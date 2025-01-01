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برنامج عزل المتصفح
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برنامج عزل المتصفح - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج عزل المتصفح الشركات من حماية نقاط النهاية من خلال تزويد المستخدمين بمتصفحات ويب افتراضية ومجردة. تفصل هذه المتصفحات المعزولة نشاط تصفح الويب عن نقطة النهاية، لذلك إذا حدث اختراق أو حقن برامج ضارة، فسيتم اختراق المتصفح فقط، وليس الجهاز نفسه. تطبق الشركات هذه الأدوات لفرض سياسات الأمان عبر نقاط النهاية البعيدة المتعددة، مما يمنح المسؤولين تحكمًا محسنًا في الوصول وتحسين رؤية التهديدات عبر شبكات المستخدمين والأجهزة. توفر هذه المنتجات المتصفح بطريقة سلسة، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى تطبيقات الويب والمواقع التي يحتمل أن تكون خطرة أثناء تأمين أجهزتهم الطرفية. على الرغم من أن بعض هذه الأدوات قد تشبه بوابات الويب الآمنة، والتي تتحكم بشكل أساسي في إمكانية الوصول إلى الموقع وتصفية عناوين URL، إلا أن حلول عزل المتصفح تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إنشاء بيئات تنفيذ ويب معزولة تمامًا.

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Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

تقدم Citrix Cloud إدارة ونشر التطبيقات الافتراضية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من السحابة، مما يتيح الوصول الآمن من أي جهاز.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

Apozy

Apozy

apozy.com

يستخدم تطبيق Apozy منصة Airlock للدفاع عن المتصفح لتعطيل المواقع الخطيرة تلقائيًا عند النقر، من خلال عزل المتصفح.

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