchable باعتباره طيارًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تحديد حالات فشل الاختبار وتصنيفها والتعامل معها، مما يؤدي في النهاية إلى...
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM عبارة عن مراقبة أداء التطبيقات التي تعمل على تبسيط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال مساعدة المطورين في العثور على مشكلات الأداء وإصلاحها قبل أن يراها العملاء. من خلال التنبيه في الوقت الفعلي، وواجهة المستخدم التي تركز على المطورين، ومنطق التتبع الذي يربط الاختناقات مباشرةً بكود المصد...
Iteration X
iterationx.com
يسمح Iteration X للفرق بالتعليق على أي موقع ويب أو تطبيق ويب مباشر وتعديله مباشرةً في Chrome. لا داعي لإضاعة الوقت والطاقة مع لقطات الشاشة ومكالمات الفيديو والبريد الإلكتروني والدردشة التي لا نهاية لها بعد الآن. تحسين أي صفحة ومشاركة النتيجة مع فريقك في ثوان.
Inspectiv
inspectiv.com
تساعد خدمة Pentesting وBug Bounty المُدارة بالكامل من Inspectiv فرق الأمان على اكتشاف الثغرات الأمنية المؤثرة قبل استغلالها دون التعقيد والتكلفة والمتاعب التي تنطوي عليها مكافآت الأخطاء التقليدية والاختبار اليدوي. تسمح لك منصة Inspectiv بمراجعة نتائج الثغرات الأمنية ذات الأولوية، وتصفية التشويش، وال...
BugBase
bugbase.ai
BugBase عبارة عن نظام أساسي للتقييم المستمر لنقاط الضعف يقوم بإجراء عمليات أمنية شاملة مثل برامج مكافآت الأخطاء واختبار الجيل التالي (VAPT) لمساعدة الشركات الناشئة والمؤسسات في تحديد نقاط الضعف وإدارتها والتخفيف من آثارها بشكل فعال.
YesWeHack
yeswehack.com
تأسست YesWeHack في عام 2015، وهي عبارة عن منصة عالمية لمكافأة اكتشاف الأخطاء البرمجية وVDP. تقدم YesWeHack للشركات نهجًا مبتكرًا للأمن السيبراني من خلال Bug Bounty (تم اكتشاف الدفع مقابل الثغرات الأمنية)، وربط أكثر من 45000 خبير في الأمن السيبراني (المتسللين الأخلاقيين) عبر 170 دولة مع المنظمات لتأم...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird هي أداة لتحليل المنتجات للعثور على تجربة المستخدم النهائي وتحسينها. باستخدام ReplayBird، يمكن للشركات فهم كيفية وسبب تفاعل الأشخاص وتحويلهم والاحتفاظ بهم في الوقت الفعلي عبر الأجهزة لتحسين تجربة المستخدم الخاصة بهم. قم بتمكين فرقك من خلال تحليلات شاملة للمنتج لاتخاذ القرارات المستندة إلى ...
Lightrun
lightrun.com
منصة مراقبة المطورين - سجلات ومقاييس وتتبعات الأدوات بشكل آمن وديناميكي من بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بك في تطبيقات الإنتاج المباشر.
Ybug
ybug.io
جمع تعليقات مفيدة على موقع الويب. يسمح Ybug لمستخدمي موقع الويب بإرسال تعليقات مرئية مع لقطات شاشة مشروحة، وإرفاق معلومات سياقية حول بيئة المستخدم تلقائيًا.
Zipy.ai
zipy.ai
قد تعرض لك الأدوات التقليدية قائمة من الأخطاء، لكن Zipy يخبرك بالأخطاء المهمة من خلال رحلات العميل في الوقت الفعلي.
Aiveo
aiveo.ca
إدارة المشاريع المبسطة. تنظيم وتخطيط ومراقبة التقدم المحرز لتسليم مشاريعك في الموعد المحدد مع Aiveo
W3Dart
w3dart.com
W3Dart هي أداة تعليقات مرئية تجعل الإبلاغ عن أخطاء موقع الويب أمرًا سهلاً. وفر 20% من وقتك في التعليقات على موقع الويب الخاص بك وتتبع الأخطاء.
Shake
shakebugs.com
احصل على بيانات غير حقيقية لإصلاح المشكلات الحقيقية في تطبيقك أو الويب. إن Shake ليس مجرد أداة للإبلاغ عن الأخطاء والأعطال - فهو يجمع جميع المطورين ومديري التكنولوجيا والمختبرين في نفس الصفحة.
Seagence
seagence.com
Seagence هو حل لمراقبة الإنتاج. باستخدام تقنية مسار التنفيذ الخاصة بها جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي، تكشف Seagence عن جميع عيوب الإنتاج مع السبب الجذري فور حدوثها وتنبيهاتها. مع توفر Seagence للعيوب والسبب الجذري لها، يمكنك إصلاح التعليمات البرمجية المعطلة وتوفير قدر كبير من وقت تصحيح الأخطاء مما ي...
PageShare
pageshare.dev
PageShare هي أداة للمراجعة المرئية وفحص الأخطاء لتطبيقات الويب. فهو يسمح لك بالتعليق على أي موقع ويب أو تطبيق ويب ورؤية الأخطاء في السياق الصحيح من خلال التسجيلات التفاعلية. يمكنك استخدامه مع فريقك بأكمله مباشرة من المتصفح. لم يعد يتعين عليك التقاط لقطات شاشة بعد الآن لإظهار تعليقات تنفيذ التعليمات ...
Owltics
owltics.com
لقد قمنا ببناء تطبيق B2B لمساعدة فريقك في الإبلاغ عن الأخطاء بشكل أسرع بنقرتين فقط. بالنسبة لكل خطأ، نقوم بالتقاط سجلات مثل وحدة التحكم والشبكة والأحداث والتخزين المحلي ومعلومات الجهاز. يمكن إرسال هذه السجلات إلى Jira/Slack. وبفضل هذه البيانات، أصبح بإمكان المطورين الآن إصلاح الأخطاء بشكل أسرع. لمن ...
LogMill
logmill.io
إذا كنت مطورًا أو مختبرًا أو عضوًا في فريق دعم العملاء، فإن LogMill هي أفضل أداة جديدة لديك. يستخدم LogMill أجهزة استشعار ذكية لمراقبة صحة تطبيقك وإعلامك عند العثور على أي أخطاء، مما يتيح لك التصرف بسرعة لإصلاحها. يتيح دعم استخدام الفريق والوصول المستند إلى الأدوار التعاون السلس ضمن الفريق، بينما يع...
Finotes
finotes.com
Finotes هو أحد منتجات شركة Finotes Inc، وهي إحدى شركات Delaware Corp التي بدأت في عام 2018. ويساعد المنتج مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة على اكتشاف الأخطاء وجمع كل البيانات الممكنة لإعادة إنتاجها. وهذا يساعد المطورين على إصلاحها بشكل أسرع. ⦿ يلتقط تسرب الذاكرة، وحالات ANR، وتعليق التطبيقات، ومشكلات ...
errsole
errsole.com
Errsole Cloud هو حل لتتبع الأخطاء يساعد على تبسيط عملية التسجيل وتصحيح الأخطاء لتطبيقات Node.js المباشرة. توفر المنصة وظائف متنوعة مثل تتبع الأخطاء وتسجيل الطلبات البطيء والتسجيل المركزي. يوفر Errsole أيضًا إشعارات بالأخطاء في الوقت الفعلي وملخصات يومية عبر البريد الإلكتروني أو Slack. بالإضافة إلى ذ...
Errorception
errorception.com
يساعد Errorception في العثور على أخطاء JavaScript ويجمع الأخطاء معًا.
Disbug
disbug.io
Disbug هو امتداد Chrome يتيح لك تسجيل الشاشة بالسرد الصوتي ونشرها على jira مع السجلات الفنية بنقرة زر واحدة. بدءًا من ضمان الجودة وحتى الإصلاح، يمكنك توفير الكثير من الوقت الذي يستغرقه إصلاح الأخطاء. أسهل للمختبرين، وفعال للمطورين!
Bugpilot
bugpilot.com
يساعد Bugpilot فرق SaaS على التخلص من الأخطاء التي تواجه المستخدم بشكل أسرع. باستخدام Bugpilot، يحصل فريق دعم العملاء والمهندسون على كل التفاصيل التي يحتاجون إليها لفهم الأخطاء وإصلاحها وإصلاحها في ثوانٍ. بفضل الطيار الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن حتى للأشخاص غير التقنيين فهم المشكلة. ### ا...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug هي أداة الإبلاغ عن الأخطاء والأعطال والتي تُعرف أيضًا بأداة تتبع المشكلات التي تسمح للمطورين برؤية الأخطاء والأعطال. ستساعد الأداة المطورين على التخلص من المهمة الصعبة والمستهلكة للوقت المتمثلة في الإبلاغ عن الأخطاء والأعطال.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs هي أداة لتتبع الأخطاء وإدارتها تساعد الفرق الفنية وغير الفنية - المطورين، ومساعدي الجودة، والمصممين، والدعم، وغيرهم - على إنشاء تقارير أخطاء غنية بالبيانات في غضون ثوانٍ لتقليل الوقت اللازم لحل المشكلات بشكل كبير.